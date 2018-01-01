Эд и ледяные великаны (Глава 3)

Глава 3. Метель

Веди меня

Дорогой мягких снежных троп,

А цвет седой, такой же белый,

Только уставший.

Держи меня...

Хотя я вряд ли уже побегу.

Нас время трёт песком,

И даже куклы становятся старше.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:33

Nik_dk Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:33 by

- Так, и кто там заказывал Тора? – спросил Эдуардо, когда Гарретт и Роланд нашли в себе силы добраться до молота.- Я! Это был я! Где я могу получить приз? – Гарретт горделиво выпятил грудь и тут же заойкал, схватившись за рёбра.- Вы всерьёз полагаете, что этот молот – легендарный Мьёльнир? – спросил Роланд, разглядывая уничтожителя своего автомобиля.- Выглядит похоже, - пожала плечами Кайли. – А учитывая характер угрозы, нависшей над нами, Мьёльнир видится мне единственным кандидатом на прибытие сюда.- Хорошо, предположим, что так, - кивнул Эдуардо. – Ну и когда же нам ожидать самого Тора? Молот сам по себе для нас достаточно бесполезен.Кайли нашла датчик эктоактивности и принялась возиться с настройками.- Это странно, - сообщила она, наконец. – Датчик определяет Мьёльнир как нечто потустороннее, но близкое к ледяным великанам. Так же он всё ещё улавливает их приближение – кстати, у нас осталось не так много времени! – но, кроме этого, он не ловит никаких сигналов. Если бы к нам на помощь поспешили бы скандинавские боги, датчик ведь обнаружил бы это?- Думаю, да, - согласился Роланд. – И потому начинаю переживать.- Что вы хотите сказать? – фыркнул Эдуардо. – Неведомые силы услышали наш призыв о помощи и скинули нам эту кувалду – мол, нате, защищайтесь? Насколько я помню, никто, кроме Тора, поднять эту штуку не в силах.- Ну, это в легендах, - возразила Кайли. – И потом, там говорилось не про Тора, а про достойного. Вроде как, лишь тот, кто силён духом и чист помыслами, достоин обладать Мьёльниром. Так может быть...- Так это мне подарочек! – воскликнул Гарретт, и, подкатив к раздробившему асфальт молоту, лихо схватил его за рукоять. – Ух, повоюем!Парень потянул молот на себя, и чуть не вылетел из коляски, потому как его усилия не увенчались успехом.- Нашёлся чистый помыслами, конечно же, - хмыкнул Эдуадо, скрестив руки на груди. – Тебе, компадре, я бы и обычный молоток не предложил бы.- Тогда, может, сам попробуешь? – язвительно поинтересовался Гарретт. Латинос вскинул руки:- Что ты, что ты, мне-то куда за эту реликвию хвататься! Боюсь, за мои мыслишки меня тут же молнией поразит.Кайли фыркнула, однако тут же смутилась: ей уже не надо было особо раздумывать, кто фигурировал в «мыслишках» Эдуардо.- Ну тогда Роланд. Попробуй ты? – предложил Гарретт. – Среди нас вряд ли найдётся кто-то, более «сильный духом и чистый помыслами».Роланд, немного поколебавшись, всё-таки наклонился над Мьёльниром и потянул его на себя. Молот остался в асфальте, всем своим видом демонстрируя безразличие к потугам темнокожего механика команды охотников.Кайли, посомневавшись мгновение, тоже попытала счастья с молотом. Её он тоже благополучно проигнорировал. И тогда все взгляды троих охотников обратились к Эдуардо.- Остаёшься ты, амиго, - подмигнул другу Гарретт. – Молот неспроста врезался именно в нашу машину, это и ёжику понятно. Давай, хватай свой меч из камня, да пошли завершать начатое.- Бред, - отмахнулся Эдуардо. – Не верю я в эту чушь.- Эдди, у нас не так много времени, чтобы перепираться и спорить, кто во что верит, - строго сказала Кайли. – Попробуй поднять молот, и, если у тебя не получится, то мы просто временно забудем об этой идее, и продолжим наше дело – до места-то не так уж и далеко.- А если получится – то нам же лучше! – подхватил Гарретт. – Мы не в том положении, чтобы отказываться от персонального Тора в сомбреро.Эдуардо фыркнул и, кратко высказав своё мнение о наглых ирландцах (разумеется, по-испански), подошёл к Мьёльниру. Без особой надежды на успех мероприятия, он ухватился за рукоять молота. Уже в этот момент он ощутил странный прилив сил и покалывание во всём теле. Когда в следующую секунду он с лёгкостью оторвал молот от земли, в голове резко прояснилось, а план действий чётко встал перед глазами.*Он отправляется в логово проклятых ётунов и выбивает их из Мидгарда. Надо постараться не зацепить смертных – они такие хрупкие! Когда сражение будет окончено, он вернётся в Асгард и обязательно вновь поставит вопрос о войне с Ётунхеймом. Ну, а пока...