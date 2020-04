Ночной проныра

***

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Parsifal Просмотров: 116 Комментарии: 6 +3 Вчера, 20:41 by

Несколько дней кряду Ира искала источник неприятного запаха, отравляющего воздух на кухне. Девушка держала квартиру в относительной чистоте и искренне не понимала, откуда могло взяться тошнотворное зловоние. Какое-то время казалось, что это канализационные испарения. Ира, то и дело, принюхивалась, наклонившись к сливу под краном, но так и не смогла убедиться в правильности своих выводов.Разгадка нашлась внезапно. Воодушевившись статьей из интернета, Ира захотела сделать в духовке корнеплодные чипсы. Вспомнила о моркови, лежащей в плетеной корзине под раковиной. Протянула руку и нащупала продолговатый предмет, покрытый какой-то холодной слизью. Вытащила находку на свет и сразу все поняла. Морковь сгнила. Стала непривычно мягкой, а пахла так отвратительно, будто бы являлась не овощем, а неким органом, извлеченным из тела мертвеца.Подавляя рвотные позывы, девушка бросила почерневший корнеплод в урну и побежала мыть руки. Потом завязала мусорный мешок и вышла на улицу. Контейнер с отходами находился за парковкой. Она была рассчитана всего на десяток машин, поэтому хватало минуты для того, чтобы ее пересечь.Ира избавилась от ноши. Полиэтиленовый черный шар взметнул вверх и, описав дугу, приземлился на гору из пищевой трухи. Последовал облегченный вздох.Девушка машинально огляделась по сторонам. Сделала это воровато, будто боясь оказаться пойманной на месте преступления.Воскресный день радовал яркими красками. Безупречно голубое небо искрилось множеством оттенков, а зелень, напитавшаяся теплом, наконец, высвободилась из сонных оков и потянулась к солнцу. Весна, наконец, получила эстафетную палочку. В прикосновениях ветра уже не ощущалось морозное дыхание. Потоки воздуха приобрели легкость и игривость, а их касания теперь напоминали скольжение шелковой ткани по коже.Только сейчас Ира заметила, что на угол кирпичной ограды, что с трех сторон огибала мусорный контейнер, кто-то посадил плюшевого единорога. Игрушка была очаровательна. Маленький пухлый зверек застыл в позе, свойственной скорее кошачьим, чем парнокопытным. Посеревший от уличной пыли, но не растерявший детского обаяния, он виделся гостем из другого мира. Глазки-бусинки смотрели на Иру с любопытством и щенячьим восторгом. Широкая улыбка добавляла добродушия, а перламутровый рог, завершал и без того прекрасный образ, сообщая ему сказочную величественность.Девушка была покорена. Она понимала насколько глупо восторгаться плюшевой игрушкой, найденной около помойки, но ничего не могла с собой поделать. Единорог прямо-таки притягивал взгляд, благодаря чему, в конечном счете, и обрел новый дом.Ира взяла игрушку. Зверек оказался неожиданно тяжеленьким. Покрутила в руках. Никаких изъянов кроме нескольких грязных пятен, раскиданных по тельцу животного. "Что ж", - подумала Ира. - "Думаю, это без труда можно отстирать".У подъезда девушка встретила соседку снизу. Ею была сгорбленная старуха с крючковатым носом и глазами навыкате. Варвара Семеновна. Сидела на лавке, подставляя землистое лицо висящему в небе светилу. Пенсионерку отличал скверный характер и склонность к конфликтам, за что многие на лестничной клетке называли ее ведьмой. Она смотрела на всех с высоты ни столько возраста, сколько собственного самомнения. Каждый, кто попадал в фокус ее внимания, подвергался оценке, которой она тут же спешила поделиться. Одни говорили, что в советское время Варвара Семеновна занимала относительно высокое положение в партии, откуда и росли корни ее пренебрежительного отношения к окружающим. Другие утверждали, что старушка на самом деле - бывшая учительница, чья вредная натура с возрастом лишь приумножила свои недостатки.Ира придерживалась последней версии. К сожалению, девушка чаще других подвергалась нападкам со стороны Варвары Семеновны и уже успела порядком натерпеться. Старушка цеплялась к ней по поводу и без повода. Иной раз промолчит, а порой какая-нибудь колкость сорвется с губ и ударит прямо в цель. То прическа слишком "легкомысленная", то макияж чересчур броский....