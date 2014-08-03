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Страшные Арты

Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко

Концептуальный и определенно талантливый 2D-художник из Тулы Олег Вдовенко (Chuvabak) - настоящий любитель хоррора. Остроумный и яркий в творчестве, он рисует очень мрачный и жесткий экшн и кошмарные образы, которые дают насыщенное впечатление леденящего ужаса, а выразительность композиций подчеркивается пугающим освещением.

Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко
Тёмный ужас и кошмары от Олега Вдовенко


Автор - Admin.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Художник творчество хоррор арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 17:33
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 533
Фу какая жуть реалистичная!
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 20:35
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2242|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 687
Страшно и ужасно, но в этом и суть) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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