- И вот он, наш спаситель! – театрально завопил рыжий смертный в странной колеснице. Эдуардо нахмурился – не стоило бы сильно светиться перед смертными.- Эдди, ты в порядке? – взволнованно спросила хрупкая дева, и Эдуардо смутно почудилось, что он её знает. Где-то раньше, когда-то давно... Как её звали? Кайли? Кайли!Волна наваждения схлынула, и Эдуардо судорожно вдохнул:- Да, я в норме. Но эта штука, – он кивнул на Мьёльнир, - не так проста, как кажется.- Тем не менее, ты свободно держишь «эту штуку» в руках, - заметил Роланд.- Да, и с минуты на минуту взовьюсь в небеса вслед за ней, - хмыкнул парень, поигрывая молотом.- Ты понимаешь, как этим пользоваться? – озабоченно поинтересовалась Кайли. – Чувствуешь какую-нибудь силу?- О да, детка, - Эдуардо позволил себе победно ухмыльнуться. – Силу я точно чувствую. Этой силы, пожалуй, достаточно, чтобы разбить всю армию проклятых ётунов, не прибегая к вашим крутым техническим штучкам.- Смотрите-ка, как наш козлик заговорил! – присвистнул Гарретт. Эдуардо грустно усмехнулся.- Так что же, ты предлагаешь нам бездействовать, пока ты в одиночку будешь отправлять ледяных великанов к их праотцам? – спросил Роланд. Эдуардо оглядел своих потрёпанных аварией, но полных решимости друзей, и с сожалением ответил:- Я и рад бы был оставить вас пережидать бурю в безопасном и спокойном месте, но как будто бы вы меня послушаете. Ты ведь не веришь в абсолютную силу Мьёльнира, да? – он обратился напрямую к Кайли. Та, вздрогнув, внимательно посмотрела ему в глаза и покачала головой:- Я верю, что этот артефакт поможет нам в сражении, но не думаю, что он наделит тебя силой, достаточной для того, чтобы победить их всех. Тебе нужен тыл, поддержка с земли, так сказать. Мы будем рядом.Эдуардо ещё раз грустно вздохнул – она неисправима. Маленькая, смелая смертная. Но такая хрупкая! Почему ему нельзя запереть её в надёжных чертогах до конца войны? Гром и молния!- Ну, тогда советую вам выдвигаться. Эмпайр-стейт-билдинг в квартале от нас, и я чувствую, что над ним уже сгущаются тучи. Догоняйте, смертные воины, но первый удар за мной.Эдуардо бросил прощальный взгляд на друзей, раскрутил молот и взлетел в небо, взяв курс на недалёкую уже башню, над которой, и правда, сгущались грозовые тучи.Кайли судорожно всхлипнула, но подавила в себе страшные опасения:- Ну что, ребята, вперёд? – неуверенно спросила она. Роланд уже надевал оборудование.- Разумеется! – Гарретт тоже был полон решимости. – Нельзя же позволить какому-то панку присвоить себе всю славу!- Ты чего так переживаешь, Кай? – Роланд подал ей её протонный блок. – Мы получили неплохую, как я надеюсь, поддержку в лице внезапной суперспособности Эдуардо. Всё должно пройти идеально!- Я переживаю не за успех нашей операции, - покачала головой девушка. – А за самого Эдуардо.- А ему-то что? Он теперь почти божество! – развёл руками Гарретт.- Вот именно, - кивнула Кайли. – Он меняется. Вы обратили внимание на его глаза?- Глаза? – недоумённо переспросил Роланд.- Да, глаза. Когда он поднял молот, они стали голубыми.Друзья не нашлись с ответом. Кайли постаралась отправить все страхи куда подальше и, повернувшись лицом к надвигающейся грозе, двинулась ей навстречу.Ётуны в этот раз явились в полном составе – все два десятка проклятых нарушителей перемирия стояли на крышах домов вокруг башни смертных и творили свою магию. Группа бывалых воинов палила в ближайшего великана из своих странных ружей, и Эдуардо решил пока не вмешиваться в их битву. Но вот правый фланг он вполне мог взять на себя. Поправив наручи, так вовремя прилетевшие к нему, Эдуардо снял Мьёльнир со своего волшебного пояса и, ухмыльнувшись, бросился навстречу славной битве.Пусть он и был небольшого роста, в непривычном теле смертного, но сила в нём была та же, что и обычно – ничто не мешало ему разбивать головы ётунских воинов с привычной сноровкой аса. Он ловко управлялся с молотом и посылал молнии в отдалённых великанов, не замечая удивлённых возгласов с земли.План Рэя сработал – из частей разбитого ими ледяного великана удалось извлечь эктоплазматическую составляющую, а трёх ловушек (включая одну новую, экспериментальную) хватило, чтобы пленить существо. Уинстон уже лез за запасными ловушками, но Рэй заранее понял: их ресурсов не хватит, чтобы поймать всех. Тем радостнее он воспринимал фигурку в красном плаще, снующую под облаками и бьющуюся с частью ледяных великанов, пусть и подозревал смутно, что это тоже потенциальный источник опасности.