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Истории из жизни

Чёртово дерево

Есть у меня знакомая, зовут её Нина, дальнейший рассказ буду вести от её имени.

Родилась я после войны, папка вернулся инвалидом - сильная контузия, которая на момент моего семилетия довела отца до сумасшествия. Во время очередного приступа он убил маму, а когда пришёл в себя и увидел, что сделал, пошёл за дом и повесился на растущей там березе. Береза эта была довольно примечательная - вокруг неё не росла трава, она была наполовину высохшая, но спилить её почему-то никто не брался.

После смерти родителей меня забрала к себе бабушка, у которой я прожила до 16 лет. Потом выучилась на бухгалтера, похоронила бабушку и вернулась в родной дом. Жить в доме я не боялась, отца давно простила, поняла, что это контузия виновата. Правда пару раз, возвращаясь лунной ночью с танцев, казалось мне, что на березе той петля раскачивается.

Попросила соседа спилить это дерево, он долго отказывался, говорил, что уже пытались, да плохо закончилось. Но потом все-таки согласился и со своим зятем пообещали уничтожить берёзу. На следующий день, вернувшись с работы, я узнала, что мужики взялись спилить берёзу, да не удалось - зять соседа упал на пилу и сильно руку поранил. Поняла я, что дерево так и останется расти сзади моего дома.

Тем временем познакомилась я с парнем. Алексей только вернулся со срочной службы, красавец, гармонист да и плотник, каких поискать. Стали с ним встречаться, он все про свадьбу да жизнь нашу будущую говорил. Согрешила я с ним, да и забеременела, правда пока говорить ему не стала, стыдно было. И вот как-то вечером пришла ко мне подружка и рассказала, что Алексей сегодня к Светлане, дочке заведующей детсада сватов заслал. Что встречаются они уже с зимы (а на дворе август стоял), и что согласие взять ее в жены он получил. Такая меня обида взяла, как птица полетела я к нему домой. А его самого дома нет, а мать его и говорит мне: "Зачем ему ты нужна? Батька твой сумасшедший был, да и ты Алексею уже не интересна стала. Уходи подобру-поздорову, а то всем расскажу, как ты ноги раздвинуть умеешь!".

Еле ноги передвигая, добралась я до дома. В голове один вопрос: "Что мне теперь делать?". Ведь позор и на ребёнка моего ляжет, безотцовщиной обзывать будут. Вдруг вижу, а на березе моей петля висит, а в голове как голос чей-то: "Это не страшно, ты попробуй, и проблем твоих не будет". Как я у дерева оказалась, где веревку взяла, как петлю вязала - ничего не помню, в себя пришла уже на табуреточке, была у меня во дворе такая, и петлю в руках держу.
А петлю на шею надеть ох как страшно, а в ушах голосочек тоненький: "Давай, давай, тебе хорошо будет".

Дальше почувствовала, что падаю и мысль пронеслась, что правда не больно и не страшно. И голос громкий такой: " Идиотка, что ты задумала! Молодая, зачем ты это задумала?". Вижу, мужик передо мной сидит, трясёт меня, а я как зареву в голос. Поднял он меня, в дом отнес, всю ночь со мной просидел. Под утро я окончательно в себя пришла, распросила его - кто таков , откуда. Оказалось, что Дмитрий преподаватель техникума, сейчас в отпуске, приехал на нашу речку рыбу ловить. В селе нашем у него приятель живёт, от него он ночью шёл в свою палатку. И увидел меня, с петлей в руках.

Рассказала я ему о своей беде. Отругал меня Дмитрий, сказал, что позор, когда детей бросают, а когда рожают - это счастье. Предложил он мне уехать в Москву и там работу найти, бухгалтера везде нужны. Помог мне Дмитрий и с переездом в Москву, и на работу устроиться, бухгалтером в его же техникум. А перед родами Дима мне предложение сделал и сын родился уже с его отчеством и фамилией. К сожалению больше детей у нас не было, но сын долго не знал, что Дима не кровный отец.

