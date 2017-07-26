Волчья кровь

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:33

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ранега Просмотров: 63 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 07:33 by

Да уж, вляпаться в такую историю могла только я. Ещё утром я спокойно завтракала дома и представляла радость тёти Зои, когда она увидит меня на пороге, как будет суетиться, накрывая стол, и взахлёб рассказывать новости. И где я оказалась вместо тёткиного порога? Кто б сказал. Вокруг лесная глушь, ни души. А на моей машине уехали два ублюдка. И надо было мне остановиться на той заправке на выезде из города. Бензина бы вполне хватило, так нет же, пирожка ей (то есть мне) захотелось с сыром. И потом, когда садилась в машину – ну посмотри же на заднее сиденье. Ага, вот прямо взяла и посмотрела. О том, что там появился пассажир, я узнала, когда уехала с заправки – у моей шеи появился холодный нож и в ухо шёпотом сказали: «Притормози, друга надо взять». Второй сел на переднее сиденье, тоже выставил нож и, ухмыляясь, приказал: «Поехали».Ехали больше часа. Пассажиры иногда нецензурно переговаривались. Я закусила губу и делала вид, что не вслушиваюсь. Из их разговора было понятно, что свои дальнейшие планы они со мной не связывают. Рядом сидящий бандит поглядывал на меня с гаденькой усмешкой и ловко жонглировал своим ножом. И я понимала, что ничего хорошего этот перфоманс мне не сулит.— А ну-ка, сверни здесь, — передний махнул рукой вправо на стояночную площадку между лесополосами.— Слышь, — сказал задний, — тут место людное.— Отлить надо, — гоготнул передний и вышел из машины.Когда он скрылся в кустах, я расстегнула ремень безопасности и выкарабкалась из машины.— Куда? — рявкнул было оставшийся.Я мило улыбнулась.— Мне тоже надо.— Ладно, иди, — скривился он, — только быстро.Я кивнула и не торопясь пошла в сторону, противоположную той, куда ушёл передний.Мне повезло, если можно так вообще сказать в сложившейся ситуации. Как оказалось, площадка, на которой мы остановились, оборудована на насыпи, наверное, чтобы не было подтоплений. В этой насыпи насквозь была проложена огромная бетонная труба. Вот в эту трубу я и залезла, и поползла как можно дальше. В трубе было сыро и воняло дохлятиной, но, по моему мнению, это было лучше, чем видеть ухмыляющиеся физиономии и понимать, что дальше будет только страшнее.Примерно на середине трубы я замерла и прислушалась. Они громко обсуждали моё отсутствие. Да, оставаться здесь не выход – они обнаружат этот лаз и поймут, куда я делась. Я поползла дальше, на другую сторону насыпи. У меня есть шанс. Выбралась из трубы, вся перемазанная сырой грязью, и короткими перебежками от куста к кусту стала так быстро, как только возможно, удаляться вглубь лесополосы, которая, как я видела, далеко впереди переходила в лес.Спустя пару часов я всё ещё продиралась сквозь ветки. Шум дороги давно остался позади, но останавливаться я не хотела. Главное – скрыться, уйти подальше. Погони вроде бы не было, но вдруг мне это только кажется. Очень мешал живот. О том, что от переживаний роды могут начаться в любой момент, я старалась не думать. Отчаянно жалко было машину — подарок родителей на моё тридцатилетие, последний их подарок — папы не стало через полгода, мама тихо угасла вслед за ним.Наконец я остановилась, сил больше не было. Уселась на корявый пенёк, обняла неспокойный живот и стала думать, что делать дальше. Кругом, куда ни посмотри — лес. На дерево я бы и в обычном состоянии не залезла, а уж с животом… Тишина вокруг, только птичий щебет. Ни гула машин, ни стука топора, а мне всегда казалось, что в лесу неизбежно должен раздаваться топор дровосека. За спиной послышался шорох, я оглянулась. Из-за куста появился волк. Серая шерсть, жёлтые глаза. Он переминался с лапы на лапу, внимательно смотрел на меня, потом зевнул и облизнулся. Я слезла с пенька, развернулась к нему и сказала:— Какая ирония! Сбежать от бандитов, проползти в вонючей трубе, пройти чёртову кучу километров по лесной чаще, и всё это ради того, чтобы ты меня съел. Это очень несправедливо, хотя ты, конечно, считаешь по-другому.