В последнее время рядовой обмен "любезностями" стал напоминать настоящую ссору. Виной тому привычка Иры слушать громкую музыку после работы. В особенно нервные дни, когда девушка возвращалась домой абсолютно измотанная, она включала любимых "Королев каменного века" и принималась играть в дартс, вымещая на разноцветной мишени всю накопившуюся за день злость. В офисе было на кого гневаться. Отношения с начальницей часто не складывались, из-за чего Ира неоднократно лишалась премии. Руководство корило за невнимательность, хотя случалось, что ошибки в документах возникали не в следствие Ириной лености, а из-за людей должностью повыше. Работа в банке ее изматывала, но она цеплялась за свое место, как за единственный шанс выбиться в люди.Словесное фехтование между девушкой и пожилой соседкой имело характер ритуала, но в последнее время начало приобретать признаки более серьезного раздора. Все чаще Варвара Семеновна реагировала на пристрастие Иры слушать после работы музыку. С точки зрения закона молодая особа ничего не нарушала. Медитация с дротиком в руках оканчивалась не позднее восьми часов вечера. В то же время пенсионерку раздражал сам факт наличия каких-то глухих звуков, доносящихся сверху. Вряд ли она могла различить, что именно слушала Ира, удостоив это незамысловатым словом "ересь".Поэтому и в тот памятный день, когда девушка обзавелась новым плюшевым другом, Варвара Семеновна не смогла обойтись рядовым "здравствуйте" и принялась за старое.- Когда уже ты, Ирочка, перестанешь включать эту ужасную какофонию? Не знаю как остальные жильцы, но я устала слышать скрежет и невнятные завывания, шатающие мою люстру. Она, между прочим, раза в два тебя старше.- Вам тоже хорошего дня, Варвара Семеновна.Ира торопливо прошла мимо, прижимая игрушку к груди. Пенсионерка хотела еще что-то добавить, но ее отвлек выходящий из подъезда мужчина. Воспользовавшись этим, девушка прошмыгнула в дом и спешно поднялась на третий этаж, где снимала квартиру.Единорога ожидали водные процедуры. Не церемонясь, Ира забросила его в индезитовский агрегат, выбрала деликатную стирку без отжима. Пока зверек, подхватываемый волнами мыльной воды, лихо вращался внутри барабана, девушка скормила музыкальному центру любимый альбом "Королев...". Переключила сразу на второй трек и пустилась в пляс, прыгая посреди комнаты.[1].Остаток дня прошел бы бестолково, если бы Ира не решилась сходить в супермаркет чтобы закупить продуктов для очередных кулинарных экспериментов. Так уж повелось, что настроение развлечь себя гастрономическими изысками у нее возникало лишь в воскресенье вечером. От идеи сделать чипсы она отказалась, решив побаловать себя итальянским десертом. Очень любила тирамису и захотела попробовать сделать его своими руками. Мать всегда считала ее неприспособленной к готовке, хотя Ира, оставаясь наедине с собой, постоянно доказывала обратное. Девушку можно было упрекнуть разве что в неаккуратности. Работала она небрежно, отказываясь от перфекционизма в сторону творческой разнузданности. Из-за этого блюда часто выходили не очень симпатичными, но это никогда не сказывалось на их вкусовых качествах. Проблема была только в том, что Ира никого ими не угощала. Причина этого - одиночество, ставшее осознанным выбором.Такое решение обуславливалось особенностями характера, а не какими-то внутренними комплексами. Ира умела привлекать мужчин, но редко старалась кому-то понравиться. Словом, относилась к кругу карьеристов-одиночек, которым комфортно довольствоваться обществом самих себя, нежели терпеть чье-либо присутствие. Возможно, именно поэтому конфликт с Варварой Семеновной воспринимался Ирой чересчур болезненно.После стирки единорог выглядел как новый. Девушка назвала его Руфусом. Смешное и одновременно милое, это имя первым пришло в голову, когда она с довольным видом оглядела побелевшее тельце плюшевого зверька, всмотрелась в его глаза, будто излучающие радость от обретения домашнего очага. Когда игрушка обсохла, Ира поставила ее к другим в своей коллекции. Единорог занял почетное место между жирафом и пучеглазым лемуром.