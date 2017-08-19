Еще одно видение над Сеной

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Матвеевский Просмотров: 58 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:34 by

Едва рассвет окрасит небо в золотисто-розовые тона, на Мосту Поцелуев появятся прозрачные силуэты, хранящие в себе всю воздушность и романтичность старого города. Девушки с кувшинками в зеленых волосах часто встречались Месье Расхитителю в это время. Они охотно рассказывали о своих жизнях, а старый кот их внимательно слушал. Одну из таких потусторонних фигур он увидел сейчас.В прежней жизни девушку звали Мари. Старый кот неоднократно слышал грустную историю ее жизни. Печально, но судьба этого маленького привидения весьма обыденна. В былые времена наивные девушки часто топились из-за несчастной любви, общественного порицания или тяжелой болезни. Мари воплощала в себе все эти предыстории.Когда-то она была влюблена в мужчину, оказавшегося недостойным такой чести. Возлюбленный не скупился на обещания счастливого будущего, хоть и был связан узами брака. Типичная история. Грусти ситуации добавляла чахотка, медленно пожирающая надежду на счастье. Переход Черты случился неожиданно. Мари даже не поняла, как это произошло. Теперь маленький фантом ночами привязан к Сене, а утром прячется за краем Лимба.Прозрачная девушка, невесомая, словно воспоминание, заметила четвероногого путешественника и улыбнулось ему.— Не устаю поражаться красоте города в рассветные часы. Хоть и видела это все миллион раз, — отметила она задумчиво.Месье Расхититель забрался на перила моста и взглянул на золотистое отражение неба в мутной воде. Через несколько минут Мари растет до следующей ночи, и кавалькада рассветов и закатов на мосту продлится до Страшного Суда. А пока можно и полюбоваться. Перешагнувшие грань неизвестного становятся поэтами.История утопленницы.Может быть, не стоит идти? Мари задавала себе этот трудный вопрос уже в тысячный раз, но не могла решиться. Ей невероятно нравились свидания с Марком. Внутри ее призрачного естества все замирало, когда она видела этого бесконечно милого мужчину. Иногда ей казалось, что бедное сердце, остановившееся много лет назад, начинает вновь учащенно биться.Мари обещала себе, что обязательно поговорит с ним. Нельзя обманывать любимого человека! Нужно открыть ему этот маленький секрет, эту страшную тайну. Подруги советовали ей стать решительной. Коко, выпуская струйку дыма из рассеченного горла, говорила:— Нет ничего хуже недосказанности, Мари. Он имеет право знать.Несчастная вздыхала. Конечно, он имеет право знать. Но как ему объяснить?«Кстати, милый, а я ведь умерла много лет назад…», - глупость какая.Раньше она наивно рассчитывала, что он сам догадается. Не догадался. Он вообще страшно рассеянный и близорукий. Толком не видит ничего дальше собственного носа. Когда-то Марк неожиданно взял ее за руку и лишь удивленно отметил:— Какие у тебя холодные пальчики…На следующее свидание он принес ей теплый шарф, перчатки и смущенно пробормотал:— Я боялся, что ты простудишься.Мари ответила растерянно:— Спасибо. Очень мило с твоей стороны.Потом она решила, что лучше признаться самой. На свидания она ходила, облившись цветочным одеколоном – ужасно боялась, что он ощутит запах тины и сырости. Не самый романтичный аромат.Ей все время приходилось придумывать новые причины, почему они могут видеться только после захода солнца. Марк был скрипачом и однажды пригласил ее на свое выступление. Прийти в зал обычным способом она, разумеется, не могла, но и отказать невозможно.