Тёмный попутчик. Часть вторая

Тёмный попутчик. Эпизод второй.



Он стоял перед колодцем, наблюдая, как из его недр, через края, пульсирующими волнами вытекает зловонная жижа. Мир вокруг был декорацией к фильму ужасов. Серое хмурое небо с кляксами чёрных туч. Высохшие деревья корявыми ветками царапали воздух, качаясь от леденящего ветра.



Ветер был настолько холодным, что от него немело не только тело, но и душа, казалось, тоже ёжилась от его прикосновения. Едкое карканье ворон больно врезалось в мозг своей оглушительностью.



Когда вытекающая из колодца грязь почти коснулась мыска его ботинка, Марк проснулся.



Он лежал в своей постели и тяжело дышал.



Род деятельности молодого человека не позволял пропускать мимо глаз такие подсказки. Настроение было испорчено.



Проснувшись окончательно и позавтракав, Марк сел за стол и продолжил начатое вчера дело. Амулет был почти готов, и заказавшая его молодая ведьма должна была прийти за ним уже на днях.



"Отвратный сон", - думал про себя он. Руки привычными точными движениями вырезали из куска дерева небольшую фигурку.



Возвращаясь мыслями ко сну, Марк ощущал, как за спиной начинал шевелиться тёмный попутчик. "Значит, опасность точно есть, - рассуждал парень. - Понять бы ещё, кому она грозит".



Из раздумий вывел звонок в дверь. Открыв, он впустил в коридор своего давнего друга Алексея. Лёша был в курсе дара, которым обладал Морок. Лишних вопросов не задавал, все странности принимал спокойно и ни разу в жизни не поставил под сомнения его чуйку. Если тот говорил, что кому-то угрожает опасность, значит, так и было.



В этот раз Алексей пришёл с плохой вестью.



- Про Лидку слышал? - спросил он.



- Нет, - отозвался Марк, - а что случилось?



- Повесилась. Послезавтра похороны, - ответил Лёха.



- Ох ты ж, - покачал головой Морок. - С чего бы?! Здоровая, красивая, да и семья вроде тоже хорошая.



- Хорошая, - повторил Лёша. - Там вообще странная история. Лида в одной компании с сестрой моей гуляла. Так вот Ирка рассказала, что она совсем недавно влюбилась без памяти. Ни о ком больше не говорила, кроме своего ненаглядного.



- И чего в этом странного? - спросил Марк. - Девчонка молодая, сколько ей было? Раз с Иркой твоей общалась, наверняка её ровесница. Двадцать лет. Молодо, горячо, вот и влюбилась.



- Странно то, - прервал Морока друг, - что, несмотря на всю любовь и болтовню, она ни разу его ни с кем из подруг не познакомила! Они встречались больше трёх месяцев, и никто никогда его не видел.



- Согласен, непонятное поведение, - заключил Марк. - В век соцсетей и селфи-палок не похвалиться своим бойфрендом для молодой девчонки - действительно странно!



- Вот и я о том, - сказал Лёша. - Ирка говорит, что последнее время, хоть и болтала подружка о счастье, но было видно, что её что-то напрягает.



- Неужели она могла повеситься из-за неразделённой любви? Страшный поступок.



- Все говорят, что ничего не предвещало, а вот поди ж ты. В общем, похороны через два дня, я заеду за тобой.



Поболтав ещё какое-то время ни о чём, Алексей ушёл домой. Морок же занялся привычными делами.



Спустя два дня молодые люди стояли на одном из кладбищ города. Народу было очень много, в основном молодёжь. В толпе слышалось: "страшная смерть", "бедная девочка", "несчастные родители".



А родители действительно были несчастными. Единственная дочь, спортсменка, умница. Самым страшным для них было то, что их семья причисляла себя к людям верующим. И вдруг такой поворот.



Мать с потемневшим от горя лицом смотрела на гроб, в котором лежала её Лидочка, облачённая в свадебное платье. Видимо, накачанная препаратами, женщина уже не так резко ощущала боль. Но то, что внутри матери жуткая пустота, Морок ощущал при одном лишь взгляде на неё.



Отец девушки крепко держал жену за плечи. На его лице отпечаталось страшное горе.



Молодой человек пристально наблюдал за супружеской парой. Со всех сторон слышались всхлипывания, перемешанные с вороньим карканьем.



И вдруг в какой-то момент на мир вокруг словно пролили литры киселя. Движения окружающих Марка людей стали медленными и тягучими. Звуки почти полностью исчезли, вместо них появился тихий шелестящий голос. Он разносился отовсюду, но понять его было практически невозможно.



