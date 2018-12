Аромат яблок из кладбищенского сада. Часть третья

Глава 5«Что происходит?! — мысли в голове Славы летали стайкой испуганных птиц. — О чем они говорили?! Кто они?! Нет…это бред какой-то… Ну не может этого быть…»Но другой голос шептал ей, что как бы не была страшна реальность, но все это правда и происходит с ней…Щелкнул замок и в комнату вошел Никас.— Пошли. У нас мало времени.Слава испуганно отпрянула от него, обратив внимание на то, что кожа на его груди первозданно чиста и на ней нет никаких ран или хотя бы рубцов.— Ты слышала наш разговор? — он прищурил глаза.— Слышала.— Ну это и к лучшему. Некогда мне ликбезы с тобой проводить. Если хочешь заехать домой, я отвезу тебя. Решай, потому что мы уезжаем.— Зачем я вам? — жалобно спросила Слава, пытаясь найти в его глазах хоть каплю сочувствия.— Я не знаю, — недовольно ответил он. — Мне-то уж точно не к чему. Пошли.Слава молча двинулась за ним, рисуя в мыслях страшные картины своего будущего.Они подъехали к дому Славы и Никас поднялся с ней в квартиру, нетерпеливо поигрывая ключами. Девушка вытащила из шкафа сумку и покидала в нее самые необходимые вещи, лихорадочно соображая как сбежать от Никаса.— Можешь не стараться. Ничего не выйдет.Слава изумленно глянула на него и он ухмыльнулся.— Можешь не переживать, мысли я твои не читаю. На твоем лице все написано.Девушка отвернулась от него и открыла мельхиоровую шкатулку, в которой хранились дорогие ее сердцу вещи. В глаза сразу бросилось кольцо, которое она обнаружила возле балкона и она с надеждой подумала, что если вдруг ей удастся его продать, то у нее появится возможность сбежать. Слава вывернула все содержимое шкатулки в сумку и сказала:— Я готова.— Отлично. Мне надоело наблюдать как ты копаешься.Они ехали в машине молча, но все таки решившись, девушка спросила:— Почему я?— Сама виновата, — спокойно ответил Никас. — Не нужно было играть с преисподней.— О чем ты? — Слава напряглась,встревоженно вглядываясь в его безмятежное лицо.— Ненавижу когда со мной пытаются играть.— Я серьезно не понимаю о чем ты!— Ты вызвала меня на кладбище. Хотела получить все желаемое? Но разве ты не знала, что с Адом шутки плохи?— Я никого не вызывала! Я никогда не занималась подобным!Он вдруг резко наклонился над ней, обволакивая ее своим запахом и прошептал:— Посмотри мне в глаза…посмотри…Слава уставилась в его глаза, цвета крепкого вина и вдруг вспомнила! Вспомнила как он появился у нее в спальне, как требовал от нее желание…вот откуда ей казался таким знакомым его аромат!— Ты действительно не вызывала меня… — прошептал он совсем рядом с ее щекой и девушка почувствовала его горячее дыхание. — Но теперь все равно.Она резко повернулась к нему и их губы чуть не соприкоснулись. На минуту ей показалось, что он поцелует ее.Но Никас выпрямился и бесстрастно уставился в окно, словно это не его губы только что чуть не касались ее кожи.— Мне не все равно, — прошептала она, но он сохранял ледяное молчание.«Это он потерял кольцо! — вдруг осенило ее. — Как можно быть такой дурой, чтобы поверить в то, что его принесла ворона! Может этот перстень обладает какими-то особенными свойствами? Но она-то этого не знает… Нужно будет получше рассмотреть его позже…»Автомобиль остановился и Слава посмотрела в окно. На круглой площадке стоял самолет, возле которого суетились люди, Никас вышел из машины и протянул ей руку, приказав молодому человеку в черном костюме, забрать ее сумку.Они поднялись по трапу и вошли в салон самолета, освещенный мягким, желтым светом.— Советую тебе отдохнуть, — сказал Никас и сняв пиджак, бросил его на спинку кресла. — Когда прибудет мой отец, об отдыхе тебе останется только мечтать.