Знак беды

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45

Mary3.11. Просмотров: 707 Комментарии: 3 +17 Сегодня, 16:45 by

История эта произошла в июле 2005 года, но сначала предыстория.В то время мой супруг служил участковым в одном из поселков. За пару лет до события он вынужденно, по работе, познакомился с одной семьёй - Слава и Тамара. Потом с ними познакомилась и я. Очень хорошие, добрые люди. Обоим хорошо за пятьдесят, сын вырос и уехал в Москву, родителей навещал крайне редко, они остались одни. Слава - прекрасный электрик, просто электрик с большой буквы. Что бы он ни сделал, все работало долго и без проблем. Его приглашали проводить проводку в домах и офисах, везли ремонтировать электроприборы, у него все в руках оживало. Но... наш народ очень не любит платить деньги за сделанную работу, каждый старается сэкономить, отсюда и вся беда - водка, да ещё не самого хорошего качества. В общем, когда муж познакомился со Славой, тот безбожно пил, с ним вместе пила и Тамара.Супруг мой - человек, не пьющий совсем. И всеми силами стал бороться с пагубной привычкой Вячеслава и его жены. Устроил его на работу в строительную бригаду, там с этим делом было строго, а платили хорошо. Вот, правда, у Тамары дела были похуже: допилась до белой горячки, соседи вызвали "скорую", а там и психушка последовала. Месяца три женщина лечилась, Слава работал, исправно ездил навещать жену. Потом на улице они подобрали щенка, и он заменил Тамаре детей.В общем, следующие два года прошли спокойно. Когда мы получили квартиру, Слава вызвался помочь нам с электрикой. Он один прокладывал провода, ругал горе-строителей, пел песни своего любимого Валерия Ободзинского. В то время я много с ним общалась, он оказался очень интересным человеком. Но ремонт закончился, мы переехали в квартиру, со Славой и Тамарой продолжали общаться.И вот в июле 2005 года Слава запил. Оказалось, что к ним приехал сын, стал требовать денег, они очень сильно поругались, и сын в сердцах сказал Славе: "Ты мне больше не отец!" Потом и Тамара добавила "пять копеек": "Что ж ты за отец, надо сыну помогать". В общем, человек сорвался. Две недели он пил, не останавливаясь, но при этом исправно ходил на работу. Конечно, его не допускали до монтажа в таком виде, он злился и пил ещё больше. Сначала мой муж поговорил с ним - бесполезно, потом с Тамарой, она дала телефон сына. О чем муж разговаривал с их сыном, я не знаю, но через день он был у родителей и просил прощения у отца. В один из дней Слава позвонил мужу и попросил найти врача для кодирования.У супруга была знакомая врач-нарколог, она помогла ему бросить курить. Врач практикующий, от клиентов отбоя нет, принимает как в клинике, так и на дом выезжает. Пригласили её приехать на дом. Мы с мужем даже поругались из- за этого: я не сторонница проводить такие мероприятия дома, все медицинские процедуры должны делаться в клинике. Но я же не родственник, кто будет слушать.Доктор приехала вечером, я не поехала с мужем и осталась дома. В то время у нас гостила свекровь. Мы с ней сели чай пить, а время было уже довольно позднее, супруг позвонил и рассказал, что врач начнёт работу завтра, вечером приедет капельницу поставит. Вдруг у нас заморгали лампочки, не сразу все, а как-то по очереди, нам со свекровью даже страшновато стало. Она обратила внимание, что моргание лампочек похоже на азбуку Морзе. Это длилось пару минут, и потом все горело исправно.Два дня нарколог приезжала к Славе и ставила капельницы, я поняла, что это очищение организма, а не само кодирование. Сын сидел с отцом. На третий день надо было ехать в клинику к врачу. Ночью я проснулась с каким-то непонятным страхом внутри. Муж спит рядом, свекровь храпит в соседней комнате - все в порядке. Пошла я по нужде, включаю свет - а выключатель вдруг как заискрится! Просто сноп искр, у меня даже на руке ожоги были, я закричала мужу: "Саша, что-то со Славой!" Не знаю, почему я так закричала, ведь самого лечения ещё не было. Муж стал звонить домой Славе - занято, ещё раз - занято. И в этот момент раздался телефонный звонок, но звонка быть не могло! На телефоне стоял ночной режим, вызов проходит, а звонка нет. А тут он зазвонил! На дисплее высветился номер Славы. Звонил его сын, он рассказал, что когда все заснули, отец нашёл чекушку водки и выпил. Хотя перед началом лечения, по заданию врача, мой муж с сыном Славы в прямом смысле обыскали квартиру на предмет спиртного. Но, как говорится, горбатого могила исправит. Сына разбудил вой собаки. Слава был уже мёртв, но тёплый, когда после вскрытия написали время смерти, и оно совпало с моментом искрения выключателя.Я до сих пор уверена, что если бы обратили внимание на моргающие лампочки, немножко подумали и отправили бы Славу в клинику, он, возможно, был бы жив.Все выключатели, розетки и люстры, которые монтировал Вячеслав, работают до сих пор, и на искрящемся выключателей утром не было никаких следов, только пара ожогов на моей руке.

Ключевые слова: Знак семья друг свет авторская история

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