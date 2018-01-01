Страшный сон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:02

Причина: Изменен раздел

sevizor Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:02 by

Недавно я купил квартиру, она была, на мое на удивление, дешёвой - с таким-то ремонтом, пусть и однокомнатная.Решил отметить новоселье со своими друзьями. Взяв пива и закусок, мы начали смотреть хоккей.Отметив новоселье и проводив друзей, я пошёл спать,такой усталости я никогда не чувствовал - будто разгружал вагоны весь день.Провалившись в сон, я почти сразу проснулся. Посмотрев на часы, я увидел, что на циферблате 0:42.Кто-то настойчиво звонил в дверь, звонок звучал неестественно громкоВстав с кровати, я побрёл к двери.- Кто там? - спросил я и в ответ получил тишину.Я даже посмотрел в глазок, но там никого не было, да и света в подъезде тоже.Смахнув всё на детей, которые просто решили подшутить, я пошёл обратно на кровать. И только уже в комнате я понял, что никаких детей там быть не может, ведь квартира находится на десятом этаже, а была ночь. Какие родители могут отпустить своё чадо на десятый этаж ночью?Закончив свои раздумья, я вздрогнул от резкого звонка в дверь, но, повернувшись в сторону кровати, я увидел человеческий силуэт - такой худощавый.Я еще так никогда не боялся, это был настоящий ужас. Мне было трудно дышать.С головы этого нечто свисали лоскуты кожи, его лицо уткнулось в подушку.Вдруг входная дверь начала со скрипом открываться, а то, что было на кровати, медленно начало поднимать голову, и вдруг я проснулся.На часах было 0:37. Я все говорил сам себе: "Спи! Усни, надо уснуть за пять минут".Сон никак ко мне не шёл, а открыв глаза, я увидел на часах 0:42...

Ключевые слова: Ночь звонок силуэт нечто часы авторская история

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