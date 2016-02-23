Утреннее видение над Сеной

«В без конца замирающих струнах

Слышу голос твоей красоты.

В бледных толпах утопленниц юных

Всех бледней и пленительней ты»

Владимир Набоков, «L'inconnue de la Seine»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Матвеевский Просмотров: 75 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 02:43 by

Жак принадлежал не ей, нужно терпеть. Раньше Мари дико переживала из-за этого – завидовала его невесте. Теперь Мари стала настоящей фаталисткой. Так, кажется, говорил старый кюре? Раньше помечтать о несбыточном она могла себе позволить только перед сном, а ложиться у нее получалось только после ночной смены. Проклятый кашель долго не замечали на работе. Но в какой-то момент пришлось уходить. Теперь же ей было все равно. Ни спать, ни есть ей больше не требовалось. Мари и раньше любила побродить вдоль Сены, посмотреть на город в утренний час, на восход. Теперь же это стало ее основным занятием.Самое интересное во время прогулки – глядеть по сторонам. А в Париже есть на что посмотреть! Раньше в приличные места ей ход был заказан, но ведь нельзя же запретить смотреть на рождающееся солнце, на воду и небо, раскрашенное в перламутр. Древний город поражал всякий раз своей изменчивостью – среди каменных изваяний будто рождались величественные мифы прошлого и разыгрывали настоящие представления.Насчет фаталистки все же Мари погорячилась. Мысли предательски возвращались к Жаку. Он такой красивый… С ним так спокойно. Он обещал показать ей Руан, свозить на цветочную выставку. Он был похож на доброго волшебника. Жениться на ней он, конечно, не смог бы. Она и тогда была простой официанткой – птицей не его полета. Хотя не с каждой официантки сам месье Жюль писал портрет! Да, месье Жюль, конечно, известный любитель симпатичных мордашек. Таких как Мари он нарисовал в своей мастерской множество, но ведь нарисовал же!Мари рассеяно постукивала ноготком по гладкой поверхности чудной вещицы – странной китайской курительной трубки. Трубка напоминала жуткого дракона. Этот дракон был ее персональным наказанием – Мари это прекрасно понимала. Китайская опиумная трубка ей иногда даже снилась в той, другой жизни, когда она еще могла спать.Во снах дракон летал за ней, разевал свою широченную пасть, выдыхал густой дым. А бедная Мари не могла кричать – задыхалась. Просыпалась от кашля и долго не могла успокоиться. Но бывали и приятные сны: месье Жюль рисует ее с Жаком свадебный портрет. Это было так мило.Мари вспомнила ТОТ день. День, когда Та жизнь превратилась в Эту. Она тогда так же весело улыбалась восходящему солнцу, но вдруг закашлялась. Приступ был мучителен. Она утерла губы белым платочком и расстроилась. На платке было видно красное пятно. Мари тогда подумала: «Неужели так быстро»? Помнится, в ее голове зазвучал уже почти забытый голос бабушки, напевавшей колыбельную.Дойдя до перил моста, Мари с любопытством посмотрела в Сену. В отражении ей привиделся ныне привычный образ – полупрозрачное, дымчатое лицо. Мари показала смутному отражению язык.В ТОТ день все для нее решилось как-то быстро. Последняя трубка, последняя улыбка, последний шаг в небытие. Сейчас Мари уже почти не жалела. Ей совсем не хотелось доживать жизнь жалкой, никому не нужной доходяжкой. Лучше уж впустить Сену в себя, чем видеть стремительно уходящую красоту и слышать жуткий кашель. Алый цветок, прораставший в ее груди, не оставлял выбора.Теперь она смотрела на ранних прохожих и улыбалась. Они, разумеется, не видели ее печальной улыбки – утренний свет делал свое дело. На Сену она вернется лишь с закатом Солнца.В ТОТ день.Прозектор месье Клодт меланхолично приподнял край простыни.— Месье Жак, вам знакома эта девушка?Бледное лицо Жака исказила легкая гримаса.— Нет… впервые вижу.Когда Дерганный (старина Клодт любил придумывать прозвища для посетителей) ушел, прозектор задумчиво пробормотал:— И чего вам не живется... Жалко девочку.Клодт внимательно посмотрел на лицо утопленницы. Оно было удивительно умиротворенным и красивым. Бледная кожа, точно вырезанная из мрамора, подчеркивала тонкие черты лица Неизвестной.— Как же такая красота пропадет? Что ж тут можно сделать?

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