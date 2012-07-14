Пробуждение Синей Маски

Estellan Просмотров: 78 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 13:19 by

- Чё надо? – невежливо осведомился лошадиный череп, висящий на калитке, изначально принятый мной за деталь декора, зажегшись оранжевыми огоньками в глазницах.- Ну, я тут… это… здравствуйте, – пришлось начать издалека, так как такого сторожевого арсенала у Болотной Ведьмы я изначально не ожидал... и несколько растерялся.- Конкретней, деревня, – ощерилась черепушка, издав совершенно не лошадиное хрюканье. – А то ходют тут всякие, потом у хозяйки куры пропадают.- Да я… да ты. Слышь ты, запчасть от непарнокопытного, я тебя щас урою, потом подниму, потом еще раз урою, – взвился я, ткнув череп пальцем в область предполагаемого носа. Не люблю, когда мне хамят неодушевленные и бестелесные. А сторожевой дух в лошадином черепе подходил под обе категории одновременно.Дух скосил огоньки в глазницах в область предполагаемого носа, потом перевел их взгляд на меня и отлепился от калитки, выпустив белые светящиеся жгуты, заменявшие ему конечности.- Не обессудь, парниша, но сейчас я буду тебя бить, возможно, даже ногами.- Попробуй.Искры магии привычно скользнули вдоль рук и заискрились на кончиках пальцев.- Так! Кто тут обижает моего сторожевого духа?Ледяной голос подействовал на нас с духом похлеще ушата воды. Мы замерли и, одновременно развернув черепа, уставились на нависшую над нами фигуру. Нет, я, конечно, пришел сюда именно с целью поговорить с Болотной Ведьмой. Но не ожидал, что она застанет меня за попыткой придушить лошадиный череп, который в свою очередь пытался белыми энергетическими жгутами снять с меня скальп.- Я жду, – напомнила о своем присутствии Ведьма, заставив нас с духом отпрянуть друг от друга. Он вернулся на свое место на калитке, а я попытался стряхнуть с одежды налипшую грязь и сухие листья.- Да этот, приперся тут, и как давай руками махать, да орать: "Урою, щас всех тут урою", – наябедничал дух.- Неправда!- Молчать, – оборвала нас ведьма и в первую очередь обернулась к духу. – Так, ты, брысь в сарай, проверь, чтобы домовой от работы не отлынивал. А ты – за мной. Попытаемся привести тебя в приличный вид.С трудом подавив малодушное желание развернуться и припустить в противоположную сторону, я направился за Ведьмой, попутно рассматривая стройную фигурку. Признаться, когда в деревне говорили о Ведьме, я представлял ее себе иначе. Ну там, как сгорбленную старуху с мерзким характером, крючковатым носом, усыпанным бородавками, тяжелой клюкой и одетую в лохмотья. Или на худой конец необъятную бабу… ну да, мерзкий характер так или иначе прилагался к моим соображениям. И я уж никак не ожидал увидеть девушку едва ли не моложе меня с гривой черных кудрявых волос и в платье, что сделало бы честь любой придворной даме. Может, у нее какие планы были на ночь с теми же чертями, которым я помешал. Вот сейчас заведет меня в свое логово и…Додумать, что «и», я не успел, так как мысли прервала внезапно захлопнувшаяся за спиной дверь, заставив вздрогнуть. «Тебе конец», - подал голос внезапно проснувшийся внутренний голос.- Садись.Ведьма указала мне на стул, а сама принялась суетиться по небольшой кухне, основной антураж в которой создавали сушащиеся под потолком травы, небольшая печь и парадоксально большой стол в окружении шестерки стульев. Умостившись на предложенном стуле, я осмотрелся более детально. Существенно ничего не изменилось. Ни жертвенника, ни маринованных глаз врагов, ни сушащихся рук висельников, даже завалящего копыта демона в глаза так и не бросалось.- Простите за духа… я…- Ты из деревни, да? Я слышала про тебя. Пришел магии учиться? Так я не учу.Ведьма поставила на стол две кружки, наполненные отваром трав, сама устроилась на стуле напротив, закинув ногу на ногу.- Нет я не учиться. Я наоборот.Под внимательным взглядом черных глаз, в свете плавающего под потолком золотистого магического огонька я отчаянно трусил, а мысли путались. Сам я тоже мог зажигать такие огоньки, но мои получались… мертвенные. Все же некромантия это не тот дар, которым станешь хвастаться и с которым охотно берут на обучение в Коллегию. Да, некромантов охотно нанимают в период войны, но в обычное время мастеров смерти стараются игнорировать. Ну, в самом деле, кому нужны маги только и умеющие, что поднимать мертвецов и передавать последнюю волю родственникам от усопших. А эти призраки? Ко мне домой они ходят - как к себе. Каждую ночь вереница выстраивается с погоста, и каждому давай утешение, исполнение последней воли и: «Передай Марфе, что она старая клуша». До сих пор удивляюсь, как отец до сих пор меня не отселил на тот же погост. До сих пор, наверное, вспоминает, как я в детстве случайно заблудился ночью на кладбище. Нет, до дома я добрался, меня привел почивший пару лет назад сосед и сдал с рук на руки матери. А вот что потом было… Пока не прибыла Желтая Маска, кладбищенскую нежить сдерживали церковники. Целую неделю еще деревенские боялись после заката из дома выходить. Тогда мой дар проснулся впервые. И, кажется, именно тогда я и загорелся мыслью о Масках. Но некромант не может стать Маской. Никогда.