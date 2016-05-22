Человеческий череп

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:22 by

Таможенника Индонезии задержали груз черепов. Вначале они решили, что речь идет об обычных сувенирах, но после экспертизы выяснилось, что задержанные 24 черепа являются человеческими, отделанными даяками. Представители этого коренного народа с севера острова Калимантан охотились за черепами врагов и использовали их как источники энергии. Черепа шли двумя партиями в Нидерланды. Полиции пока не удалось поймать отправителя контрабанды, а сами черепа будут отправлены в местный музей, где им обеспечат условия для сохранения.Автор - Артур.

Ключевые слова: Искусство черепа даяки контрабанда

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