- А вот и молодёжь! – воскликнул Питер, приветствуя новый (пусть и неполный) состав, бегущий к месту событий. – А почему только втроём? И где авто?- Мы попали в аварию, - коротко бросил Роланд, на ходу выставляя мощность на бластере. – За кого берёмся?- Предлагаю палить вон в того, он поближе, - почти наугад ткнул пальцем Гарретт.- А где Эдуардо? – взволнованно спросил Игон у прицеливающейся Кайли. Девушка на секунду замерла, подбирая слова. Она устремила взор в небо, и учёный мысленно ужаснулся – он не думал, что потеряет кого-то из своих учеников так скоро. Но затем он обнаружил, что Кайли смотрит не прямо вверх, а выслеживает мелькающую в небе фигуру.- Эдуардо... он временно... Тор, - неопределённо пожала плечами Кайли.- Как так вышло? – Игон стремительно подобрал челюсть.- Сложно объяснить, профессор, - девушка покачала головой. – Да и некогда. Эй, он нас заметил!Этот возглас она адресовала уже остальной команде, обращая их внимание на то, что выбранный в качестве цели ледяной великан направился в их сторону.Дружный залп протонных ружей предупредил атаку великана и разнёс его на кучу ледяных осколков. Оперативно пущенные в ход ловушки вытянули из ледяных глыб нечто серебристо-прозрачное, противно ревущее и дышащее холодом.- Отлично! Кого берём следующим? – бодро спросил Гарретт.***Все ётуны были уничтожены, и мощный взмах молота разогнал тучи над городом смертных. Скоро всё вернётся на круги своя, и жизнь в Мидгарде потечёт по прежнему руслу.Эта битва окончена, но война с Ётунхеймом неизбежна – он знал это. Надо было возвращаться в Асгард. Те смертные воины... Они молодцы, хорошо сражались. Пожалуй, стоит их поздравить.Кайли, прищурившись, смотрела в небо, на непривычно яркое солнце. Все ледяные великаны были повержены, так пора бы кое-кому и вернуться!Словно в ответ на её мысли, за спиной загрохотало, и перед уставшей командой охотников за привидениями предстал Эдуардо в костюме аса. Приглядевшись, Кайли поняла, что от старого Эдуардо почти ничего не осталось – кожа парня явно посветлела, да и волосы начинали менять цвет на более классический. Он стоял перед ними, широко расставив руки и поигрывая молотом. Вся его фигура, казалось, излучала сияние и какую-то странную, необузданную силу. Кайли почувствовала, как у неё подгибаются колени – всего этого было слишком много.- Вы славно сражались, смертные воины – изменившимся, совсем не своим голосом сказал Эдуардо. – Если бы кто-то пал в бою, его наверняка бы забрали в свои чертоги буйные валькирии. К счастью, все вы выжили, и это радует моё сердце. Так закатите же теперь пир, в честь славной победы над проклятыми ётунами!- Составишь нам компанию, герой? – хохотнул Гарретт. Эдуардо покачал головой.- Мне надо возвращаться в Асгард – мы выиграли в битве, но не в войне. Ётуны не остановятся, если на них не надавит наша боевая мощь. Хочу возглавить войско, и хорошенько помахать Мьёльниром, круша проклятых ётунов. Не бойтесь, смертные, я прослежу, чтобы больше в ваш мир не проникло их холодное дыхание.Эдуардо собрался было раскрутить молот и взлететь вверх, когда Кайли ухватила его за рукав:- Эдуардо, очнись! Ты не можешь так просто уйти!Эдуардо с мягкой улыбкой взглянул на маленькую смелую смертную деву. Уцелела, даже не поранилась. Как хорошо.- Меня ждут там. Я забрал бы тебя с собой, прекрасная дева, но смертным в наших чертогах тяжко. Тебе бы не понравилось.- Да к чёрту твои чертоги! – вспылила девушка. – Ты забыл, кто ты? Ты никакой не ас, ты смертный, такой же, как я или ребята! Приди в себя, глупый панк!- Прекрати это, Кай! – слегка повысил голос Эдуардо, заметив злые слёзы в огромных зелёных глазах своей подруги.Воспоминания о его сути подействовали подобно ведру холодной воды. Эдуардо всё ещё ощущал дикое желание раскрутить молот и вернуться домой, в Асгард, но параллельно с этим он припоминал о достаточно удобном диване в пожарной части, отвоёванных у Лизуна чипсах, и, бесспорно, частых перепалках с этой бледной особой.«А, гром и молния!», - подумал он, запуская молот в небо. В глазах потемнело, и Эд отключился.Автор: liza-book.

Ключевые слова: Охотники за привидениями снегопад великаны

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