Парень понимал, что сейчас возникнет какое-то видение - он ждал момента. Всё вокруг замерло, оставался только тихий шепот.



Молодой наузник смотрел вперёд широко распахнутыми глазами. Зашуршал подол свадебного платья, и из гроба, медленно перекинув одну ногу за другой, на землю ступила мёртвая. И будто плывя, не касаясь твёрдой поверхности, всё ближе приближалась к Мороку.



Он боялся пошевелиться, - девушка подошла совсем близко. Молодой человек ощущал исходящий от неё холод. Прижавшись почти вплотную к нему и коснувшись ледяной щекой щёки парня, в самое ухо она прошептала: "Крест".



И всё исчезло. На голову обрушилась грустная реальность со вздохами и всхлипами.



Марк тряхнул головой, желая прогнать остатки наваждения.



"Крест, - думал он, - и что это должно значить для меня?"



Из раздумий его вывел Алексей, слегка сжав его локоть. Морок обвёл глазами происходящее на кладбище. Пока он размышлял, гроб уже опустили, родные бросили по горсти земли. Подождав, когда на месте захоронения кладбищенские работники соорудят могильный холмик, присутствующий народ медленной змейкой начал расходиться.



Кто-то подходил к родителям со словами соболезнования, кто-то просто молча исчезал, желая поскорее уйти от этой чёрной грусти и атмосферы кладбища.

Лёха тоже утягивал друга прочь от места скорби. Чуть отойдя от места захоронения, Марк обернулся. У могилы стояли родители и какой-то мужчина в кожаном френче, с одной ярко-алой розой в руках. "Один из родственников", - подумал парень. И с тяжёлым осадком ребята, сев в машину, поехали домой.



Жизнь потекла в привычном русле. Повседневные дела и заботы быстро вытеснили память о видении Марка на кладбище. Да и вообще мысли о покончившей с собой девушке могли бы в скором времени улетучиться вовсе, если бы спустя месяц, день в день, не произошло ещё одно самоубийство, о котором молодой человек узнал случайно.



В этот день у него была назначена встреча с клиенткой. Немолодая дама, в определённых кругах довольно известная, заказала у Морока амулет.



- Здравствуй, дорогой, - начала она, переступая порог квартиры.



- Доброго дня, Севилия! - поприветствовал её парень.



- Амулет готов? - спросила женщина.



- Конечно, как и договаривались. Защитный став на куске граба.



Марк протянул руку - на ладони лежал идеальный по форме круг. На его поверхности был вырезан рунический став. Щедро залакированный амулет приятно поблёскивал.



- Прекрасно, - довольно улыбнувшись, произнесла дама.



- Можно один вопрос? - не удержался от любопытства Марк. - С чего бы вдруг такая осторожность? Двойная защита, и для кого?! Для одной из самых выдающихся ведьм, которую я знаю.



Севилия расплылась в улыбке - она всегда любила, когда восхваляли её колдовские способности.



- Амулет не для меня, - ответила женщина. - Для моей дочери.



Заметив ещё большее недоумение на лице наузника, она продолжила:



- Я удивляюсь тебе, Маркуша! С твоими способностями и жить в таком затворе! Ты хоть иногда интересуешься, что нового происходит в наших кругах?!



- К сожалению, не всегда, - виновато ответил парень, - стараюсь как можно меньше контачить с миром теней.



Севилия громко рассмеялась.



- "Меньше контачить", - передразнила она его. - А вот если бы не старался, то знал, что в городе появился некто, желающий получить огромную силу. И не просто колдовством и обрядами промышлять, а пойти выше и подчинить себе пару-тройку сущностей. В личное пользование, так сказать.



- В смысле - объявился новый колдун? - попытался понять Марк.



- Ну почему новый? Старый! Только ещё несколько лет назад он ходил малоизвестным врачевателем. А потом исчез. Поговаривали, что он подался в Африку. Спустя время он вернулся, и, скажу тебе, он может многое. Но главное, что у него есть совсем не благая цель! Как я уже сказала, он хочет подчинить себе демонов. И для этого ему нужны жертвы. Но не простые. В конце концов, мы живём в двадцать первом веке, и просто так развести костёр и безнаказанно спалить пару-тройку девственниц не получится. Хотя это так заманчиво! - Севилия снова громко засмеялась.



- Для обряда нужно, чтоб жертвы сами свои души отдали, - вновь начала она. - А где найти дураков, спросишь ты. Вот тут как раз расчёт очень прост. Влюбить в себя несколько простушек и делай с ними всё, что хочешь! Ты же наверняка помнишь, что какое-то время назад повесилась молодая девчонка?