Славу передернуло от его слов и она поглубже вжалась в свое сидение.* * *Нимрод наблюдал за девушкой из под ресниц, отмечая ее страх и напряженно сжатые губы. «Попалась росомаха…теперь отец не оставит тебя в покое, — думал он. — Слишком хорошо я его знаю. Сколько вас таких, сломленных и раздавленных катком его демонических желаний, стали безумными, выброшенными на обочину жизни… или гниющими на кладбищах…»Ее лицо было бледным, словно обескровленным и он видел голубые жилки, поступающие на висках сквозь прозрачную кожу. Она похудела — это было заметно. Темные круги залегли под ее глазами и блестящие волосы обрамляли ее заостренные скулы. Нимрод вдруг представил ее обнаженной, бьющейся под ним, подстегиваемая страстью. Как наливаются краской ее бледные щеки и блестят глаза…как приоткрытые, влажные губы шепчут бессвязные слова, умоляют его о ласках…— Черт! — выругался он и Слава испуганно взглянула на него, взмахнув длинными ресницами.— Чего уставилась?! Не смотри на меня!Она поспешно отвернулась, но облегчения ему это не принесло. Его плоть вздыбилась, требуя продолжения его фантазиям и Нимрод горящим взглядом вперился в ее обнаженные колени, скользя выше, под юбку, где в складках материи, пряталось сокровенное место, дарящее наслаждение. Она вдруг резко сдвинула ноги и демон понял, что она заметила его пристальное внимание. Он поднял тяжелый взгляд, переливающийся бархатом и хрипло сказал:— Если бы ты не принадлежала моему отцу…— То что? — ее глаза дерзко блеснули. — Что?— Ты дразнишь меня? — он удивленно приподнял бровь. — Или я чего-то не понимаю?— Нет, — сказала она, удивленно глянув на него. — Ты мне не интересен.— Да неужели? — Нимрода эти слова вывели из себя и он вскочил. — И что же тебе не нравится во мне? Или я не достаточно хорош для тебя?— А чем ты отличаешься от своего отца? — с вызовом спросила она, но в ее глазах плескался страх. — Такой же мерзкий и наглый тип.Нимрод вдруг оказался возле нее и его красивое лицо приблизилось к ней вплотную.— Замолчи, или я заставлю пожалеть тебя об этих словах!— Как? Убьешь меня?Демон зарычал и впился в ее губы жадным поцелуем, покусывая нежную плоть от нетерпения. Он целовал ее с таким напором, что Славе ничего не оставалось, как ответить на этот порыв таким же страстным поцелуем. Нимрод разорвал на ней блузку и сжал мягкие груди, податливо прильнувшие к ее ладоням. Их тепло обожгло его пальцы и он застонал, сжимая их еще сильнее, ощущая невероятную шелковистость и нежность бледной кожи. Девушка вскрикнула и демон отпрянул от нее, шокированный своим поступком. Он зло отшвырнул ее от себя и прильнул к иллюминатору, сжав руками его гладкие края.— Не приближайся ко мне больше никогда! — прорычал он и ударил кулаком по корпусу самолета, оставляя в нем кривые вмятины. — Никогда, слышишь?!* * *Поместье Сан — Педро оказалось цветущим, райским уголком, раскинувшимся на берегу моря. Стены его были белоснежными, воздушными и казалось, что вилла парит над деревьями в синем просторе неба. Если бы не ситуация, то Слава только бы радовалась такому путешествию и прекрасному месту, в которое ее привез Никас. Он же был угрюмым и злым, прожигал ее горящим взглядом и молчал, не удосужившись сказать ей даже слово, за весь оставшийся путь.Дом был пуст, лишь мрачный, высокий мужчина, в темном костюме встречал их возле дверей. Он подхватил Славину сумку и жестом показал ей двигаться за ним. Девушка обернулась на Никаса, но он не обращал на нее ни малейшего внимания и ей ничего не оставалось делать, как пойти за длинным слугой, с трепетом рассматривая шикарную обстановку виллы. Мужчина остановился возле одних из дверей на втором этаже и распахнул их, приглашая Славу войти. Она шагнула в них и тут же услышала за своей спиной шипящий голос.