Ясное дело, я никак не надеялась, что мой монолог произведёт впечатление на хвостатого зверя. Тем больше было моё удивление, когда волк повернулся и просто пошёл в сторону, потом остановился, оглянулся на меня, сделал несколько шагов, снова оглянулся. Он явно меня звал, увлекал за собой. И я пошла за ним, переваливаясь как утка. Идти за серым хвостом я смогла недолго — всё-таки я очень устала. А тут ещё живот разбушевался не на шутку, толчки становились всё сильнее. Потом стало мокро… Вот в этот момент мне и стало страшно так, как не было никогда.— Волчoк, миленький, отведи меня к людям, — взмолилась я, глядя на мелькающий мохнатый хвост.Волк обернулся, сверкнул жёлтыми глазами, присел на задние лапы и, подняв морду, страшно и громко завыл. Выл пару минут, потом замолчал, вскочил на лапы и, оскалившись, стал приближаться. Я закричала и попыталась убежать, но из-за толчка лапами упала на колени. Волк запрыгнул мне на спину и зарычал. Умолк он только тогда, когда я улеглась на бок и в ужасе зарыдала, ожидая, что сейчас меня по кусочкам будут разрывать острые клыки этого чудовища. Волк взгромоздился на меня передними лапами и, высунув язык, стал часто дышать прямо в лицо. Из его пасти воняло чем-то знакомым… ненавистной ромашкой для полоскания горла при простуде… И я отключилась…Смутно помню, как меня волокли сквозь лес, как заносили в избу, как снимали мокрый комбинезон, как переворачивали на спину и давили на живот… Из вязкого тумана обрывками доносился старушечий голос:— Тужься… Давай, милая… Ещё тужься… Ещё…Это длилось целую вечность, пока не возникло тоненькое: «У-а-а-а-а, у-а-а-а-а», и наконец:— Девочка! Да какая ж справная!Значит, дочка… Я думала, будет сын…Очнулась я ночью. Очень жарко. Пахнет мятой и ещё чем-то, кажется, пшённой кашей. Повернула голову. Окно. Приподнялась и выглянула. Полнолуние, отчего хорошо видно, что происходит снаружи. Перед избой две обнажённые фигуры — старуха и девочка-подросток, на руках у старухи — голенький младенец. Старуха подняла младенца вверх, к луне, что-то говорит, девочка стоит рядом с ножом в руках. Я хотела кричать, но получался только стон. Вот старуха положила младенца на землю, взяла нож и подняла его над головой… Меня трясло оттого, что предстоит увидеть, но ничто на свете не могло заставить меня не смотреть в окно.Старуха полоснула себя по ладони и поднесла руку к пиале, протянутую девочкой, какое-то время подержала, наверное, чтобы натекла кровь, потом взяла что-то непонятное, похожее на пучок травы, окунула в пиалу, вытащила и стала обтирать этим пучком младенца, в основном руки и макушку, что-то бормоча. И вдруг — даже спустя годы я могу в этом поклясться — старуха засветилась серебристым светом, искрящиеся брызги будто испарялись с её тела и поднимались вверх, а затем будто звездопадом осыпали мою новорождённую дочь. Я как заворожённая смотрела на то, как маленькое тельце впитывает этот звездопад, и не сразу заметила, что девочка-подросток повернулась к избе, в упор смотрит на меня и что-то говорит. Старуха, не оборачиваясь, махнула рукой. Последнее, что помню — как из глаз девочки метнулись к окну два жёлтых луча…Наутро я ещё до пробуждения почувствовала невероятно густой и фантастически вкусный запах молочной каши. Послышался тоненький плач, будто мяуканье, и тот же голос скрипуче-ласково произнёс:— Ну буде, буде, пташечка. Мамка-то с тобой давеча умаялася, пущай поспит трошки.— Я не сплю, — хрипло сказала я, пытаясь встать.