Прокралась, когда стемнело, и пряталась за пыльным занавесом. Это был самый лучший вечер в ее жизни. Марк играл потрясающе. Играл для нее. Мари уже очень давно не плакала, даже предполагала, что окончательно утратила слезный дар. Но после сказочной увертюры по ее бледным щекам пробежали холодные капельки.Потом за нарушение правил пришлось отчитываться перед строгой смотрительницей Мадмуазель Ривье.— Как можно быть такой легкомысленной, Мари? — журила Мадмуазель провинившуюся. — А если бы тебя там увидели?Девушка молчала.— Девочка моя, я знаю, что ты любишь этого Марка, но нельзя… Понимаешь? Нельзя…Смотрительница, по правде сказать, была женщиной доброй, много повидавшей и в Той жизни, и в Этой.— Я не знаю, как ему сказать.Мадмуазель Ривье тяжело вздохнула.— Нужно собраться с духом, Мари. Будь сильной!Легко вам всем говорить…Этим вечером Мари собралась. Она шла на свидание, словно на казнь. Решено. Сегодня Марк все узнает. Он, конечно, испугается, может быть, даже убежит. Но нужно дать ему шанс построить свою жизнь. Может быть, он когда-нибудь вспомнит о ней. Уж Мари точно его никогда не забудет.Ноги сами привели ее к Мосту Поцелуев. Вот и знакомый силуэт.— Привет. Я принес тебе ирисы.Она покосилась на прекрасный букет и выпалила:— Здравствуй, Марк. У нас с тобой сейчас состоится очень важный разговор.— О чем ты хочешь поговорить?— Марк, я не такая, как ты думаешь.— Не понимаю…— Я не живая. Понимаешь? Я призрак. Да, это звучит странно.Глаза Марка блестели в сумеречном сиянии. Долгое молчание.— Мари, я давно подозревал что-то подобное, — прервал тишину Марк. — Тот поцелуй, подаренный тобой на прошлой неделе… Он казался мне чем-то нереальным, волшебным, словно майский ветерок. Знаешь, это обстоятельство ничего не меняет. Я по-прежнему люблю тебя.Девушка не могла поверить в услышанное. Она даже не мечтала о таком повороте событий. Никто им больше не нужен.Следующим вечером Марк не пришел на свидание. И через вечер… Неужели все-таки одумался? Мари стало очень грустно. Зачем быть таким жестоким? Зачем вселять надежду и рушить ее?Он явился лишь через неделю, и в нем что-то переменилось. Лицо его отливало белизной, а в глазах царила растерянность.— Зачем!? Зачем ты это с собой сделал? — вопрошала Мари.Оказалось, что судьба сыграла с влюбленными странную шутку. Вернувшись домой после их последней встречи, Марк почувствовал боль в груди. Грудную клетку словно сковало железным обручем. Что-то внутри звонко лопнуло, и он ощутил невероятную свободу. Нет боли, нет переживаний, только яркий свет. Крылатые серафимы обступили его со всех сторон.— Пойдем с нами, Марк, — говорили они мягкими голосами.Долго, очень долго он упрашивал вернуть его на Мост Поцелуев.— Мне не нужно никакого Рая, Мари. Мой Эдемский сад рядом с тобой.— Я, наверно, очень плохая… Нельзя так радоваться чужой смерти, — бормотала Мари.Она не могла сдержать улыбку, рассматривая колечко на безымянном пальце. Скоро их судьбы сплетутся воедино. Эта, в сущности, грустная история показалась Месье Расхитителю невероятно милой.Марк может видеться с Мари лишь в каждое полнолуние. Таковы правила. Остальное время его душа обитает в Лимбе. Но эта единственная ночь становится счастливейшим временем для влюбленных призраков.В церкви было прохладно. За многие годы запустения зелень облепила стены, а луна подглядывала за женихом и невестой сквозь прореху в потолке.Марк и Мари в эти минуты не могли насмотреться друг на друга. Фата из паутины и потертый похоронный фрак не мешали им радоваться празднику. Потусторонние гости расселись по местам и вытирали платочками пустующие глазницы.Месье Расхититель сидел на почетном месте и тоже расчувствовался. Изабель, на которую возложили обязанности свидетельницы, ободряюще погладила своего питомца и попросила кюре продолжить церемонию.

Ключевые слова: Ночь Париж призрак утопленница авторская история

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