Аромат яблок из кладбищенского сада. Часть четвертая

Глава 7Нимрод ходил из угла в угол, меряя шагами длинную комнату. Слова отца не выходили у него из головы и его мысли были полностью прикованы к девушке, находящейся за пределами досягаемости. «А если самому, в тайне от отца забрать ее из лап Джекобса? Увезти ее далеко отсюда, спрятать и молчать. Молчать, чтоб отец никогда не узнал о ней… Как тогда повернется его жизнь? Возможно он получит то, о чем мечтал целую вечность… Хрупкая росомаха окажется в его руках и он не таясь будет ласкать ее и проводить долгие предрассветные часы обняв ее на широкой кровати…»Нимрод остановился и уставился невидящим взглядом в стену, борясь сам с собой и чувствуя как страсть побеждает все остальные чувства. «Нужно узнать где находится Джекобс… хотя где он еще может находиться, как не в аббатстве Сан Меркуриале, где даже земля заставит гореть его адским пламенем. Старинное место, таящее в себе мощное намоленное веками биополе, в которое соваться было равносильно самоубийству…»Но если он рискнет, то цель оправдает средства. Даже сейчас он не мог понять, чем очаровала его эта маленькая женщина — его и отца. Что-то было в ней щемяще родное, которое не хотелось отпускать, смаковать его и не делить ее ни с кем. Но эта игра была опасна с двух сторон… С одной стороны монастырь с его святостью, а с другой предательство отца, который всегда помогал и поддерживал его… Нимрод присел возле камина и провел раскрытой ладонью над пламенем огня, задерживая руку и позволяя языкам огня облизывать его пальцы.— Что же делать? — вслух сказал он и его голос показался ему чересчур громким в тишине комнаты. — Что же делать?* * *Слава пристально наблюдала через окошко кельи, как во двор аббатства вошли три монахини, как три черные вороны следуя друг за другом. Они скрылись в здании и девушку охватили нехорошие предчувствия. И действительно, скоро в коридоре послышались гулкие шаги, дверь в келью открылась и она увидала этих трех ворон, в сопровождении старого священника.Женщины с бледными, бесцветными лицами уставились на нее изучающими глазами, а священник показал на нее рукой.— Вот и она, матушка Тереза. Надеюсь вы наставите ее на путь служению Богу и вскоре мы все возрадуемся рождению новой монахини в монастыре кармелиток.— Я тоже надеюсь преподобный Август Джекоб, — ответила самая старая из женщин. — Только ради ваших заслуг перед Господом, я переступаю через порядок.Священник нагнулся и зашептал ей что-то на ухо, отчего глаза монахини стали увеличиваться в размерах.— Это совсем меняет дело! — воскликнула она. — Если она будет противиться, пусть несколько дюжих монахов посадят ее в машину, а дальше мы разберемся сами.— Прости дитя, но так будет лучше, — тихо сказал священник и вся процессия покинула келью, с интересом поглядывая на расстроенную девушку.Примерно через полчаса ее вывели в длинный коридор и повели по крутым лестницам к выходу из аббатства.Под самым порожком стоял небольшой микроавтобус, возле которого крутился еще один монах, лицо которого было скрыто капюшоном.— Брат, это ты будешь сопровождать девушку и монахинь к монастырю?Монах кивнул и забравшись в авто, подал руку Славе, которая безропотно взяла ее и согнувшись, влезла в салон машины. Сразу же из аббатства появились монашки и тоже загрузились в микроавтобус, приветствуя монахов молча, лишь кивком головы. Они устроились позади Славы, а ее провожатый сел так, что она оказалась зажатой между окном и его плечом, обтянутым черным сукном. Водитель хлопнул дверкой, мотор заурчал и стены аббатства стали медленно отдаляться, теряясь за домами и высокими деревьями…Автомобиль полз как черепаха по людным улочкам пока наконец не выехал на проселочную дорогу, убегавшую вдаль между полями. Было жарко и душно, пыль врывалась в раскрытые окна и черные клобуки монахинь, моментально покрылись серым налетом.