— Лежи, милая, — старуха приблизилась к кровати, — на-ко вот, дитятко своё, покорми ея, по-сыту она и поспит долгонько, и расти будет крепенько.Она положила дочку рядом, помогла выпростать грудь из-под майки и придержала головку, пока дочь не присосалась, жадно причмокивая.— Как дитя-то наречёшь?Я пожала плечами.— Марией. Думала, сын будет, имя для мальчика выбирала. Так что — пусть Маша.Бабка кивнула.— Доброе имя. Наше. А тебя как звать, милая?— Светлана. А вас?— Домна Панкратовна я. Люди бабой Домкой кличут, — улыбнулась старуха, — и ты так зови, привычная я.Маша наелась, выпустила сосок из ротика и тут же уснула, беззубо улыбаясь.Когда Домна протянула руки забрать Машу, я увидела, что ладони у неё чистые и гладкие, без порезов. Это что ж, всё, что я видела ночью, мне приснилось? Похоже на то. Только я с облегчением об этом подумала, как в избу вошла девочка, та самая, которую я видела ночью, и которая выстрелила в меня лучами из глаз. Я почувствовала смятение. Домна шустро обернулась.— Давай, Фёклушка, внученька, стол сбирай, чай сонычко высоко, рожанице, та и нам, йисты вже сидать пора.Фёклушка сверкнула жёлтыми глазами и стала выставлять на дощатый стол плошки, ложки, горшки, кувшины…Мы с Машей пробыли у них неделю, пока я не окрепла настолько, чтобы пройти через лес к ближайшей деревне. Баба Домка на прощание приложила сухую ладонь к моему лбу и к лобику Маши, бормоча что-то непонятное, и молчаливая Фёклушка повела нас по еле заметным тропкам между деревьями, мимо полян и диких зарослей. К вечеру довела до кромки леса, откуда была видна крайняя изба, с еле заметной улыбкой посмотрела на спящую Машу, кивнула мне и ушла обратно в чащу. Я только подходила к крыльцу избы, как услышала далёкий прощальный волчий вой. Спустя десять дней после начала моего приключения, мы с Машей, наконец, оказались дома.Машенька росла удивительным ребёнком, спокойным и очень воспитанным, чему я сама удивлялась, потому что, честно говоря, времени на воспитание дочери у меня было немного. Ей исполнилось три месяца, и я вышла на работу. Мужа у меня не было. Отец Маши… да чего там… родила для себя, когда в тридцать три окончательно поняла, что общепринятое семейное счастье мне не светит. Я не знаю, от чьего семени появилась моя дочь, и знать не хочу, о чём специально перед операцией подписала бумажку. Так что отца у моей дочери нет. Зато была добрейшая и мудрейшая няня, которая Машу просто обожала, и это было обоюдно.Именно Полина Васильевна первая обратила внимание на Машину странность. Пожилая женщина мучилась обострившимся артритом, колено сильно распухло, поэтому они с четырёхлетней Машей разместились за столом и учились рисовать белочек. В какой-то момент боль в колене усилилась настолько, что няня не смогла думать про белочек и скривилась, пережидая приступ. Маша посмотрела на няню, полезла под стол, приложила ладошки к больному колену, и Полина Васильевна с удивлением почувствовала, что боль уходит. Пока она хлопала глазами, Маша вылезла, уселась на стул, схватила карандаш и снова стала рисовать, высунув язык от усердия.Потом я тоже заметила, что стоит прийти домой с работы с головной болью, как Маша тут же оказывается рядом, обхватывает ручками мою голову в том месте, где болит, на несколько секунд замирает, и боли как не бывало. Конечно, я волновалась. Моя девочка умеет убирать боль, но куда она её убирает? На себя? Как убедить её не делать этого, чтобы она не вредила себе? Она маленький ребёнок и не может соизмерять свои силы. В природе этих сил у меня сомнений не было, конечно, это баба Домка, кто же ещё.Однажды, сидя на диване и наблюдая за играющей на полу дочкой, я снова размышляла о возможном вреде, который она может себе причинить по незнанию, и о том, как этого избежать. Только подумала, как Маша встала с пола, подошла ко мне, и серьезно глядя в глаза, сказала:— Мамочка, не надо бояться. Мне не будет плохо. Я всё знаю.