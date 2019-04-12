Голодный призрак

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 1 +3 Вчера, 17:07 by

Октябрьский холодок пробирал до костей. Не то дождь, не то снег полностью залепил лобовое стекло. Мое настроение было словно под стать гадкой погоде. Я осторожно ехала по темной безлюдной трассе, вытирая слезы, - только что закончились мои длинные, но такие больные отношения. Меня пробирала нервная дрожь. На повороте в свете фар блеснули купола одинокой церквушки. Я вышла из машины и обомлела. Столько раз ездила по этой дороге, но понятия не имела, что за этой церквушкой раскинулось кладбище. Мне стало не по себе, ставить свечки как-то расхотелось.Я включила фары и непроизвольно вскрикнула - прямо перед капотом стоял мальчик лет семи. Он смотрел на меня исподлобья. Тулуп, подпоясанный веревкой, подчеркивал худобу мальчугана. «Батюшки, откуда здесь ребенок! Да еще и в такой холод!» - с этими мыслями я выскочила из машины и подошла к пацану. Он стоял в драных галошах. Мальчик все смотрел на меня из-под огромной шапки, которая раньше была меховой, а сейчас походила на портянку.- Ты чей будешь? Ты откуда здесь?Я оглянулась, вокруг - ни души, только вдалеке видны кресты. «Может, он попрошайка? Может, ему денег дать?» - подумала я.Словно прочитав мои мысли, мальчонка тихонько протянул:- Кушать.Господи! Этот ребенок, одетый в лохмотья, просто голодный! Я знала, что недалеко есть забегаловка, и решила хотя бы гамбургерами пацаненка накормить. Я скомандовала:- Садись в машину, поехали со мной!Мальчик послушно сел и отвернулся к окошку. Я потянулась через него, чтобы включить печку, и слегка дотронулась до его коленки. К моей руке будто приложили пакетик со льдом. «Надо же, продрог совсем!»Я, что было мочи, погнала к забегаловке. Только подъехали, смотрю - а свет не горит!- Посиди тут, - сказала я мальчонке, - я сейчас посмотрю, работают ли они.Подошла к дверям, но, увы, дверь была заперта. Вернулась, а пацана нет. Я повертела головой, покликала моего странного пассажира, но в ответ только завыл ветер. Я терялась в догадках. Откуда этот мальчик взялся? Куда потом пропал? А сердце все разрывалось на куски - так жалко мне было мальчугана! Он ведь голодный... Что с ним будет?Я приехала домой, быстренько легла спать - хватит на сегодня приключений. Только закрыла глаза - звонок в дверь. Я никого не ждала. Опять звонок. Я включила свет, собралась подойти к дверям, но будто шестое чувство мне не то что подсказало - закричало: «Не ходи!» Сердце бешено заколотилось. «Это же просто звонок, кто-то пришел», - разумно рассудила я. Посмотрела в глазок и в ужасе отпрянула - за дверью стоял тот самый мальчик! Он все так же смотрел на меня исподлобья. В тусклом свете лампочки его глаза выглядели черными пустыми глазницами. Он открыл рот:- Ку-у-ушать.Мои внутренности будто сжала ледяная рука. Это «у-у-у» звучало как завывающий ветер в трубе, от которого кровь стынет в жилах.Я попятилась в спальню, закрыла межкомнатную дверь. Протяжное «ку-у-ушать» до сих пор стояло в ушах, этот то ли стон, то ли завывание словно гулял у меня в груди, сковав все тело. В животе что-то оборвалось - с ужасом я увидела, как ручка двери медленно опускается вниз. На стекле появился отпечаток детской ладони, а на заднем фоне я разглядела силуэт кладбищенского мальчика в лохмотьях. Он смотрел в мутное стекло. Я не могла сделать даже вдох - от ужаса у меня не парализовало только глаза.- Ку-у-ушать, - снова завыло за дверью.Я зажмурилась: «Господи, помоги!» Я слышала, как ручка с характерным скрипом опускалась вниз. И это «у-у-у», казалось, уже раздавалось над ухом...Я очнулась рано утром. Оказывается, я как сидела, в ужасе поджав колени к подбородку, так и отрубилась. Тело ныло, а мозг лихорадочно соображал: «Что это, черт возьми, было?!» Не знаю почему, но я решила, что ответ надо искать в той самой церквушке. Оттуда же этот мальчик!Днем у церкви было полно народу - видимо, кого-то хоронили. Рядом толпились попрошайки от мала до велика. Я тщетно высматривала среди них моего ночного гостя. Подошла к пожилому батюшке, рассказала ему все. Он, вопреки моим ожиданиям, не покрутил пальцем у виска, а подробно расспросил, во что был одет мальчуган, как выглядел.- Неужто Ванятка опять вернулся? - задумчиво произнес священник.Поймав мой удивленный взгляд, он начал свой рассказ:- В разгар 90-х дело было. Беспризорников - пруд пруди. Все к церкви тянулись. Оно-то и понятно - на могилах конфеты оставляют, а кто и денежку сунет. Я никого не гнал - дети же, жалко их. А тут, откуда ни возьмись, Ванятка прибился. Худой, грязный, в тулупе с чужого плеча и почти босиком. Помню, зима уже подкрадывалась, а он - в галошах. Я там нашел чего-то, сапожки ему дал, а он только зверьком на меня таращился и одно просил - кушать. Потом освоился, помогать стал. То мне по делам церковным, то прихожанам. Больше всего булки любил и конфеты.Говорил мало, видать, мамка с папкой совсем пропащие были... А я полюбил его. Прямо как сына. Не знаю, было в нем что-то, искра Божья. Так и жил при церкви Ванятка, время от времени куда-то пропадал. А потом зимой и вовсе исчез. Никто его не видел. Я пытался найти его, горевал, а потом словно почуял - помер он. Отслужил заупокойную. И тут стали ко мне периодически женщины приходить - мол, пацан к ним домой является после посещения кладбища, кушать просит. Я сначала не сообразил, что к чему, а потом понял - Ванятка-то мамку хотел. Если какая прихожанка его приласкает, так он от нее не отлипнет. Плакал тихонько, когда они уходили. Видать, после смерти и цепляется к теплу человеческому, материнскому... Но это не все.Явился ко мне как-то мужик. Глаза красные, сам трясется, ревет белугой. Я, говорит, не могу больше, пацаненка сбил год назад здесь, недалеко. Мальчонка-то живой еще был, переломанный только. Перепугался мужик, что его посадят, - он пьяный был. Схватил Ванятку и бросил в лесочке. Видать, так и замерз там, бедолага... Вот уже год Ванятка мужику прохода не дает, смотрит черными глазами и есть просит. Мужик покаялся да в милицию пошел. А я еще заупокойную отслужил, - священник вытер слезу, - с тех пор никто Ванятку не видел. А тут ты пришла.- Ужас какой! А что ему от меня-то нужно?- Он же ясно сказал: кушать.- А как я ему поесть дам? У него же ни могилы, ничего.- Это живым настоящая пища нужна. А мертвым - только пища памяти.Я поняла.Съездила в магазин, набрала несколько пакетов еды и раздала всем нуждающимся. Ванятке за упокой службу заказала. На этом и закончилась бы история, если бы мальчонка мне привет с того света не передал. Приснился он мне, да такой хорошенький! В костюмчике, в сандаликах, румяный, улыбается! В одной руке шарик воздушный держит, а другой женскую руку сжимает. Посмотрел на меня, улыбнулся и ушел в яркий солнечный свет...Автор - Ирина Померанцева.

Ключевые слова: Октябрь трасса церковь кладбище мальчик призрак голод

Другие, подобные истории: