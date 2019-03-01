Затерянный в полях

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Смирнов Сергей Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:27 by

Это было одно из тех сёл, где и в наше время жизнь не только теплилась, но даже росла и развивалась. Потихоньку, незаметно, как сама точка на карте, которая не норовила выпятиться пятном, но вполне себе благополучно существовала. Сюда даже добралась мобильная связь! Поначалу это была полная невидаль, а потом люди привыкли и Зажили, так сказать, с большой буквы. Вроде так и должно быть. Да и слава богу, что без вымирания. Ничто его не предвещало...Игнат - неприхотливый мужик средних лет (ну или чуть более почтенного возраста), обитал в одном из домов почти не ведавшего горя поселения, и слыл толковым и покладистым работягой. А с развитием хозяйства, в котором он трудился, работа пуще прежнего закипела в руках обладателя звучного старого имени, которое теперь тоже редко где встретишь. Будучи механиком, Игнат умел обращаться с разной техникой и, порой, брался подсобить соседям да друзьям, которых у него на этой почве, а потом и отчего-то ещё, прибавилось. И в электрике Игнат шарил. На просьбу по этой части тоже отозвался охотно. Ну, правда, если потом... какую-никакую благодарность ему выразят, то он подмигнёт и, что удивительно, останется при этом прежним душою и примет её с радостью и так же по-дружески. Не кривил он душой. Не умел.Игнату позвонил старый знакомый, живший в другой деревне, до которой было километров десять, а то и больше, и жизнь, в целом, там была уже другой. Та деревня медленно чахла. И мобильники там не ловили. И вот, знакомый, будучи в райцентре, улучил момент набрать номер Игната со стационарного телефона и, после непримечательного разговора давно не видевшихся, и вот, хотя бы так услышавшихся, попросил его прийти к себе. Проводка в доме какая-то ненадёжная, и свет иногда даёт перебои, в основном в непогоду, когда завывает ветер, покачивая провода. Наверно, где-то контакт отходит, а потом встаёт на место, и лампочки мерцают - словно иллюстрируют под напором непогоды нестабильность жизни.Разговор вышел хорошим и приятным, и Игнат согласился прийти помочь. Ну, попробовать помочь. "А там угостишь, нальёшь чего-нибудь..." - "Ну, как без этого!.. Коли поможешь", - ответил человек, успевший за этот разговор снова стать для Игната другом, и потому прямолинейные слова уже не резали ухо, к которому была прижата трубка. И они назначили день, когда Игнат направится на помощь. Ибо связаться больше не смогут. Только встретиться, увидеться воочию.Настал тот выходной. Его Игнат наметил посвятить походу в соседнюю деревню. Хорошее зимнее солнце манило на природу, и он решил пойти не по трассе, а через поля. Было ли так короче? Если и да, то ненамного. Может, небо и искрящийся пейзаж манили лёгким морозцем, и вот Игнат пошёл, выйдя из села незаметной, запорошенной тропой."Вот и это поле... Вот это Поле!", - думал он, чуть шевеля губами в такт шагам. Проходя по его краю, он сразу вспомнил, какой урожай оно даёт местному хозяйству. Не сказать, что выдающийся, не сказать, что рекордный - нет, сейчас не время погони за рекордами, но дивно насыщенные зрелостью колосья стабильно и массово вырастали здесь и в свой срок находили отражение в цифрах ведомостей и отчётов.Озимые сорта, которыми было засеяно поле, еле слышно шумели на ветру. Оно и понятно: зимой они только проросли, и всходам негоже было сильно колоситься. Урожай будет потом, в тепле. Очередной, мощный. Так верилось всем, кто имел к этому полю отношение и знал его не понаслышке. Так думал и Игнат.Но шум... шум был сильнее обычного. Порыв ветра зримо наклонил юные ростки в сторону. Они будто хотели куда-то дотянуться и зашелестели... Чем? Чем, если ещё толком нечем? А шум нарастал. Потом затих. Или это ветер прервался столь внезапно? Игнат не понял, сделал очередной шаг, подстраиваясь под ритм, который уже не сдвигал ветром вбок, невзначай взмахнул ногой и…Вот чёрт! Угораздило же упасть! "Обо что же я споткнулся?", - огляделся Игнат, вставая из распластанного положения. Коряга... Коряга тянулась с поля и шевелилась. "От ветра? - Да ну, нет. Тогда почему, что же её движет?", - думал мужчина, поднимаясь. Позёмка, да. У земли ветерок гонял лёгкие снежинки, скользким потоком устремлявшиеся в сторону. Это позёмка извивалась, то покрывая, то оголяя засохшие изогнутые остатки, а ему показалось, что коряга шевелится и норовит поставить ему подножку. Как бы то ни было... "Н-надо же! А-а, больно...", - встав, мужчина пытался сделать первые неровные шаги. И… " Ай, мать твою!", - та же самая нога, что только что уцепилась за корягу, теперь проехалась вперёд по коварно попавшемуся под снегом запорошенному льду, и Игнат оказался лежащим на боку. К тому же... "Ёлки-палки!", - другая нога за что-то зацепилась, в момент падения вывернулась, и с ней что-то стряслось. Такое, чего не пожелаешь..."