При этой фразе за спиной Марка словно зашевелился воздух.



- Помню. Сегодня ровно месяц, как её похоронили. - Почему-то точная дата резко всплыла в сознании молодого человека.



- Так вот, три дня назад порезала себе вены ещё одна дурёха. Попалась в сети этого упыря. Сегодня её будут хоронить. Уже две жертвы на его счету, нужна третья. Вот я и пришла к тебе. Хоть и сама кое-что умею, но лишняя защита не повредит. Совсем не хочется, чтобы моя девочка оказалась на пути этого колдуна.



Сценарий всегда один. Девчонка влюбляется до беспамятства. Болтает только о своём новом женихе. Только почему-то никому его не показывает, ни с кем не знакомит. В определённый момент она пропадает на сутки, а возвратившись домой, накладывает на себя руки.



- Он настолько силён? - спросил Марк.



- Он могущественен, - согласилась Севилия. - К тому же ты знаешь мою своенравную дочь. Она из-за принципа может проверить, так ли силён чернокнижник. А я не могу рисковать. Поэтому твой амулет укрепит мою защиту. Даже если она появится в поле зрения этого колдуна, он на неё и не взглянет, а значит, шансы стать его третьей жертвой будут равны нулю.



- Он выбирает девушек по какому-то принципу? - не унимался Марк.



- Абсолютная глупость, - вздёрнула бровку ведьма, - его жертвой может стать любая. Как я и говорила, жертва отдаёт себя по собственной воле. Чаще всего в знак любви маг просит подарить ему свой нательный крестик. Как только она это сделает, пути назад нет. Демон получил свою жертву. Именно поэтому они себя убивают. Где-то глубоко в сознании приходит понимание, что они натворили, отдав свою душу, но это уже мелочи.



- На каком кладбище сегодня хоронят девушку? - спросил Марк напоследок и, получив ответ, пошёл провожать Севилию.



Мысли молодого человека вернулись к колдуну.



"Как же люди любят могущество, - думал он, - ни перед чем не остановятся в желании стать всесильными".



Спустя час он подъезжал к кладбищу, где должно было состояться погребение.



Гроб уже закопали, большинство людей покинуло скорбное место. У могильного холма стояли родители и несколько человек. Среди них был мужчина. У Марка шевельнулась мысль, что где-то он его уже видел. Но припомнить где, никак не мог.



Стоя чуть поодаль, наузник с интересом разглядывал человека. Густые тёмные волосы были уложены гелем в модную причёску. Мужественное лицо обрамляла тонкая ухоженная бородка. Незнакомец был широкоплеч и вполне хорош собой: было видно, что, создавая себя, он тратит немалые суммы. Взгляд Марка скользил по нему и вдруг одна маленькая, но очень яркая деталь моментально подсказала молодому человеку, где он видел этого мужчину.



Этой деталью была одна ярко-алая роза.



Морок вперил глаза в человека и понял, что тот точно так же наблюдает за ним. Незнакомец с нескрываемой злобой разглядывал наузника. Когда их взгляды пересеклись, за спиной Морока зашевелилась тьма. Лучшим решением было поскорее убраться с кладбища, что Марк и сделал. "Несомненно, это тот, про кого мне рассказывала Севилия, - размышлял молодой человек, сидя дома на кухне. - И наверняка он понял, что я это знаю."



- Да и чёрт с ним! - В сердцах воскликнул парень, - с какой стати мне вообще о нём думать. В конце концов, на роль третьей жертвы я точно не сгожусь! На этом его размышления о колдуне сошли на нет.



Ночью Марк очнулся от кошмара. Ему приснилась молодая девушка, заплаканная и жалкая. Она прижималась к Мороку всем телом и просила согреть её. А когда он пытался её обнять, она отпрыгивала назад и кричала, что ей нужен крест.



"Опять крест, - лёжа в кровати, размышлял молодой человек. - Видимо, он действительно забирал у них нательные крестики, как и говорила Севилия. Но при чём здесь я, почему именно мне адресованы эти намёки и подсказки?" Этого он понять не мог.



И вдруг перед глазами Марка заметались картинки. Как слайды, одна за другой. Так бывало всегда, когда ему предстояла очередная работа по изготовлению амулета. Он не знал кому, он не знал зачем - он видел только мелькающие цветные файлы, в подробностях показывающие ему, как и из чего будет состоять изготовленный им оберег.



