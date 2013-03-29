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Истории из жизни

Тимофеич

Жил у нас во дворе в середине 90-х дедушка Тимофеич. Было ему на тот момент 83 года. Впереди один зуб - длинный, желтый; очки с толстенными стеклами и палочка-трость. Вот такой жених. И не смейтесь, ведь и правда, жених он был нарасхват. Все дворовые одинокие бабушки за него сражались. Ходили его и подкармливали одна перед другой, платки новые понадевают, на лавочке, как куры на насесте, рассядутся и слушают его байки, открыв рот. Мы, местная детвора, наблюдали за этими амурными делишками да посмеивались над ними.

И вот пропал Тимофеич. Уже неделю нет его среди бабулек во дворе, и дома никто не открывает. Невестушки спохватились и милицию вызвали. Квартиру открыли, а дедушка уже как неделю помер. Одинокий был старичок, где дети его - никто не знал.
Похоронили всем миром, и жизнь дальше продолжается.
А через месяц на той же лавочке бабушка Никитична, одна из его зазноб, жалуется, что кто-то среди ночи звонит.
- Я спрашиваю: "Кто?", а никто не отвечает. Я-то знаю, - говорит бабуля, - что в таких делах открывать нельзя. Стою и жду, может, ответит все ж кто. И тут стук в дверь, как кто-то палкой стучит. Так что, думаю, девчат, что это Тимофеич ко мне захаживал.
- А ты что ему ответила?
- "Иди, откуда пришел! - говорю. - Чего расшастался?". И слышу - пошкыркал кто-то от двери. Ну, как Тимофеич ходил.

Через неделю той старушки не стало.
Потом Степановна через полгода рассказывает:
- Просыпаюсь от стука в окно (старушка на первом этаже жила). Раздвигаю занавески и обомлела: стоит Тимофеич, в свете фонарей белый как лунь, и машет мне, как зовет с собой. Я за сердце схватилась, колени подкосились, задернула занавески и в кровать заскочила. Боюсь, что за мной приходил.
Тоже вскоре бабушки не стало.

В общем, за год померло у нас пять бабушек. Всех невест к себе зазвал, а детей он, наоборот, оберегал, и, главное, мы его не боялись. То мячик из кустов подаст (реально из кустов обратно летал мяч), то от хулиганов из других дворов защищал. Было у нас раньше такое - двор на двор. Так вот, противники бывали частенько избиты чем-то невидимым, скорее всего, его клюкой.
А был еще случай. На ребенка у нас за двором летела машина, так Тимофеич материализовался из ниоткуда и откинул малыша, прежде чем в том месте затормозил водитель. Все кинулись к ребенку, а Тимофеича и след пропал. Свидетелями этого инцидента были мы и много других прохожих.
Вот такой был наш Тимофеич. В том дворе я давно не живу, даже город сменил, но с теплотой о нем вспоминаю.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:15
Вчера, 20:05 by МизякаПросмотров: 840Комментарии: 4
+18

Ключевые слова: Дедушка мяч малыш машина бабушки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Cover
Вчера, 20:13
+2
Группа: Журналисты
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Публикаций: 111
Комментариев: 377
Баалин... С одной стороны это все так... Мило и тепло читается, но с другой стороны верится в это с трудом. Про бабушек иронично получилось. Сначала они за ним бегали, а потом он за ними приходил. И это пожалуй единственное во что я могу поверить в данном рассказе. А вот что призрак старого деда с костылем помогал пацанам двор на двор драться, уж простите, не верю. С ребенком аналогично. Оставлю без оценки. Извините.
Зарегистрирован: 29.03.2013
    
#2 написал: lg230984kia
Вчера, 20:39
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 20
Комментариев: 103
+ История понравилась. У нас во дворе тоже был такой дедок женихастый, тоже бабки дрались за него)))
Зарегистрирован: 5.02.2011
#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 581
Рассказ такой теплый получился, хоть и трагичный) Тимофеич получается вестником смерти стал? Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Latta
Вчера, 21:33
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 172
+++

Ах, как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок...
На нашу улицу в три дома, где всё просто и знакомо, на денёк ©
Зарегистрирован: 28.04.2012
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