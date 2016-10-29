Юра

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr.Nos Просмотров: 31 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:37 by

Элла шла по улице, размышляя о том, что происходит с ней в последнее время. Все ей советовали сходить к гинекологу, провериться – но с какой стати? Откуда могла возникнуть эта беременность, если никаких связей с мужчиной не было? Это просто исключено. Дело тут не в беременности, а в слишком большом поедании вредной пищи на ночь. И тут не надо быть ясновидящей, чтобы понять это. Никого в животе быть не могло. Что за бредовые мысли? Но чувство того, что внутри все же что-то есть, никак не покидало ее. Какое-то внутреннее чувство, которое невозможно описать – оно просто сидело где-то глубоко под коркой и говорило о том, о чем девушка даже не могла помыслить. Что же со мной? Неужели же? Да, нет же… Не может быть.Элла остановилась и опустила ладони на свой живот, погладила его несколько раз, и откуда-то из глубины сознания сам собой вдруг всплыл вопрос, который она произнесла вслух:- Есть ли там кто-то? – она легонько постукала пальцами по пупу и, испугавшись сама этой глупой фантазии, вдруг резко убрала свои руки от тела. Девушка осмотрелась по сторонам, не видел ли только что кто-нибудь вдруг ее «заскоков» и, убедившись, что вокруг никого не было, Элла глупо покачала головой и двинулась дальше по тротуару. «Какая же я дура…» - про себя подумала Элла.- Неправда… - вдруг услышала она голос в своей голове. – Это всё не правда…Девушка остановилась и удивленно посмотрела на свой живот, словно тот сейчас начнет шевелиться, провозглашая свое присутствие внутри него, но все было, как прежде. «Я что схожу с ума? Мне мерещатся уже чьи-то детские голоса?» На всякий случай Элла осмотрелась по сторонам – не подшутил ли кто с ней, спрятавшись где-нибудь в кустах, или за тем углом трансформаторной будки. Никого. Тишина. Что же это вдруг с ней?- Неправда… ты никакая не дура…. Я же есть… – вдруг снова услышала она голос в своей голове. Голос был детский, но какой-то особенный. Словно говорил взрослый, пытаясь изобразить голос ребенка или, быть может, ей всё это показалось.Девушка замерла на месте и стала прислушиваться. Но не так, будто бы пыталась услышать что-то, что где-то очень далеко, она прислушивалась к своему телу, движениям, пульсациям. От внезапно возникшего напряжения на лбу выступили капельки пота. Элла снова оглянулась по сторонам. В радиусе пятидесяти метров никого не было. Что это? Она слышала это и если да, то откуда?- Я есть, мама! Я тут – внутри тебя! – звучал звонкий детский голос в голове Эллы.- Кто внутри меня? – девушка обхватила руками живот и произнесла это вслух, словно бы поняла, что тот, кто с ней разговаривает – сидит внутри ее живота.- Это я, мамочка. Твой ребенок.- Ребенок? – удивилась вслух Элла.- Да, мамочка!- Но откуда?- Ты же так хотела ребенка – и вот я появился. Береги меня, мама.- Я не понимаю! Как ты со мной разговариваешь?- Телепатически, ты же слышишь меня? Я полгода учил язык, пока рос и формировался. Теперь я могу с тобой разговаривать. Ты рада? Мамочка?- Я … - испуганно произнесла девушка. Она никак не могла поверить, что сейчас все происходило с ней на самом деле.В это время к Элле подошла пожилая женщина в черном пальто и потрогала ее по плечу.- С Вами все нормально?-А? Что? – очухалась Элла.- С кем вы разговариваете?- Ни с кем… мысли вслух… – девушка нахмурила брови. – Какая вам разница? Это что? Запрещено?- Сумасшедшая, - покрутив пальцем у виска, сказала женщина и отправилась дальше по улице.- Черт… Что же это? – спросила сама себя Элла. – Эти постоянные разговоры вокруг моего живота доводят меня до сумасшествия. Этого же просто не может быть….- Ты не сходишь с ума, – снова послышался голос в ее голове. – Я тут, мамочка. Тут…- Черт… – прошептала в живот Элла. – Так это правда?- Да, мамочка. Не бойся, все хорошо…Девушка снова увидела ту самую женщину, которая назвала ее сумасшедшей. Она стояла в пятидесяти метрах рядом с другой пожилой женщиной и, судя по постоянным переглядываниям и перешептываниям в сторону нее, они явно обсуждали сумасшествие девушки.