Пленники черно-белого мира

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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:59 by

В холодный и ветреный сентябрьский день Лика шла по улице. Ярко светило солнце, небо было голубым, как в июле. Листья золотистым огнём горели на деревьях. В витринах дорогих бутиков солнечные зайчики играли в догонялки. Ветер, словно шаловливый котёнок, трепал тёмные волосы Лики. Но девушку вся эта красота раздражала. Она очень расстроилась. Ей опять отказали. Уже третий месяц Лика искала работу, но никто из потенциальных работодателей не воспринимал её всерьёз. Ни здесь, ни в областном центре.Лика хотела устроиться няней, но никто не желал нанимать для своих малышей совсем юную девушку, почти ещё ребёнка. В августе Анжелике исполнилось девятнадцать лет.Недавно она дала объявление во все местные газеты: "Девушка девятнадцати лет ищет работу няни. Возможно, с проживанием", но на него пока ещё никто не откликнулся. "Что скажет Вера?" - думала Лика, которой ужасно не хотелось возвращаться домой после очередной неудачи. Год назад они потеряли родителей. Антон и Алина Свиридовы погибли в автокатастрофе. С этих пор Вере, Ликиной старшей сестре, пришлось обеспечивать в одиночку не только себя, но и Анжелику. Лика, будучи девушкой совестливой, в конце концов решила бросить университет, несмотря на протесты Веры, и найти работу. "Вакансий в сети и в газетах пруд пруди, - рассудила она. - Наверняка где-нибудь да требуются работники даже без опыта и образования". Но всё оказалось гораздо сложнее. Лика устроилась продавцом и очень скоро её с позором уволили. Она была абсолютно не способна к торговле. На других должностях девушку либо обманывали и не платили денег, либо же после какой-нибудь неудачи "вышвыривали на улицу". И вот, посоветовавшись с сестрой, Лика решила искать работу няни. "В наше время много богатых, но очень занятых людей. Без няни им никуда", - сказала Лике Вера. Но эти "богатые и занятые люди" выпроваживали Лику фразой: "Ой нет, вы нам не подходите".Погрузившаяся в печальные раздумья Лика не сразу услышала тихую трель "мобильника" у себя в кармане.- Здравствуйте. Это Вы публиковали в газете "Городской вестник" объявление: "Девушка девятнадцати лет ищет работу няни"?Лика чуть не запрыгала от радости, но на улице было слишком много народа, и она сдержала свой порыв. "Его не смутил мой возраст! Ура!" - думала Лика, и лицо её распылялось в идиотской улыбке.- Да, я, - сказала Лика, стараясь, чтобы её ответ прозвучал как можно весомее и солиднее.- Очень хорошо. Я в Вашем городе проездом. Сам живу в Золотогорске. К Вам я приехал в командировку. Надеюсь, Вы не против переезда в другой город? Вас это не смущает?- О, нет, меня это ни капельки не смущает."Золотогорск... Золотогорск...Да, крохотный городишко на Севере области. А ещё там огромный засекреченный фармацевтический завод, где делают лекарство от рака," - думала Лика.- Няня требуется моей племяннице. Ей недавно исполнилось пять лет. И она всё ещё не разговаривает. Оленька вообще девочка со странностями. Вас это не смущает? - спросил неизвестный собеседник.Что-то странное было в его манере говорить. Из-за небогатого словарного запаса мужчина повторял одни и те же фразы. И вообще его речь напоминала монолог автомата или компьютера.- Нет, не смущает, - сказала Лика.- Хорошо, Вы будете получать двести тысяч рублей в месяц.- Сколько?! - Лике показалось, что она ослышалась. Она, девятнадцатилетняя девчонка, будет получать больше, чем директор на их комбинате? Уму непостижимо!- Двести тысяч рублей в месяц. Вас устраивает такая заработная плата? - спросил мужчина.- Конечно, - ответила Лика.- Хорошо, тогда диктуйте свой адрес. Завтра утром я буду ждать у Вашего подъезда и отвезу Вас к будущей воспитаннице.- Я живу на улице Яблоневой, в тридцать третьем доме, в четвёртом подъезде, - сказала Лика. Девушку не смущало, что ей придётся ехать в неизвестном направлении с незнакомым мужчиной. Слишком велика была радость по поводу чудесно обретённой денежной работы.