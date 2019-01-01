Безликий

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:11

Smok Beil Просмотров: 179 Комментарии: 0 +4 Вчера, 06:10 by

Этот старый, ветхий особняк возвышался высоким шпилем, словно хотел пронзить тучи, которые застилают небо и делают царящую атмосферу мрачной и серой. Туман, сгустившийся у мокрой земли, обволакивает город, погружая все в сонное оцепенение. Ледяной ветер трепал жухлые листья, которые с трудом держались за деревья.Придерживая капюшон обеими руками, мой взор был направлен на пугающий викторианский особняк. На секунду мне показалось, что в темных окнах дома я заметил лениво скользящий силуэт. А может, это всё было реальностью? По спине пробежал холодок, и я быстрыми шагами направился ко входу своего дома.Этот мрачный особняк, который я изучал только что, прилегал к нашему жилищу, и, если потянуться рукой из второго своей комнаты, я дотронусь холодного стекла соседнего заброшенного дома. Мы переехали совсем недавно, буквально месяц назад. Засыпая в своей спальне, я часто слышал, как из дома напротив доносятся голоса, топот, и мерцает еле различимый свет. Соседи говорят, что в нем уже давно никто не живет, да и бездомные попасть в него никак не могли, все двери заперты на ключ, который уже давно потерялся во времени.Вскоре наступила ночь. Я боялся этого времени суток, хотя если выйти на улицу, ты и не поймешь, ночь сейчас или день. Солнце навечно было заковано в цепи серых туч. Я лежал на холодной кровати и ждал, когда меня вновь позовут. Время медленно текло за полночь, и тогда я услышал голос. Такой тихий, но, казалось, что кто-то рядом шепчет тебе в ухо:- Ма-а-льчи-и-ик, - послышалось из окна заброшенного дома. Я вздрогнул. Так больше продолжаться не может, кто-то или что-то звало меня каждую ночь. Я не спал здоровым сном больше двух недель. Родители мне не верят. Они говорят, что мне просто нужно привыкнуть к звукам разрушающегося дома напротив. Но вряд ли дом может говорить человеческим голосом.Я встал, прошел к окну и распахнул его. Резкий порыв ветра нетерпеливо толкнул меня в лицо, обжигая своим холодом. Протяжный голос из дома усилился:- Ма-а-альчи-и-ик откро-о-ой мне, - простонал дом. Мой разум этого больше не выдержит. Я выхватил биту, что лежала у меня под кроватью, и прихватил небольшой фонарик. Я всем докажу, что в доме кто-то есть, вызову полицию, и он больше не будет мне докучать.Я накинул на себя легкую ветровку и спустился через железную лестницу, прикрепленную чуть слева от окна моего дома. Особняк возвысился над моим силуэтом, освещенным фонарным столбом, и я набрал холодный воздух в легкие. Затем миновал осыпающиеся каменные столбы, на которых раньше крепились красивые кованые ворота. Осознавая, что медлить было бессмысленно, я сделал несколько вялых шагов к дому. На секунду мне представилось, как входные двери с силой распахиваются, и длинные черные щупальца хватают меня за горло, унося в бесцветную глубину дома. Я вздохнул и робко взялся за холодную ручку двери. Умоляю, пусть она будет закрыта, как все и говорят. На удивление, дверь поддалась и со скрипом отворилась. Так и знал, сюда проникли бездомные или просто местные хулиганы, чтобы докучать моему сну. Нужно вызвать полицию и... Мои ноги задрожали и без моего ведома перешагнули через порог. Что я делаю? От нависшей тишины, в ушах послышался оглушающий гул. Тут не было ни звуков, ни света, ни жизни. Я щелкнул по красной кнопке фонаря, и прихожая озарилась блестящим свечением. Поднявшаяся пыльная масса, словно светлячки, притягивалась к единственному лучу света.- Эй вы, я уже вызвал полицию! Если сейчас же не выйдете, вас арестуют! - крикнул я в коридоры безжизненного дома, и мой голос моментально утонул в пучине тьмы. Нужно успокоиться, страхом делу не поможешь. Это они должны меня бояться. Я крепче сжал деревянную биту и побрел сквозь комнаты, освещая себе путь. Тут кто-то есть, и он определенно прячется на втором этаже. Мне хотелось развернуться, убежать и укрыться шелковым одеялом, но нечто магическое тянуло меня в глубь темноты. Пройдя совсем немного вперед, мой тянувшийся путь показался вечностью. Блеклым светом фонаря я отыскал прогнившую лестницу, ведущую на второй этаж. Я вступил на деревянную ступень, и дом встретил это с болезненным стоном. Остановившись, я выдохнул. Собрав волю в кулак, мои ноги быстро пробежали по ступенькам, и через секунду, не дойдя до последней ступеньки, я остановился. Шорох, немного похожий на приглушенный шепот, стал вдруг слышен очень отчетливо. Сердце зашлось в припадочном темпе. Нет, всё хорошо. Мое воображение решило сыграть со мной в злую шутку. Это всего лишь сквозняк шевелит где-нибудь шторкой или ветер скребет веткой дерева по стеклу. Мой фонарь выхватил картину, одиноко висевшую на втором этаже. На нем был изображен человек, его лицо было обезображено огнем. Выжженное пространство на холсте делало человека безликим, словно у него отняли лицо, и вместо него была лишь расплывчатая тьма.