— Откуда знаешь, заинька?Маша пожала плечами и вернулась к своим игрушкам.В двенадцать лет Машу как подменили. Я так надеялась, что прелести сложного подросткового возраста нас минуют, что не придётся бороться с анархией, хамством и ленью. Увы. С каждым днём становилось всё хуже. Её способности читать мысли, чувствовать эмоции и снимать боль пропали, но дело было совсем не в этом. В школе скатилась до унылых троек, бросила художественную студию, но это были цветочки. В тринадцать она связалась с дурной компанией, не гнушавшейся мелкими кражами и хулиганством. Последней каплей стал визит соседки, которая полчаса назад видела, как моя пьяная несовершеннолетняя дочь в парке под хохот и улюлюканье товарищей прицельно сбивает снежками шапки с прохожих.Я вышла на морозный балкон, и, глядя на расплывающуюся полную луну, заплакала от понимания, что мой ребёнок скатывается в пропасть, от собственного бессилия, от неспособности хоть что-то изменить. Через час ввалилась Машка. Она была сама на себя не похожа, перепуганная до крайности, размазывала чёрные от туши слёзы по щекам и, не разуваясь, бросилась обниматься.— Мама, мамочка, прости меня, прости, пожалуйста.— Маша, что случилось? — я отстранила её от себя.— Там… там…— Что там?— Там… волк…— Что?— Волк.— Какой волк? Что ты несёшь?— Настоящий. Он меня укусил, — и Машка показала рваную дырку на штанине джинсов.— Какой волк в городе? Это была бродячая собака. Их в парке много. Ты же была в парке? — не смогла я удержаться.— Была, — моментально вскинулась Машка и спросила с вызовом, — и что? Что тебе уже наговорили?Я открыла было рот, чтобы заорать, но тут в дверь позвонили. Машка тут же скрылась в ванной.На пороге стояла повзрослевшая Фёкла. Смотрела на меня жёлтыми глазами, тяжело дышала и мяла шапку в руках.— Проходи, — буднично сказала я, будто эта гостья приходит к нам каждую неделю.Она прошла, сняла растоптанные кроссовки, повесила на крючок слишком лёгкую для зимы куртку, и обернулась ко мне.— Где она?— В ванной. Пойдём в кухню, чаю попьём, поговорим.Пока закипал чайник, я нарезала колбасы, сыра, налила в розетки варенья и мёда. Машка не показывалась.— Как Домна? — спросила я. Надо же было с чего-то начать.Фёкла улыбнулась:— Жива-здорова. Нас всех переживёт.— Сколько же ей лет? Когда родилась Машка, она уже была очень старенькая.Фёкла задумалась, потом пожала плечами.— Не знаю. Никто не знает. Я её всегда такой помню. Думаю, около ста, если не больше.— Дай бог ей здоровья, — после недолгого раздумья я открыла холодильник, достала початую бутылку коньяка и опрокинула целую стопку. Фёкла поморщилась, но ничего не сказала.— Будешь? — спросила я.— Нет, мне нельзя.— Ну да, — я понимающе кивнула и убрала бутылку. Разговор не клеился, неловкость никак не исчезала.Фёкла отпила чай, аккуратно поставила чашку на блюдце и посмотрела на меня.— Что ты хочешь знать?— Всё. Но сначала — что делать с Машей? Она была замечательным ребёнком, что произошло? Я же видела, как Домна ей свою силу передала, тогда, сразу после её рождения. И эта сила пропала в прошлом году, с этого всё и началось.Жёлтые глаза насмешливо блеснули.— Происходит то, что и должно происходить. Сила бабы Домки осталась при ней, ещё не время передавать, да и некому ещё. Не силу она Маше передавала. Защиту ставила. На полный круг, на двенадцать лет. Способности были даны твоей дочери, чтобы наша связь держалась.— А чего ж раньше не пришла? Когда связь прервалась?Фёкла помолчала, потом нехотя сказала:— Дела у меня были, не сразу учуяла, что связи нет.— Ясно. А сейчас что делать?— Снова защиту ставить, еще на один круг. А к двадцати пяти годам, глядишь, поумнеет. Все умнеют… обычно. Ну… почти все. Видно будет.— Надо к Домне ехать? Чтоб защиту эту поставить?— Нет. Я сама всё сделаю. Здесь и сегодня, пока луна полная.— А ты умеешь? Тебя Домна научила?