Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Человеческий череп

Человеческий череп

Таможенника Индонезии задержали груз черепов. Вначале они решили, что речь идет об обычных сувенирах, но после экспертизы выяснилось, что задержанные 24 черепа являются человеческими, отделанными даяками. Представители этого коренного народа с севера острова Калимантан охотились за черепами врагов и использовали их как источники энергии. Черепа шли двумя партиями в Нидерланды. Полиции пока не удалось поймать отправителя контрабанды, а сами черепа будут отправлены в местный музей, где им обеспечат условия для сохранения.

Человеческий череп
Человеческий череп

Автор - Артур.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:22
Вчера, 15:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 75Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Искусство черепа даяки контрабанда

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Balzac
Вчера, 17:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 56
++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 22.05.2016
#2 написал: Летяга
Вчера, 22:13
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9265|-3)
Публикаций: 362
Комментариев: 6 768
Резьба, конечно, мастерская. Были бы, например, деревянные, было бы красиво. А так - бррр.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.