- Что наоборот? – голос Ведьмы вывел меня из оцепенения собственных мыслей.- Я хочу изменить свой дар.- Изменить? – Ведьма прищурилась и отпила из своей чашки. – Зачем? Мастера смерти это довольно редкий дар. Их всегда рождается меньше, чем любых других магов. А во время войны они почти незаменимы. Одно дело – забросать врагов боевыми заклинаниями, а совсем другое – после этого поднять их же мертвецов для атаки.- Практической пользы от этого дара маловато. Войны не предвидится, а зачастившие мертвецы скоро заставят деревенских выгнать меня куда-нибудь в горы. А я не хочу в горы, я хочу в Коллегию, хочу как Маски.- Маски? – собеседница отчетливо скривилась. – Понятно. Ну, допустим, я могу это сделать. А что мне с того? Что ты мне можешь дать? Деньгами у тебя, прямо скажем, и не пахнет.- Что угодно!Что угодно? – ведьма поднялась со своего стула, присмотрелась, потом обошла стол и рассмотрела меня в упор. – Ну, не высший сорт, но польза от тебя может быть. Допустим, я согласна. Я поменяю твою силу. Дам тебе, скажем, пятнадцать лет и силу достойную Маски. Все эти годы ты сможешь быть кем хочешь. Но по истечении срока ты перейдешь ко мне. Будешь мне служить до скончания веков. Я дам тебе на размышления…- Я согласен! – чашка покачнулась на краю стола, но все же устояла, когда я вскочил. Не так уж и страшна служба Ведьме до скончания веков, если ко мне хотя бы неделю не будут приходить мертвецы.- Ну что же… хорошо, – черноволосая сверкнула глазами не хуже сторожевого духа и щелкнула пальцами.Мир вокруг меня поплыл, сделавшись зыбким, моргнув, я понял, что сижу за столом, уронив на него голову. В дом зашел еще кто-то и, судя по шагам, остановился у стола. Что-то больно кольнуло запястье, но пошевелиться и помешать этому я не мог.- Запомни его, – послышался голос ведьмы. – Через пятнадцать лет, день в день, найдешь его и приведешь ко мне. Что делать, сам знаешь.Ответ ее собеседника я услышать не успел до того, как меня накрыла темнота.Что-то неприятно упиралось в бок, вынуждая проснуться хотя бы для того, чтобы избавиться от мешающейся вещи. Так просто избавиться от нее не получилось. Пришлось открывать глаза. Родная спальня, ну да, а что еще могло бы быть? Домик Ведьмы? Крайне странный сон, что бы он мог значить? Размышляя на эту тему, я выпростал из-под одеяла мешающийся предмет и замер, даже не попытавшись удержать отвисшую челюсть. В руках у меня была маска. Обычная с виду - темно-синяя маска.- Ну, так и будешь пялиться или примеришь?Ввинтившийся в мозг телепатический призыв заставил дернуться и выронить маску на одеяло.- Ты говоришь?Я уставился на маску, как баран на новые ворота, размышляя о том, сказать отцу про то, что со мной говорит маска, или все же погодить с отъездом в скорбный дом?- Не говорю, но это наше первое знакомство, так что кое-какие послабления есть. Я имею право рассказать тебе об основных правилах до того, как явится следующая за мной Маска. Не стесняйся, примерь, раз уж намереваешься владеть. Маски кому попало не достаются, парень, ты меня или примешь, или нет.Дотянувшись до маски, я взял ее в руки, надо же, почти невесомая, а выглядит так, словно выточена из камня, абсолютно гладкая, чуть теплая, но на ощупь совершенно непонятно из чего сделана. Каких-либо креплений не видно. Как она должна держаться? Помедлив несколько мгновений, все же приложил ее к лицу. Кожу защипало, но уже через несколько секунд я перестал ощущать постороннее прикосновение.- Молодцом, ты принял контракт, а теперь найди зеркало.Пришлось подниматься с постели и идти к умывальнику. Там я застыл уже на продолжительное время, рассматривая свой новый облик. Маска менялась на глазах, и я, близкий к обмороку, тоже. На поверхности маски проявлялись узоры, змеились черные линии по синей поверхности, сплетаясь подобно лианам, общие формы менялись, приобретая более мужские черты. Если раньше маска казалась бесполой, то теперь вопросов о половой принадлежности ее обладателя не возникало. Несмотря на то, что прорези ее были затянуты какой-то темной дымкой, не позволяющей рассмотреть глаза обладателя, сам я не испытывал проблем с обзором. И мог во всех деталях рассмотреть, как изменились мои довольно кроткие русые волосы, превратившись в черную, отливающую синим, гриву, почти до пояса.- Мама… - выдохнул я, ощупывая новое приобретение, лишь для того, чтобы убедиться в ее материальности.- Не дрейфь. Никто не должен узнать тебя. Тело можно прикрыть одеждой, а вот шевелюру приходится менять. Это не страшно. Теперь, основные правила. Маску ты снимать можешь лишь там, где тебя никто не увидит, даже другие Маски. Силой с тебя ее никто снять не сможет. Только с головой, постарайся избегать таких ситуаций. Расстаться с маской ты сможешь лишь после смерти или... разорвав контракт по своей воле. Имени у тебя теперь тоже нет, отныне ты Синий. Остальное тебе объяснят в Коллегии. А теперь постарайся принять достойную позу. За тобой пришли.- Кто?- Белая.

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