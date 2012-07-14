Симбиот. Глава первая

Симбиот

Глава 1.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:48

Причина: Вырезана нецензурная лексика.

Daria Antonova Просмотров: 187 Комментарии: 10 +6 Вчера, 11:46 by

Я всегда ненавидела телефонные звонки. Знаете, как это бывает: сидишь в телефоне, книжку читаешь или музыку слушаешь, и тут мерзкий рингтон грубо вырывает тебя из мира фантазий, выбрасывая в жестокую реальность. Так было и в тот раз. За почти тридцать лет жизни у меня никогда не было настоящего отпуска. Были периоды безработицы, когда я судорожно металась по интернету в поисках подработки и заказов, но вот так, чтобы спокойно отдохнуть, расслабиться, не думая о том, что завтра будет нечего кушать, никогда не было. И вот я накопила приличную сумму, чтобы как следует отдохнуть, и изучала предложения туристических агентств, уже представляя, как буду гулять по прекрасным улицам Праги, Лондона или Парижа. Окошко браузера потемнело, и в наушниках запиликала противная мелодия, вернув меня из Европы обратно в Питер. Звонила двоюродная тётка. Очень хотелось сбросить вызов, но тётя была из тех людей, которые будут названивать без остановки, пока им не ответят.— Мааашенька, лапочка, здравствуй!— Здрасти, тёть Лен.— Как дела у тебя? Всё трудишься?Странно это. С каких пор я вдруг стала «Машенькой», да ещё и «лапочкой»? С тётей Леной, как, впрочем, и с остальными родственниками, отношения у меня были весьма натянутыми. Всем очень не нравилось, что я работаю не с восьми до шести в офисе, как «нормальные люди», а рисую на заказ и пишу статьи. Меня считали бездельницей, бездарно прожигающей жизнь, а теперь я, оказывается, «тружусь». Подозрительно. Что-то ей от меня надо.— Нормально дела. Вот в отпуск собираюсь. А вы как поживаете?— Ой, Маш, а я тоже в отпуск хочу съездить, только вот Максика не с кем оставить. Я тут подумала…Так. «Максик» — это мускулистый стаффордширский терьер. И как только в дурную тёткину голову пришла мысль оставить его именно со мной? Даже собаки более мелких и миролюбивых пород вызывают у меня ужас, а тут это чудовище.— Тётя Лена, я бы с радостью, да у меня же квартирка маленькая, а Максу места много надо.— Я всё продумала. Поживёшь у меня в доме пару недель, присмотришь за ним, заодно и отдохнёшь: у нас озеро, лес, тишина. Жду завтра в три часа, пусть он к тебе немного привыкнет.Положила трубку. Готические замки Европы в моей голове рухнули с жутким грохотом. Вот так отпуск — со страшной псиной в Ленинградской области. Впрочем, всё было не так уж плохо. Тётя жила в хорошем коттеджном посёлке, и озеро там было действительно живописным, а ещё пещеры неподалёку. Ладно, буду бороться со своими страхами. Пёс породистый, умный, с кинологом занимался — проблем быть не должно.На следующий день я уже ехала в электричке, наблюдая сквозь пыльное окно, как старинные дома центрального района сменяются многоэтажными жилыми массивами окраин, потом — многочисленными заводами, свалками и наконец перед глазами начинают мелькать берёзки, широкие поля и разноцветные двухэтажные домики. Покинув электричку, я спустилась по извилистой дорожке к посёлку, утопавшему в изумрудной зелени. Макс оказался довольно дружелюбным, кажется, я ему понравилась. Тётя Лена объяснила мне, чем его кормить, как мыть, как часто гулять, показала дом, а вечером уже отправилась в аэропорт. Утром я начала немного осваиваться, разложила вещи, погуляла с Максом по лесу, присмотрела пару живописных мест для этюдов. По дороге в магазин за мной увязался сосед.— А откуда тут такая красавица да ещё и незамужняя?Глазастый дедуля, сразу наличие колечка проверил.— За тётиной собакой присматриваю.— Ммм, то есть по вечерам не занята особо?О боже. В зеркало-то себя видел? Небритый, толстый да ещё и старый. Как от тебя отделаться?— Очень занята: в интернете работаю, а собачка у меня чужих не любит, — сказала я, давая понять, что разговор окончен.