Когда всё закончилось, Морок сидел в недоумении. В его видениях он чётко видел крест. Распятия на нём не было, с обеих сторон он был испещрён руническими символами. Самым странным было то, что вопреки всем законам защиты, на кресте были выточены руны, призывающие разрушить силу, причинить вред, уничтожить.



"Вот так оберег, - подумал Марк, - от него самого защита будет нужна!"



Но раз нужно, значит нужно. В конце концов, ему всё равно, кому и зачем понадобится эта вещица.



Внутреннее чутьё подсказывало, что крест нужно делать из рябины.



"Раз уж амулет создаётся не для защиты, а для разрушения, то пусть он ещё и имеет возможность сбрасывать путы чужой воли," - размышлял Марк, шлифуя небольшой кусок древесины.



С момента похорон второй девушки прошло уже две недели. Больше никаких снов, видений и предостережений Морок не ощущал. Амулет в виде креста был готов и ждал своего часа. Но хоть каких-либо намёков, кому и когда он понадобится, не было.



Раздался телефонный звонок; подняв трубку, парень услышал голос Алексея. Тот приглашал его в эти выходные вместе с друзьями развеяться в ночном клубе. Предложение было принято.



В назначенный вечер Марк вошёл в бар и смешался с оглушающей музыкой и всеобщим весельем.



В моменты, когда друзья выходили на перекур, подальше от долбящих мотивов, они болтали о новостях и планах на ближайшее будущее.



- В моих планах скорая свадьба, - вдруг сказал Алексей. У Морока даже сигарета изо рта выпала от этого заявления.



- В смысле? - не понял он.



Лёха засмеялся и пояснил, что, в общем-то, свадьба, конечно, не у него, а у Ирки, его сестры.



- Кто этот счастливчик? - полюбопытствовал один из стоящих с ними ребят.



- Веришь, пока не знаю. Она болтает без умолку про какого-то Вадима. В моём доме повсюду разбросаны журналы со свадебными платьями, а сама Ирка кроме как "мы с Вадимом", больше никак себя не видит. И это после двух недель знакомства.



- Нууу, - протяжно затянул один из друзей, - я тебя умоляю! Ещё десять раз такая свадьба будет намечаться.



- И я так думал! Только вы же знаете мою Ирку! Хоть раз слышали от неё или от меня, что у неё какие-то там серьёзные отношения? Вот! И я о том! Раньше были далеко идущие планы на карьеру, а сейчас "мы с Вадимом". Я уж тоже над ней подтрунивал. А она сразу в слёзы, мол, я её не понимаю. Забил. Пусть всё идёт своим чередом.



Марк всё это время слушал Алексея молча. В его голове возникали недобрые мысли, а тьма за спиной требовала выхода наружу.



- Лёх, а ты хоть раз видел его? Этого Вадима, - спросил он.



- Нет, Морок, пока не видел, но сестра клятвенно обещала нам на днях устроить встречу.



Эти слова немного успокоили Марка. "Может, и правда совпадение, и Ирка действительно нашла свою любовь. Надо подождать", - подумал он.



Спустя пару дней, держа в голове мысли о разговоре с Лёхой и постоянно видя сделанный им амулет, Марк решил позвонить другу сам.



- Ну, ты с ним встречался? - начал он без предисловия.



- С кем? - не понял вопроса Алексей.



- С Вадимом, Иркиным женихом.



- А, понял. Ты знаешь, не получается пока. То он занят, то ещё какие-то обстоятельства. А почему ты вдруг решил про это узнать?



- Жду тебя у себя, - ответил молодой человек и положил трубку.



Звонок в дверь раздался через пятнадцать минут. Впустив Лёху в квартиру, он провёл его на кухню. Усадив друга на табурет, Марк вывалил на него кучу информации, начиная со своего видения на кладбище и заканчивая разговором с Севилией.



Алексей сидел хмурый и размышлял:



- Получается, что с момента гибели второй девушки прошло чуть больше двух недель. И если ты прав, то ещё через пару недель моя Ирка должна будет окончательно потеряться в паутине этого колдуна.



- Получается так, - ответил парень.



- Что же мне делать, как узнать, действительно ли Ирка связалась не с тем?



- Не представляю, - отозвался Марк. - Но сделать это нужно обязательно. И уже убедившись, мы решим, как поступить...



Этой ночью Морок проснулся от ясного ощущения, что его ждут. Одевшись, он вышел из подъезда. Улица встретила его тихой прохладой. Небо было испещрено миллионами горящих точек. Луна огромным белым шаром освещала землю. Сев в свой автомобиль, он не спеша поехал навстречу темноте.



Марк ехал, словно знал конечный пункт маршрута и знал, что его там ожидает.



