Человеческий череп
Таможенника Индонезии задержали груз черепов. Вначале они решили, что речь идет об обычных сувенирах, но после экспертизы выяснилось, что задержанные 24 черепа являются человеческими, отделанными даяками. Представители этого коренного народа с севера острова Калимантан охотились за черепами врагов и использовали их как источники энергии. Черепа шли двумя партиями в Нидерланды. Полиции пока не удалось поймать отправителя контрабанды, а сами черепа будут отправлены в местный музей, где им обеспечат условия для сохранения.
Автор - Артур.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:22
Вчера, 15:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 75Комментарии: 2
Ключевые слова: Искусство черепа даяки контрабанда