— Закройте окна, уважаемый, — недовольно крикнула матушка Тереза, отряхивая черный материал от пыли. — Дышать невозможно!— Я думаю, ваше путешествие окончено, — вдруг сказал сидевший молча сопровождающий её монах по имени Антонио и Слава испуганно зыркнула на него, узнав этот низкий, хриплый голос.— Что вы имеете в виду? — Мать Тереза суетливо осмотрелась. — Что-то с автомобилем?— Нет, что-то с вами, — сказал Нимрод и откинул капюшон, прожигая монашек пурпуром своих глаз. — У меня уже глаза режет лишь от запаха вашей одежды!Монашки завизжали и автомобиль вильнув пару раз, заглох на обочине.— Дьявол! Дьявол! — кричали они вжимаясь в сидения вместо того, чтобы бежать к дверям.— Вы мне льстите, дамы, — засмеялся демон и показал им на выход. — Я обязательно передам ему о том, что вы его не забывали. Брысь отсюда, пока вы не встретились с ним лично!Монашки кинулась к дверям, стараясь не смотреть на него и практически выпали из машины на пыльную дорогу.Водитель заглянул в салон и Слава поняла, что он за одно с Никасом, если не такой как он и устало спросила:— Опять к отцу повезешь?Демон даже не посмотрел на нее, он нагнулся к водителю и Слава услышала как он сказал:— К самолету.Его пальцы сжавшие сидение были бледными и напряженными, словно выточенные из мрамора и Славе отчего-то стало страшно. Даже страшней чем было рядом с его отцом…Всю дорогу Никас смотрел в окно и даже Славе было ясно, что в его душе бушует буря. Он выглядел спокойным, но бархатные глаза меняли цвет от темно бордового до почти красного, выдавая его смятение. Даже сев в самолет он не заговорил с ней, а скрылся за дверью другой комнаты, оставив ее одну. Куда они направлялись, что ее ожидало, оставалось только догадываться, но то, что теперь ей не мечтать о спокойной жизни — было ясно. Слава задремала и сон оказался таким глубоким, что она даже не почувствовала как самолет приземлился, мягко коснувшись земли, выпущенными шасси. События последних дней вымотали ее и кресло самолета казалось пуховой периной в сравнении с жестким монастырским топчаном.Открыв глаза, Слава недоуменно огляделась. «Где я? А-а, наверное меня принесли в эту комнату не решившись разбудить…какая забота…» Она села в кровати, застеленной зеленым покрывалом и прислушалась, страшась того, что сейчас послышатся шаги и в комнату войдет Рощин, или кто он там… Только не это… меньше всего ей хотелось видеть сейчас именно его.Но время шло, а в комнате никто не появлялся. Девушка подошла к окну и восхищенно ахнула. Вокруг расстилались зеленые луга, усеянные разноцветьем цветов, вдалеке виднелись горы с белыми вершинами, а небо было таким синим, что резало глаза. Слава открыла окно и вдохнув ароматный, свежий воздух, забралась на подоконник и спрыгнула вниз на сочную, высокую траву.Она отошла подальше и обернулась. Дом оказался одноэтажным и длинным, с красной крышей и большими окнами, некоторые из которых были настежь открыты. Вокруг стояла такая тишина, что ей показалось будто в этом Раю она оказалась одна и вокруг на многие километры нет ни одной души. Но иллюзия моментально закончилась, как только вдалеке замычала корова и звонко залаяла собака. Значит жизнь есть и здесь, в этом первозданном уголке…— Это Альпы.Слава резко повернулась и настороженно уставилась на Никаса, расслабленно облокотившегося на деревянную стену дома.— И что с того? — Слава напряженно застыла, защищаясь. — Какая разница?