Внутри, переворачиваясь толстой змеей, сменялись чувства. От неведомой тревоги и странного любопытства до тонкой леденящей иголочки страха. И лишь клубившаяся за спиной сила тёмного попутчика давала ему понять, что у него есть защита.



Уже давно закончили маячить огни большого города. Асфальтовое покрытие трассы сменилось на шуршание гравия под колёсами. Миновав одну из погружённых во мрак ночи деревень, он въехал в лес. Остановив машину, молодой человек выключил фары. Чернота обступила со всех сторон. Подождав, когда глаза привыкнут к темноте, Морок вышел наружу.



Зловещая тишина стояла вокруг. Каким-то третьим чувством он знал, что там, в глубине леса, ему уготована встреча. Молодой человек шел, тихо ступая на влажную листву. Под ногами похрустывали упавшие ветки. Мир вокруг был одной чёрно-серой массой. Пройдя расстояние, Морок вышел на освещённую луной поляну и остановился. Сон, приснившийся какое-то время назад, сейчас превращался в явь.



Он находился посреди поляны, а перед ним, источая зловонный запах, стоял колодец. Разницей в декорациях была лишь мертвенная тишина. Морок не шевелился. За спиной, словно уже не помещаясь в гибком теле молодого человека, бурлила тёмная мощь, пытаясь выбраться наружу. Марк прилагал огромные усилия, сдерживая её.



С другой стороны колодца наметился силуэт. Под свет луны из-за деревьев вышел мужчина. Чёрный плащ с накинутым на голову капюшоном скрывал облик.



Скинув с головы материю, перед Марком предстал Вадим. Он его сразу узнал. Выхоленное лицо даже в свете луны выглядело идеальным. Возможно, чуть более зловеще, чем при свете дня. Мужчина молчал.



- Во френче ты выглядел более миролюбиво, - пошутил парень.



- Чувство юмора - это хорошо, - ответил Вадим. - Ты очень хорошо чувствуешь зов, - продолжил он, - я ждал совсем недолго. Однозначно, ты что-то умеешь.



- Это стоит принять за похвалу? - спросил молодой человек.



- Принимай за что хочешь. Я позвал тебя, потому что ты слишком активен. Ты уверен, что тебе это нужно?



- В чём же заключается моя активность? - задал вопрос Марк.



- В чрезмерном любопытстве, - зло бросил колдун. - Я думаю, тебе уже известно, что я делаю и для чего это мне. И я этого добьюсь любым способом. Даже если мне придётся уничтожить молодого и глупого наузника, сующего свой нос куда не следует!



- Ну почему же сразу глупого? - спросил парень. - Ведь ты даже не знаешь меня.



Колдун громко и зловеще рассмеялся.



- Ты правда думаешь, что от меня что-то ускользнуло? В тебе я узнаю себя. Молодой, ищущий. Мнящий, будто что-то умеешь...



- А если я действительно что-то умею? - прервал его Морок.



Вадим замолчал. На лес вновь обрушилась звенящая тишина.



- Что ты можешь? - спустя минуту прошипел чернокнижник. - Вытачиваешь свои глупые безделушки? И думаешь, что они действительно кому-то помогают? Опустись на землю, в чёрном мире тебе нет места. Ты мелкая сошка!



- Тогда зачем ты меня сюда позвал? Раз я такая мелочь, к чему со мной возиться? - спросил молодой человек.



- Не в моих принципах уничтожать тех, кто хоть как-то причастен к миру тьмы. Но я могу поступиться своими принципами, и поэтому, я надеюсь, тебе хватит ума уйти в сторону и не отсвечивать.



- А если не хватит? Если решу вступиться? - произнёс Марк.



- Тогда ты будешь настоящим идиотом и умрёшь уже сейчас.



С этими словами колдун направился к молодому человеку. Он подошёл совсем близко, и Марк слегка отпустил поводья, держащие тьму за спиной.

Колдун остановился, не в силах справиться с эмоциями. Он хватал ртом воздух и таращил глаза, глядя, как за молодым наузником разрастается мрак.



- Так вот почему ты такой бесстрашный, - взяв себя в руки, ровным голосом произнёс Вадим. - Ну что ж, всего лишь придётся повозиться подольше.



С этими словами он резко развернулся и, махнув подолом плаща, исчез в темноте деревьев.



Спустя секунду Морок громко выдохнул и осел на влажную листву. Контроль тёмного попутчика забирал силы. Сейчас, раздумывая над разговором с



Вадимом, он вдруг понял, почему на сделанном им амулете только разрушающие знаки...