— Скучно будет, заходи. Я в 53 доме, если что, всегда рад гостям.— Обязательно. До свидания!Всё, без собаки больше никуда не буду ходить. Ишь какой наглый. Мне бы такую самоуверенность, как у страшных пятидесятилетних мужиков…Вечером пошёл сильный дождь. Ветер переворачивал всё на своём пути, страшные раскаты грома давали понять, что гроза очень близко. Вопреки указаниям тёти, я забрала пса в дом. Мы уютно расположились у ноутбука с чашкой кофе и сериальчиком, Макс положил свою огромную квадратную голову мне на колени. Мне сначала было немного не по себе: всё-таки жутко осознавать, что у тебя на коленях лежит голова почти в два раза больше твоей, полная острых зубов — один укус и нет ноги, а потом даже некоторая гордость появилась: приручила грозного зверя. Меня почему-то любят бойцовские собаки, хоть я и боюсь их до усрачки. Нашу идиллию прервал стук в дверь. Амстафф, мирно дремавший у меня на ноге, вскочил и зарычал. Я выглянула в окно. Там была девушка, промокшая до нитки, лицо её выражало панический ужас, она колотила в дверь пухлыми кулачками часто-часто со всей силы, похоже, за ней гнались.— Максик, ты чего рычишь? Это просто девочка, её кто-то хочет обидеть. Мы же ей поможем?Макс ответил ещё более громким рычанием и перегородил мне дорогу к входной двери.— Макс, там девушка, если мы не откроем, с ней может случиться что-то плохое. Ты большой и сильный, разве можно так себя вести? Ты помогать должен. Давай просто откроем дверь.Макс посмотрел на меня своими умными глазами, как будто хотел сказать: «Не надо, хозяйка, я — пёс учёный, я чую, что не надо». Перед глазами пронеслась неприглядная картина, изображающая то, что он может со мной сделать, если я ослушаюсь. Погорячилась я с мыслями о том, что его приручила — похоже, всё наоборот — это он меня хочет приручить. С другой стороны, если я сейчас ничего не предприму, утром у двери будет лежать бездыханное тело, приедет полиция, вопросы будут спрашивать…— Лежать!Вопреки моим ожиданиям, Макс послушно лёг, напоследок одарив меня обиженным взглядом. Я подбежала к двери и наконец впустила уже побелевшую от страха гостью.— Закрывайте скорее, — пробормотала она почти шёпотом.Я захлопнула дверь.— Проходите в гостиную. Чай, кофе?— А есть что-нибудь покрепче?— Коньяк.— Отлично.— Я сейчас сухую одежду принесу, Вы пока присаживайтесь.Девушка была довольно полной, хорошо, что я прихватила пару любимых домашних мужских футболок и рубашек. Макс затравленно посмотрел на нежданную гостью и как-то странно, боком, удалился на кухню. Что в ней могло его так напугать?Через полчаса Света — так звали девушку — уже отогрелась и попивала коньяк, сидя со мной на диване. Оказывается, за ней гналась стая бродячих собак — никогда бы не подумала, что в подобном месте они могут быть.— А как тебя вообще сюда занесло?— Познакомилась с парнем в интернете — знаю, дура я, не смотри так — в общем, он меня пригласил в гости и… Короче, на фотках я выгляжу более стройной.— Можешь не продолжать. Урод какой, мог бы уж переночевать оставить или такси вызвать.— Спасибо тебе, если бы не ты, меня бы уже, наверное, съели, — нервно хохотнула Света.— Не за что, обращайся.Мы ещё немного поболтали, посмотрели фильм, допили коньяк. За окном по-прежнему бесновалась гроза. Я постелила ей на диване, а сама отправилась наверх, прихватив с собой Макса.Утром, спустившись на кухню, я увидела удивительную картину: Макс, который вчера не хотел пускать Свету, рычал, скулил и прятался от неё, лежал на спине с довольной мордой, а моя новая подруга чесала ему пузо.— Ух, ты! Чем это ты его подкупила?— Твой грозный зверь неравнодушен к охотничьим колбаскам, — улыбнулась Света.— Конечно, ему же их нельзя.А дальше случилось то, что навсегда перевернёт мою жизнь. Всё произошло очень быстро. Незаметным движением кругленьких пальчиков Света расстегнула пуговицы на рубашке, обнажив свой огромный живот. Там было что-то круглое, светящееся, синее с прожилками, оно шевелилось, из этой штуки вырвался длинный серый язык, как у лягушки или у ящерицы, дотронулся до живота Макса и молниеносно втянулся обратно. Макс заскулил, повернулся на бок, скрючился и перестал подавать признаки жизни.