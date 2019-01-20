Лёха и пирожные

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:50

Nek_2_T Просмотров: 57 Комментарии: 3 +4 Вчера, 16:50 by

Меня разбудил стук в дверь. Воскресенье, взглянул на часы: шесть тридцать утра. Кому же понадобилось в такую рань заглянуть в святая святых — мою квартиру. Стук повторился. И еще раз.— Иду-иду! — крикнул я по направлению к двери, вставая с кровати.До звонка, что ли, не дотянутся? И, словно опровергая мои мысли, раздалось три длинных, оглушающих звонка. Наконец, я добрался к выходу. Открыл дверь. В дверной проём бесцеремонно вошёл одетый явно не по погоде паренек. Трудно было определить его возраст, но, как мне кажется, не больше двадцати пяти. Кстати, телосложение у него было довольно крупное, да и живот то и дело норовил выскользнуть из-под рубашки.Я взглянул на него самым злобным взглядом, которым никогда раньше, как мне казалось в эту минуту, ни на кого не смотрел. Парень чуть отстранился, но тут же нашёлся. Он протянул мне руку и произнёс:— Алексей. Можно — Лёха.— Кто ж ты такой будешь, Алеша? — спросил я, неловко пожимая его руку.Он посмотрел на меня недоуменно, как на умалишённого.— Ах, да прости, забыл представиться. Денис.— Вот теперь можно и поговорить, — сказал мой собеседник, присаживаясь на диван.Лёха тут же нащупал рукой пульт и включил телевизор. От его внимательного взгляда не скрылось и пирожное, лежащее на тумбочке. Паренек взял его в руку, откусил половину и, жуя, произнёс:— Я сосед сверху, знакомиться пришёл.Что он вообще себе позволяет. Я некоторое время даже не находил слов, чтобы описать… Вот это всё! Но все же я решил вести себя спокойно. Крайне интересный персонаж. Да какой он нафиг интересный? Псих какой-то! Опасным он, по крайней мере, не выглядел.— То-то я смотрю, ты одет так легко. На улице зима, а ты по-летнему.Он пожал плечами.— Из какой ты, говоришь, квартиры?— Сверху.— Это я понял. Номер какой? Стоп. Я живу на последнем этаже. Сверху ничего нет, — я указал пальцем на потолок.В ответ он ехидно улыбнулся, а потом отправил в последний путь вторую половину пирожного.— Подожди-ка, как из головы вылетело, о чем мы с тобой сейчас говорили? — я и вправду забыл события последней минуты. Помню только, как он на мой диван сел да еду мою стал точить.— Говорили мы о том, что было бы неплохо принести твоему лучшему другу Лехе еще парочку пирожных.— Ты уверен? — я посмотрел на него с сомнением.— Абсолютно, — он кивнул головой, а на его лице снова появилась дурацкая улыбка.И правда, чего это я? Жалко, что ли. Я подошёл к холодильнику, но, открыв его, обнаружил отсутствие пирожных. Зато на верхней полке я заметил половину торта. Недолго думая, я взял его и понёс в комнату.— Чего так долго, Деня? — спросил Лёха.— А ты не прифигел ли?Он опять улыбнулся. Третий раз уже. Только улыбки его и помню.— Прости, в следующий раз я буду более расторопным.— Следующего раза может не быть, — опять эта улыбка, бесит уже. — Шутка.А что шутка, я не понял. Я ведь просто принёс торт, а Лёша всё это время молчал, анекдотов никаких не рассказывал. Странно однако.— Хороший телевизор, — сказал он. — Я его заберу?Его вопрос прозвучал как риторический.— На какое время?— Насовсем.— Ладно, бери.Алексей встал с дивана, подошёл к телевизору, взял его за пазуху в одну руку, а в другой он держал коробку с тортом. А затем он направился к выходу.— До завтра, Деня. И не забывай: я же твой лучший друг, Лёха, — он вышел в подъезд. — И дверь закрой.Я недолго смотрел ему вслед. Он поднимался вверх по ступенькам к железной лестнице. На крышу, что ли, собрался? Мне захотелось за ним проследить, ведь интересно же, как он полезет на крышу с занятыми руками. Слежка не удалась. Лёха повернул голову в мою сторону и… И улыбнулся. Как же это стало прозаично.Вот опять провал в памяти. И я почувствовал, что непременно должен закрыть дверь. А ещё мне подумалось, что было бы неплохо купить для Алёши чего-нибудь сладенького. И рыбы с пивом. Да, вот так будет хорошо!