Музыка звучала весь вечер, аккомпанируя девушке в ее нелегком кулинарном деле. Домашние хлопоты помогали Ире не думать о начале трудовых будней. Сторонний наблюдатель мог бы посчитать, что в квартире царит хаос, подстрекаемый гомоном несуразных звуков. Однако на самом деле здесь господствовала гармония. Абсолютное, практически медитативное спокойствие.Ира внимательно следовала рецепту. Настроение было отличным. Спустя час она взглянула на результат своей работы и осталась довольна. Тирамису требовалось настояться в холодильнике, чтобы бисквит как следует пропитался кофе и коньяком.Легла спать рано. Не хотела чувствовать себя не выспавшимся ленивцем в понедельник. Но сон пришел не сразу. Сперва в голове всплыли мечты. Грезы о собственном авто, Мерседесе песочного цвета. Она будет рассекать на нем по шоссе… И не здесь, а где-нибудь на лазурном берегу. Живя жизнью фицджеральдовских героев. Это не было абстрактной мечтой, лишенной контуров. Напротив, идея девушки пестрила деталями и ненужными подробностями. Мелкими мазками мозг рисовал интерьер гостиничного номера, раздавал имена обслуживающему персоналу, вносил поправки в меню, скрупулезно выписывал невидимой кистью всякий блик на сверкающей водной глади.Сладко размышляя о желанном будущем, Ира не заметила, как заснула. В то время как одно существо видело сны, другоеИра встретила новый день с прекрасным настроением. Ее посетила чудесная мысль - принести приготовленный десерт на работу и угостить им коллег.Девушка надела безупречно отглаженные блузку и юбку-карандаш, заколола волосы и осторожно накрасилась, аккуратно подчеркнув глаза и губы. За этими телодвижениями она не сразу заметила, что некоторые вещи в квартире стоят не на своих местах. Так найденный вчера единорог почему-то упал с полки, уткнувшись носом в центр ковра. Швабра, минувшим вечером стоявшая в углу прихожей, оказалась на полу, где так же лежала и книга с рецептами, непонятным образом переместившаяся с кухонного стола.Ира напряглась. Не похоже, чтобы она оставляла все в таком состоянии. Однако не из-за этого девушка по-настоящему встревожилась. На ручке холодильника виднелись следы Маскарпоне, смешавшегося с какао. Открыв дверцу, Ира вскрикнула. На месте тирамису был лишь пустой стеклянный контейнер, к стенкам которого кое-где прилип слой влажного бисквита.Сперва Ира подумала, что ее обокрали, попутно с этим опустошив холодильник. Мысль глупая и ничем не подкрепленная. Поэтому девушка быстро от нее отказалась. Слишком абсурдно. Ничего ценного не пропало. К тому же, будь тут воры, Ира наверняка бы их услышала. Дом старый и половицы кое-где в полу скрипят довольно громко.Остается одно - лунатизм. Неужели она встает ночью и в забытьи слоняется по квартире? Нет, такого не может быть!- Какая-то бессмыслица, - произнесла Ира вслух. Принялась вспоминать прошлую ночь. Однако времени на раздумья оставалось все меньше. Нужно было спешить на работу.Всю дорогу до офиса девушка шаг за шагом проигрывала в голове каждую минуту прожитого дня. Вот она замешивает крем, вот раскладывает по форме "дамские пальчики", а вот убирает пресловутый десерт на среднюю полку холодильника. После она однозначно к нему не возвращалась. Тут в сердце Иры поселился страх. Чувство иррационального ужаса от того, что ее воспоминания могут быть ложными. Что она стала заложницей некой иллюзии, которую воздвиг для нее собственный разум.За графиками и отчетами получилось хотя бы немного отвлечься. С маниакальным тщанием девушка проверяла каждую ячейку тех бесконечных таблиц, в ведении которых заключалась существенная часть ее работы.День не переставал преподносить сюрпризы. Понедельник, обещавший пройти в позитивном русле, приносил лишь огорчения. Как из рога изобилия на Иру посыпались заботы: это проверь, там пересчитай, тут переделай, а здесь начни сначала. Последней каплей стал подслушанный случайно разговор. Одна из коллег ненароком обмолвилась о внешнем виде Иры, не оценив ее стараний."