- Меня уже за ненормальную принимают, - куда-то в сторону сказала Элла. – А я могу с тобой разговаривать так же, как ты со мной? Телепатически?- Нет, пока – нет. Я еще не овладел этим, но постараюсь, мамочка. Я обязательно научусь читать твои мысли, чтобы ты могла мне говорить, и никто не знал о чем….- Откуда ты взялся там? – шепотом спросила Элла. Девушка заползла за кусты акации, чтобы никто не видел, как она разговаривает с собственным пузом.- Из ниоткуда! Только никому про меня не говори, мамуля!- Почему?- Потому что все начнут задавать тебе лишние вопросы, которые нам совершенно ни к чему, мамочка. А потом, они могут захотеть меня достать и забрать у тебя, мама… Ты же не хочешь этого?- Но, как же ты оказался внутри? Кто ты вообще такой?- Я был всегда. С самого твоего рождения, мамуля. Такие, как я, есть у всех женщин, но мало кто может выбраться наружу. На то есть свои причины…- Я не понимаю…- Не надо понимать. Ты просто знай, что теперь у тебя есть я! И мы будем вместе всегда, мама. Никто нам не нужен. Я буду тебя любить… а ты… меня!- У тебя есть имя?- Нет. Ты же мне его еще не придумала, мамочка.- Кажется, я схожу с ума…- Нет, мама. С тобой все хорошо! Ты очень хотела меня – и вот он я! Придумай, как ты меня назовешь?- Чтобы придумать, мне нужно знать кто ты! Мальчик или девочка?- Я буду тем, кем ты захочешь, мамочка!- Как это?- Ты сама выбери, кого ты больше хочешь – я тем и рожусь!- Ты меня обманываешь?!- Нет, мама. Я говорю тебе правду.- Тогда… тогда будь Юрой. Я хочу, чтобы ты был Юра...- Так же звали твоего отца…- Да. Откуда ты знаешь?- Я же часть тебя… мама. Я знаю то, что знаешь ты…- Это что же получается, ты теперь знаешь все, что со мной было?- Именно, мамуля.- Ты меня пугаешь… Юра.- Ого? Ты уже называешь меня по имени? Я очень рад, мамуля. Мы с тобой обязательно подружимся, мама!- Меня пугает всё, что сейчас происходит со мной. Может, я действительно схожу с ума?- Нет, мамочка. Ты не сходишь с ума. Просто у тебя скоро появлюсь я. Знай это. Скрывай это ото всех! Я буду тебя любить так, как никто не любил, мамочка!- Но кто ты такой? Как попал в меня?- Мама, очень много вопросов на сегодня. Я же еще очень маленький, и у нас с тобой впереди еще целый месяц, чтобы общаться.- Месяц?- Да. Мне ведь уже полгода! Просто такие, как я, рождаются в семь месяцев. Я тебе все объясню позже. Давай сегодня ограничимся с тобой тем, что я Юра, ты моя мама, и ты про меня никому не рассказываешь… Хорошо, мамочка?- Хорошо…. – как-то удивленно проговорила Элла.- Я очень рад, мамуля. Просто когда устаю я, устаешь и ты. Мы же одно! Ты чувствуешь, как ты уже устала?Элла почувствовала, как вдруг ноги стали ватными и тяжелыми, на лбу выступила испарина, веки отяжелели, а перемещать свое тело стало невыносимо трудно. И вправду, общение с тем, кто сидит в ее животе давалось очень тяжело. Элла устала так, словно разгрузила целый вагон.- Ступай домой и отдохни. Мы поговорим с тобой завтра утром. А сегодня отдыхай…Элла подчинилась голосу. Больше сегодня она его не слышала, как не пыталась с ним заговорить – никто в ответ ничего не говорил. Сославшись на дневную усталость и галлюцинации, девушка, решив, что всего этого не было, уснула.- Мамочка, пора вставать! – утром знакомый голос уже будил девушку. – Ты опоздаешь на работу! Скорее вставай.Элла открыла глаза.- Так это правда? Ты был вчера?- Конечно, был. Я, Юра – твой сынок. Через месяц я появлюсь на свет, и ты сможешь меня потрогать и увидеть.- О, Господи. Помоги! Что же это происходит?- Если я тебя пугаю или мешаю, я могу молчать. Только скажи, мамочка!«Что же ты такое?» - подумала про себя Элла и, посмотрев на часы, стала собираться на работу. День прошел относительно спокойно. С Юрой она не общалась почти весь день, чтобы этими разговорами он не вымотал ее снова. Видимо, и сам «сынок» это понимал, поэтому предупреждать его об этом даже не пришлось. Но иногда он все же очень помогал, давая советы. Коллеги по работе удивлялись работоспособности Эллы, но к вечеру она была словно выжатый лимон. Добравшись к дому, Элла заглянула в аптеку и купил три теста на беременность. Уже подходя к своему подъезду, Юра снова с ней заговорил.