Надо было бежать, но я встала, как вкопанная. Мне даже не было страшно, происходящее было настолько неестественным, что я бы скорее поверила в то, что у меня галлюцинации. Я просто смотрела на Свету, которая продолжала мне улыбаться, как будто ничего не произошло.— Что это сейчас было? Что ты сделала с моей собакой?!— Не переживай, с твоим псом всё будет хорошо… Ну, почти. Жить будет. Только вот он, — указала она на опухоль на своём животе, — всё ещё голоден.— Кто голоден?— Я не знаю точно, что это такое. Оно живёт у меня в желудке… Или уже вместо желудка. Знаю только, что его надо кормить, иначе оно сожрёт меня.— И ты скормила ему Макса?— Поверь, ты бы поседела, если бы увидела, как оно ест. Макс просто стал носителем.— Кем?— Ну, яйцо в него отложили. Будет таким же, как я. Я хотела его скормить, чтобы тебя не убивать, ты ведь ко мне так хорошо отнеслась, но оно решило иначе. Прости.До меня наконец стало доходить, насколько здесь опасно. Света внимательно следила за мной, это уже была не вчерашняя милая простушка, а настоящая хищница. Я медленно попятилась к двери, потом развернулась и рванула к выходу, к моему удивлению, гостья осталась на кухне. Дёрнув за ручку, я поняла, что дверь заперта. Из кухни донёсся звон.— Это ищешь, — в руках девушки блестели ключи.— Ты же понимаешь, что после того, что ты увидела, я тебя не могу отпустить?— И что ты со мной сделаешь?— Скормлю своему питомцу. Возможно, тебе повезёт, и ты станешь такой, как я.Круто. Быть съеденной или подцепить паразита, а потом кормить его людьми и животными — так себе перспективы. У меня были другие планы. Я схватила тяжёлый металлический стул, удачно оказавшийся неподалёку, и побежала на бывшую подругу. Та с поразительной для её габаритов ловкостью увернулась. Я нанесла ещё один удар, на этот раз она просто выставила вперёд руку, остановив летящий в её голову предмет мебели. Раздался пронзительно громкий треск, боль пронзила солнечное сплетение и растеклась по всему телу — во второй руке у Светы был электрошокер.Я проснулась в кровати, рядом мирно похрапывал Макс — ох и влетит мне от тётки за то, что я его пустила. За окном было темно. Макс жив и здоров, я в постели. Ну, конечно, это был просто сон! Меньше коньяка надо было пить, приснится же такое. Надо Свету разбудить, проголодалась, наверное. И тут я почувствовала, как в животе что-то зашевелилось, осторожно, медленно, как будто погладили изнутри. Страх начал медленно пробираться под кожу. Слабо цепляясь за надежду, что это просто желудок ворчит от голода, я приподняла одеяло и взглянула на свой живот. Ужас окатил меня, словно струя горячей воды, пробрав до корней волос. У меня была опухоль — меньше, чем у Светы, размером с куриное яйцо, она пульсировала и мягко светилась синим светом. У Макса была такая же.Спустившись вниз, я обнаружила Свету, сидящую на диване.— О, проснулась? Поздравляю, в тебе зародилась новая жизнь, — шутливо произнесла толстушка.— Очень смешно.— Я так рада, что оно решило тебя не высасывать. Правда. Не хотелось, чтобы ты умерла.— Если бы не хотелось, отпустила бы меня.— Прости, это не я решаю. Оно само выбирает, кого съесть. Вы с Максом ему, видимо, понравились.— Угу, я всегда нравлюсь разным жутким созданиям.— Это, конечно, хорошо, что все живы, но проблема осталась — нам надо покормить наших паразитов.— А обязательно прямо людей есть?— Можно ещё кошек или собак. Если съесть человека, хватит на пару недель, а животных нужно есть каждый день, но я не советую.— Почему это?— Не забывай, оно может и яйцо отложить, а если их станет слишком много, будет нехорошо. В животных оно чаще яйца кладёт, чем в людей.— А если мяса ему дать из магазина?— Пробовала, не хочет, ему живого кого-то надо.— Шикарно. То есть мы сейчас пойдём охотиться?