Вера не обрадовалась удаче младшей сестры. Она пыталась отговорить Лику от рискованного шага, но девушка, казалось, её не слышала. Она представляла, как хорошо они теперь станут жить и не желала видеть опасности, о которой кричала буквально каждая фраза этого более чем странного телефонного разговора.Олегу Сергеевичу, мужчине, который заехал за ней, судя по его виду было лет двадцать шесть-двадцать семь, не больше. Он чем-то напоминал сутенёра из зарубежных криминальных фильмов. Несмотря на дождливое утро чуть ли не половину его бледного лица скрывали большие солнечные очки. Сходство с "покровителем проституток" довершала блестящая чёрная кожаная куртка.Пока они ехали, Олег был немногословен. На все вопросы Лики отделывался односложными ответами. В конце концов, девушка подумала, что Олег - внимательный водитель, хочет полностью сосредоточиться на дороге и решила не отвлекать его пустыми разговорами.Они ехали мимо деревень, дачных посёлков и, в конце концов, оказались на абсолютно безлюдной трассе. По краям возвышался мрачный сосновый лес. Дождь кончился, но небо всё ещё оставалось серым, по нему плыли тёмные, почти чёрные тучи.- У м-меня с-сломалась м-машина, - запинаясь, проговорил Олег, когда автомобиль ни с того ни с сего остановился. Он обернулся к Лике, и девушку поразила перемена, произошедшая с её работодателем. Лицо его стало пепельно-серым, по нему текли струйки пота. Мужчина задыхался.- Вам плохо? На... на Вас лица нет, - проговорила Лика, озабоченно глядя на Олега.- Н-ничего, г-голова б-болит просто. Н-нужно п-пойти п-поискать п-помощь, - проговорил он. Казалось, каждое слово причиняло мужчине боль.- Может быть, вызвать службу спасения? У нас же есть мобильники, - сказала Лика.- С-связь з-здесь н-не б-берёт, - прозвучал ответ.Когда они вышли из машины, Олег, пошатываясь, спотыкаясь и как-то нелепо размахивая руками, двинулся прямо в лес. Лике пришлось последовать за ним. Её протестов мужчина не услышал.- Я п-посижу н-немного. Я с-сейчас у-упаду. А т-ты иди, вызови подмогу, - и Олег в изнеможении опустился на сырую холодную землю у высокой сосны.Растерянная Лика бросилась через лес к дороге, но скоро поняла, что заблудилась. Девушка решила отправиться на поиски Олега, когда сзади на неё обрушилось что-то тяжёлое, и она потеряла сознание.Очнулась Лика в крошечной комнатке с убогой на вид кроватью и рассохшимся стулом. На грязном подоконнике стоял горшок с высохшим цветком. Лика зачем-то взяла его в руки и увидела, что блюдце, на котором стояло растение, треснуло. Девушка чувствовала странную при подобных обстоятельствах бодрость и желание двигаться. Но что-то во всей окружавшей её обстановке было не то."Почему здесь всё какое-то серое, даже цветок?" - подумала Лика. Она моргнула раз, потом другой, но наваждение не желало проходить. Что-то случилось с глазами."Что же произошло? У Олега сломалась машина, потом мы пошли в лес, потом я заблудилась, а после... он меня оглушил. Значит этот Олег маньяк или... - но, странное дело, особого страха девушка не почувствовала. - Должно быть, от удара по голове у меня что-то случилось не только с глазами, но и с психикой. Надо что-то делать", - подумала Лика, подошла к двери и подёргала ручку. Как и следовало ожидать, дверь оказалась заперта.Рукав свитера при этом задрался до локтя, и Лика увидела у себя на руке след от укола. "Ну вот теперь понятно, почему я вижу всё в черно-белом свете и чувствую себя так странно. Этот гад мне что-то вколол, пока я была в отключке", - подумала Лика.Положение было абсолютно безвыходным. Лика принялась стучать в дверь и звать на помощь, хотя прекрасно понимала, что никто не придёт и не освободит её.- Чего ты шумишь? Всё равно не поможет, - сквозь зубы проговорил пришедший на её крики Олег. Девушка попыталась оттолкнуть мужчину и сбежать, но он легко справился с ней и закрыл дверь на ключ.- Ты маньяк, я сбегу, и тебе не несдобровать.От этой бессвязной фразы Олег поморщился.