- Зачем они тебе?- Кто?- Эти тесты? Ты что? Все еще думаешь, что меня нет?- Я просто… - она не стала продолжать разговор.Тесты оказались отрицательными. Все три. Не показывали никакой беременности. Это очень напугало Эллу. Получалось, что она просто сходит с ума.- Нет, мамочка! Это не так! Просто я есть, но не оставляю никаких следов, чтобы меня не обнаружили. Тебе надо всего лишь подождать месяц, и ты увидишь меня…На следующий день Элла взяла отгул на работе и пришла на прием к психотерапевту на прием.- Понимаете, Элла. Такие голоса бывают, если беременность становится навязчивой идеей! – говорил мужчина в красивом черном костюме, сидящий с блокнотом в руках в кресле напротив девушки. – Вам стоило бы подыскать себе отца, либо же направить свою энергию на усыновление ребенка. Препараты, которые я могу вам выписать, не уберут голоса из вашей головы, а только лишь на время остановят ваше дикое желание стать матерью. Но основная беда – это вы сами, Элла.- Что же мне делать? Я слышу его так четко, что мне кажется будто он и в самом деле внутри меня!- Давайте вы придете ко мне через месяц. Так ведь он вам сказал?- Да. Именно так.- Тогда я вас жду! Приходите и мы вместе с вами посмеемся над этой нелепой проблемой, Элла.- Хорошо, Виктор Степанович.- И да! Я бы все же рекомендовал вам показаться гинекологу, Элла.- Я как раз туда и собираюсь, - улыбнулась она в ответ, открывая дверь кабинета.***- Ну, что ж, милочка. Нет тут у Вас никакой беременности – и не выдумывайте! Лучше сядьте на диету! – констатировал пожилая женщина, делая какие-то записи в медицинскую карту. – Чтобы быть беременной – нужно хотя бы для начала потерять девственность! – улыбнулась она.Женщина взяла со стола щипцы, тяжело выдохнула, встала и подошла к еще не успевшей встать с него, Элле. – Всё же хорошо, что вы ко мне пришли – вы знали, что у вас киста?- Что?- Киста возле яичников. Думаю, что она доброкачественная, такое часто встречается при патологиях. Скорее всего, это вызвано застоем репродуктивной системы – проще говоря, тем, что вы, милочка, еще не рожали… Я возьму пробу для анализа, будет немного больно.Врач быстро запихнула щипцы, чтобы отщипнуть немного пораженных тканей. Боль пронзила девушку, но это явно было только начало процедуры.- Мамочка… нет… не позволяй ей влезать внутрь… - голос в голове Эллы зазвучал очень тревожно. – Мамочка, пожалуйста… она убьет меня… нет…мамочка…пожалуйста, останови ее.- Стойте! – выкрикнула Элла, когда врач с небольшими щипцами в руках уже пододвинулась к креслу вплотную, на котором сидела девушка. – Давайте обойдемся пока без этого!?- Как же без этого? Сейчас, пока киста небольшая, можно многого избежать. Через месяц, если опухоль злокачественная, будет уже поздно что-то сделать! – удивлялась врач. – Поймите! Это не шутки! Это ваше здоровье! На данном этапе, если опасения подтвердятся, можно будет спокойно вырезать ее без ущерба всему здоровью, но если этого не сделать сейчас…- Нет! – выкрикнула девушка. – Я сказала – нет! Я пока не готова к этому!- Что? Но почему? Если вы боитесь, что это больно, то могу вас заверить…- Я сказала – нет! Если я решу проверить, что там у меня внутри выросло – я обращусь к другому специалисту, которому я доверяю, как себе… Спасибо, но на этом, я считаю, нашего сотрудничества будет достаточно. Я узнала всё, что мне было необходимо…- Ну, уж, милочка! Знаю я таких, - врач с силой раздвинула девушке ноги и впихнула щипцы. – Ты потом не придешь, помрешь, меня еще и обвинят, что я не настояла. Ну уж нет. Я давала клятву… Знаю я вас дур… то религия не позволяет, то парень не разрешает, то…Договорить врач не успела. Все это время, пока гинеколог пыталась отщипнуть кусок для анализа, голос в голове девушки твердил только одно: «Останови». Он не просто твердил, он кричал, выл, скулил и хрипел. Галя, вроде, просто чуть подняла бедра на сиденье и сомкнула коленки на шее врача. Хруст шейных позвонков, и тело женщины скатилось на пол…Элла вышла из кабинета. В коридоре сидели другие пациентки.- Врач просила подождать – она сама вызовет… - пролепетала Элла, поспешно продвигаясь по коридору в сторону выхода.