— Здесь нет моего отца, — сказал Никас. — Ты его больше никогда не увидишь.— Он что, умер? — саркастично поинтересовалась она.— Нет, — засмеялся демон, — и вряд ли это случится в ближайшие тысячелетия.— Тогда почему я здесь?Нимрод оттолкнулся от стены и подошел к ней.— Ты же хотела знать, что я чувствую.Слава недоверчиво посмотрела ему в глаза, но в них светилось лишь одно искреннее желание.— И что же ты чувствуешь?Нимрод легко обхватил ее шею прохладными пальцами и притянул девушку к себе.— Я чувствую, что ты можешь подарить мне наслаждение, росомаха.Он коснулся ее губ медленно, словно смакуя их, погладил волосы и вдруг его поцелуй стал более требовательным и жестким, будто он не в силах был сдерживать себя и его страсть лилась наружу как бурная река. Слава прильнула к нему, обхватила его торс руками и провела пальцами по гибкой спине, теряя голову от его запаха.— Я не могла даже надеяться, что ты обратишь на меня внимание…— Разве это возможно? — демон оторвался от нее и приподнял ее на руки. — На тебе слишком много одежды, росомаха, нужно с этим что-то делать….Что можно испытать, когда на тебя смотрят бархатные глаза демона, существа иной природы, частицы бессмертия? Только восхищение и непреодолимое желание преклониться перед этим могуществом и вечной красотой. Это и испытывала Слава рядом с ним, словно ее обняла сама вселенная, мимо которой пролетали миллионы лет как один миг… Его руки ласкали ее умело, будто всегда делали это и знали каждый изгиб ее тела. Его белая, прозрачная кожа была прохладна на ощупь и ее касания к обнаженной груди девушки, приводило ее в трепет. Он нетерпеливо развел ее ноги и она ощутила как его мощная, горячая плоть проникает в нее, пульсируя и подрагивая.Его глаза потемнели и он приник к ее губам, срывая стоны один за одним и медленно двигаясь внутри нее.— Теперь ты на всегда моя… — прошептал он и Славу накрыло волной наслаждения. Она вскрикнула, почувствовав как он взрывается внутри и расслабленно вытянулась на кровати. Демон прижал ее к себе и они забылись в сладкой, усталой дреме.Глава 8Слава проснулась от того, что кто-то громко и часто дышал где-то рядом. Она открыла глаза и с изумлением увидела золотистого ретривера, держащего в зубах букетик полевых цветов.— Какая прелесть! — воскликнула девушка, гладя его по голове и вдруг увидела на кровати свою сумку, которая осталась в Сан Педро.Никас забрал ее вещи! Слава встала и накинув на себя простынь, вышла из спальни, а потом из дома. Никаса не было видно и они с псом уселись на густую траву, наблюдая как солнце золотит верхушки гор, прекращая свой путь. Из-за деревьев показалась высокая фигура и Слава помахала рукой. Никас подошел и протянул ей большую кружку молока.— Я надеялся застать тебя в постели.— Там очень одиноко без тебя, — она выпила молоко и демон ласково вытер с ее лица молочные «усы».— Что спроектировать на ужин?— Ты знаешь, а это очень удобно… — Слава потянула его на себя и они дурачась покатились по траве.Пес весело лаял, бегая вокруг них, а с темнеющих гор уже приближалась неумолимая расплата…* * *Преподобный Август Джекобс задумчиво сидел за столом в своем кабинете, слушая матушку Терезу, которая с ужасом повествовала ему о встречи с самим дьяволом и его приспешником бесом, выполнявшим роль водителя.— Ну-ну матушка, вы уж чересчур на фантазировали, — успокоил ее священник. — Не думаю, что он бы снизошел к нам собственной персоной. Это видимо и был один из его слуг, о котором я вам рассказывал и от кого хотел скрыть бедную девушку. Значит он забрал ее… Ну что ж…теперь у нас не будет другого выбора, как уничтожить сие бедное дитя вместе с демоническим отродьем…— Нужно было сразу избавиться от нее! — запричитала монахиня. — Сестры испугались до коликов, увидев это исчадие!