Они сидели на кухне в квартире Марка. На столе перед ребятами лежал вырезанный наузником крест.



- Главное, чтобы она этот крест взяла и на себя надела, - сказал Морок.



- В этом и загвоздка, - ответил Лёха. - Не представляю, как заставить её это сделать. Не могу же я ей напрямую сказать, что её обожаемый Вадим на самом деле метит не на руку и сердце, а на душу!



- Может, мне попробовать с ней поговорить? - предложил Марк.



- Нет, у меня появилась идея, - вдруг выдал Алексей.



***



- Лёш, ты не поможешь мне? - попросила Ирина, обращаясь к брату.



- Конечно, что случилось? - с наивным видом спросил Лёха.



- Уходила в душ, крестик и кольца положила на тумбочку, сейчас крестика нет.



- Ну давай поищем, может, свалился на пол, - нарочито спокойно ответил он.



Делая вид, что усердно ищет потерявшийся крестик, ползал Лёшка по полу на карачках, заглядывая под кровать и за комод.



- Ир, нет его, - сказал он, поднимаясь с колен, - может, забыла и положила в другое место?



- Да нет, - задумчиво ответила Ирина, - точно помню. Как же я теперь без крестика? Непривычно.



- Да, может, ещё найдётся, я обязательно ещё с фонариком поищу.



Ирина с озабоченным видом положила ладонь на грудь. Было видно, что девушка действительно переживает из-за потери креста.



- Послушай, - начал Лёха, - у тебя скоро день рождения, и если старый крест не найдётся, то я с удовольствием куплю тебе новый. Могу даже заранее, ну, не сегодня, конечно.



- А что ж мне пока делать? Как-то не очень хорошо на душе, - произнесла Ирина.



- А пока у меня кое-что для тебя есть. - Алексей вышел из комнаты сестры, а вернувшись, протянул ей вырезанный Марком амулет.



- Не хочу, чтоб ты ходила без крестика, тем более для тебя это важно. Возьми, надень его, пока я не куплю новый.



Ира взяла амулет в руку.



- Лёш, но он даже без распятия. И странный какой-то. Весь в знаках. Хотя красивый!



Девушка вытянула руку вперёд, чтоб со стороны посмотреть на вещицу.



- Ну и без распятия, - ответил парень, - я же не заставляю тебя носить его вечно. Говорю же, на время. Тем более он тебе понравился.



Амулет действительно приглянулся Ире: его лакированные края вызывали желание прикоснуться. Девушка надела его на себя и встала перед зеркалом.



- Красивый. Может, даже хорошо, что без распятия. Можно носить поверх одежды, как украшение, - подытожила она. - Но помни, ты обещал поискать старый.



- Конечно, Ир, обязательно поищу, - ответил брат, довольный собой.



Прошло ещё около недели. Всё это время Марк с напряжением ждал развития событий. Лёха периодически звонил ему, рассказывая о новостях. Впрочем, рассказывать было особо не о чем. Ирина всё так же вздыхала по своему Вадиму, но дальше этого дело не шло. Никаких признаков, что девушку что-то тревожит, не было.



"Неужели колдун залёг на дно после встречи с тёмным попутчиком, - размышлял парень, - или, того хуже, он решил сменить жертву?"



Его мысли прервал звонок. В трубке раздался тревожный голос Алексея.



- Морок, сегодня Ирка дома не ночевала.



- Почему так рано? - соображая, спросил Марк. - До даты смерти второй девушки ещё неделя.



- Я не знаю, может, она у подруги какой осталась. Такого ещё не было, чтоб она не предупреждала. Телефон Ирки тоже вне зоны действия сети. Мать места себе не находит, собирается в полицию звонить.



- Не надо в полицию, - сказал Морок, - она ничем не поможет. Что-то пошло не так, раз он решил ускорить процесс обряда. Нужно её искать, и кажется, я знаю где...



Весь день он провёл в разъездах и размышлениях. Навестил Севилию и уточнил кое-какие вопросы. Она подтвердила, что, скорее всего, колдун почувствовал опасность, исходящую от Марка, и решил ускорить процесс. Предположила, что раз не в урочный день, то в урочное время должен свершиться обряд. В ведьмин час у демонов можно просить всё что угодно. Три часа ночи, время ведьм!



Поблагодарив колдунью, Морок отправился домой.



Созвонившись с Алексеем и договорившись о встрече, он попытался сосредоточиться.



На город опускался вечер. В квартире было темно, свет включать не было желания.