Юра молчал. До самой квартиры он не выронил ни слова, будто бы его больше и не было внутри. Заговорил он, когда Элла тяжело села на диван в гостиной комнате.- Все будет хорошо, мамочка… - тихо произнес он.– Я убила врача. Ты понимаешь? Убила живого человека… - взгляд девушки был отрешенным и потерянным.- Не бойся, мамуля. Когда ты крутила коленками на ее шее, я сделал так, что теперь все решат, что она упала и сломала шею об столик возле кресла.- Что? Упала… Сломала? Ты думаешь, в полиции одни дураки работают?- Все будет хорошо, мамочка. Никто и не подумает на тебя.- Да как же нет-то? Я последняя, кто выходил оттуда! Надо быть полным тугодумом, чтобы этого не понять!- Ты спасала меня, мама. Она поняла, что я внутри. Вот почему она полезла к тебе, мама. Она хотела забрать меня у тебя. Она бы убила меня…Девушка ничего не ответила, глядя в одну точку на пол, на котором лежал опавший лист от денежного дерева. И хотя Элла ощущала дикую усталость, то, что с ней происходит – ее очень тревожило. Она снова задумалась обо всем том, что с ней творится последние дни. А после инцидента в поликлинике – она просто не знала, что ей сейчас делать.- Ты думаешь – это я? – негромко произнес голос, выводя ее из раздумий.- Что?- Думаешь – я и есть эта опухоль?- Я … - вдруг начала говорить Элла, но тут же остановилась.Она сейчас и правда думала о том, что внутри нее, всю дорогу, пока шла домой, она, не переставая, думала об этом. А еще она думала, что сходит с ума из-за этого. Что она слышит этот голос из-за этой патологии. Будто бы все это какой-то побочный эффект от этого, провоцирующий эти странные голоса в ее мозгу. Что ей и в самом деле нужна медицинская помощь. И нет в ней никого. Все это начальная стадия шизофрении и не более. И это надо лечить. Девушка не знала, что ей ответить, поэтому лишь как-то отстраненно проговорила:– Не знаю…- Я не верю тебе, мамуля. Я чувствую, что ты так думаешь! – голос стал резкий и какой-то злой. – Прошу тебя, мама. Не вздумай влезать сюда. Не подпускай никого ко мне, иначе…- Что? – эти слова задели девушку. – Что? Иначе что?- Мы погибнем вместе… мама.- Что же ты такое?- Я твой сын, мама. Я Юра. Ты что? Забыла? Я и ты – мы одно. Мы - единое!Элла заплакала. Она уткнулась в свои ладони и всхлипывала, словно маленький щенок, потерявший мать, а голос всё говорил и говорил. Он рассказывал ей, что скоро он появится на свет, и вся жизнь пойдет по-другому. Что им будет очень хорошо вдвоем. Чтобы никого она не слушала, а ждала его. Он не даст ее в обиду, он поможет ей добиться всего, что она всегда желала. И она ему поверила…***Утренний звонок разбудил Эллу в половине девятого. Звонили в дверь. Это был полицейский. Не очень старый, но виски уже хорошо покрыла седина. Он расспрашивал девушку о том, как вчера прошел прием, что делала врач, когда она уходила. Юра оказался прав. Положение головы и место слома шеи были точно такие, как и при ударе человека о тяжелый предмет. Как оказалось, у врача и до этого были припадки в связи с больным сердцем, поэтому гинеколог уже падала не один раз в обморок, причем, даже и во время приема. Все знали об этом, но закрывали на это глаза, так как и врач был отличный, и сама женщина не желала выходить на пенсию по состоянию здоровья. В общем, на Эллу даже не давили, а просто попросили написать бумагу, текст которой услужливо проговорил сам полицейский. Вся процедура допроса прошла за полчаса, а потом полицейский ушел.- Я же говорил тебе, мамуля, - радостно вторил голос в голове. – На тебя даже никто и не подумал. Этот прием неподготовленные люди не смогли бы сделать, поэтому этот старикашка так интересовался – не служила ли ты в армии, или не был ли у тебя кто из родственников в специальных войсках.Голос еще говорил. Уверял в том, как скоро им будет хорошо вместе. Он рассказывал ей о далеких странах, в которых она никогда не бывала, но все это ее ждет.