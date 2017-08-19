Ефросинья – седьмая дочь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:39

Zoreslava Просмотров: 72 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:39 by

- Слыхали, Зинка-то снова понесла.- И куда ей столько, и так уже шесть девок...- Ой, не говори, Петровна, мужика в доме нет, а она одно рожает.- Сына хочет…- Эх… лучше б отца сперва подыскала.- Ага, рожает не пойми от кого.- Ой, бабоньки, а если опять девка? Говорят, что седьмая дочь ведьмой становится…В этот момент в конце улицы показался цветастый Зинкин сарафан, и разговоры у колодца моментально стихли.Зина поздоровалась и, не дождавшись ответа, бросила ведро в колодец, не без труда подняла его и вылила в свои ведра.- Ой, Зин, а че по полведра таскаешь? Небось, опять? - пискнула неопрятная женщина лет сорока, местная сплетница Валька.Зина инстинктивно прижала ладони к животу, но тут же взяла себя в руки:- А тебе какое дело?- Да нет, ниче, я так спросила.Зина подняла ведра и удалилась, она почти физически чувствовала, как ее спину прожигают осуждающие взгляды.***Зина рано осталась без родителей, братьев и сестер у нее не было, зато было хозяйство, требующее ежедневного пригляда. Поэтому Зина трудилась с утра до ночи, изредка отлучаясь в город, продавать нехитрую продукцию.Вскоре мамаши местных красавцев начали присматриваться к скромной хозяйственной девушке, каждая была бы не против заполучить в невестки такую хозяюшку, пока однажды Зинка не начала полнеть.Кто был отцом ребенка, так и осталось тайной, Зина и раньше была молчуньей, а похоронив родителей, окончательно замкнулась в себе.Вскоре Зинка родила дочку.Местные кумушки пророчили девушке незавидную судьбу, что, мол, теперь никому не нужна, так, мол, и сгинет.Но, вопреки всему, Зинка не забросила хозяйство, не начала водить мужиков, девочка росла здоровенькой и ухоженной.***Едва слухи начали стихать, выяснилось, что Зинка снова беременна, имя отца снова осталось загадкой, что было странно для деревни, где все друг друга знали.Шли годы - и вот седьмая беременность. Надо сказать, что местные уже и не удивились. Разве что бабы немного почесали языки у колодца да успокоились.Странности начались, едва девочке исполнилось 6 лет. Зина примерно раз в неделю ездила в город продавать излишки продуктов и на полученные деньги купить девчонкам что-нибудь из одежды. Иногда она продавала ягоды и грибы, которые старшие дочери собирали в лесу. Эти деньги Зина откладывала девочкам на приданное.***В этот раз Зина впервые вернулась с пустыми руками, лицо женщины было мокрым от слез, а ведь раньше никто не видел, чтобы она плакала.Разгадка пришла в деревню вместе с мужиком, который прискакал на лошади к Зинкиному дому и, кубарем свалившись из седла, пополз к ее порогу на коленях, бормоча извинения. Увидав Зинку, он бросился ей в ноги, умоляя простить.- Бес попутал, - шептал он, протягивая туго набитый кошелек.Зинка от такого «приветствия» растерялась, девчонки испуганно жались к матери, одна только Фроська, младшая, стоит, глазищами зыркает:- То, что взял, втрое вернешь, а сейчас вон пошел.Бросил мужик кошелек на землю и со двора попятился, а сам крестится, приговаривая:- Хорошо, матушка. Хорошо, родимая…В тот же миг у девчушки глазенки злобой сверкнули.- Не крестись, - говорит, - а то руки отсохнут.Мужика и след простыл, а на следующий день соседка Зинкина из города вернулась и сразу к Зинке во двор.- Вот,- говорит, протягивая узелок, - мужик, тот что вчера был, передать велел.Развернули узелок, а там деньги…***Другой случай окончательно убедил местных в способностях Фроськи. Зинкина старшая, Катька, замуж собралась, да не за кого-нибудь,а за Федьку, сына местной сплетницы Вальки.Валька тому совсем не рада была, все уши Федьке своему прожужжала, но тот все равно к свадьбе готовился. Да вот не сложилось…Что там Валька сыну наговорила, неизвестно, но перед самой свадьбой разругались молодые, и Федька в город укатил, а вернулся через месяц с молодой женой.Катька как узнала, пыталась руки на себя наложить, но обошлось.А тем же днем Валька в погреб свалилась, вроде и не побилась сильно, а выбраться не смогла. Хватились только к вечеру, но, вот какое дело: вроде руки и ноги целы, а речь отнялась.***Через несколько дней с Федькой беда случилась. Пошел он на охоту и не вернулся, только через неделю из лесу вышел. Странные вещи с ним в лесу приключились, так и рассказал. Вроде и тропу, говорит, видно, а лес все не кончается, уже начал с жизнью прощаться…Так и шел несколько дней к ряду, из сил выбился, упал да и уснул. И снится ему Фроська: сидит напротив и улыбается ехидно так, и говорит тоненьким голосочком:- Ну что, Федор, нет тебе жизни с Танькой твоей? А все потому, что Катерина твоя суженая. Гони Таньку свою со двора, а то хуже будет.Сказала и растворилась в воздухе, как будто и не было ее. Тут-то Федор и проснулся, а до дому-то рукой подать…Ничего Федор про тот сон не рассказал бы, да только собрала вдруг Танька вещи и умотала в город…Вот тогда он и признался друзьям, что ведьма ему снилась там в лесу. Поохали парни да и решили, что лучше б ему на Катерине жениться, так он и сделал, а в день свадьбы к Вальке голос-то и вернулся. Да она теперь наученная была. И слова плохого невестке не скажет, все «Катенька» да «доченька».***После того случая стали местные Фроську побаиваться, но страх страхом, а с бедами своими к ней захаживали.Но девушку их внимание лишь тяготило, не могла она среди людей находиться, все больше в лесу пропадала, иногда и на месяц – другой могла уйти.А однажды совсем не вернулась…

Ключевые слова: Ведьма дочь свадьба лес сплетни авторская история

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