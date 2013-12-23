Пляски бесов

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 14:19 by

Почти всем событиям в нашей жизни предшествует подсказка. Будто сама судьба спрашивает: нужно нам это или нет. Но беда в том, что мы не замечаем ее вопроса. С Жориком я сдружился в армии, несмотря на то что я «столичник», а он из небольшого регионального городка. После дембеля он звал в гости, я обещался, но сразу не поехал. А когда вернулся домой, жизнь закружила, друг отца устроил в полицию, так что не до дальних поездок стало. К слову, проработал я там недолго, ушел на вольные хлеба адвоката. Но и за недолгую карьеру служителя закона повидал разного, а вот запомнился один странноватый случай.Вызвали нас на домашние разборки. В тот вечер смена моя уже заканчивалась, но напарник Витек уговорил съездить по-быстрому для статистики. Приезжаем — тишина. Поднимаемся в квартиру. Дверь приоткрыта, соседи пальцем тычут на добротную дверь — мол, оттуда слышались крики, вопли, драка. А сейчас затихли. Мы в квартиру вошли, а там никого: все разбросано, посуда побита, стулья сломаны, вещи валяются, окно настежь, а ведь зима на улице. И ни души. Витек плечами пожал: «Оформим как ложный вызов. Идем». Он шагнул первым, а я обо что-то споткнулся и замешкался. Посмотрел под ноги, а там вожжи змеей вьются. Удивился: откуда в городской квартире вожжи, они ж нужны, чтоб лошадью править.Неожиданно вошла женщина лет 50, ухоженная, но хмурая. По-хозяйски заложила руки в боки, зыркнула на нас недобро, резко развернулась и захлопнула двери перед носом любопытных соседей.— Так, молодежь, — начала она басовито. — Квартиру я не сдаю, кто это вам такого наплел? Жили у меня здесь родственники, дальние. Ну, поссорились, с кем не бывает? Драться? Ничего подобного…Я усмехнулся.— Чего скалишься, красавчик? — хищно прищурилась женщина.— Никакой драки, говорите. А бардак такой откуда? — спросил я.Женщина фыркнула:— Ремонт затеяла, вот и попросила родственников вещи перебрать, плохое на свалку отнести.Витек расплылся в ухмылке:— Видать, до свалки столько им не донести было.Женщина смекнула, что спорить нет смысла:— Родственники уже уехали. Больше такое не повторится. А это вам за беспокойство, — и быстрыми движениями рассовала нам в карманы деньги.Я начал протестовать, возвращая. Деньги она все же забрала и тут засмеялась, заметив, что я все еще стою в «капкане»:— Сам в вожжи залез или они тебя стреножили?Я промямлил, что споткнулся, и тут же спросил:— А зачем они вам?Женщина махнула рукой:— Не мои они, родственнички забыли.Мы с Витьком ушли, а меня еще долго преследовал ее жутковатый хохот.Через месяц позвонил Жорик, позвал на новогодние праздники в гости. Я согласился. Вырвался как раз под Рождество. Поезд шел с опозданием, подолгу стоял на каждой остановке. Наконец прибыл. Вышел на перрон, друга нигде не видно. Телефон его не отвечал. Адрес я знал и через полчаса пошел к автобусной остановке. Компанией мне была пара старичков. Поначалу они о своем житейском разговаривали, а потом на меня внимание обратили:— А ты, сынок, не местный?Я кивнул:— В гости к сослуживцу приехал, но он почему-то не встретил.Назвал им адрес.— Ой, да тут и пешком дойдешь. Чего мерзнуть-то? Идти минут 20.Я обрадовался:— Пешком — это хорошо, а не заблужусь?Старичок хмыкнул:— Ты прямо иди по дороге, на первой развилке тебе налево, к домам и выйдешь.— Только ни куда больше не сворачивай. Ночь темная, черти гуляют, соблазнами сманивают, — напутствовала меня старушка.