— Обед в тринадцать ноль — ноль. Не опаздывайте.Слава резко обернулась, но в коридоре уже никого не было…Обедала она в одиночестве, так как Никас не соизволил появится в гостиной.— А Никас обедать не будет? — спросила она у мрачного слуги, который сам обслуживал ее и подавал блюда.— Хозяин отдыхает, — ледяным голосом ответил тот и Слава решила не больше не трогать его и не донимать расспросами.Наскоро перекусив, даже не удосужившись попробовать некоторые из блюд, к явственному недовольству слуги, Слава вышла в мандариновый сад и пошла по ведущей вниз, каменной дорожке. Она петляла между деревьями до тех пор, пока перед ее глазами не предстало сияющее море с белоснежными парусниками на горизонте. Слава подошла к спокойной, морской глади и осторожно ступила в воду, жмурясь от удовольствия.— Кто-то разрешал тебе выходить из дома? — прозвучал за ее спиной голос Никаса.— Я здесь пленница? — спросила девушка, не оборачиваясь.— А кем считаешь себя ты? — голос стал ближе.— Я считаю себя игрушкой, которая еще не надоела.— Отчасти ты права.Нимрод стоял за ее спиной и рассматривал хрупкие плечи этой маленькой, похожей на старинную статуэтку, девушки. Тонкие ступни лизала теплая волна и она казалась песчинкой в вечности прожитой им. Ее блестящие волосы трепал легкий бриз и они живым покрывалом окутывали ее плечики, с прозрачной, алебастровой кожей. Нимрод не выдержал и дотронулся к ее руке, пробежав пальцами по гладкой коже. Она вздрогнула, но не обернулась и демон почувствовал как она напряглась.— Лучше бы я была твоей игрушкой… — прошептала она.— Что? — он замер.— Если бы у меня была возможность выбирать, кем быть использованной, я бы выбрала тебя.— Почему?— А ты не догадываешься? — она обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. — Или ты чувствуешь не то же?— Я ничего не чувствую, — насмешливо сказал демон, пряча руку за спину и сжимая ее в кулак. — Не нужно строить иллюзий.Он развернулся и пошел вверх по дорожке, кинув ей не поворачивая головы:— Приготовься, завтра прибудет отец.Глава 6Преподобный Август Джекобс, шел по узкой улочке, крепко сжимая в руке кожаный саквояж. Солнце палило нещадно и по его спине текли ручейки пота, выступая на черном сукне длинной сутаны. Маленький итальянский городок был тихим и спокойным, с приветливыми жителями и многочисленными садами, которые зелеными коврами расстилались над морем. Он подошел к кованой решетке, отгораживающей улицу от внутреннего дворика и заглянув через нее, нажал кнопку звонка. Буквально через минуту, послышался быстрый топот и к решетке подбежал мальчик лет двенадцати.— Отец Джекобс! — воскликнул он и загремел замком. — Наконец-то!Преподобный зашагал по двору белоснежного дома, а мальчик в припрыжку побежал за ним, щебеча на итальянском.— Я видел их! Там был он и с ним девушка, маленькая как я! Они на вилле Сан — Педро!— А ну кыш, трескотун!На встречу Джекобсу из низких дверей вышел седой старик с длинной, узкой бородой и сухими, мозолистыми руками.— Приветствую тебя отец Джекобс. Вот и пришло время поработать во имя Господа.— Здравствуй Виктор. Настали страшные времена… Но нам нужно сплотиться и не склонить головы перед злом.— Монахи разузнали все о нем. Он явился не сам.— Кто с ним? — Отец Август посмотрел на собеседника тяжелым взглядом из под густых бровей.— Нимрод.— Зло меняет обличье. Но нам под силу совладать с ним. Что за женщина с ними?— Не знаю, но скорее всего какая-то смертная, попавшая под их мощное обаяние.— А вдруг она жертва?— Рисковать нельзя. Она должна умереть вместе с ними, Виктор. На кону благополучие всего христианского мира.