В чаще

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Harlend Просмотров: 57 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:08 by

Мне не очень хотелось идти в поздний час от станции метро пешком через Парк. Но выбор у меня был невелик. Прошедший днем снегопад привел к транспортному коллапсу - и это как назло в тот самый день, когда на нашей линии какая-то бабка свалилась со своей тележкой на рельсы. Она, конечно, осталась жива, но из-за этого опоздали все люди, которые по этой линии ехали. Прождав на остановке 15 минут, весь обсыпанный снегом как винтажный Дед Мороз под ёлкой, я с раздражением смирился с тем, что троллейбусы и автобусы не проедут через кашу, доходившую до щиколоток. Придётся идти пешком. В конце концов, не так уж и холодно, ветра сейчас нет, а в парке недавно закончили работы по благоустройству, установили новые фонари на главной аллее. Значит пройти можно без опаски, как я тогда думал.Парк наш интересное место - даже я не представлял насколько. Некогда это было одно из подмосковных имений графа Ш., с огромным дремучим "английским" парком с одной стороны озера и усадебным дворцом, собором и затейливыми павильончиками с другой. Театра крепостного тут не было, но зато осталась целая система каналов, по которым катаются на лодках. Якобы тут даже бывал Петр Великий. В сущности, весь парк не так уж велик - всего 350 гектаров - и пройти его можно за 20-30 минут. Тут все как на ладони, невозможно заблудиться.Снег приятно хрустел под подошвами ботинок, а фонари отбрасывали фантастический оранжевый свет. Днем тут просто отрадно. Поют птицы, бегают у кормушек белки, стучат у пинг-понговских столов мячи, а в воздухе чувствуется изумительный аромат сосен, смешанный с дымком шашлыков. Сейчас, в сумрачной пелене зимнего вечера, здесь всё кажется таким причудливым, растушеванным рисунком по запотевшему стеклу. Осязаемое пространство сжалось до освещенной полосы тропинки, окруженной мрачноватыми скелетами спящих кустов и голых деревьев, уходящими в бездонную черноту неба. Лишь далекий гул МКАДа и перестук колес электричек, едва слышных в этой чаще, напоминает о близости мегаполиса.У растворяющейся в темноте сетки теннисного корта я остановился на минуту и шумно вздохнул во всю грудь, закрыв на мгновение глаза. Рядом не было ни души, но это меня не пугало. Скорей наоборот. После всех злоключений дня, источающего неудовольствие начальника, идиотов-посетителей, сутолоки метро - эта тишина и уединение в островке света посреди ночного парка были удивительны и приятны. Из железобетонного царства можно заглянуть за край и постоять наедине с природой. Ты будто попадаешь в иной мир - всего в нескольких минутах хоть бы от дома. Все таки жизнь кажется не так уж плоха.Открыв глаза, я заметил краем глаза какое-то шевеление на дороге. Присмотревшись, я заметил только какую-то длинную тень, юркнувшую под куст. Белка? Странно, что в такое время они ещё бегают. Тогда я ещё не знал к стыду своему, что после захода солнца кавайные грызуны прячутся от хищников и спят. Не особо задумываясь над увиденным, я продолжил свой путь по большой аллее, пока не наткнулся на ещё один "приятный" сюрприз. Нет, этот день хочет меня доконать. Привычная дорожка, выходившая от аллеи к бульвару напрямик, превратилась в грязную канаву - хоть сейчас снимай натурную сцену "немцы/Наполеон в грязи под Москвой". Хуже того, насколько хватало света, несколько деревьев на обочине тропинки сломались и рухнули, перегородив путь. Странно, почему лесники их не вывезли.Я мог, конечно, пройти по всей аллее до главного канала, и там выйти через восточные ворота, но этот крюк отнял бы лишних 10-15 минут, которые пришлось бы проделать почти в полной темноте - фонари у канала ещё оставались старые, в которых лампы имели свойство мигать, и каждые 5 минут аккуратно тухли, мерцая под своими тарелками бледно-лиловыми искорками. Потом они вновь зажигались в полную силу, но идти среди корней и крутого берега канала вслепую не хотелось. Мне ничего не осталось, как свернуть на соседнюю темную боковую тропинку для лыжников и грибников, чтобы поскорей пройти заросли. Эта просека пересекала лесной ручей и освещалась скупо, но лучше чем канал - сюда проникал свет фонарей с главной аллеи и несколько рассеивал сумрак, помогая ориентироваться.На середине пути у каменистого оврага располагалась полянка с кормушкой для птиц и допотопными деревянными скульптурами "ужасы нашего детства". Освещалась она одним из старых фонарей, который практически не работал и предназначался к сносу, но иногда ещё бросал свет на полянку. Летом я часто проезжал мимо на велосипеде и все удивлялся, как таких чудищ могли поставить на детской площадке. Художник пытался изобразить персонажей русских народных сказок и любимых мультфильмов, но вышли какие то чурбаны, с которыми ночью встретиться страшно. Взгромоздившийся на пень Колобок с хитрым прищуром, толстенными губами и ушами походил на отрубленную голову не то Жириновского, не то Муссолини. Чебурашка с пустыми белыми глазищами и улыбающимся человеческим ртом висел на руке у непропорционально длинного Крокодила Гены, у которого глаза "вырвали" и голову заляпала растекшаяся "кровь". Но особый шик составляли сделанные из красного дерева богатыри, бабульки "бабки-ёжки" и гномики. Их ставили раньше по полянкам с кормушками и у перекрестков тропинок в качестве декора, но сейчас собранные со всего парка здесь, они валялись, небрежно приставленные, или брошенные наземь.Судьба этих абстракций была незавидной. Их выкорчевали, а на место поставят новые нормальные пластиковые разноцветные типовые горки и качели с утвержденным ГОСТом оформлением. Мне даже стало немного жаль эту крипту, и вдруг захотелось эти фигурки сфотографировать - ведь завтра их могли унести на дрова и памяти бы не осталось. Старый фонарь в очередной раз потух, и света было мало. Ждать пока он соблаговолит включиться я не стал, потому включил вспышку и нажал на спуск.Всполох на миг осветил этот уголок полянки, вырвав образы богатырей и бабок-ёжек. Пока я стоял на месте, выдерживая кадр, то расслышал тихое похрустывание снега неподалеку. Кто-то выгуливает собаку, вот она бродит. Глянув через плечо, я и в правду заметил что-то темное, во вздутом комбинезоне, стоявшее на четырех лапах у кромки оврага, сверкая огоньками глаз. Повернув смартфон горизонтально, я взялся снять ещё одну любимую скульптуру - Волка из мультфильма "Жил-был Пёс", посаженного у ствола сосны как раз недалеко от заблудшего пса.- А что, вот и Пёс и Волк.. Шо, опять? - шутливо сказал я сам себе и поймав в видоискатель фигуры нажал на спуск.Собака была в нескольких шагах от сосны. Она не двигалась, не прислушивалась по сторонам. Она бесшумно смотрела на меня. Странно, но она не дышала с высунутым языком - облачка пара я не увидел. Света смартфоновской вспышки едва хватало, чтобы рассеять сумрак.В блеклом пятнышке диодного света напротив меня стояло на четвереньках какое-то черное существо, наклонив продолговатую голову со светящимися бледными глазами. У него не было ни ушей, не различимы нос и рот, хотя челюсти выступали. Оно занесло переднюю конечность, чтобы ступить ближе, но мое движение или свет, или то и другое остановили его. Над снегом зависли пять черных неестественно длинных подвидовых пальцев. То, что я принял за комбинезон было каким-то нагромождением шерсти, собачьей шкуры, хвойных веток и голой кожи землистого цвета. Когда вспышка осветила Это, его цвет сменился, как на проявленном негативе с черного на дымчато-белый. Блюдца глаз, которые только что светились белесыми огоньками с какими-то тонкими бисеринками в миг почернели двумя пустыми точками. Но хуже того, я все-таки увидел у него рот.Крик застрял у меня в горле. Напрягшиеся нервы обернулись тысячами ледяных игл, пронзивших тело судорогой. В сгущающейся темноте оно вновь стало чернеть. На меня смотрели два дьявольских цветных диска, в которых беспорядочно вращались полосы и блики.Я отступал назад, держа перед собой руку с гаджетом, отступая от неведомого ночного обитателя прочь. Не видя, куда ступаю, споткнулся и хватился за перекладину кормушки, как вдруг под моей ладонью дернулось что-то упругое и влажное. Я медленно повернул голову.Под навесом кормушки сидело нечто, смотревшее мне в глаза. Вокруг кормушки копошились, двигались, извивались как языки черного пламени вытянутые тени. То что я принял в темноте за бревна и скульптуры, было живым. Если жизнь может иметь такие формы!Когтистые лапы хватили меня за руку и устремились к моему лицу, схватывая его пальцами. Я только успел закрыться одной рукой, зажмурив глаза. Это бред! Этого не может быть! Раздался звук - трещащий, клокочущий, пронзительный, от которого голову схватила в тиски острая боль. Оно ухватило меня за волосы и ворот капюшона. Я в отчаянии начал отбиваться, чувствуя как оно болтается на мне из стороны в сторону, силясь прорвать мою куртку у ворота. А ведь рядом у моих ног бродил его товарищ!Послышался протяжный скрип, хруст снега под чьим-то шагами. Я задел коленом что-то твердое, видимо ствол дерева. Нечто издало отчаянный крик, напомнивший бессвязные вопли из заставки "Бриллиантовой руки", когда его будят или тащат прочь. Мерзкий пиликающий клекот голодного, отрываемого от добычи. Его действительно резко рвануло в сторону от меня, вместе с прядью моих волос и клоком куртки. В какой то момент оно все же отпустило мою голову и одежду, дернув пальцами по виску и щеке. Обдало ненормальным, шевелящимся холодом и вонью, от которых помутилось в глазах.Вспыхнул свет. Фонарь включился и чуть меня не ослепил. Когда глаза немного привыкли и стало возможно что-то разглядеть, то я увидел, что стою все там же, посреди полянки - один. Все скульптуры были разбросаны по сторонам, как опрокинутые кегли. Прямо у моих ног валялся столб с вырезанным на нем мужичком, то ли гномом, то ли лешим. Ни "собаки", ни "обитателя кормушки".Обхватив голову, я бросился бежать. То и дело спотыкаясь, перескакивая через коряги, сбивая ветки плечами и локтями. Кажется, этот отвратительный голос преследует меня, чтобы ухватить снова! Кажется, что сзади меня чьи-то торопливые шаги, будто что-то маленькое невозможно быстро бежит за мной. Ветви скрепят и шуршат, но ветра нет! Из-за меня этот шум или.. Что.. Что же это?!!Гул бульвара и автомобильные сирены вернули меня в сознание. Не знаю, как я не вылетел на проезжую часть, пока бежал, не разбирая пути. Наверное потому, что налетел на настоящую собаку, которую на поводке выгуливала какая-то женщина и упал на землю.- Вы что, больной? - возмущенно воскликнула дама, но увидев у меня кровь, тут же сменила тон. - Вы ранены?!- Чувак, ты в порядке? - боязливо, но с хихиканьем спросили молодые люди, шедшие неподалеку. - За тобой черти гнались..- Черти... Да, черти! - выпалил я машинально, прислоняясь к решетке ограды, чтобы хоть немного перевести дух и не упасть. Кожу обжигало на воздухе - оказалось, что висок и щека исполосованы царапинами. Ранки впрочем, каким-то чудом оказались не опасными, так как в них не попала инфекция. Дама с собачкой оказалась врачом и любезно взялась оказать мне первую помощь, хоть и бранила при этом нещадно. Очевидно, она и другие очевидцы решили, что я пьян или одурманен наркотиками. Вызвали врача, которому все же пришлось наложить мне пару швов и выписал сильное успокоительное, но для этого не потребовалось ехать в больницу.Я влез в 314-й автобус и добрался до своего дома уже на транспорте. Дома меня ждала целая сцена треволнений и беспокойные хлопоты моих домашних, напуганных моим странным отсутствием и внешним видом. Не зная, как объяснить всё, я сказал, что подскользнулся и расцарапался в овраге о кустарник и камни. Через неделю я, наконец, снова стал выключать свет. А через месяц снова спал спокойно без таблеток и кошмаров.Осмотр места пришествия утром ничего не дал. Выпавший за ночь снег укрыл землю и следы этой странной истории. Участковый, рассмотревший заявление от "скорой помощи" о нападении, списал случившееся на нападение сов.- Совсем распустились эти пернатые! И так тащат мелких собак и сгрызают, так теперь на людей. У нас уже три заявления о пропажах собак в лесном массиве парка!- В самом деле? - только мог выговорить я, слушая полицейский чин.- Точно не бездомные их ловят и оставляют кости где попало. Ну да вы не переживайте! Вам положена компенсация за моральный ущерб. Руководство получило строгое предупреждение, Смотрители уже вывесили на стендах предупреждения, чтобы отдыхающие смотрели за детьми и своими четвероногими питомцами. А с совами разберутся, выпишут специалиста из службы охраны животных.- Им бы для начала старые скульптуры деревянные убрать, - заметил я, уже стоя в дверях кабинета, желая немного пошутить. - Не совы зацарапают, так от них за сердце схватишься.- Какие скульптуры?- Те что были на полянке у кормушки, товарищ капитан. Знаете такие, из стволов вырезанные.Он посмотрел на меня недоуменно.- Их ещё два месяца назад убрали.Мне не хватило духа вернуться в тот день на то место, чтобы убедиться. Конечно, он мог ошибиться. Конечно, мы могли друг друга не правильно понять. Конечно, рабочие могли увезти их утром перед его приходом, и забыть, а в документах записать задним числом. Боже, рациональных объяснений оказывается столько, что стоит выбросить из головы нелепые страхи.Только что же тогда осталось на моих фото.

Ключевые слова: Зима парк ночь снег существа нападения творческая история авторская история

Другие, подобные истории: