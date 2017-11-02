Чёртово дерево

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 1 439 Комментарии: 18 +45 Вчера, 20:27 by

Есть у меня знакомая, зовут её Нина, дальнейший рассказ буду вести от её имени.Родилась я после войны, папка вернулся инвалидом - сильная контузия, которая на момент моего семилетия довела отца до сумасшествия. Во время очередного приступа он убил маму, а когда пришёл в себя и увидел, что сделал, пошёл за дом и повесился на растущей там березе. Береза эта была довольно примечательная - вокруг неё не росла трава, она была наполовину высохшая, но спилить её почему-то никто не брался.После смерти родителей меня забрала к себе бабушка, у которой я прожила до 16 лет. Потом выучилась на бухгалтера, похоронила бабушку и вернулась в родной дом. Жить в доме я не боялась, отца давно простила, поняла, что это контузия виновата. Правда пару раз, возвращаясь лунной ночью с танцев, казалось мне, что на березе той петля раскачивается.Попросила соседа спилить это дерево, он долго отказывался, говорил, что уже пытались, да плохо закончилось. Но потом все-таки согласился и со своим зятем пообещали уничтожить берёзу. На следующий день, вернувшись с работы, я узнала, что мужики взялись спилить берёзу, да не удалось - зять соседа упал на пилу и сильно руку поранил. Поняла я, что дерево так и останется расти сзади моего дома.Тем временем познакомилась я с парнем. Алексей только вернулся со срочной службы, красавец, гармонист да и плотник, каких поискать. Стали с ним встречаться, он все про свадьбу да жизнь нашу будущую говорил. Согрешила я с ним, да и забеременела, правда пока говорить ему не стала, стыдно было. И вот как-то вечером пришла ко мне подружка и рассказала, что Алексей сегодня к Светлане, дочке заведующей детсада сватов заслал. Что встречаются они уже с зимы (а на дворе август стоял), и что согласие взять ее в жены он получил. Такая меня обида взяла, как птица полетела я к нему домой. А его самого дома нет, а мать его и говорит мне: "Зачем ему ты нужна? Батька твой сумасшедший был, да и ты Алексею уже не интересна стала. Уходи подобру-поздорову, а то всем расскажу, как ты ноги раздвинуть умеешь!".Еле ноги передвигая, добралась я до дома. В голове один вопрос: "Что мне теперь делать?". Ведь позор и на ребёнка моего ляжет, безотцовщиной обзывать будут. Вдруг вижу, а на березе моей петля висит, а в голове как голос чей-то: "Это не страшно, ты попробуй, и проблем твоих не будет". Как я у дерева оказалась, где веревку взяла, как петлю вязала - ничего не помню, в себя пришла уже на табуреточке, была у меня во дворе такая, и петлю в руках держу.А петлю на шею надеть ох как страшно, а в ушах голосочек тоненький: "Давай, давай, тебе хорошо будет".Дальше почувствовала, что падаю и мысль пронеслась, что правда не больно и не страшно. И голос громкий такой: " Идиотка, что ты задумала! Молодая, зачем ты это задумала?". Вижу, мужик передо мной сидит, трясёт меня, а я как зареву в голос. Поднял он меня, в дом отнес, всю ночь со мной просидел. Под утро я окончательно в себя пришла, распросила его - кто таков , откуда. Оказалось, что Дмитрий преподаватель техникума, сейчас в отпуске, приехал на нашу речку рыбу ловить. В селе нашем у него приятель живёт, от него он ночью шёл в свою палатку. И увидел меня, с петлей в руках.Рассказала я ему о своей беде. Отругал меня Дмитрий, сказал, что позор, когда детей бросают, а когда рожают - это счастье. Предложил он мне уехать в Москву и там работу найти, бухгалтера везде нужны. Помог мне Дмитрий и с переездом в Москву, и на работу устроиться, бухгалтером в его же техникум. А перед родами Дима мне предложение сделал и сын родился уже с его отчеством и фамилией. К сожалению больше детей у нас не было, но сын долго не знал, что Дима не кровный отец.В село моё родное мы приезжали каждое лето. С Алексеем я старалась не встречаться. Через несколько лет мне рассказали, что на моей березе повесился молодой парень. Такая злость меня взяла, схватила я керосин и облила проклятое дерево, да и подожгла. Долго она горела, а мне в пламени виделась петля.Потом уже, много лет спустя, я прочитала, что есть места, притягивающие самоубийц, и что черти в петлю людей затягивают. Вот и думаю, что та береза и была таким чертовым местом.Сейчас Нина живёт в родном селе. Дмитрий умер несколько лет назад. Их сын преподает математику в одном из ВУЗов Москвы.

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