— Не я. Баба Домка сама поставит.— Как это? — я почувствовала, что мои мозги сели на карусель и вот-вот поедут весело кататься.— Увидишь. Зови Машу.Я подошла к двери в ванную, и попросила дочь освободить помещение. Ответом был негодующий вопль. Фёкла вздохнула, подошла и осторожно дунула в щель между дверью и косяком. Запахло ромашкой. Дверь открылась. Непривычно тихая Машка равнодушно посмотрела на гостью, отпихнула меня плечом и потопала в комнату. Фёкла за ней. Последней семенила я, пытаясь унять возникшую дрожь в коленях и руках. Машка увалилась на свою кровать в уличных джинсах. Спасибо, хоть ботинки сняла. Фёкла жестом показала на диван, я села. Она закрыла глаза, подняла лицо и тихо-тихо завыла. Машка с удивлением посмотрела на странную девушку, потом фыркнула и отвернулась к стене.Фёкла открыла глаза, и я с удивлением увидела, что они не жёлтые. Блёкло-серые. Как у Домны. Она, бормоча, вытянула морщинистые старческие руки перед собой и направила их на Машку. Тонкие серебристые лучи, выходя из кончиков пальцев, упирались в обтянутую свитером спину, скользили, ощупывали, непрерывно перемещались, потом как-то разом втянулись и исчезли. Фёкла пошевелила пальцами, будто разминала мячик, и между ладонями действительно появился серебряный шар. Развела руки в стороны, и шар медленно поплыл к лежащей Машке. Какое-то время он висел над ней, затем рассыпался на мириады сверкающих капель. Капли звездопадом осыпали Машку, и впитались без следа.Фёкла устало улыбнулась, опустила руки, закрыла глаза, снова подняла лицо и завыла. Когда я подошла к Машке, с удивлением поняла, что она спит. Просто спит, как когда-то в детстве, оттопырив нижнюю губу и подрагивая ресницами.Вернулись в кухню.— Скажи… а зачем Машке нужна была защита сразу с рождения? Или Домна её просто так поставила?— Нет, не просто. Если бы защиты не было, ты бы с ней намучилась. То, что было в последний год, без защиты было бы почти с самого её рождения.— Почему?— От отца защита. Семя гнилое.Я открыла рот. Сама себе боялась признаться, что всё дело в дурной наследственности от неведомого биологического папаши. Оказывается, так и есть.— А как она это увидела?— Не она, — усмехнулась Фёкла, — я. Я чую эту кровь. И в тебе почуяла.— Это у тебя врождённый дар такой?— Не врождённый. По рождению.— Как это? Какая разница?— Просто… во мне тоже эта кровь. Когда рядом человек с такой же кровью, у меня жилы закипают.— Интересно. Но ты выросла хорошей, несмотря на гнилое семя.Фёкла грустно улыбнулась.— Откуда ты знаешь, что я хорошая? Что такое вообще — быть хорошим или быть плохим? Вопрос только в том, устраиваешь ли ты тех, кто рядом. Если да — ты для них хороший, нет — плохой. Меня баба Домка держит, без неё я бы пропала.— Ты её внучка?— Нет, что ты. Меня ей подкинули, полгода мне было. С тех пор и живём вместе. Я даже имени своего не знаю, как меня мать назвала. Фёкла — это баба Домка придумала, нравится ей.Помолчали. Далеко-далеко куранты пробили два. Фёкла встала.— Пойду я. До рассвета нужно успеть.— Один вопрос можно?Она кивнула.— Что ты делала год назад, чем была занята, что не почувствовала, что связи с Машкой больше нет? Просто интересно, не хочешь, не отвечай.Фёкла молча прошла в прихожую, натянула куртку и обулась. Я с досадой думала, что влезла не в своё дело и обидела её своим любопытством.Она взялась за ручку двери и обернулась ко мне.— За своих щенков мстила. Двое их у меня было, два сына, по месяцу от роду. Браконьеры нашли, шкурки сняли. Я их тоже нашла. И тоже сняла. С них. — Она чуть помолчала, потом добавила, — держи не держи, а кровь своё скажет.И ушла.Я подошла к окну проводить Фёклу взглядом. Но её я не увидела. Из подъезда выбежала серая волчица, на мгновение подняла морду, и, сверкнув жёлтыми глазами, побежала в сторону леса.

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