- Какое же шаблонное у вас у всех восприятие! Впрочем, я и сам когда-то... Сразу, без долгих предисловий, постараюсь объяснить тебе твоё нынешнее положение. Ты неживая. Там в лесу я сначала оглушил тебя, а потом убил. После этого вколол специальную сыворотку, которая тебя оживила."Он совсем псих. Господи, что же делать? Может быть, его можно как-то перехитрить?" - думала Лика.- Знаю-знаю, о чём ты сейчас подумала, - каким-то усталым тоном проговорил Олег. - Что я полный псих, несу какой-то бред. Нет, к сожалению, всё, что я сказал, правда. А сейчас я советую тебе отправиться со мной на работу. На месте объясню, что нужно делать.- А если я этого не сделаю? - с вызовом глядя на маньяка, проговорила Лика.- Тогда тебя лишат сыворотки. Эта сыворотка для воскрешения мёртвых с первого же раза вызывает сильнейшую зависимость. Не знаю, сделано ли это специально или просто побочный эффект. Через три часа у тебя начнутся сильнейшие головные боли, а потом и судороги. Помнишь меня в лесу? Я бы никогда не стал никого убивать, если бы не сыворотка.- Я никуда не пойду, - отрезала Лика.- Как хочешь. Встретимся через четыре часа, - сказал Олег и ушёл.Лика стала лихорадочно продумывать план побега. После долгих раздумий и бесплодных попыток разбить окно, Лика швырнула блюдце на пол и, зажав в руке большой осколок, легла на кровать. Девушка собиралась напасть на своего похитителя. Потянулись долгие часы ожидания. У Лики сильно разболелась голова. Боль эта усиливалась с каждой минутой и в конце концов стала невыносимой. Схватившись руками за виски, девушка каталась по кровати. Лика довольно сильно прикусила язык, и рот её наполнился кровью. Осколок блюдца с раздражающе громким звоном упал на пол.- Добастовалась? - спросил Олег, который в это утро был на удивление спокоен и терпелив. В левой руке он держал большой шприц. Если бы цветное зрение вернулось к Лике, она бы заметила, что его содержимое ядовито-зелёного цвета. - Ну что пойдёшь работать или тебя опять оставить в одиночестве?- С-спаси м-меня! - прошептала девушка.- Ну вот, другое дело, - сказал Олег и вколол ей сыворотку. Минут через десять головная боль прекратилась, и Лика пришла в себя.- Ну вот, а теперь пойдём работать. Учти, что действие сыворотки длится ровно три часа. Так что, если опять заупрямишься, я уйду, и всё повторится.И Лика с удивительной покорностью пошла за мужчиной. Больше всего на свете она боялась, что ей не достанется сыворотки, и головная боль вернётся. Лика не думала о том, что её заставят делать. Ради получения вожделенного "лекарства" она готова была сняться в садистском порнофильме с убийством главной героини в финале, пойти на любое унижение или преступление.Вскоре они оказались на большом поле, где какие-то мужчины и женщины разного возраста собирали цветы в жестяные вёдра. Если бы не проблемы с глазами, перед Ликой открылось бы удивительное зрелище. Поле, полное необыкновенно красивых фиолетовых цветов. Но девушка вынуждена была не переставая смотреть старый черно-белый фильм, ставший отныне её жизнью.- Так, задача нетрудная. Собирай вот эти серые цветы и бросай их в ведро. Как только оно наполнится, подходи к вон тому станку и бросай их туда. Да смотри, чтобы ни один цветок не упал на землю, когда будешь пересыпать их в машину. А то тебя лишат сыворотки на целых шесть часов. Со мной это было. Ощущение, мягко говоря, не из приятных. А если ты хоть минуту будешь сидеть без дела, лишишься сыворотки на сутки. И с другими рабочими не общайся. За это штраф двое суток.Лика послушно выполнила все инструкции Олега. Через час его сменил худой нервный блондин в чёрной кожаной куртке. Звали его Виталием. Когда пришёл срок, он сделал Лике и другим работникам уколы. В общей сложности смена длилась двадцать один час с перерывами на инъекции.