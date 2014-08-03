Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко

























































Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:21 by

Концептуальный и определенно талантливый 2D-художник из Тулы Олег Вдовенко (Chuvabak) - настоящий любитель хоррора. Остроумный и яркий в творчестве, он рисует очень мрачный и жесткий экшн и кошмарные образы, которые дают насыщенное впечатление леденящего ужаса, а выразительность композиций подчеркивается пугающим освещением.Автор - Admin.

Ключевые слова: Художник творчество хоррор арты

Другие, подобные истории: