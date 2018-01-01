Эд и ледяные великаны (Глава 3)
Глава 3. Метель
Веди меня
Дорогой мягких снежных троп,
А цвет седой, такой же белый,
Только уставший.
Держи меня...
Хотя я вряд ли уже побегу.
Нас время трёт песком,
И даже куклы становятся старше.
Дорогой мягких снежных троп,
А цвет седой, такой же белый,
Только уставший.
Держи меня...
Хотя я вряд ли уже побегу.
Нас время трёт песком,
И даже куклы становятся старше.
- Так, и кто там заказывал Тора? – спросил Эдуардо, когда Гарретт и Роланд нашли в себе силы добраться до молота.
- Я! Это был я! Где я могу получить приз? – Гарретт горделиво выпятил грудь и тут же заойкал, схватившись за рёбра.
- Вы всерьёз полагаете, что этот молот – легендарный Мьёльнир? – спросил Роланд, разглядывая уничтожителя своего автомобиля.
- Выглядит похоже, - пожала плечами Кайли. – А учитывая характер угрозы, нависшей над нами, Мьёльнир видится мне единственным кандидатом на прибытие сюда.
- Хорошо, предположим, что так, - кивнул Эдуардо. – Ну и когда же нам ожидать самого Тора? Молот сам по себе для нас достаточно бесполезен.
Кайли нашла датчик эктоактивности и принялась возиться с настройками.
- Это странно, - сообщила она, наконец. – Датчик определяет Мьёльнир как нечто потустороннее, но близкое к ледяным великанам. Так же он всё ещё улавливает их приближение – кстати, у нас осталось не так много времени! – но, кроме этого, он не ловит никаких сигналов. Если бы к нам на помощь поспешили бы скандинавские боги, датчик ведь обнаружил бы это?
- Думаю, да, - согласился Роланд. – И потому начинаю переживать.
- Что вы хотите сказать? – фыркнул Эдуардо. – Неведомые силы услышали наш призыв о помощи и скинули нам эту кувалду – мол, нате, защищайтесь? Насколько я помню, никто, кроме Тора, поднять эту штуку не в силах.
- Ну, это в легендах, - возразила Кайли. – И потом, там говорилось не про Тора, а про достойного. Вроде как, лишь тот, кто силён духом и чист помыслами, достоин обладать Мьёльниром. Так может быть...
- Так это мне подарочек! – воскликнул Гарретт, и, подкатив к раздробившему асфальт молоту, лихо схватил его за рукоять. – Ух, повоюем!
Парень потянул молот на себя, и чуть не вылетел из коляски, потому как его усилия не увенчались успехом.
- Нашёлся чистый помыслами, конечно же, - хмыкнул Эдуадо, скрестив руки на груди. – Тебе, компадре, я бы и обычный молоток не предложил бы.
- Тогда, может, сам попробуешь? – язвительно поинтересовался Гарретт. Латинос вскинул руки:
- Что ты, что ты, мне-то куда за эту реликвию хвататься! Боюсь, за мои мыслишки меня тут же молнией поразит.
Кайли фыркнула, однако тут же смутилась: ей уже не надо было особо раздумывать, кто фигурировал в «мыслишках» Эдуардо.
- Ну тогда Роланд. Попробуй ты? – предложил Гарретт. – Среди нас вряд ли найдётся кто-то, более «сильный духом и чистый помыслами».
Роланд, немного поколебавшись, всё-таки наклонился над Мьёльниром и потянул его на себя. Молот остался в асфальте, всем своим видом демонстрируя безразличие к потугам темнокожего механика команды охотников.
Кайли, посомневавшись мгновение, тоже попытала счастья с молотом. Её он тоже благополучно проигнорировал. И тогда все взгляды троих охотников обратились к Эдуардо.
- Остаёшься ты, амиго, - подмигнул другу Гарретт. – Молот неспроста врезался именно в нашу машину, это и ёжику понятно. Давай, хватай свой меч из камня, да пошли завершать начатое.
- Бред, - отмахнулся Эдуардо. – Не верю я в эту чушь.
