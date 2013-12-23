У дома есть душа

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:38 by

Моя давняя приятельница Элла Петровна решила купить домик в деревне. Жила она в городской просторной квартире вместе с дочерью, зятем и двумя внуками.– Все у нас хорошо, – говорила она мне. – Но, представляешь, как будет замечательно, когда внучата ко мне на лето приедут. Свои овощи, ягоды, свежий воздух...Вместе с ней мы и выбрали подходящий небольшой дом.Элла Петровна как-то пригласила меня: дескать, приезжай, твои совет и помощь по обустройству не помешают. Приехала я к ней с ночёвкой. Мы уже крепко спали, когда нас разбудил стук на чердаке. Было впечатление, что кто-то методично чем-то крепким долбит дерево. Дятел? Что ему, деревьев в лесу мало? Да и какой прок птице долбить шлифованную балку? К тому же ночь на дворе, птицы спят...Вооружившись шваброй и скалкой, мы с Эллой Петровной стали колотить по стенам, пытаясь спугнуть неведомого гостя. Стук прекратился. Днём мы обследовали чердак и ничего подозрительного не заметили. К вечеру я уехала домой, а на следующий день позвонила Элла Петровна: опять кто-то ночью хозяйничал на чердаке.Приятельница стала расспрашивать деревенских жителей, было ли у них подобное, но они только недоуменно пожимали плечами. Лишь одна старушка посоветовала:– Вечером, когда стемнеет, подними, милая, глаза к потолку и скажи: «Домик, я твоя новая хозяйка, буду содержать тебя в порядке. Не гневись на меня, не стучи».Элла Петровна так и сделала. И представляете, стук прекратился! Получается, дом – живое, одушевлённое существо!А потом домик еще раз напомнил хозяйке, что у него есть душа. Элла Петровна решила поставить стеклопакеты. Старые окна были со ставнями. После установки стеклопакетов закрыть ставни не удавалось. Мастера закончили работу поздно и неохотно пообещали, что на следующий день подгонят ставни под оконный проём.Ночью Элла Петровна проснулась от жалобного детского плача. Позже она уверяла, что слышала всхлипывания. Потом она поняла, что такой звук издают незакреплённые ставни, болтающиеся на ветру. Она мысленно попросила прощения у дома. Пообещала, что не снимет ставни (была поначалу такая мысль), а наоборот, обновит их. И детский плач сразу прекратился, хотя ветер продолжал раскачивать ставни.К слову, Элла Петровна не пожалела о своем решении. Согласитесь, со ставнями деревенский дом выглядит уютнее и красивее. В жару же они дадут фору любым жалюзи.Любите свое жилище, берегите его, заботьтесь о нем, не обижайте. Уверяю вас – у каждого дома есть душа!Автор: Ольга.

Ключевые слова: Дом в деревне стуки ставни

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