Вы видели, как она накрасила губы? Это ж умереть не встать! Она что, помаду у знакомой путаны позаимствовала?", - весело шушукались в кофепоинте. Это в конец добило и без того пошатнувшееся настроение Иры. Закрывшись в кабинке туалета, она тихо всхлипывала, стараясь не зарыдать.Дома оказалась совсем поздно. Хотелось все крушить и ломать. Включила "Королев..." и начала бросать дротики. Минут через двадцать в дверь позвонили. На пороге стоял участковый, а из-за его плеча выглядывала злорадствующая физиономия Варвары Семеновны.В жизни всякого человека бывают особенно неудачные дни. Ира больше не сомневалась, сегодня был ее черед мучиться. После бесед с милиционером, в ходе которых Ира лишь краснела и сконфуженно вздыхала, хотелось только одного, чтобы этот чертов понедельник скорей закончился. Но прежде требовалось подготовиться.- Если я лунатик, то должна знать это наверняка, - сказала она вслух, как бы подчеркивая серьезность своих намерений. Сидя в кровати, посыпала пол мукой в тех местах, докуда смогла дотянуться. Затем потушила свет и закрыла глаза. Раз уж Ира сомнамбула, то отпечатки ног утром подтвердят это.Скопившаяся за день усталость, наряду со злостью на весь мир, обрушились на девушку и буквально силком затащили в царство Морфея. Ире снились удивительные сны. В одних она, орудуя молотком, вышибала мозги самодовольным упырям из ее офиса. В других показывала средний палец старой перечнице с нижнего этажа, вызывая у той сердечный приступ. Однако грезы не длились долго. В вязкое пространство сновидений проник посторонний звук. Какое-то громыхание.Ира очнулась. Электронные часы на тумбочке показывали полвторого. Сперва девушка подумала, что ее разбудил некий шум с улицы, но после того, как прислушалась, убедилась, что он доносится с ее кухни.По коже пробежал холодок. Ира совершенно не знала, что ей делать. Лежала в постели минут пять, пытаясь понять, что происходит. Никаких голосов. Только какой-то лязг вперемешку с треском."Может птица залетела? У меня форточка часто остается открытой", - предположила девушка, в глубине души, не воспринимая эту версию всерьез.Вариант с грабителем отвергать не торопилась, но не могла поверить, что это возможно. Особенно в контексте случившегося с треклятым тирамису.Нет, здесь она сойдет с ума. Должно быть какое-то рациональное объяснение. Какая-нибудь глупость, которая превратит ситуацию с налетом саспенса в веселый анекдот. Ира вздохнула и начала медленно вставать с кровати."Ничего не бойся", - твердила она, растаскивая муку по коридору. Шла осторожно, словно взвешивая каждый шаг. Аккуратно ставила ногу, стараясь лишний раз не скрипеть. Заглянула сперва в гостиную. Все оставалось на своих местах.Теперь кухня. Самое сложное. Ира прислонилась к стене и высунула голову, вглядываясь в темноту.В свете раскрытого холодильника угадывалась скрюченная фигура какого-то низкорослого существа. Девушку бросило в жар. Воздух, словно наэлектризованный, больно покалывал ее кожу. Это был не страх. Скорее паника, парализующая тело.Визитера отличало продолговатое, дугообразное тело, которое по форме походило на какую-то бугристую ленту, испещренную бурыми чешуйками. Поддерживало его две угловатых конечности с коленями, повернутыми внутрь. Зигзагообразные отростки, покрытые шипами, заменяли чудищу руки. Корпус этой насекомоподобной твари венчала округлая голова, роль которой исполняло успевшее полюбиться плюшевое создание! Из брюшка единорога торчали длинные жвала, будто заимствованные у жужелицы.Монстр рыскал по комнате, шкрябая лапами по линолеуму. Время от времени издавал цокающие звуки, смыкая и размыкая свои челюсти."Господи!", - Ира подавила в себе желание закричать. - "Откуда оно взялось?" Девушка хотела, чтобы ее ущипнули. Стояла, вжавшись в стену, силясь унять дрожь в ногах.Птичий щебет вывел из оцепенения. Недолго думая, девушка бросилась к входной двери, лихорадочно отпирая замки. Выскочила из квартиры в ночнушке, столкнувшись лицом к лицу с Варварой Семеновной. К сожалению, не без последствий. Покидая жилище, Ира ненароком ударила соседку по лицу, вызвав у той истерику с примесью гнева. И ладно бы рукой, но нет. Старушке прилетело от резко открывшейся двери.