В село моё родное мы приезжали каждое лето. С Алексеем я старалась не встречаться. Через несколько лет мне рассказали, что на моей березе повесился молодой парень. Такая злость меня взяла, схватила я керосин и облила проклятое дерево, да и подожгла. Долго она горела, а мне в пламени виделась петля.
Потом уже, много лет спустя, я прочитала, что есть места, притягивающие самоубийц, и что черти в петлю людей затягивают. Вот и думаю, что та береза и была таким чертовым местом.

Сейчас Нина живёт в родном селе. Дмитрий умер несколько лет назад. Их сын преподает математику в одном из ВУЗов Москвы.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:27 by Mary3.11.Просмотров: 1 439Комментарии: 18
+45

Ключевые слова: В деревне самойбийца проклятое дерево висельник смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 20:50
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (526|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 029
Хорошая история) Мне редко нравятся истории из этого раздела,но эта понравилась)
Кстати,не далее как сегодня, был разговор о человеческой энергии и какой отпечаток она оставляет на домах и предметах.Забавно.Что -то было,возможно и до того,как отец там покончил жизнь самоубийством,а может появилось только после.
А отец это не тот,кто сделал,а кто воспитал ,кто душу вложил в этого ребёнка.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: Fleur Delacour
Вчера, 20:54
+7
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Репутация: (72|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 202
Мне так досадно, что понятие "девушка лёгкого поведения" есть, а "парень лёгкого поведения" - нет.
И женщина про себя говорит - "согрешила". А он не был, не участвовал, да?)
И вообще. Лично у меня первая мысль мелькнула, когда зашла речь про повесившегося парня, что это сам Алексей повесился. Потом увидела эпитет "молодой". Обидно аж стало, и пусть моралфаги воняют, что это нехорошо.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Космонасть
Вчера, 21:01
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (526|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 029
Цитата: Fleur Delacour
Мне так досадно, что понятие "девушка лёгкого поведения" есть, а "парень лёгкого поведения" - нет.
И женщина про себя говорит - "согрешила". А он не был, не участвовал, да?)
И вообще. Лично у меня первая мысль мелькнула, когда зашла речь про повесившегося парня, что это сам Алексей повесился. Потом увидела эпитет "молодой". Обидно аж стало, и пусть моралфаги воняют, что это нехорошо.

Нет,он мимо проходил и подскользнулся, это не грех,вы што smile
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: Бозкурт
Вчера, 21:03
+10
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 254
Жаль мне сирот. Ни поплакать, ни пожалиться некому. Какой бы сильный духом ты ни был, а так бывает на душе погано. Хоть на минуту бы на чьё - то плечо опереться да чтоб руку тебе подали подняться.А там и ты поможешь кому. Хорошо, хоть мужик хороший попался ей. Как своего сына чужого ребёнка вырастил. За то ему уважение.
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
#5 написал: Tigger power
Вчера, 21:15
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1660|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 883
Хорошая история, Дима молодец - настоящий мужчина, не только на словах утешил но и реально помог. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: Fleur Delacour
Вчера, 21:17
+5
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Репутация: (72|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 202
Цитата: Космонасть
Нет,он мимо проходил и подскользнулся, это не грех,вы што smile

Могла и зажать парня... Он, небось, невинный был, а она жестоко надругалась.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:21
+5
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Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 512
Цитата: Бозкурт
Жаль мне сирот. Ни поплакать, ни пожалиться некому. Какой бы сильный духом ты ни был, а так бывает на душе погано. Хоть на минуту бы на чьё - то плечо опереться да чтоб руку тебе подали подняться.А там и ты поможешь кому. Хорошо, хоть мужик хороший попался ей. Как своего сына чужого ребёнка вырастил. За то ему уважение.
+

Как правильно всё написано! На себе прочувствовал, потому с каждой буквой согласен.