Ему хотелось тьмы! Всепоглощающей и густой. Во тьме он отдыхал, она обволакивала его. Как заботливая мать, тьма прижимала сына к себе и успокаивала. В такие минуты тёмный попутчик будто выходил из-за спины и клубился над молодым человеком, забирая у него информацию, тревоги, мысли...



Очнулся Марк без четверти двенадцать. Он чувствовал себя прекрасно. Словно сама энергия вместо крови бежала по его венам, по гибкому телу, наполняя его силой и уверенностью.



Одевшись, молодой человек вышел из квартиры.



Машина мчалась по трассе к нужному месту. Когда пришло время съехать с асфальтового покрытия, Морок выключил фары. Дальнейший их путь проходил в полной темноте. Марк чувствовал, как по телу сидевшего рядом Алексея пробегает озноб. Состояние друга было крайне нервным, и он это чувствовал.



Впереди замаячила чёрная полоса леса. Выйдя из машины, ребята молча, стараясь не шуметь, шли к той поляне, на которой Марк встречался с Вадимом. Где-то в глубине леса маячили всполохи костра.



Наузник остался доволен тем, что он не ошибся и обряд должен был пройти именно в этом месте. Когда до поляны оставался десяток метров, Морок сказал Лёхе остановиться и ждать здесь. Он сам поймет, когда нужно будет прийти на помощь. Алексей послушно остановился и сел за стволом толстого дерева.

Марк же осторожно пошёл дальше.



Стоя у самого края поляны, за разлапистой ёлкой, он молча наблюдал за действием.



Перед колодцем горел костёр, освещая всё вокруг красноватым светом. У костра сидел Вадим и рядом с ним совершенно спокойно восседала Ирина. Со стороны казалось, что это просто романтический пикник. Колдун слегка приобнимал девушку и что-то шептал ей на ухо, поигрывая с её волосами. Ира сидела не шевелясь, её глаза, не мигая, смотрели на языки пламени.



Марк взглянул на часы. Электронные цифры показали без десяти три. В этот момент Вадим поднялся. Повернувшись спиной к костру, он стал вглядываться в лес. Будто почуяв опасность, чернокнижник пытался разглядеть её. Марк сделал несколько шагов назад, и в этот момент с противоположной стороны поляны гулко заухал филин. Маг резко повернулся в его сторону. Постояв ещё с минуту неподвижно, он пошёл к колодцу. Было видно, что колдун слегка успокоился, видимо решив, что тревогу вызвала именно птица.



Стоя у каменного околодка, он наклонился через борт и что-то выкрикнул в глубину. Гулкое эхо не дало возможности разобрать слова. Повернувшись лицом к костру, Вадим громко позвал Ирину. Девушка молча направилась к зовущему. По её опущенным плечам и поникшей голове читалась безысходность.



Подойдя к колдуну, Ира встала перед ним. Маг крепко обнял девушку, продолжая что-то говорить ей на ухо. В какой-то момент Ира повернулась в сторону бревна, на котором сидела. Словно искала защиты у того места, где ещё минуту назад она была спокойна.



Вадим поднял руки к небу и громко крикнул: "Данталион!"



И словно гром разнёсся над лесом. Он был таким оглушительным, что сидевший вдалеке Алексей пригнулся от неожиданности, будто ожидая удара.



"Данталион!" - во второй раз крикнул чернокнижник. И из колодца, накатывая волнами, начал выходить чёрный зловонный дым. Он стелился по поляне, покрывая её ровным ковром.



Ирина стояла с широко раскрытыми глазами, страх и ужас отражались на её лице.



"Что же ей наговорил этот урод, раз она стоит как овца на заклании и не пытается бежать?!"- думал Марк.



Тем временем колдун вновь встал напротив девушки. "Крест!" - властно обратился он к ней и протянул руки.



В какой-то момент Ирина закрутила головой, соображая, что делать. Видимо, то, что своего нательного креста она лишилась, Ира так и не рассказала Вадиму.



Девушка заметалась и, заломив руки, уже хотела объяснить своему любимому, что креста нет, как вдруг Вадим снова, ещё громче и властнее, крикнул: "Крест!"



Механическими движениями, боязливо озираясь на колодец, Ирина потянулась к шее и, сняв с себя амулет, трясущимися руками протянула его возлюбленному.



Морок замер: единственное, чего он боялся больше всего, это то, что Вадим почувствует силу изготовленного им креста. Но, видимо, он был слишком сильно погружён в действо обряда. Заполучив крест в руки, колдун развернулся и, подойдя к околодку, в третий раз громко крикнул: "Данталион!" - и бросил амулет в клокочущее черным дымом нутро колодца.