* * *Нимрод стоял возле окна и тер пальцами заросший щетиной подбородок. Его прекрасные, бархатные глаза смотрели вдаль и в них искрилось отражение звезд.— Чем заняты твои мысли, сын? — Ирадий бесшумно вошел в комнату и встал за спиной Нимрода. — Тихо у нас?— Тихо. А мысли мои занимает лишь красота окружающая меня.— Что делает моя жемчужина? — Ирадий опустился на диван и отпил из бутылки вина, которую принес с собой.— Не знаю. Спит наверное, — Нимрод почувствовал как в нем поднимается раздражение. — Она устала от эмоций и перелета.— Ну не буду ее сегодня тревожить. Пусть отдыхает, а завтра мы насладимся местным колоритом и проведем незабываемые моменты на берегу моря.— Правильное решение. Иначе она не выдержит твоих ужасных ласк, — ответил Нимрод и облегченно вздохнул, сам не понимая своих чувств.— Пусть теперь святоши поищут нас. Наверное преподобный Август Джекобс трясет своей старой задницей, рыская по городу, — демон довольно усмехнулся. — Даже если он придет за нами, от него останутся лишь четки и крест.* * *Утро пришло на Сан — Педро осторожно ступая по белоснежным, гладким стенам и Слава открыла глаза, вслушиваясь в тишину дома. «Прибыл ли Рощин на виллу? Что будет, если он уже здесь?» — Слава натянула на себя халат, сотрясаясь от озноба и вышла в коридор. Тишина не нарушалась ничем, даже ее шаги звучали одиноко под высокими потолками, пока она шла вниз. Длинный слуга появился перед ней как черт из коробки.— Ирадий Миронович уехал. Вам что нибудь нужно?— Нет. Спасибо, — Слава отшатнулась от него и обойдя стороной, открыла входную дверь, в которую сразу же хлынуло солнце. — Я выйду в сад.Он молча кивнул головой и пошел за ней следом.Слава шла между деревьями, а ее молчаливый страж неотступно следовал за ней, сложив за спиной угловатые руки. Она уже начала спускаться к морю, как между густой листвой мелькнул чей-то черный силуэт, заставив девушку испуганно остановиться.— Что-то случилось? — худой слуга настороженно уставился на нее и тут Слава увидала за его спиной человека в черной сутане.Слуга видимо заметил в ее глазах страх и удивление и обернувшись, наткнулся на священника, державшего в руках стеклянный сосуд.— Domine Sancte, Pater omnipotens aeterneDeus propter tuam largitatem et Filii tui.Offer nostras preces in conspectu Altissimiut cito anticipant nos misericordiae Domini,et apprehendas draconem, serpentem antiquumqui est diabolus et satanas, ac ligatum mittasin abyssum, ut non seducat amplius gentes.Hunc tuo confisi praesidio ac tutela , sacriministerii nostril auctoritate, ad infestationsdiabolicae fraudis repellendas in nomine IesuChristi Dei et Domini nostril Fidentes et secureaggredimur.Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meusad te veniat. Princeps gloriosissime caelistismilitae, sancta Michael Archangele, defede nosin praelio et calluctatione. Satanas! Ecce GrucemDomini, fugite partes adversae!Apage!Быстро заговорил священник и слуга вдруг вспыхнул как факел и закрутившись на месте, исчез, рассеиваясь хлопьями пепла.Человек в сутане вылил из сосуда прозрачную жидкость прямо на то место, где стоял мужчина и лишь потом посмотрел на Славу, почти теряющую сознание от ужаса.— Тебе придется пойти со мной, дитя.— Кто вы? — Слава попятилась, глядя как он направляется в ее сторону.— Ты, дитя, свернула с пути Божьего и во власти дьявола. Позволь мне помочь тебе, — он подходил все ближе и наконец схватил ее за руку. — Очистись и Господь примет тебя.Слава почувствовала как на ее голову опустилось что-то тяжелое и она потеряла сознание.