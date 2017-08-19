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Творческие истории

Ефросинья – седьмая дочь

- Слыхали, Зинка-то снова понесла.
- И куда ей столько, и так уже шесть девок...
- Ой, не говори, Петровна, мужика в доме нет, а она одно рожает.
- Сына хочет…
- Эх… лучше б отца сперва подыскала.
- Ага, рожает не пойми от кого.
- Ой, бабоньки, а если опять девка? Говорят, что седьмая дочь ведьмой становится…

В этот момент в конце улицы показался цветастый Зинкин сарафан, и разговоры у колодца моментально стихли.

Зина поздоровалась и, не дождавшись ответа, бросила ведро в колодец, не без труда подняла его и вылила в свои ведра.

- Ой, Зин, а че по полведра таскаешь? Небось, опять? - пискнула неопрятная женщина лет сорока, местная сплетница Валька.

Зина инстинктивно прижала ладони к животу, но тут же взяла себя в руки:
- А тебе какое дело?
- Да нет, ниче, я так спросила.

Зина подняла ведра и удалилась, она почти физически чувствовала, как ее спину прожигают осуждающие взгляды.
***

Зина рано осталась без родителей, братьев и сестер у нее не было, зато было хозяйство, требующее ежедневного пригляда. Поэтому Зина трудилась с утра до ночи, изредка отлучаясь в город, продавать нехитрую продукцию.

Вскоре мамаши местных красавцев начали присматриваться к скромной хозяйственной девушке, каждая была бы не против заполучить в невестки такую хозяюшку, пока однажды Зинка не начала полнеть.

Кто был отцом ребенка, так и осталось тайной, Зина и раньше была молчуньей, а похоронив родителей, окончательно замкнулась в себе.

Вскоре Зинка родила дочку.

Местные кумушки пророчили девушке незавидную судьбу, что, мол, теперь никому не нужна, так, мол, и сгинет.

Но, вопреки всему, Зинка не забросила хозяйство, не начала водить мужиков, девочка росла здоровенькой и ухоженной.

***

Едва слухи начали стихать, выяснилось, что Зинка снова беременна, имя отца снова осталось загадкой, что было странно для деревни, где все друг друга знали.

Шли годы - и вот седьмая беременность. Надо сказать, что местные уже и не удивились. Разве что бабы немного почесали языки у колодца да успокоились.

Странности начались, едва девочке исполнилось 6 лет. Зина примерно раз в неделю ездила в город продавать излишки продуктов и на полученные деньги купить девчонкам что-нибудь из одежды. Иногда она продавала ягоды и грибы, которые старшие дочери собирали в лесу. Эти деньги Зина откладывала девочкам на приданное.

***

В этот раз Зина впервые вернулась с пустыми руками, лицо женщины было мокрым от слез, а ведь раньше никто не видел, чтобы она плакала.

Разгадка пришла в деревню вместе с мужиком, который прискакал на лошади к Зинкиному дому и, кубарем свалившись из седла, пополз к ее порогу на коленях, бормоча извинения. Увидав Зинку, он бросился ей в ноги, умоляя простить.

- Бес попутал, - шептал он, протягивая туго набитый кошелек.

Зинка от такого «приветствия» растерялась, девчонки испуганно жались к матери, одна только Фроська, младшая, стоит, глазищами зыркает:
- То, что взял, втрое вернешь, а сейчас вон пошел.

Бросил мужик кошелек на землю и со двора попятился, а сам крестится, приговаривая:
- Хорошо, матушка. Хорошо, родимая…

В тот же миг у девчушки глазенки злобой сверкнули.

Ефросинья – седьмая дочь

- Не крестись, - говорит, - а то руки отсохнут.

Мужика и след простыл, а на следующий день соседка Зинкина из города вернулась и сразу к Зинке во двор.

- Вот,- говорит, протягивая узелок, - мужик, тот что вчера был, передать велел.

Развернули узелок, а там деньги…

***

Другой случай окончательно убедил местных в способностях Фроськи. Зинкина старшая, Катька, замуж собралась, да не за кого-нибудь,а за Федьку, сына местной сплетницы Вальки.

Валька тому совсем не рада была, все уши Федьке своему прожужжала, но тот все равно к свадьбе готовился. Да вот не сложилось…

Что там Валька сыну наговорила, неизвестно, но перед самой свадьбой разругались молодые, и Федька в город укатил, а вернулся через месяц с молодой женой.

Катька как узнала, пыталась руки на себя наложить, но обошлось.

А тем же днем Валька в погреб свалилась, вроде и не побилась сильно, а выбраться не смогла. Хватились только к вечеру, но, вот какое дело: вроде руки и ноги целы, а речь отнялась.

***

Через несколько дней с Федькой беда случилась. Пошел он на охоту и не вернулся, только через неделю из лесу вышел. Странные вещи с ним в лесу приключились, так и рассказал. Вроде и тропу, говорит, видно, а лес все не кончается, уже начал с жизнью прощаться…

Так и шел несколько дней к ряду, из сил выбился, упал да и уснул. И снится ему Фроська: сидит напротив и улыбается ехидно так, и говорит тоненьким голосочком:
- Ну что, Федор, нет тебе жизни с Танькой твоей? А все потому, что Катерина твоя суженая. Гони Таньку свою со двора, а то хуже будет.

Сказала и растворилась в воздухе, как будто и не было ее. Тут-то Федор и проснулся, а до дому-то рукой подать…

Ничего Федор про тот сон не рассказал бы, да только собрала вдруг Танька вещи и умотала в город…

Вот тогда он и признался друзьям, что ведьма ему снилась там в лесу. Поохали парни да и решили, что лучше б ему на Катерине жениться, так он и сделал, а в день свадьбы к Вальке голос-то и вернулся. Да она теперь наученная была. И слова плохого невестке не скажет, все «Катенька» да «доченька».

***

После того случая стали местные Фроську побаиваться, но страх страхом, а с бедами своими к ней захаживали.

Но девушку их внимание лишь тяготило, не могла она среди людей находиться, все больше в лесу пропадала, иногда и на месяц – другой могла уйти.

А однажды совсем не вернулась…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:39
Вчера, 16:39 by ZoreslavaПросмотров: 72Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Ведьма дочь свадьба лес сплетни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:35
0
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Комментариев: 7 317
А однажды совсем не вернулась… - вот и сказочке конец, а кто читал молодец! blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
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