— Мы не убийцы сестра, — ответил священник. — Я не хочу причинять ей боль, но видно это страсть, похоть демоническая влечет его к ней и человеку трудно устоять перед нею… И она не устоит… А мы в свою очередь не можем позволить плодиться мерзости дьявольской и искушать род людской.В этот же вечер, синод решал судьбу Славы и единым решением вынесли приговор — лишить жизни во имя христианского мира на земле.— Отец Виктор, где нам искать девушку и демона? — священник вытер запотевшее окно рукавом сутаны и печально посмотрел на льющиеся по стеклу струи дождя.— Я связался со всеми аббатствами и приходами, информация появится к утру, — сказал отец Виктор. — Вилла Сан Педро пуста.— Что ж, чем быстрее мы встретимся, тем быстрее с этим покончим.— Вспомни, как закончил отец Леонардо…они слишком сильны, Август.— Мы ждали их появления и подготовились. Знания собирались веками и теперь пришло время их применить в действии. Страху уже нет места.* * *Слава сидела у горящего камина, когда пес тихо зарычал, обнажив белые клыки.— Что случилось? — девушка настороженно посмотрела в темные окна. — Никас! Собака волнуется!— Его зовут Нимрод, маленькая шлюха, — Рощин появился внезапно, материализовавшись из воздуха. — Что же ты замолчала? Не рада меня видеть?Пес кинулся на него, но демон одним взмахом руки откинул его в сторону. Собака заскулила, пытаясь подняться на сломанных лапах, но боль не давала ей этого сделать.— Как ты нашел нас? — Нимрод медленно приблизился к напуганной Славе и закрыл ее своей спиной. — Давай не будем делать из этого проблему, ведь она не нужна тебе.— Зато мне нужен ты, сынок, — прошипел разъяренный демон. — Ты обманул меня ради того, чтобы укрыться здесь с этой девкой! Почему ты не сказал мне сразу, что хочешь ее, а? Я бы с удовольствием уступил очередь любимому сыну.— Она дорога мне.— Что??? — взревел Рощин, подавшись вперед. — Какой из тебя демон?! Ты мешок с мусором человеческих чувств, Нимрод! Убей ее сейчас же или я уничтожу вас обоих! Ее я медленно разорву на куски, а тебя отправлю в Ад, чтобы тебя осудили и заточили на тысячи лет!— Я не позволю тебе.— Ты? Ты-ы?! — демон кинулся на своего сына.Нимрод толкнул Славу к двери и крикнул:— Беги!Девушка метнулась к выходу и выскочила на холодный ливень, не зная, что делать и куда бежать. Она сделала несколько шагов и замерла, схваченная чьей-то сильной, жилистой рукой.— Проведи меня в дом, дитя.— Вы??? — Слава с изумлением увидела перед собой преподобного Августа Джекобса. — Что вы здесь делаете?!— Некогда говорить об этом. Есть ли тут потайная дверь?— Нет, но в спальне окно не закрыто на щеколду…— Показывай.— Туда нельзя! Там…— Веди меня или я уничтожу тебя прямо здесь! — лицо священника под мокрой шляпой было решительным.Слава молча развернулась и пошла по над стеной дома, а он последовал за ней.Священник влез в спальню, оставляя грязные следы на подоконнике и потащил Славу за собой.— Пошлите-ка девочка со мной!Он широкими шагами двинулся к двери, сметая все на своем пути. Славина сумка упала на пол и кольцо Нимрода упало ей под ноги с глухим стуком. Священник резко остановился и нагнувшись, поднял перстень, ярко сиявший в сумраке комнаты. Сгустки крови бешено сновали внутри, разбиваясь о стенки рубина в мелкие капли и снова собираясь в единое целое.— «Перстень Адского плена»! — воскликнул преподобный Август Джекобс. — Во истину не исповедимы пути Господни!— Что это? — Слава заметила огонь радости в глазах священника.— Это перстень, который поможет отправить это исчадие ада туда, откуда оно явилось! — закричал он и ринулся к двери, волоча девушку за собой.