— Да, и как можно быстрее, иначе сожрёт меня.— Откуда знаешь, что сожрёт?— Показывал.— Оно с тобой разговаривает, что ли? Как Веном?— Ну, почти, только оно не такое прикольное. Скоро сама поймёшь.Сверху донёсся стук когтей по полу. Макс проснулся. У меня перед глазами мелькнула ухмыляющаяся небритая рожа любвеобильного соседа. Хм, это так оно разговаривает — картинками?— Кажется, я знаю, кого мы съедим. Меня тут в гости звали, в 53 дом.— Как скажешь, пойдём.Чёрт, что я творю? Спокойно выбираю, какого человека съесть на ужин. Хотя, если честно, этого совсем не жалко.Нужный дом не пришлось долго искать: он выделялся среди аккуратных коттеджей с миленькими клумбами, прежде всего, покосившимся подгнившим забором и неухоженным участком. Дальше было хуже: импровизированная свалка с кучей бутылок, старый домик с кривыми, наспех прилепленными, заплатками из сайдинга, полуразвалившаяся собачья конура. Я постучала в дверь. За ней послышалась какая-то возня, лай собаки, и через некоторое время перед нами предстала неказистая физиономия соседа.— Привет. Соскучилась всё-таки.— Добрый вечер. Да, решили с подружкой развеяться. Мне тут ещё целых две недели куковать, надо наладить контакт с соседями, — подмигнула я настолько кокетливо, насколько смогла.— Симпатичная подруга у тебя. Как звать эту аппетитную булочку? Меня Сергей Петрович зовут, кстати, можно просто Серёжа.— Света, — «булочка» брезгливо поморщилась, а потом, опомнившись, натянуто улыбнулась и протянула пухлые наманикюренные пальчики престарелому ловеласу. Поцеловав ей руку, он пригласил нас в дом. Под ногами крутился тощий спаниель.— Что ж ты сразу не сказала, что не одна придёшь, я бы друга позвал.— А позовите сейчас, — откликнулась Светка.— Один момент, — радостно проблеял дед.- Господи, какой мерзкий мужик, — прошипела мне в ухо подруга, пока старый кобель звонил приятелю.- Зато не жалко и хватит надолго, — пожала плечами я, — потерпи чуть-чуть, сейчас этот друг придёт, и покончим с ними, а Максу его шавку отдадим.Друг явился очень скоро, звеня какими-то бутылками в пакете. Он был моложе Сергея, гораздо стройнее, я бы даже решила, что он симпатичный, если бы тот не раскрыл рот — даже самое красивое лицо можно безнадёжно испортить полным отсутствием интеллекта. Теперь его высокий рост и бугристые мышцы указывали лишь на то, что он станет хорошей едой.— О, сиськи пришли. Мне вот эту, — он грубо ткнул в меня пальцем, окончательно решив свою судьбу.— Вася, что ж ты так с девушками. Простите, дамы, мой дорогой друг — старый солдат, которому незнакомы слова любви. Чай, кофе, потанцуем?— Потанцуем, — резко выпалила Светка, ей, видимо, хотелось побыстрее приступить к трапезе.— Вот видишь, Серёг, опытные шмары, знают, зачем пришли, а ты перед ними тут расшаркиваешься, — не обращая никакого внимания на наши перекосившиеся лица, заявил Вася, — ну чё, девки? По пивку и в баньку? Вы, эта, ничем не болеете, надеюсь?Представляю, как бы пятки твои сверкали, знал бы ты, чем мы болеем.— Справку показать?— Да, верю-верю. Наливай, Серёга.Старикан засуетился над бутылками, а его друг подсел ко мне. Он беседовал с Сергеем о предстоящей рыбалке, а мы для них были чем-то неодушевлённым — таким же атрибутом развлечений, как пиво или телевизор. Скорее бы всё это кончилось.Я решила взять инициативу в свои руки, приобняла своего обезьяноподобнобного ухажёра и стала предлагать уединиться. Этот мужлан не нашёл ничего подозрительного в том, что незнакомая девушка сразу захотела приступить «к делу», ведь он был свято уверен в своей неотразимости. Мы удалились в соседнюю комнату, оставив Свету наедине со своей жертвой. К счастью для меня, Вася даже не пытался целоваться и вообще изображать что-то вроде прелюдии, а сразу начал задирать мою кофту. Как же округлились его глаза, когда он увидел моего питомца, нетерпеливо перекатывающегося под кожей. Он даже не успел заорать, голодный язык паразита присосался к его шее и мужик застыл на месте с гримасой ужаса на