Я поблагодарил и пошел.Минут через 10 вижу — кто-то навстречу бежит. Присмотрелся, а это Жорик:— Извини, дружище, думал, времени еще навалом, а как глянул на часы… Машина-то в ремонте, зараза, — оправдывался он, обнимая меня.Я был рад встрече. Жорик отдышался, успокоился, улыбнулся:— У нас там гулянье с ребятами. Как в детстве, колядки замутили. Идем, познакомлю!Только после этих слов я обратил внимание, что одет друг в какую-то пеструю и цветастую одежду. Жорика я не видел около года, и показалось, что он сильно изменился, похудел, немного ссутулился, черты лица заострились. Спросил, здоров ли он.— На днях гриппом переболел, думал, копыта откину, но нет, ожил. Все девушка моя. Выходила. Я ж жениться собираюсь! — тараторил Жорик.Пришли мы к пятиэтажке, где во дворе слышались звонкие голоса, смех, гомон. Перед глазами предстала яркая картина: пятеро парней и три девушки с разрисованными лицами, в каких-то разноцветных балахонах поверх полушубков и пуховиков, в шапках с лентами и звездами. Жорик их окликнул, и они подбежали к нам, не переставая смеяться и радостно кричать. Жорик пытался перекричать шум и гам, объясняя, кто я. Сразу же предложили выпить и закусить. Я расслабился, разогрелся, заразился всеобщим весельем. Помню, играли в какую-то старую забаву. Кто-то из девчонок достал вожжи. Я еще удивился, вспомнив тот случай. Парни впрягались по трое и бегали по кругу, а девушки, покрикивая и подгоняя их тонкими хворостинами, требовали резвости и покорности. Я тоже был одним из «пристяжных», и хворостиной мне досталось не слабо. Но это было забавно.Слышал, как Жорик называл имена, но запомнить не удавалось, улыбки вскоре стали сливаться в одну. Помню, девушки что-то шептали, мы смеялись, танцевали, пили и закусывали, куда-то шли. Я сам что-то рассказывал, а потом Жорик крикнул:— Тихо! Мой друг поет так, что заслушаешься.Это верно, петь я умел, окончил музыкальную школу, даже в армии быстро завоевал авторитет. В общем, заставили спеть. Одной песней не отделался, и меня просили петь снова и снова, подносили рюмку, я пил и пел, пока не осип.— Друзья! — снова крикнул мой друг. — Надо идти чаем греться, пора уж, заполночь!А я тогда подумал, как быстро время пролетело. Помню, мы пошли куда-то всей толпой, приплясывая и смеясь, что-то напевая. И все… Больше ничего.Очнулся я у помойной ямы за какими-то гаражами. Не верил, что Жорик мог меня бросить. Хотя я бы не удивился, лежи он в бессознанке где-то поблизости. Но его не было. Никого не было. Я очень продрог, хорошо, что морозы отступили, а то бы замерз насмерть. В кармане было пусто, только бумажка с адресом Жорика. Улицы были пустынны. Я доковылял, нашел нужную дверь и начал тарабанить, но никто не открывал.Я позвонил в соседнюю квартиру. Вышел мужик в тельняшке, буркнул:— Тебе чего?Я хотел ответить и не смог, голос пропал. Я как сумел показал, что друг, армейский, к его соседу приехал. Мужик понял, нахмурился:— Нет твоего друга больше, — я вытаращился на мужика.— В пьяной драке на прошлой неделе ножом его пырнули. Не выжил.Мужик хорошим оказался, увидел, что я по стенке без сил сползаю, отогрел чаем, отвез на вокзал.… С кем я гулял всю ночь, я до сих пор не знаю, привиделся мне Жорик или я кого-то другого за него принял — неизвестно. А голос я тогда окончательно потерял, не то что петь, даже разговаривать громко не могу. Вот думаю, может, легко отделался.Автор - Александр Ильенко.

Ключевые слова: Полиция выезд домашние разборки вожжи капкан сослуживец смерть нечистая

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