А-а-ай!", - застонал Игнат. - "Что ж тут такое, под ногами?!" И, силясь подняться, понял, что искривившаяся ступнёй нога не слушается. Искривившаяся у ступни и... о, нет! - и выше тоже. Или так кажется? Голова закружилась от боли... Ну, волочить-то он ногу может, а ступить - нет. Она стала этаким длинным бесполезным отростком. Который резко, нестерпимо болел. Да, надо остаться в покое, наложить шину. Легко сказать, но из чего? А ты один...И вот эта неизбежная и прямая истина стала доходить до Игната, доминировать в голове, сменяясь отчаянием. Да, он пошёл в одиночку, но кто знал, что такое случиться?.. Такое... Ну, поскользнулся бы, может, ну даже (иронично представил он в то мгновение, когда боль чуть отпустила) - увяз бы где по колено в снегу, но не так же! Не так же, ё-моё!Ну куда и кому было кричать? Это бессмысленно: он отошёл от села далеко, а к другому ещё даже не приближался. Поля, поля - они были тут, такие родные и привычные, и среди них-то, вдоль которого он шёл - поле отличного урожая. "Позвонить. Конечно, позвонить!", - наконец догадался он, в очередной раз переведя дыхание после пронзительной боли. Достал мобильник, пощёлкал пальцем - ничего. Связь здесь уже не ловит! Он ушёл. Ушёл ото всех и от всего. Пошёл не по трассе, а тут... и в итоге остался одинёшенек. Здесь никто не должен был пройти, а полевые работы зимой, понятное дело, вестись не будут. Теперь он один среди полей, трагичности и боли.Шагать было совершенно невозможно. Он пытался ползти, но... Тут ему, еле отдышавшемуся от усилий и потерявшему что-то из кармана волочащейся по снегу одежды, стало понятно, что повесть о Мересьеве - одно, а реальность другая. По крайней мере, для него.Он стонал. Обречённо. И снова возвращаясь к усилиям. Сколько прошло времени? Он не знал. Не те мысли сейчас, не те... Их, мысли, словно выколачивает из головы боль. И жажда дышать. И это значит жить. Хотя бы так...Он припал губами к тонкому слою снега и попробовал его будто бы пить. На зубах захрустели комочки твёрдой земли, и влага просочилась внутрь. Значит, жить. Хотя бы так...Шагать было совершенно невозможно. Ни на четвереньках - никак. Даже стать на четвереньки было проблемой, правда, разрешимой, но что дальше? Что толку, если придётся отталкиваться, волоча покалеченную ногу, которая всё время отзывается резкой болью, стоит только ею пошевелить, особенно в области стопы. Да что там: кажется, по всей ноге ту же взбираются жуткие иголки, неимоверным хором вонзающиеся в расположенную выше плоть. "А-а-а!.. Чтоб тебя!", - в который раз выругался Игнат, но это не помогло…И вот уже стало вечереть. Уже?.. Да. И впереди ничего хорошего не маячило. Ни на запорошенной тропе, предательски скрывшей злополучные преграды, ни в продолжающем шуметь поле, ни на горизонте, ни в вышине,.. ни в жизни - нигде. Сумрак медленно сгущался, а вместе с ним уходила надежда. Уходила, как дневной свет. Неизбежно и опустошённо. И от осознания этого брала оторопь."Да-а-а-а, может, меня всё же найдут? А мо-о-о-ожет, дойду, поползу? Отлежусь и дойду?", - думал Игнат, откинувшись навзничь и не в силах понять, сколько он уже так лежит. Мысли были долгими. Протяжными, вязкими, как наступающая ночь.Затем, повернувшись, он опёрся на руку... Отчаяние - и оно уже было смутным. Пара движений и попытка встать. Он тут же снова упал, на сей раз лицом вниз. Удар оземь и какие-то комочки оттаявшей грязи остались на лбу, щеках и где-то ещё. Он и не понял, где. Да не всё ли равно...Под одеждой лежащего, успевшей порваться, будто тоже от отчаяния, оказался тонкий лёд. Он хрустнул. Длинная лужица воды пришла в движение. Здесь протекал ручей, весело бежавший через поле. Что сейчас - оттепель? Но почему? Вода зажурчала и принялась уносить кусочки льда, обрывки одежды, а потом... чего-то ещё. Что-то ещё из того, что останется от Игната.Обработка началась. Полю хотелось запастись удобрением. Органическим, с чуждыми примесями, которые, тем не менее, не помешают. А кости особенно сойдут. Если удастся добраться.Оно знало. И ему нужна была подпитка на будущее. Чтобы дать высокий урожай... и не ударить лицом в грязь.

Ключевые слова: Поле снег удобрение авторская история

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