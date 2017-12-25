Русалочка

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:31 by

Всем привет. Вы когда-нибудь видели русалку? Вряд ли. Уберите валерианку, эта история страшной не будет. Хотя русалка в ней всё же присутствует и напугать ей кое-кого удалось-таки. Поэтому, думаю, будет в тему.Начну.В километре от моего дома протекает небольшая речушка. Берег её густо порос на всём протяжении камышом, осокой и чем там ещё, что у воды растёт, так что подступиться к воде было невозможно. Но в одном месте в зарослях имеется прогалина метров 10. Там расположен замечательный пляж с чистым песочком и великолепным песчаным дном. А рядом, метрах в пяти, была уютная полянка, поросшая мягкой травой и окружённая старыми развесистыми ивами. Ну просто райский уголок. Забыла сказать ещё, что с боку пляжа была устроена добротная деревянная привада. Рыбаки поймут.Мы всей нашей уличной командой, а было нам тогда лет по 10-11, облюбовали это место и считали его исключительно своим. Часто летними лунными ночами мы приходили туда, и это на всю жизнь останется одним из самых ярких воспоминаний из детства. Сначала мы, конечно же, купались. Кто не купался ночью в реке, когда вода как парное молоко, тот ничего не знает. Накупавшись до одурения, пацаны отправлялись на приваду удить рыбу, а мы, девчонки, на поляне разводили костёр, доставали котелок и припасы. Потом варили уху. Кто не знает, что такое наваристая, пахнущая дымком уха у костра под огромной луной, да под страшные истории, тот не жил на свете. И казалось нам, что счастье будет вечным.Но однажды свалилась на наши детские головы беда неминучая. Некий злобный старикан дед Василий, проживающий в конце нашей улицы, совершил рейдерский захват нашей привады и всей прилегающей территории. Он повадился каждую ночь удить там рыбу, а нас и близко не подпускал. На все наши попытки отстоять свои права он отвечал угрозами, ругательствами и хворостиной. Нам поневоле пришлось капитулировать. Горю нашему не было предела. Но неожиданно справедливость восторжествовала. За нас вступилась речная нечисть в лице маленькой очаровательной русалочки.Произошло это так.Придя очередной раз ночью, дед расположил на приваде свои снасти, настроил удочки, колокольцы и что там у него ещё было, и в ожидании клёва откупорил бутылочку. Только он поднёс стакан к губам, как в соседних камышах что-то зашуршало. Посмотрев туда, дед остолбенел. Возле камышей стояла невысокая худенькая фигурка в чём-то белом до земли. Её распущенные волосы, лицо и руки отливали в лунном свете нежно-зелёным цветом. Она неподвижно смотрела на деда. Дед ошалело смотрел на неё. Она развела в стороны руки и с милой улыбкой на зелёном лице направилась к деду. В животе у него поплохело. Громко помянув божью мать, дед резко вскочил, скинул сапоги, чтоб не мешали, и с криком — "чур меня!" — босиком на предельной скорости рванул к дому.С тех пор дед Василий каждое воскресенье стал ходить в церковь, а к речке даже и близко не подходил. А мы снова обрели своё счастье. В заключение скажу, что роль русалки в этом шоу сыграла наша любимая подружка Любочка, родная внучка деда Василия. Перед этим в моём сарае мы долго перевоплощали её в этот образ с помошью сухого зелёного пигмента, косметики и украденой кем-то из дома простыни. Сейчас, когда я пишу эту историю, Люба сидит рядом со мной и смеётся, вспоминая об этом. И немного грустит. И мне стало грустно. Ведь детство ушло и его не вернуть. Оно ушло совсем недавно и как-то незаметно. Даже самим ещё не верится.Автор - Sladka yagodka.

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