В туже секунду жуткий вой огласил лес. Дым, сменяясь на зловонную жижу, пульсируя, начал извергаться из каменного обруча. Вой сменился адским визгом. Демон метался в разные стороны, словно корчась от боли. Брошенный внутрь крест делал своё дело. Созданный для разрушения, он выполнял своё предназначение. Огромная тень, пронизываемая огненными всполохами, вырвалась из колодца. Два красных глаза на чёрном силуэте горели яростью.



От увиденного Ира потеряла сознание, мешком свалившись к подножию околодка.



Демон завис над поляной; то тут, то там внутри него вспыхивали огненные шары, пробивая бреши в чёрном теле. Колдун бешено кричал, понимая, что задуманный план рушится на его глазах.



- Тварь, тварь! - выкрикивал он, хватаясь за голову. - Проклятый наузник! Это он изготовил крест! Эта девка сдохнет, она обманула меня!



С этими словами Вадим повернулся к бесчувственно лежащей Ире.



- Стой, - заорал Марк, видя, что чернокнижник направляется к девушке. Обернувшись, маг смотрел на него ненавидящим взором. Он был готов разорвать его собственноручно! Вадим ненавидел себя за то, что так равнодушно отнёсся к проклятому наузнику! В полной мере не почувствовал его силу! А ведь он видел, видел, что скрывается за его спиной!



Яростью горела вся суть колдуна.



- Данталион, - заорал он, - я прошу твоей помощи!



Громкий рык огласил ночной лес.



Воздух вокруг наполнился невыносимой смердящей гарью. Словно адский смерч, над поляной метались раскалённые порывы. Вой, шипение и треск оглушали находящихся рядом людей.



- Лёха, - что есть силы крикнул Морок, - спасай сестру! - и бросился на колдуна.



Пачкаясь в гари и пепле, они катались по земле, сцепившись в один тугой комок.



Демон нависал над ними. Его дыхание было невыносимо жарким. Из открытой пасти тонкой змеёй вырывался язык огня, словно жгучим кнутом полосуя тело молодого наузника. Марк перестал бороться с колдуном, лишь уворачиваясь от огненного жала.



Вадим отполз от извивающегося на земле Морока и с упоением наблюдал, как горящий хлыст демона сдирал с юноши одежду, добираясь до плоти.

Боль полностью сковала мозг, он не видел вокруг себя ничего, кроме мелькающего алым цветом горящего кнута. Каждый удар невыносимо обжигал тело. Собирая остатки воли в кулак, Марк попытался подняться. Сначала на колени. И вдруг, когда он заметил довольно ухмыляющегося чернокнижника, решившего, что конец молодого наузника близок, его поглотила чёрная ярость. Встав во весь рост, Морок поднял лицо к небу, запрокинув голову и расставив руки ладонями вверх, он дал волю темноте за спиной.



Дрожь сотрясла землю, когда две тёмные силы столкнулись друг с другом.



И словно гром огласил ночной лес. Издав последний рык под натиском тёмного попутчика, демон, разрушаемый изнутри амулетом, рассыпался в пепел.

Теряя сознание от бессилия, последнее, что увидел Марк, была плотная тьма, поглощающая корчащегося в неестественных позах колдуна. Крик страха и боли от ломающихся костей растворился во мраке сознания.



Покончив с колдуном, тьма ползла к Мороку, окутывая его израненное тело плотным одеялом, снимая боль и заживляя свежие ожоги.



- Эй, Морок, ты жив?



Наузник разлепил глаза. Алексей бережно помог другу присесть.



- Долго я был без сознания? - спросил Марк. - Как Ира?



- Всё хорошо, Ирка спит в машине. Как ты себя чувствуешь? - озабоченно спросил Лёха.



- Пока не знаю, - ответил парень, взъерошивая волосы. - Вроде жив.



Опираясь на друга, Морок дошёл до машины и устало плюхнулся в водительское кресло. На заднем сидении мирно посапывала чумазая Ирка.



- Морок, - начал Алексей, - я так боялся, что эта тварь сожжёт тебя! Всю жизнь я буду благодарен тебе за сестру…



В комнате не горел свет. Сидя в своём любимом кресле, Морок тонкой струйкой выпускал дым изо рта. Хотелось тишины. Было приятно ощущать, что за спиной наконец-то не клубился мрак, перестав чувствовать опасность. Осознание того, что, обладая тьмой, он может дарить свет, делало его счастливым. ©

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:19

Юлия Скоркина Просмотров: 131 Комментарии: 1 +3 Вчера, 06:31 by

Ключевые слова: Тьма колдун наузник магия авторская история

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