- Варвара Семеновна, умоляю, простите!- Ты что, с ума сошла, дура малолетняя?! - завопила пенсионерка на весь подъезд.- Нам нужно бежать, скорее! - опасливо оглядываясь, Ира взяла соседку под локоть и потащила прочь от квартиры. Старушка воспротивилась. Из ее носа текла кровь.- Мерзавка, что ты творишь! - Варвара Семеновна что было сил оттолкнула девушку. - Тебе это с рук не сойдет, - добавила она, показывая кисть с багровыми каплями на пальцах.- В моей квартире... в моей квартире кто-то есть. Там, там опасно! – заикаясь, начала оправдываться Ира. - Простите, что ударила вас.- Что за чушь ты мелешь, скотина! Мало того, что гремишь по ночам, мешая добропорядочным людям спать, так еще и зубы мне заговариваешь в свое оправдание.- Поверьте мне, пожалуйста, Варвара Семеновна. Там, там какой-то монстр. Он, он вылез из игрушки, что я нашла на улице. Если не верите,- Даже не мечтай! Не буду я заходить в твою квартиру. И вообще, отойди от меня. Отойди, я сказала! Небось напилась, вот и буянишь. Я к тебе всегда по-человечески, а ты вот со мной как!На крики сбежались соседи из других квартир. Начались разборки. Ира, залившаяся краской, стояла униженная. Один мужчина вызвался проверить слова девушки. Ира не знала как его зовут, но всегда здоровалась.- Никого там нет, - сказал он, вернувшись через минуту.- Но я видела...- Да что ты видела, лгунья?! - не унималась Варвара Семеновна.- Чудище. Что-то вроде огромного насекомого, - Ира плакала и запиналась.- Не, ну это вряд ли, - буркнул мужичок. - Ничего на твоей кухне нет. Тебе просто что-то почудилось, признай это.- Но, но...- Ну, вы все, мои дорогие, уже зафиксировали, - произнесла старушка, преисполненная воодушевлением от одержанной победы. - Эта неблагополучная особа меня ударила, хотя я просто хотела пожаловаться на шум, сделать замечание. Разве это преступление?Публика не то, чтобы поддержала пенсионерку, просто никто из четверых присутствующих жильцов: трех мужчин и одной женщины, не выступил с какими-либо возражениями. Все мечтали скорей разбрестись по домам.- Жди участкового, дорогуша, - пригрозила пальцем Варвара Семеновна.Ира не желала возвращаться к себе, но другого выхода не было. Она и так опозорилась из-за всей этой истории. Упала ниже плинтуса. Неужели ей все и вправду привиделось?Оставшись одна на лестничной клетке, Ира минуту или две стояла перед дверью, не решаясь войти. Вдруг ее охватила такая лютая, бешеная злость, что она, закусив губу, переступила порог и направилась прямиком на злосчастную кухню.Между закрытым холодильником и обеденным столом, посреди упавшей утвари лежал Руфус. С виду, абсолютно безобидный, плюшевый единорог. Однако внешность бывает обманчива.Трясущимися руками Ира подняла игрушку.- Я не знаю, что ты такое. Но в моем доме тебе делать нечего.Брезгливо держа Руфуса за перламутровый рог, девушка выбежала на улицу, намереваясь вернуть игрушку в родные пенаты. На полпути остановилась и задумалась.- Скотина я, значит. Мерзавка, - сказала в слух, обратившись к лунному диску. Тот испускал слабое жемчужное сияние.- Пожалуй, ты мне еще пригодишься, - обратилась Ира к единорогу. Игрушка миловидно улыбалась, согревая взглядом своих глазок-бусинок.Какое-то время спустя Руфус, весело кружась в воздухе, полетел на балкон к Варваре Семеновне.- Добро пожаловать в новый дом, старина, - шепнула девушка. Ей до последнего не верилось, что она сможет это сделать. Но теперь, когда все закончилось, она испытывала ни с чем несравнимое облегчение.Ира упала на кровать, будто та была водной пучиной, в которой девушке хотелось утонуть. Это была особенная ночь. Ночь без сновидений. Лишь в голове, где-то на обочине сознания слабо звучали хорошо знакомые слова:Это ли снится сладкоежке Руфусу?[1]Вольный, эквиритмичный перевод песни "The Lost Art Of Keeping A Secret" американской группы Queens of the stone age.

Ключевые слова: Игрушка соседка коллеги авторская история

Другие, подобные истории: