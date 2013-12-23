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Творческие истории

Сделка

Маня, глотая жгучие слёзы, смотрела на берёзу. Уже взошла луна, и дневная дара давно спала, но расстроенная девушка не замечала ночной прохлады, хоть и была лишь в тонком ситцевом платье.

В ушах стоял насмешливый скрипучий голос тётки Вали, которая выгнала девушку за порог, когда пришла сообщить ей новость о том, что её сын обрюхатил её да посулил женитьбу, а теперь отказывается от своих слов. Тётка только на дверь показала да прошипела ей: "А я говорю, врёшь ты всё! Вот и катись отсюда, позорница! Всем-то расскажу, как ноги раздвигать умеешь!"

Весь день проплакала Маня, не зная, куда ей теперь деваться, – мать её работала в колхозе до поздней ночи, стараясь заработать лишнюю копейку, а отец на войне пропал. Домой возвращаться было страшно и стыдно – ох, как не хотелось матери сознаваться, да содеянного не воротишь, а под вечер вспомнила она, что на самой окраине деревни, чуть в лес, растёт берёза плакучая – шли туда все деревенские самоубийцы, даже из соседних деревень почему-то именно сюда приезжали. Говорили, что в полнолуние светилась берёза нездешним светом, а попытки её спилить или сжечь, ровно как и попытки убрать валун, плохо заканчивались для рабочих.

И вот теперь обманутая девушка сидела у валуна, решаясь на последний, отчаянный шаг - даже верёвку с собой из амбара принесла специально. Встать на валун. Завязать верёвку. Голову в петлю. Последний шаг…

Не заметила она, как стихло вокруг всё, не увидела из-за слёз, как лучи луны, вышедшей из-за облаков, коснулись листьев, и те вспыхнули мягким изумрудно-голубоватым холодным сиянием. Но когда уже хотела шагнуть с камня, вдруг ощутила в спину пристальный взгляд, отчего вдруг сознание прояснилось, и Маня вдруг осознала, что едва не натворила - скинула кой-как петлю и повалилась на траву с камня, завыв с горюхи, пересыпая плач причитаниями да руганью на нечистого-искусителя, а когда успокоилась, увидела, что на валуне девушка сидит в белом. Длинные серебристые волосы струились по спине, а на голове венок из цветов красовался – незнакомка словно была соткана из молочно-белых холодных лучей.

«Навка!» - мелькнула мысль у Мани, и она застыла в ужасе, не зная, что делать. В серебристых глазах серебристой незнакомки отразилась неприязнь и скука.

- Вешайся быстрее уже, чего вытаращилась, - бросила ей навка после длинной паузы, - ясть* охота.
- К…как? – выдавила из себя Маня, сжавшись на траве. Незнакомка хмыкнула.
- Баляба**, - бросила она, - лезь обратно давай. Ясть хочу, говорю.
- Не хочу!! – вдруг зарыдала снова Маня, упав на траву. - Ой, мамааааааа! Аааааааай!

Навка вздохнула, подперев рукой подбородок. Деваться некуда, а похоже девка попалась совсем дурная. Когда Маня наконец проплакалась, то попыталась молиться, заикаясь и путая слова, но навка весело расхохоталась, махнув на неё рукой – Мане даже прикрикнуть пришлось, чтоб та замолкла. Но навка снова прыснула со смеху, когда Маня обвинила её в душегубстве.

- Совсем дурная! – весело хохотала навка. - Нужна ты мне! Дары да жертвы мне раньше приносили, а сейчас попы ваши да тать*** не приносят уже ничего. А ясти всё равно хочца, вот и приходится с вашими королобыми*(4) дело иметь - вот и зову их, кто собирается порешить себя - чему задаром добру пропадать.

Плюнула Маня да полезла на валун верёвку снимать, нарочно задев навку, – та обратно спихнула её с валуна, прищурившись злобно:
- Я-т те задам, коль ратиться*(5) будешь!
- Отпусти меня! – буркнула обиженно Маня. - Пойду в пруд топиться или на другое дерево вешаться.

Навка фыркнула презрительно:
- Я же говорю – негораздок*(6) ты. Не пущу я тебя, ясть хочу. А ты уже моя, – навка вдруг ощерилась, показав обомлевшей Мане длинные острые зубы.
- Ой, мама! Не трогай меня! Не по своей воле сюда при-ишла-а! Ванька всё это, Ванька!

Навка поднялась с камня и двинулась на Маню – та только пуще запричитала, рассказывая скороворкой о случившемся. Когда замолчала перевести дух и робко выглянула из-под ладоней, увидела, что навка стоит над ней, задумчиво глядя на перепуганную вусмерть девушку.

- Так и быть - отпущу я тебя, - вздох – словно листва зашуршала на ветру, - мёда мне принеси, лент да бус. Ваню своего позабудь навек и про меня, смотри, ни слова никому, - она усмехнулась. - Да и не поверит тебе никто.

Маня бросилась бежать, как угорелая, ног под собой не чуя, да так и оказалась дома – мать её встретила со слезами да упрёками: не знала, куда идти дочь искать…

На следующий день Маня принесла всё, что просила навка, – днём дерево было самым обычным, только вот верёвка позабытая исчезла. А через неделю скинула Маня и ребёночка своего – тот вышел со сгустками крови, а перед тем навка во сне явилась: венок украсила лентами, бусы на руки как браслеты намотала, только на шее у неё появились ещё одни, которые она у Мани забрала во сне – ярко-алые, словно налитые светом. Тётка Валя перестала гадости говорить про девушку и лишь испуганно её сторонилась, даже здороваться начала. А Ваня… А Ваня до поры продолжал так жить обычной жизнью, пока однажды не пришла навка к нему под окна. Сидит на скамеечке, волосы свои гребнем расчёсывает в лунном свете - вся сияет да поёт нежно, чарующе. Но только такая тоска с того пения брала Ваню, что однажды он вышел к ней - навка шагнула к нему навстречу, протягивая Ване сложенную верёвку, ту самую, что позабыла там Маня.

Примечания:
* - кушать, есть
** - рохля, разиня
*** - бандиты, разбойники
*(5) - драться
*(6) - недалёкая

Навка - мифическое существо, злой дух, русалка
(Википедия). В нашем случае - дух.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:09 by SfinxПросмотров: 118Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Берёза луна свет страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:22
+1
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Мне понравился говор навки.
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#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:14
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Интересно было читать, автор молодец +
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#3 написал: Sfinx
Вчера, 18:29
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Комментариев: 17
Цитата: Tigger power
Интересно было читать, автор молодец +

cпасибо:)
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#4 написал: t.eir
Вчера, 20:39
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Рассказ понравился. Сами сочинили?
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#5 написал: Птичка-мозгоклюйка
Вчера, 20:44
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Наелась-таки навка... Не Манькой, так Ванькой.
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#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:50
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Комментариев: 7 648
Всё правильно "навка" сделала, и Маньку спасла, и Ваньку не забыла. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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