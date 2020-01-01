Анжелика и Философ

Arhip Просмотров: 42 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:22 by

– Нет, это невозможно! – Анжелика с досадой задёрнула занавески, чуть не сорвав напрочь карниз.Лирическое завывание, сопровождаемое нестройными гитарными аккордами, слегка поутихло.– Ну почему, почему?! – Анжелика повалилась в тоске на ветхий диван и дала наконец выход своим эмоциям.– Почему же я была такой дурой?!!Комната, в которой происходило сие душераздирающее действо, представляла собой зрелище весьма странное. На столе, на стульях и на полу стояли разнокалиберные ёмкости с водой и шикарными вениками букетов. Куча непоместившихся валялась в углу. Со шкафа грустно взирали плюшевые мишки всех цветов и размеров, на столе грудой лежали конверты, обильно украшенные сердечками и политые скупыми мужскими слезами. И апофеозом этому – зарёванное лицо хозяйки. Устаревшего дизайна очки с толстенными стеклами, безобразно покрасневший нос, да и вообще, даже если зарёванное создание умыть, причесать и успокоить – результат останется далёким от общепринятого стандарта миловидности, как альфа Центавра от Земли.Истошно зазвонил телефон.– Кто?! – тоном заправского цербера взревела в трубку девица,– Петя? Какой Петя?.. Ах этот... Нет, не хочу я погулять. ..И в кино... И в театр... Ничего я не хочу... И оставьте меня все в покое!.. Ну и вешайся... Что?.. Ну можешь застрелиться... Ага... Ага... И тебе спокойной ночи! И этот туда же...– философски вздохнула коварная разбивательница сердец.Нет, она вовсе не была жестокосердной, но опыт предыдущих истеричных поклонников уже научил наивную. Не повесится. И не застрелится, несмотря на красноречивые обещания. А ведь верила поначалу. Одного героически в три часа ночи снимала с карниза, у другого отнимала горсть таблеток, которой тот демонстративно потрясал, глотать, однако, не спеша. И только когда счёт подобным спектаклям перевалил за второй десяток, дипломированный психолог наконец-то поняла – это не более чем самобытный театр одного актера для одного же зрителя.– И зачем я только загадала?! – с непередаваемой тоской произнесла Анжелика, – Ведь могла же дом, машину, виллу на Канарах! Интернет безлимитный, в конце концов!– Можем устроить...– вкрадчиво произнесли за спиной.– Ай! – В диком прыжке метнувшись в ванную, она вернулась уже через полминуты, вооружённая старым веником и толстенным блокнотом.– Что ж, профессиональный психолог для нечисти готов к работе,– иронично подколола стройная дама без возраста, но с извечной тонкой сигаретой и безупречным макияжем, маникюром и стилем жизни.– Витольда Харитоновна? – несказанно удивилась Анжелика.С момента подписания контракта она свою интригующую нанимательницу не видела. К счастью... Ибо не раз за последние несколько месяцев приходили ей в голову мысли, весьма далекие от человеколюбия. Немалое место в этих мыслях занимали угрожающего вида кувалды и цепные пилы, а также душераздирающие анатомические подробности в духе Ганнибала Лектора. Месть! Хотя... По здравом рассуждении (и Анжелика это прекрасно понимала, не дура же) винить следовало только себя.– Итак,– насмешливо глядя на ошарашенную и встрепанную девицу, в душе которой смешались самые разнообразные чувства, сказала Витольда Хари- тоновна,– что я слышу?! Вы недовольны? Волею случая вы оказали нам столь неоценимые услуги, что мы сочли возможным взять вас на работу и предоставить право на одно любое, подчеркиваю, любое желание. Вы, может, дальновидно, а может, и опрометчиво загадали довольно забавную вещь – нравиться мужчинам. Заметьте, об улучшении внешности речь не шла. И теперь вас это не устраивает?– Не-э-эт, ну почему же. – Как всякая воспитанная девушка, Анжелика просто физически не могла повторять своему нанимателю в лицо те гадости, что не так давно успешно крутила в возмущённом мозгу. – Меня всё устраивает, но...– Вот-вот! – с торжеством воскликнула Витольда Харитоновна. – Что меня в вас и удивляет. Всегда, даже если обеспечить вам поистине райские условия и исполнение всех сокровенных желаний... всегда возникает это непреодолимое «но...». Итак, что же на этот раз?– Не знаю...– повесила голову несчастная девушка.– Ну же,– подбодрила начальница.– Я уже почти угадала, что конкретно тебя не устраивает!– Они все... не такие!!! – как на духу выпалила Анжелика. – И в книгах всё совсем не так, я думала, когда за тобой ухаживают, это здорово и красиво, а мне... просто скучно... Да зачем мне эти букеты, конфеты, мишки плюшевые... Я просто общения хочу!!! А они... Я не представляю, о чем с ними можно поговорить. Сплошные комплименты и угрозы самоубийства...– Да, для разговоров они мало пригодны... – согласилась начальница, хитро улыбаясь. – Ну что ж! – уже официальным тоном добавила она. – Мы согласны пойти на некоторые уступки и предоставить тебе право на ещё одно желание, если...– Если что?– Ты отправишься в небольшую командировку и исполнишь там свои непосредственные служебные обязанности, то есть окажешь одному весьма интересному индивиду квалифицированную психологическую помощь.Командировка в представлении Анжелики являла собой либо прибытие на место в самолете бизнес-классом, встречи в дорогих ресторанах, подписание документов за бокалом мартини и проживание в шикарных пятизвёздочных гостиницах, либо «по диким степям Забайкалья» с увесистым рюкзаком и молотком геолога, без всяких нормальных, человеческих удобств. А тут...Никаких самолётов, никаких рюкзаков... Только что Анжелика стояла посреди комнаты и деловито прикидывала, какое бы желание загадать на этот раз, и вот уже она... Где? Кругом была таинственная, непроницаемая темнота и не менее таинственная тишина. Рядом увесисто стукнуло что-то явно неодушевлённое. Двигаясь на ощупь и матеря сквозь зубы свою непредсказуемую работодательницу, изрядно напуганный психолог обнаружила полиэтиленовый пакет, а в нём – небольшой дохлый фонарик и карту, карту чего?.. Критского Лабиринта?– Та-а-ак! – с дрожью в голосе протянула она, настороженно прислушиваясь к гулкой тишине, – не дай бог, раздастся неподалёку топот тяжёлых копыт. Тусклый свет фонарика трепетно озарял живописный каменный коридор...Сколько прошло времени, Анжелика не знала... В пакете щедрой Витольды Харитоновны часов, увы, не оказалось... хотя, может, оно и к лучшему. Ноги устали непередаваемо, однако в бесконечном блуждании по коридорам был хоть какой-то смысл. Карта не помогала ничуть. Что поделаешь, Анжелика, как и многие представительницы её пола, обладала просто уникальным топографическим кретинизмом... И чем ей могла помочь здоровая красная стрела, которая недвусмысленно указывала на место, где спрятался её клиент? Кстати... Зачем Минотавру психолог? Может, они вкуснее?Чтобы не терять времени, Анжелика начала прикидывать, как бы угадать со вторым желанием, чтобы опять не попасть впросак. Надо чётко определить, что бы она хотела... А это непросто. Нет, отменять первое желание и превращаться опять в неприметную серую мышку она не собиралась. Может, загадать себе внешность, чтобы не расстраиваться каждый раз, глядя по утрам в зеркало. Ну там,– губы Анжелины Джоли, глаза как у Одри Хепберн, ну и... от Памелы Андерсон тоже... по мелочам... Хотя... Анжелика считала себя образованным, интеллигентным человеком, и поэтому ей было просто стыдно загадывать что-то насчёт... Памелы Андерсон. А может, загадать себе мировую известность? Главные роли в кино, платиновые диски или, на худой конец, Нобелевскую премию? Но интеллигентность предполагала ещё и патологическую честность, то есть – всего надо добиваться толькосвоими силами, так что и этот вариант определенно не подходил. А может...– Настоящей, большой и чистой любви! – торжественно провозгласила Анжелика.– Ишь ты! – искренне удивился голос из темноты, – Ну и желания пошли!– Не подходи!!! – истошно завопила мечтательная девушка, в лучших традициях Ночного Дозора светя заполошным фонариком во все углы.– И нет бы попросить что-нибудь материальное, понятное и, главное, нужное в хозяйстве. Так нет – любовь! А кто вообще знает, что это такое? Один из неразрешимых вопросов философии наряду с достижением абсолютного знания а рпоп или, к примеру, существования небытия. Любовь зла, полюбишь и козла? Так, что ли? Или – бьёт, значит, любит? Это, что ли?– И не смей меня есть!!! – по инерции продолжала орать интеллигентная девушка.– Есть? Зачем? – искренне удивилась рогатая тень в дальнем углу,– Еда вообще очень скучный, бесполезный процесс, а для высокоорганизованного существа даже и вредный.– Так вы что, вообще не едите?По легендам и мифам Анжелика твёрдо знала, что если чем и занимался злобный Минотавр, так это ел. Причём преимущественно молодых девушек. Впрочем... Минотавр, разбирающийся в философии, тоже являлся немалым потрясением для психики. Так, может, её скорая психологическая помощь как раз и заключалась в том, чтобы вернуть Минотавра к его, так сказать, естественному состоянию? И тогда он немедленно захочет есть... А молодых девушек вокруг... Ну кроме нее. М-да-а-а-а, тяжеловато ей будет загадывать заветное желание из брюха оголодавшего монстра.– Ну удружила Витольда Харитоновна, нечего сказать! – в сердцах воскликнула она.– А это кто? – с искренним любопытством поинтересовался рогатый.– Как, вы не знаете Азазелло Витольду Харитоновну? Главу всей нечистой силы?! – Может быть, Анжелика слегка преувеличила, но личный опыт убедил её, что начальницу знали и уважали все, начиная от трансильванских вампиров и заканчивая снежным человеком с холодной Аляски.– Нет, не знаю...– огорчился голос во тьме, – Вы говорите – «нечистой силы»... Интересный эпитет. Тогда в противовес ей должна существовать чистая сила. А где критерии отбора? Кто решает: чистая или нет у тебя сила? А почему нет других слоев? Например: «слегка запачканная сила»? Или: «почти совсем чистая сила, но с одним ма-а-аленьким пятнышком»?!– Всё, всё! Брейк! – Она поняла, что философский спор пора прекращать. – Вы меня убедили, я прониклась и осознала! Хотя я понимаю ваше возмущение, здесь, в Древней Греции, и термина-то такого наверняка нет ещё...– Милая моя! Ты искренне думаешь, что мы в Древней Греции?!– А где? Это разве не критский Лабиринт?– То, что место, где ты находишься, действительно является критским Лабиринтом, не доказывает неоспоримо, что это всё – Древняя Греция.– А что же тогда? Антарктида, что ли? Или Израиль?– Греция, две тысячи восьмой год, если не ошибаюсь, по-моему, весна.– А как же вы?.. Вас же убил... не помню кто, но очень давно...– Ах это... это не более чем легенда, созданная, чтобы скрыть совершенно обычный, житейский подтекст.– Какой?– Из года в год, с древних времен и до наших дней определённое количество молодых, наивных, но убедительных девушек решают наперекор родне непременно создать семейную жизнь и вечную любовь до гроба со своим избранником. И что они делали в Древней Греции? Они спокойненько сбегали с милым куда подальше, оставив несколько красноречивых улик у входа в Лабиринт. А кто поумнее – сидели в том же Лабиринте дня три, естественно, запасшись едой, питьём и косметикой, сами же изображали утробный рёв злого Минотавра из темноты и шлёпали отпечатки копыт. Ну конечно, прийти на выручку несчастной девушке вызывался один герой, который, повозившись для виду, возвращался под руку со спасённой страдалицей и рассказывал о победе над чудищем. Тут уж отпадали все возражения родственников вроде «он тебе не пара». Свадьба, хеппи-энд!– Так вас не было?!!– Именно!!! Меня нет и никогда не было.– А с кем же я сейчас разговариваю? – Анжелика окончательно запуталась.Минотавр вздохнул:– Вера. Чистая, незамутнённая, первобытная вера в сказки. Сколько людей искренне считали, что Минотавр действительно существовал? Миллион? Десять миллионов? Сто?! И вот – чистая случайность, сказанные не в том месте и не в то время слова, случайно пролитая капелька крови... В тёмном древнем Лабиринте возродился мрачный зверь... Который почему-то совсем не хочет гоняться за молодыми девушками с целью поедания. Зато он очень хочет общаться с интересными, умными людьми, читать хорошие книги и приносить пользу обществу.– Извините, конечно, что я так не к месту, но почему вы... такой?.. Философ.– В подсознании людей Греция прочно связана с философией, вот так и получилось... выйти к людям я не могу, убьют как чудовище! А здесь жить уже нет никакой возможности...– Что же нам теперь... делать?Девушка и Минотавр рядышком сидели в темноте. И оба думали об одном и том же. Иногда выход из ситуации найти гораздо сложнее, чем выход из самого запутанного лабиринта.– Нет, я просто поражена!!! – Витольда Харитоновна изумлённо всплёскивала руками каждую минуту вот уже на протяжении получаса. – Такая гениальная идея!!!– Это точно,– довольно подтвердила Анжелика, смотрясь в зеркало. Приятно было ощущать себя гением, – Ну как он?– Прекрасно! Счастлив по уши. Целыми днями читает и ведёт серьёзные споры на форумах. В основном на философские и богословские темы. Вот... – начальница порылась в записях, – неделю назад о пользователе с ником Рогатый Мин начали упоминать, через день – цитировать, а теперь на него ссылаются, как на непогрешимый авторитет. А он уже планирует свой сайт! Нет, что ни говори, идея Интернета полностью себя оправдала. Минотавр за экраном компьютера смотрится немного странновато... да еще и посреди Лабиринта.– И как вы туда электричество провели...– Магия! Обычная, примитивная бытовая магия! Кстати, хорошо, что напомнила, у тебя же ещё желание не использовано. Ну что? Что хотим, замуж?Нет уж, подумала Анжелика. Свою единственную неземную любовь я найду как-нибудь сама. Не хочу, чтоб мне кто-то в этом помогал. Тем более начальница всей нечис... То есть просто начальница. Что там он говорил? «Материальное, понятное и, главное, нужное в хозяйстве...» Так и сделаем.И, непонятно зачем зажмурившись, она твёрдо произнесла:– Хочу машину!– Чудесно! У меня как раз есть на примете один старенький «Запорожец». Правда, крыло слегка помято и колёс нет..,– А-а-а-а!!! – А что бы было, если б загадала жениха? Пенсионер с деревянной ногой?!– Успокойся, успокойся... – Витольда Харитоновна с трудом удерживалась, чтобы не захохотать в голос. – Что, уже и пошутить нельзя? «Лада Калина» тебя устроит? Ну и ладушки...Автор - Наталья Татаринцева.

Ключевые слова: Желания психология философия заказ

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