* * *Сначала она почувствовала запах сырости и плесени, а потом, приоткрыв глаза, увидела вокруг себя голые, каменные стены. Единственным украшением которых, был деревянный крест с распятым на нем Христом. Слава приподнялась на локте и сразу же ощутила колючую, шерстяную поверхность под собой.Маленькое окошко, деревянный стул, на котором лежала библия — вот и все убранство комнаты, в которой она находилась. «Монашеская келья? — мелькнуло у нее в голове. — Как я тут оказалась?»Дверь со скрежетом отворилась и в комнатку вошел человек в длинном, черном одеянии, в котором она узнала священника из сада Сан — Педро.— Добрый день дитя, — ласково сказал он, присаживаясь на стул и сжимая в руках библию, лежавшую на нем. — Я хочу извинится за то, что мы так некорректно обошлись с тобой, но другого выхода у нас не было.— Это монастырь? — Слава не замечала в нем ни скрытого зла, ни каких либо других негативных качеств. — Зачем я здесь?— Ты знаешь кто твои друзья? — мягко спросил он, глядя на нее добрыми глазами.— О ком вы говорите? — у Славы защемило сердце от предчувствия надвигающейся беды.— О тех, у кого ты гостила на этой благодатной земле.— Они не друзья мне! — девушка смутилась своей резкости и уже мягче сказала. — Это знакомство произошло не по моей воле.— Я вижу, дитя. Ты хорошая и добрая девушка, попавшая в ужасную ситуацию… — священник ласково погладил ее по руке. — Мы можем помочь тебе. Скажи… — он замялся, опуская глаза, — ты имела сношения с кем либо из этих демонов?— Демонов… — прошептала Слава, не в силах понять это слово, которое казалось ей фантастичным, вырванным из книг по эзотерике. — Нет, не имела…— Пойми, дитя… Если ты обманываешь нас и носишь дитя, от этого исчадия ада…то нам придется избавиться от него и тебя. Извини.— Я говорю правду, — Славу испугали его слова. — Ничего не было.— Это хорошо, но тебе все равно придется остаться здесь…вернее не здесь, а в похожем месте, — сказал священник, виновато разведя руками. — Контакты с нечистью навсегда накладывают отпечаток на человека и только церковь может избавить тебя от этого.— Что вы имеете в виду? В каком смысле здесь?— В монастыре кармелиток, дитя. Ты примешь постриг быстрее чем обычно, ведь твоя ситуация не терпит отлагательств.— Но я не хочу идти в монастырь! — Слава вскочила со своего топчана, покрытого колючим одеялом и кинулась к двери. — Я ничего такого не сделала, чтобы томиться в этих каменных стенах всю жизнь!— Ты просто не понимаешь, что отныне ты будешь под защитой Бога. Извини, но у нас нет выбора.Священник встал и не обращая внимания на слезы расстроенной девушки, вышел из кельи.Слава кинулась за ним, но дверь захлопнулась перед ее носом и в замке повернулся ключ. Она вернулась на свой топчан и задумалась, решив во что бы то не стало сбежать из этих стен.* * *— Как он добрался до нас?! — взревел Ирадий и его глаза налились кровью. — Он что, возомнил себя центром вселенной?!— Он хочет выманить нас, заставить сделать первый шаг ибо у него есть план… — сказал Нимрод. — Он попробует использовать девушку как приманку.— Нет, он не настолько испорчен, — прорычал демон. — он укроет ее от меня в какой-нибудь монастыре и будет насмехаться над нами! Он думает, что он сильнее!Нимрод слушал отца, но образ Славы не выходил у него из головы, хрупкой и отчаянно испуганной, с большими, блестящими глазами. Монастырь? Тогда он не увидит ее никогда. Если через монастырские стены и мог пробраться человек, то демону этого не сделать никогда.— Где ты витаешь, Нимрод? — отец смотрел ему прямо в глаза, словно пытаясь прочесть в них его мысли. — Ты слышишь меня?— Слышу. Оставь ее в покое. Давай уедем на другой конец света и пусть этот Джекобс со своими святошами бегает за нами хоть всю жизнь.— Нет, сын. Если он хочет войны, то он ее получит.Продолжение следует...Автор - Анна Порохня.