глупом лице — похоже, оно парализует жертву перед тем, как начать питаться. По языку поплыли какие-то комочки, а Вася стал медленно усыхать, буквально через десять минут передо мной уже лежал дряхлый старик, а через двадцать — иссушенная мумия. Ощущения были странными: мой живот наполнялся тяжестью, чувство голода постепенно исчезало, было даже приятно. Когда язык существа наконец отпустил жертву, опухоль подросла и довольно засияла ярко-голубым. В гостиной я обнаружила ту же картину: Светка умиротворённо улыбалась над сушёным Серёгой. Теперь надо было забрать собаку и покормить Макса, который ждал нас дома.— Фу, ну и уроды. Давай в следующий раз быстрее, а то расселась, как будто тебе такое нравится.— Если бы ты ко мне не постучалась, могла бы сразу сама их высосать. Всё уже, они за своё поведение наказаны. Бери собаку, пошли домой.— Погоди, надо следы замести.— Как?— Протри всё, к чему прикасалась и пол хлоркой, на всякий случай.— А трупы?— Оставь. Полиция не захочет разбираться, что тут произошло, напишут, что отравились алкоголем или ещё что-нибудь правдоподобное придумают, посмотри на этот дом — сразу видно, кто здесь живёт. Я уже проверяла, они всегда так делают.Мы прибрались в доме. Спаниэль послушно отправился за нами. Макс, а точнее его паразит, был очень рад подарку. Говорят, когда в первый раз убиваешь человека, становится очень плохо, противно до тошноты. Я ничего подобного не чувствовала, даже наоборот, казалось, что я только что очистила мир от какой-то мерзкой заразы. Я была бы не против повторить — людей, подобных Васе и Серёге было предостаточно, чтобы прокормить меня и моего питомца. Кстати о питомцах — надо было придумать, как забрать Макса у тётки, оставлять его у прежних хозяев было нельзя. Я решила, что лучше всего будет сказать ей полуправду: у Макса опухоль в животе и его придётся усыпить. Теперь надо собраться с духом и позвонить.— Здравствуйте.— Привет, Маш, а я тоже собиралась тебе позвонить. Как дела у вас? Отдыхаете.— Тётя Лена, у меня печальная новость.— Что случилось?— У Макса на животе какая-то опухоль, мы едем к ветеринару, возможно, его придётся усыпить.— Что? Он был абсолютно здоров, когда я уезжала. Чем ты его кормила?— Кормом, который Вы оставили.— Сдаётся мне, что ты что-то недоговариваешь. Значит так, слушай внимательно. Пока я не приеду и сама всё не выясню, собаку трогать не смей. Я вложила в Макса столько денег, что ты, оборванка, до конца жизни не расплатишься, если он заболел по твоей вине, жди больших проблем.— Послушайте, ему очень больно, он мучается, я не могу ждать, пока Вы приедете…Наорала и бросила трубку, вот теперь узнаю тётю Лену. Что же делать? Если паразита и правда увидит ветеринар, будет очень нехорошо…— Светка, а ты пробовала узнать, что это вообще такое?— В смысле?— Врачам или учёным показывала?— Показывала, другу одному. Он хирургом был.— Был?— Угу, одним хирургом меньше стало. Я слышала твой разговор с тётей. Если сделаешь, как она хочет, станет одним ветеринаром и одной злобной тёткой меньше. Я советую забрать собаку и бежать отсюда, пока она не приехала.— И как это будет выглядеть, по-твоему?— Как будто ты украла пса, — усмехнулась Света.— Шикарно. Она же заявление в полицию напишет, меня будут искать.— Кража собаки — не такое уж серьёзное преступление, а вот убийство…— Ты же сама говорила, что полицейские не заморачиваются с такими трупами.— Она алкоголичка?— Нет вроде.— У неё муж или дети есть?— С мужем развелась давно, дети взрослые, за границей живут.— Но они будут её искать, а когда найдут, захотят узнать, что с ней случилось. Правильно? Узнают, что ты последняя, кто видел её живой, отношения у вас не очень, как я вижу. Понимаешь, к чему я клоню?— И что делать?— Уезжать в другой город. У тебя деньги есть?— Есть немного, на пару-тройку месяцев хватит.— Значит, бери деньги, сворачивай все дела, меняй телефон и валим. У меня машина есть.Продолжение следует.

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