Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко

Тёмный ужас и кошмары от Олега ВдовенкоКонцептуальный и определенно талантливый 2D-художник из Тулы Олег Вдовенко (Chuvabak) - настоящий любитель хоррора. Остроумный и яркий в творчестве, он рисует очень мрачный и жесткий экшн и кошмарные образы, которые дают насыщенное впечатление леденящего ужаса, а выразительность композиций подчеркивается пугающим освещением.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 2
Ключевые слова: Художник творчество хоррор арты