* * * *Встал, заварил себе чаю. Уже сел на диван. Рука сама протянулась к пульту, нажимая пальцем красную кнопку включения. С удивлением для себя обнаружил отсутствие телевизора. Просто пустая пыльная тумбочка с чистым кружком от ножки телека посередине.Начинаю что-то смутно вспоминать. Лёша, пирожные… Точно - пирожные! Я непременно должен отправиться в ближайший магазин и купить их! Зачем? Точно не вспомню, но, опять же, знаю, что это будет правильно.Отправился в магазин, встроенный в здание. Дорого, конечно, но что поделать? Случись - Леха придёт, а у меня поесть нечего. Так что с моей карты исчезла ровно половина суммы, но зато домой я шёл с тяжёлым пакетом, доверху забитым излюбленной Лехой едой.Когда я вошёл в подъезд и попытался открыть дверь ключом, у меня этого не получилось. Похоже, дверь была заперта изнутри на щеколду. Я пару раз позвонил в звонок. Дверь открылась, и я увидел перед собой своего недавнего знакомого, одетого в мои шорты и футболку.— Чего так долго? Я тебя уже с самого утра жду! — сказал он.— Как ты сюда попал ваще? И что ты тут делаешь?— Я здесь вообще-то живу! — Лёха посмотрел на меня с презрением. — Лучше показывай, что у тебя в пакете.Изучив пакетное содержимое, он изрёк:— Неплохой выбор. Но можно было взять и побольше. Ну да ладно… Пошли, там вода для чая уже должна закипеть.Мы вошли на кухню. Увиденное поразило меня. С кухни исчезли все электроприборы, даже люстра была разбита. Но это ещё цветочки. Электрочайника-то не было! А значит что? А значит, что Лёха развёл костёр, над которым висел котелок прямо у меня на кухне, на столе. Хорошо хоть, он догадался окно открыть, чтобы дым выходил на улицу.Я поспешил снять котёл и потушить огонь путём антидопуска кислорода. Простыми словами, я накрыл его одеялом. Потушить, к счастью, оказалось довольно легко.— Ну вот что ты наделал? — спросил меня мой новоиспеченный приятель, будто я был виноват во всех грехах. — Ладно, пусть, вода уже скипела!Он заварил чай прямо в котелке, закинув туда сразу целую пачку, а потом уже зачерпнул кружками напиток, одну из которых протянул мне. Заметив, что я кинул в чай два кубика сахара, Лёха с упреком произнёс:— Почему так мало? Кто ж такую гадость пить-то будет. Сахар - залог здоровья!С этими словами он засыпал мне ещё около пятнадцати кубиков. Непонятно, как они вообще там уместились. Я попробовал напиток на вкус — отвратительно! Посмотрел на Леху, тот одобряюще улыбнулся, и у меня опять что-то щелкнуло в голове.— Чего чай не пьёшь? — спросил меня Алёша.Я отхлебнул — вполне сносно. Хороший чай.Не знаю, как долго мы сидели, но одно скажу точно - котелок и пакет были пусты.* * * *Так тянулись дни и недели. За этот месяц Лёха полностью отучил меня питаться всем, что не было сделано из муки и сахара, или же без присутствия какао, то есть шоколад. Такую еду, как суп или второе, он просто выкидывал за окно. Так продолжалось несколько дней, пока я не догадался больше не готовить привычную мне ранее еду.За два месяца, что я общался с Лехой, у меня вырос живот ничуть не хуже Лехиного. Потом у меня сгнили и выпали зубы, я, кажется, заболел диабетом. Помню лечащих меня врачей. Лечили долго. Потом прицепили бирку на большой палец и оставили одного. Пришлось мне идти домой пешком. Дом мой сгорел, поэтому мне пришлось переселиться к Алёше на «этаж выше». Там, на крыше я, кстати, и нашёл свой телевизор, чайник, микроволновку и прочее. Даже осколки люстры были там. Есть у меня одна радостная новость! Люди совсем перестали меня замечать. В том числе и продавцы магазинов, и видеокамеры не могли меня запечатлеть. А это очень хорошо. Теперь я мог брать сладкого столько, сколько захочу, не заплатив денег. Благо никто не мог меня в этом упрекнуть. И, может, упрекнули бы, если бы видели кого! Весело получается.Ну, описывая ситуацию целиком, могу сказать, что я был счастлив. Мы с Лехой часто лежали на мокрой, холодной крыше и смотрели в беззвездное небо…И, конечно же, ели пирожные.

Ключевые слова: Пирожное сладость крыша сахар авторская история

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