- Эдди, у нас не так много времени, чтобы перепираться и спорить, кто во что верит, - строго сказала Кайли. – Попробуй поднять молот, и, если у тебя не получится, то мы просто временно забудем об этой идее, и продолжим наше дело – до места-то не так уж и далеко.
- А если получится – то нам же лучше! – подхватил Гарретт. – Мы не в том положении, чтобы отказываться от персонального Тора в сомбреро.
Эдуардо фыркнул и, кратко высказав своё мнение о наглых ирландцах (разумеется, по-испански), подошёл к Мьёльниру. Без особой надежды на успех мероприятия, он ухватился за рукоять молота. Уже в этот момент он ощутил странный прилив сил и покалывание во всём теле. Когда в следующую секунду он с лёгкостью оторвал молот от земли, в голове резко прояснилось, а план действий чётко встал перед глазами.*
Он отправляется в логово проклятых ётунов и выбивает их из Мидгарда. Надо постараться не зацепить смертных – они такие хрупкие! Когда сражение будет окончено, он вернётся в Асгард и обязательно вновь поставит вопрос о войне с Ётунхеймом. Ну, а пока...
- И вот он, наш спаситель! – театрально завопил рыжий смертный в странной колеснице. Эдуардо нахмурился – не стоило бы сильно светиться перед смертными.
- Эдди, ты в порядке? – взволнованно спросила хрупкая дева, и Эдуардо смутно почудилось, что он её знает. Где-то раньше, когда-то давно... Как её звали? Кайли? Кайли!
Волна наваждения схлынула, и Эдуардо судорожно вдохнул:
- Да, я в норме. Но эта штука, – он кивнул на Мьёльнир, - не так проста, как кажется.
- Тем не менее, ты свободно держишь «эту штуку» в руках, - заметил Роланд.
- Да, и с минуты на минуту взовьюсь в небеса вслед за ней, - хмыкнул парень, поигрывая молотом.
- Ты понимаешь, как этим пользоваться? – озабоченно поинтересовалась Кайли. – Чувствуешь какую-нибудь силу?
- О да, детка, - Эдуардо позволил себе победно ухмыльнуться. – Силу я точно чувствую. Этой силы, пожалуй, достаточно, чтобы разбить всю армию проклятых ётунов, не прибегая к вашим крутым техническим штучкам.
- Смотрите-ка, как наш козлик заговорил! – присвистнул Гарретт. Эдуардо грустно усмехнулся.
- Так что же, ты предлагаешь нам бездействовать, пока ты в одиночку будешь отправлять ледяных великанов к их праотцам? – спросил Роланд. Эдуардо оглядел своих потрёпанных аварией, но полных решимости друзей, и с сожалением ответил:
- Я и рад бы был оставить вас пережидать бурю в безопасном и спокойном месте, но как будто бы вы меня послушаете. Ты ведь не веришь в абсолютную силу Мьёльнира, да? – он обратился напрямую к Кайли. Та, вздрогнув, внимательно посмотрела ему в глаза и покачала головой:
- Я верю, что этот артефакт поможет нам в сражении, но не думаю, что он наделит тебя силой, достаточной для того, чтобы победить их всех. Тебе нужен тыл, поддержка с земли, так сказать. Мы будем рядом.
Эдуардо ещё раз грустно вздохнул – она неисправима. Маленькая, смелая смертная. Но такая хрупкая! Почему ему нельзя запереть её в надёжных чертогах до конца войны? Гром и молния!
- Ну, тогда советую вам выдвигаться. Эмпайр-стейт-билдинг в квартале от нас, и я чувствую, что над ним уже сгущаются тучи. Догоняйте, смертные воины, но первый удар за мной.
Эдуардо бросил прощальный взгляд на друзей, раскрутил молот и взлетел в небо, взяв курс на недалёкую уже башню, над которой, и правда, сгущались грозовые тучи.
Кайли судорожно всхлипнула, но подавила в себе страшные опасения:
- Ну что, ребята, вперёд? – неуверенно спросила она. Роланд уже надевал оборудование.
- Разумеется! – Гарретт тоже был полон решимости. – Нельзя же позволить какому-то панку присвоить себе всю славу!
- Ты чего так переживаешь, Кай? – Роланд подал ей её протонный блок. – Мы получили неплохую, как я надеюсь, поддержку в лице внезапной суперспособности Эдуардо. Всё должно пройти идеально!
- Я переживаю не за успех нашей операции, - покачала головой девушка. – А за самого Эдуардо.
- А ему-то что? Он теперь почти божество! – развёл руками Гарретт.
- Вот именно, - кивнула Кайли. – Он меняется. Вы обратили внимание на его глаза?
- Глаза? – недоумённо переспросил Роланд.
- Да, глаза. Когда он поднял молот, они стали голубыми.
Друзья не нашлись с ответом. Кайли постаралась отправить все страхи куда подальше и, повернувшись лицом к надвигающейся грозе, двинулась ей навстречу.
Ётуны в этот раз явились в полном составе – все два десятка проклятых нарушителей перемирия стояли на крышах домов вокруг башни смертных и творили свою магию. Группа бывалых воинов палила в ближайшего великана из своих странных ружей, и Эдуардо решил пока не вмешиваться в их битву. Но вот правый фланг он вполне мог взять на себя. Поправив наручи, так вовремя прилетевшие к нему, Эдуардо снял Мьёльнир со своего волшебного пояса и, ухмыльнувшись, бросился навстречу славной битве.
Пусть он и был небольшого роста, в непривычном теле смертного, но сила в нём была та же, что и обычно – ничто не мешало ему разбивать головы ётунских воинов с привычной сноровкой аса. Он ловко управлялся с молотом и посылал молнии в отдалённых великанов, не замечая удивлённых возгласов с земли.
План Рэя сработал – из частей разбитого ими ледяного великана удалось извлечь эктоплазматическую составляющую, а трёх ловушек (включая одну новую, экспериментальную) хватило, чтобы пленить существо. Уинстон уже лез за запасными ловушками, но Рэй заранее понял: их ресурсов не хватит, чтобы поймать всех. Тем радостнее он воспринимал фигурку в красном плаще, снующую под облаками и бьющуюся с частью ледяных великанов, пусть и подозревал смутно, что это тоже потенциальный источник опасности.
- А вот и молодёжь! – воскликнул Питер, приветствуя новый (пусть и неполный) состав, бегущий к месту событий. – А почему только втроём? И где авто?
- Мы попали в аварию, - коротко бросил Роланд, на ходу выставляя мощность на бластере. – За кого берёмся?
- Предлагаю палить вон в того, он поближе, - почти наугад ткнул пальцем Гарретт.
- А где Эдуардо? – взволнованно спросил Игон у прицеливающейся Кайли. Девушка на секунду замерла, подбирая слова. Она устремила взор в небо, и учёный мысленно ужаснулся – он не думал, что потеряет кого-то из своих учеников так скоро. Но затем он обнаружил, что Кайли смотрит не прямо вверх, а выслеживает мелькающую в небе фигуру.
- Эдуардо... он временно... Тор, - неопределённо пожала плечами Кайли.
- Как так вышло? – Игон стремительно подобрал челюсть.
- Сложно объяснить, профессор, - девушка покачала головой. – Да и некогда. Эй, он нас заметил!
Этот возглас она адресовала уже остальной команде, обращая их внимание на то, что выбранный в качестве цели ледяной великан направился в их сторону.
Дружный залп протонных ружей предупредил атаку великана и разнёс его на кучу ледяных осколков. Оперативно пущенные в ход ловушки вытянули из ледяных глыб нечто серебристо-прозрачное, противно ревущее и дышащее холодом.
- Отлично! Кого берём следующим? – бодро спросил Гарретт.
***
Все ётуны были уничтожены, и мощный взмах молота разогнал тучи над городом смертных. Скоро всё вернётся на круги своя, и жизнь в Мидгарде потечёт по прежнему руслу.
Эта битва окончена, но война с Ётунхеймом неизбежна – он знал это. Надо было возвращаться в Асгард. Те смертные воины... Они молодцы, хорошо сражались. Пожалуй, стоит их поздравить.
Кайли, прищурившись, смотрела в небо, на непривычно яркое солнце. Все ледяные великаны были повержены, так пора бы кое-кому и вернуться!