Через пять-шесть шагов коридор уперся в одну единственную дверь. Из темного дерева с позолоченной, но потускневшей ручкой. Я знал, что эта комната находится прямо напротив моего дома. Именно отсюда я слышал голоса. В душе заворочалось нечто тревожное, но, вместе с тем, полное любопытства. Я положил биту у стены и медленно потянулся к дверной ручке. Пальцы схватили теплый металл. Странно, кажется, словно кто-то долго держался за эту ручку, согревая ее теплотой своей ладони. Я повернул ее, и изначально дверь не поддалась, но затем отворилась с мерзким скрипом. Я вошел в сырую и холодную комнату, поежившись от ледяного ветра. Окно, которое выходило на мое, было открыто. Как это может быть? Ведь перед приходом сюда я видел, что окно было закрыто. Значит, здесь действительно кто-то был, но, видимо, услышав меня, он улизнул через второй этаж. Я выдохнул с облегчением, страх растворился, и мой разум утонул в упокоении.- Никого тут нет... - прошептали мои губы. Я повернул в обратную сторону, как неожиданно мое лицо схватило что-то липкое и холодное. Будто меня ударили мокрой рыбой или нечто похожим. Я пытался закричать, но крик так и остался в горле. Мое тело лихорадочно задрожало. Я дотронулся рукой до того, что схватило меня, и почувствовал ледяные пальцы. Пальцы, что сковали моё лицо. Я пытался отбиться, в надежде ударить чужака, но с каждой секундой мое тело слабело, а ноги подкашивались. Почему так хочется спать? Из-за руки, которое держало мое лицо, я не мог вздохнуть. Легкие горели раскаленным пламенем, сердце колотилось так сильно, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Из последних сил я выбросил удар, но моя рука провалилась в пустой темноте...Утро навалилось ощущением простуды, ломоты в теле и странной болью в шее. Я открыл глаза. Помещение утопало в предрассветном тумане. Темнота скрылась в самых дальних углах дома.Придя в себя, я обнаружил, что лежу на полу того самого особняка на втором этаже. И вдруг воспоминания прошлой ночи навалились на меня тяжелым валуном. Что же действительно случилось? Я оперся руками об пол и поднялся на жидких ногах. Боль в голове отдалась выстрелом по всему телу. Я пытался вздохнуть глубже, но в помещении будто не хватало воздуха. Мои ноги направились к окну, которое выходило на мой дом. Нужно открыть его и подышать свежим воздухом. Открыть. Но ведь оно было открыто.Подойдя к подоконнику, я остановился. Мой взгляд поймал окно моего дома, где вырисовывалась моя кровать, столик, компьютер на нем и человек, сидящий у окна. В свете первых лучей я не мог разглядеть незнакомца. Его лицо скрывалось за тенью штор. Но вот, будто ощутив мой взгляд, он одернул ткань шторы и вплотную приблизился к стеклу. Я обомлел и почувствовал, как сотни мурашек пробегают у меня по спине. Мои руки задрожали, а в горле ужасно пересохло. Не может быть, это сон. Нет, не может быть. В моей комнате сидел Я. Та же одежда, то же телосложение и то же лицо... Мой двойник посмотрел на меня, подмигнул, оскалившись своей хладнокровной улыбкой, и резким взмахом руки задернул штору. С минуту я все еще смотрел в непроглядное окно, но затем выбежал из комнаты и помчался вниз по лестнице. Это просто галлюцинации. Я, видимо, очень сильно вчера ударился головой при падении. Не желая ни секунды находиться в этом проклятом месте, я пробежал до входной двери и, схватившись за ручку, с силой рванул ее на себя. Дверь открылась удивительно легко, но, едва подавшись вперед, я замер: дверной проем был заложен почерневшими и местами покрытыми мхом кирпичами. Как же так?Я, стремглав, бросился в гостиную. Три зашторенных окна, расположенных напротив входа, тускло сияли из-за занавесок. Подбежав к первом окну, я одернул ткань в сторону. Нет. Оконный проем так же, как и дверной, был заложен кирпичами. Я подлетел ко второму окну и одернул занавеску. Стена. Третье окно. Стена. Снова побежав вверх по лестнице в комнату, где было открытое окно, я с ужасом понял, что оно так же стало замурованным. Как такое возможно?Я замер. Тишина. Ни биение сердца, ни звука моего дыхания. Только теперь я осознал, что не дышал. Дрожащими пальцами дотронулся до своего лица, но вместо глаз, носа, рта, была лишь обтянутая гладким полотном кожа. У меня не было лица. Его забрали. Я вошел в дом и выпустил нечто страшное, древнее и опасное во внешний мир. Оно долго было заперто здесь, в доме. Но вчера оно забрало мое лицо и мою жизнь. Теперь оно живет с моими родителями, общается с моими друзьями, носит мою одежду. А я остался запертым здесь, в этом мрачном недосягаемом доме. Мне хотелось плакать, кричать, биться головой об стену, но я не мог. Уже очень скоро пришло смирение. Я прошел к старой прогнившей кровати и осторожно сел на нее.Войти в этот дом было проще, чем казалось, но выйти из него придется не скоро. Тогда, когда кто-то снова осмелится переступить порог, и его решимость возьмет верх над страхом, он придет ко мне, и я заберу его лицо. Заберу его жизнь и оставлю здесь, пока не придет кто-то другой, а потом следующий. И так навечно. Я приподнял ноги и лег на холодную кровать.Ни звука, ни запаха, ни света, ничего. Я отвернулся к стене, ожидая своего нескорого освобождения.- Ма-а-альчи-и-ик открой мне... - простонал я сквозь кожу. Кто-то обязательно придёт на мой зов и откроет. Кто-то придёт...Автор: Алексей Раймов.

Ключевые слова: Дом темнота дверь портрет

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