А место, гиблое было. Березе просто не посчастливилось там вырасти. Я знаю подобное место, тридцать метров примерно в диаметре, но много нехорошего там случилось и как узнаю, сейчас тоже случается.
Думаю дерево сгорело, а место осталось. Зло ждёт, когда вырастет новое дерево...
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#8 написал: ScarlettMarie
Вчера, 21:25
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Комментариев: 188
Радует, что все хорошо для Нины закончилось.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#9 написал: conjure one
Вчера, 21:41
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Комментариев: 2 074
Дерево мертвых из "Сонной Лощины", Вилы дьявола из "Романа с камнем", ну а у нас береза... С виду вроде бы и светлое дерево, но конкурентов подле себя не терпит. А тут ещё и дурная слава привязалась. Непросто жить по соседству с таким деревом. Как ни старайся отбросить мрачные воспоминания, но в подсознании они всё равно живут, недаром петля на березе привиделась. История достаточно мрачная, но концовка обнадежила. От меня плюс. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 196
Как можно было девушке жить с этой березой у дома? Смотреть каждый раз на неё, проходить мимо и отца вспоминать, тот день смерти его. Да и вообще жутко. Не пилится, так сразу поджечь надо было, любым способом ее выдрать.

Очень интересная история, много разбитых судеб. И хорошо, что встречаются люди на жизненном пути, которые могут порой их склеить и залатать.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:17
+3
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Комментариев: 7 549
Случайность, а как жизнь поменялась главной героини, благодаря Дмитрию. Светлый человек, такие редко по жизни встречаются. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:37
+6
Группа: Авторы
Репутация: (2712|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 218
мужики взялись спилить берёзу, да не удалось - зять соседа упал на пилу и сильно руку поранил. Поняла я, что дерево так и останется расти сзади моего дома.

Вот ведь неудача. То ли мужики криворукие, то ли правда мистика? Как хорошо что сейчас гастарбайтеры есть. Они за 500 рублей не только березу спилят, но еще и дров из неё наколют. Ибо им все черти по барабану. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#13 написал: DRUID
Сегодня, 04:22
0
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Комментариев: 366
Жаль конечно, что Лёню черти не подрали, бумеранг видать не долетел, в берёзе застрял. А с другой стороны если бы не Алексей, то Нина бы Дмитрия не встретила.
Конечно +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#14 написал: Nadezhda9
Сегодня, 08:11
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Репутация: (19|0)
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Комментариев: 296
Счастье, что вовремя проходил Дима, да ещё и реально помог! А родители это не те , что участвуют при зарождении жизни, а те, кто рядом и помогают +++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#15 написал: Madam Papillon
Сегодня, 08:21
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Публикаций: 7
Комментариев: 126
Да, кстати, хотелось бы узнать о судьбе Алексея и мамаши его. Счастлив ли он был в браке с дочкой заведующей? Не прилетело ли им бумерангом? Сироту обидели, ребенка отвергли, повинны перед жизнью всё- таки.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#16 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:50
0
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Репутация: (1106|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 115
Цитата: Madam Papillon
Не прилетело ли им бумерангом? Сироту обидели, ребенка отвергли, повинны перед жизнью всё- таки.

Вот тоже интересно. Гораздо интереснее чертовой берёзы — с ней и так всё ясно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#17 написал: t.eir
Сегодня, 10:10
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Комментариев: 34
Понравилась история. Плюс. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Странно, что берёза. Это дерево обычно вызывает положительные эмоции.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#18 написал: Talisha
Сегодня, 11:45
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Комментариев: 2 888
Возможно и до отца там кто-то вешался уже... Жуть какая, хорошо, что конец хороший! ++++

Цитата: t.eir
Странно, что берёза. Это дерево обычно вызывает положительные эмоции.

Любое дерево можно испортить, к сожалению. Людям это ничего не стоит, своими деяниями. Точнее, не само дерево, а энергетику вокруг него...
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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