Словно в ответ на её мысли, за спиной загрохотало, и перед уставшей командой охотников за привидениями предстал Эдуардо в костюме аса. Приглядевшись, Кайли поняла, что от старого Эдуардо почти ничего не осталось – кожа парня явно посветлела, да и волосы начинали менять цвет на более классический. Он стоял перед ними, широко расставив руки и поигрывая молотом. Вся его фигура, казалось, излучала сияние и какую-то странную, необузданную силу. Кайли почувствовала, как у неё подгибаются колени – всего этого было слишком много.
- Вы славно сражались, смертные воины – изменившимся, совсем не своим голосом сказал Эдуардо. – Если бы кто-то пал в бою, его наверняка бы забрали в свои чертоги буйные валькирии. К счастью, все вы выжили, и это радует моё сердце. Так закатите же теперь пир, в честь славной победы над проклятыми ётунами!
- Составишь нам компанию, герой? – хохотнул Гарретт. Эдуардо покачал головой.
- Мне надо возвращаться в Асгард – мы выиграли в битве, но не в войне. Ётуны не остановятся, если на них не надавит наша боевая мощь. Хочу возглавить войско, и хорошенько помахать Мьёльниром, круша проклятых ётунов. Не бойтесь, смертные, я прослежу, чтобы больше в ваш мир не проникло их холодное дыхание.
Эдуардо собрался было раскрутить молот и взлететь вверх, когда Кайли ухватила его за рукав:
- Эдуардо, очнись! Ты не можешь так просто уйти!
Эдуардо с мягкой улыбкой взглянул на маленькую смелую смертную деву. Уцелела, даже не поранилась. Как хорошо.
- Меня ждут там. Я забрал бы тебя с собой, прекрасная дева, но смертным в наших чертогах тяжко. Тебе бы не понравилось.
- Да к чёрту твои чертоги! – вспылила девушка. – Ты забыл, кто ты? Ты никакой не ас, ты смертный, такой же, как я или ребята! Приди в себя, глупый панк!
- Прекрати это, Кай! – слегка повысил голос Эдуардо, заметив злые слёзы в огромных зелёных глазах своей подруги.
Воспоминания о его сути подействовали подобно ведру холодной воды. Эдуардо всё ещё ощущал дикое желание раскрутить молот и вернуться домой, в Асгард, но параллельно с этим он припоминал о достаточно удобном диване в пожарной части, отвоёванных у Лизуна чипсах, и, бесспорно, частых перепалках с этой бледной особой.
«А, гром и молния!», - подумал он, запуская молот в небо. В глазах потемнело, и Эд отключился.
Примечания:
* - Ну да, конечно, давайте сделаем героем Эдуардо! – язвительно сообщил он автору, замершему над клавиатурой. – Ведь так мало кандидатов на роль героя! Кто будет приманкой для призрака? Эдуардо! Кого надо вырядить в нелепый костюм? Конечно же, Эдуардо! – парень бросил молот на землю и начал размахивать руками. - Кто, очертя голову, бросится в самое пекло? Эй, Эдди, эта работёнка как раз для тебя! А вот всякие супергеройские амплуа – налетай, Эдди, забирай, всё тебе! Я ленивый брюзга, помнишь это, или нет, автор? Плохой парень! Случайно забрёл в аудиторию Спенглера, да так там и остался! Так почему же...
- Потому что ты так там и остался, - автору только и оставалось, что развести руками.
- Ох, дьявол! – панк закатил глаза. – Это же всё из-за вампирши! Весь фэндом так ожесточённо меня с ней сводит, что глупо протестовать, да я и не особо-то стремлюсь... Но что же, мне теперь становиться божеством лишь из-за того, что я положил глаз на злобную летучую мышь? Ну, автор, ну, удружила.
Эдуардо злобно фыркнул и сложил руки на груди, всем видом демонстрируя разочарование.
-Высказался? Полегчало? А теперь, будь добр, подними Мьёльнир и разберись уже с ледяными великанами.
Эдуардо грустно вздохнул, смиренно поднял молот и повернулся к застывшим товарищам. Щелчком пальцев он сообщил автору, что неплохо было бы разморозить их и продолжить историю.
Автор: liza-book.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33 by Nik_dkПросмотров: 16Комментарии: 0
Ключевые слова: Охотники за привидениями снегопад великаны