Лучшая мама на свете должна получить лучшее…***После обеда она сняла кастрюлю с плиты с готовым отваром. Пижма, плаюн, жеруха, горечавка – отвар из этих трав должен убить плод наверняка. Достаточно было выпить небольшую кружку, но Элла выпила два полных стакана. Это могло остановить и ее печень и почки одновременно, но для девушки сейчас было главное убить то, что внутри нее. Живот заныл почти сразу. Где-то внизу живота что-то кольнуло, а потом словно бы лопнуло, отчего резкая боль пронзила пах. Во рту появился вкус горечи вперемешку с запахом гноя. Глаза моментально заполнял туман, словно плотная белая пелена, упавшая на веки, а кружение головы сделало остальное, выключая сознание Эллы…Когда девушка очнулась, звенящая тишина – вот что сразу врезалось в ее сознание. Она лежала на холодном полу рядом с лужей рвотных масс, которые, похоже, и вызвал этот отвар. Голова немного кружилась, локоть правой руки ныл, видимо, от удара при падении. Но главное – голос. Он пропал. Значит, у нее получилось.- Что… ты ела, мамочка… - вдруг разрушил ее умозаключения голос. – Не ешь этого больше. Если бы не я, то мы могли бы умереть от этого. Ты переборщила что-то с успокоительным или ты… – голос осекся. – Ты что, хотела меня убить, мама?- Нет… нет... Я, видно, правда переборщила с пижмой… Не думала, что так получится. Извини, Юрочка. Ты там как? Все хорошо?- Бывало и хуже… Аккуратнее, мамуля! Я же мог погибнуть… и тогда кто о тебе позаботится потом? Так и будешь в старой хрущевке прозябать до смерти одна, без детей и мужа…- Да… конечно…Голос снова говорил, но Элла уже настолько привыкла к нему, что почти не обращала внимания на то, что именно он говорил. Она знала что делать…Вечером Элла набрала горячей воды в ванну, обильно насыпала в нее порошка горчицы и залезла в нее. Народное средство, чтобы прервать беременность. Температура воды была такая, что кожа моментально становилась красной. Все ее тело, которое находилось в воде, невыносимо обжигало, но Элла смиренно терпела всё это.- Мамочка, ты что делаешь? – раздался голос в ее голове. Она не отвечала. Как бы и что бы не говорил этот голос, девушка продолжала сидеть. Элла надеялась, что так он замолчит – навсегда. Что бы это ни было – она больше не могла его слушать. Как бы не было больно находиться в этой ванне – она терпела, пока голос, наконец, не замолчал. Голова девушки кружилась то ли от осознания того, что с ней только что произошло, то ли от того, что испытывало ее тело. Живот дико заныл, внутри что-то словно разрывалось, словно лопалось маленькими ниточками. Элла едва сумела перелезть через стенку, как тут же потеряла сознание, распластавшись на кафеле возле ванны…***- Что ты хотела сделать, тварь? Убить? Убить меня? – кричал голос, как только сознание вернулась к девушке.Стало понятно, что ничего не вышло. Тот, кто был внутри, до сих пор живой. Он до сих пор говорит, и явно не рад тому, что она хотела сделать. Стало понятно, что то, что внутри, захватывает ее. Пытается управлять ею. И убить его не навредив себе – никак не получается…***Эллу нашли утром на асфальте. Прямо напротив своего окна. Кроме того, что удар с восьмого этажа пришелся на переднюю часть девушки, словно она специально падала плашмя на асфальт. Кроме этого, ее живот был так же, по неизвестным причинам, распорот. Судя по фрагментам кожи, найденным под ногтями девушки – это сделала она сама. Вот только зачем? Внутри живота была найдена плацента, в каких обычно развиваются зародыши, но насколько всем было известно, и по объективным причинам – девушка не была беременна. На это указывали все признаки ее тела. Но откуда внутри живота оказалась пустая оболочка, и куда делся сам плод – до сих пор остается загадкой. А мужик, который рано утром обнаружил девушку внизу, сказал, что видел, как маленький ребенок выглядывал в открытое окно восьмого этажа. Квартиру проверили, но никого в ней не нашли...Но вот уже прошло несколько лет, а люди в этом районе частенько говорили, что видели маленького худенького обожженного человечка, похожего на ребенка, который что-то бормочет себе под нос и исчезает так же стремительно, как и появляется, где-то в темноте. Возможно, они перепутали его с каким-то животным, а может, он просто еще не окреп для чего-то более страшного…

Ключевые слова: Ребенок беременность убийство авторская история

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