Приблизившись к гостиной, он осторожно выглянул из-за угла и быстро спрятался обратно.— Этого не может быть! Это же Вельзевул — сподручный самого дьявола!«Наверное он имеет в виду Рощина» — подумала Слава и тоже осторожно посмотрела в комнату. Два демона стояли напротив друг-друга и вокруг каждого пульсировало мощное биополе, не позволяя другому вторгнуться на свою территорию. Слава заметила, что сияние вокруг Нимрода слабеет и Рощин все ближе придвигается к нему, с горящими от злости глазами. Девушка понимала, что времени очень мало, но ничем не могла помочь Нимроду и сердце ее разрывалось от страха за него. Но вдруг преподобный Август выскочил в центр комнаты, оставив перепуганную девушку в коридоре и завопил:— Изыди сатана!Вельзевул резко повернулся и с ненавистью схватил его за горло.— Ты мерзкий святоша! Ты пришел найти свою смерть?!Священник хватал ртом воздух и его лицо приобретало синюшный оттенок. Пальцы его разжались и кольцо Нимрода упало на пол.Вельзевул швырнул его на горящий камин и ряса священника вспыхнула, опаляя ему руки. Слава поползла к перстню и схватив его, посмотрела на преподобного Августа. Его лицо исказила гримаса боли, но он собрав последние силы прошептал ей несколько слов, из чего она поняла:— …Внутри кольца…Вельзевул поднял его и одним движение переломил надвое. Слава вскрикнула от ужаса и жуткого хруста ломаемых костей. Демон повернулся к Нимроду и ударил его огненной сферой, попав прямо в грудь, отчего он согнулся пополам и со стоном упал на пол. Слава разжала пальцы и уставилась на кольцо. Что сказал священник?Внутри кольца! Она посмотрела во внутреннюю сторону перстня и увидела на нем надпись. «Redi in infernum Et maledictus in pythone et in saecula!»Не теряя времени и не понимая, что она делает, Слава медленно произнесла это заклинание.Кольцо выскочило из ее рук и завертелось на полу, рассеивая вокруг себя яркие лучи. Из него полилась кровь, заливая весь пол густыми струями. Вельзевул взревел когда увидел Славу, стоящую возле сияющего перстня и рванулся к ней, но попав в яркий свет кольца с диким воем исчез в нем, оставив после себя лишь обгорелый галстук. Но перстень и не думал останавливаться, его смертоносное сияние разливалось все дальше, подбираясь к Нимроду, который ослабленный Вельзевулом, с трудом вставал с колен.Слава не долго думая, схватила кольцо и сразу почувствовала как оно расплавляет ей руки, ощутила запах горелого мяса и превозмогая дикую боль, швырнула его в камин. Пламя загудело и взметнулось вверх, выплескиваясь из очага на мебель и шторы. Нимрод шатаясь схватил пса, взвалил его на плечи и обхватив Славу, перенесся на улицу, сразу же потеряв сознание от неимоверного усилия. Они так и застыли под дождем, рыдающая девушка с опаленными руками, искалеченный пес и бледный демон с лицом печального короля…ЭпилогСад возле кладбища благоухал своим цветением и белые лепестки медленно кружились над землей. На могильном камне, с которого все начиналось, сидел Нимрод, прижавшись губами к шрамам на руке Славы.— Что ты здесь делаешь? Я тебя еле нашла, — Слава отняла одну руку и нежно погладила его по голове.— Если бы не это место, мы бы никогда не узнали друг-друга… Я запечатал его, чтоб через него уже никогда не выбрался никакой демон…— Не смотря на то, что случилось, я рада, что ты есть у меня.— Твои шрамы…— Разве стоят они нашей любви?Они пошли через сад, растворяясь в белом мареве лепестков, а где-то далеко в Италии, преподобный Виктор Руберо готовился к решающей битве… Разве его интересовала любовь демона и аромат кладбищенского сада…Конец.Автор - Анна Порохня.