Прошло полгода. Лика несколько раз пыталась сбежать, но каждый раз сама возвращалась и на коленях умоляла своих хозяев о том, чтобы ей вкололи сыворотку. И в конце концов, она вынуждена была оставить эти бесплодные попытки. Дверь чулана, где жила девушка, перестали запирать. Ведь жажда сыворотки держала Лику и ей подобных в повиновении гораздо лучше самого строгого наказания или угроз. Раз в неделю работникам позволяли звонить родным. В противном случае они бы начали беспокоиться, наводить справки, не дай бог, обратились бы в полицию. Проговориться же неживые не могли. За это их грозили лишить сыворотки на целую неделю.- У меня всё отлично, сестрёнка, - говорила Лика каждый раз, когда звонила Вере. - Да, только что погуляли с Оленькой, а потом мы обедали. Да, здесь прекрасно кормят. А места какие!Со временем Лика смирилась со своим положением. "Если бы я работала няней, то тоже бы жила вдали от дома. Или ещё, не дай бог, терпела придирки хозяев. А наши господа никогда не повышают на нас голоса. Так что мне, можно сказать, повезло", - думала она по вечерам перед тем, как заснуть.С Олегом Лика очень сблизилась. По ночам они занимались любовью. Забеременеть неживая Лика от давно умершего Олега не могла. Работе это не мешало. Вот почему хозяева смотрели на связи между неживыми сквозь пальцы. Сговориться против них работники не могли. Ведь тогда они бы сами лишили себя сыворотки.Олег рассказал Лике, как три года назад увидел в газете объявление о том, что на вахту требуются рабочие. Как какой-то мужчина заехал за ним, по дороге машина сломалась, и в лесу тот напал на него. Два года Олег собирал цветы вместе с другими работниками, а потом его повысили, и он стал конвоиром и вербовщиком. Размещал вакансии в газетах и на Интернет-сайтах и откликался на резюме. Сначала Олег пробовал отказаться от своей чудовищной деятельности. Но жажда сыворотки оказалась сильнее моральных принципов.- А что это за цветы? Для чего они? - спросила как-то Лика.- Из них делают лекарство от рака.- А почему они не могут нанимать для этой цели обычных людей? Зачем такие сложности?- Эти цветы ядовиты. Если человек срывает их, на руках у него появляются ожоги, и через сутки он умирает. А нам уже ничего не сделается, - и Олег невесело улыбнулся. - Видишь, наши хозяева не такие уж и плохие. Они используют нас для благого дела. Благодаря нам, продлевается жизнь миллионов людей. А раньше этих несчастных ждало медленное мучительное умирание, грустные лица родных...И Лика с ним полностью согласилась. Ещё год назад она бы решила, и небезосновательно, что хозяева делают всё это не из добрых побуждений, а чтобы заработать деньги, продавая дорогое лекарство. Но сейчас Лика стала покорнее домашнего животного, которое безжалостно эксплуатирует жестокий господин.- А кто делает для нас сыворотку? - спросила Лика.- Они завербовали нескольких химиков, - прозвучал ответ. - Эти учёные делают её в подземной лаборатории. Для себя и для всех нас. Хозяевам она почти ничего не стоит. Растение, из которого делают вытяжки, здесь нечто вроде сорняка.- А черно-белое зрение это побочный эффект сыворотки?- Нет, - ответил Олег. - Это побочный эффект смерти, с которым не способно справиться даже наше лекарство.Весной Олег отвёз Лику в родной город. Странное дело, предстоящая встреча с Верой ни капельки не радовала девушку. Она думала только о том, хватит ли действия сыворотки на двухчасовое свидание или нет.Олег куда-то уехал, а Лика поднялась на свой этаж и позвонила в дверь, бывшую когда-то родной. Вера, которую она ещё неделю назад предупредила о своём приезде, начала обнимать сестру, бормоча что-то бессвязное о её болезненной бледности и кругах под глазами. При этом ничего не дрогнуло в Ликиной душе. Сестра, жившая в другом мире, казалась ей чужим, раздражающим и назойливым человеком.Они пили чай, а Лика односложно отвечала на многочисленные вопросы Веры, с неохотой врала о своём житье-бытье. "Как же это всё утомительно!" - думала она. Когда Лика села в машину Олега, она с удивлением увидела там девушку с густыми вьющимися волосами.- А я еду устраиваться официанткой в детский санаторий, - защебетала курчавая. - Я увидела в газете вакансию, позвонила, и Олег Сергеевич принял меня на работу. Мне так повезло, Вы не представляете.И тут в мёртвой оскудевшей душе Лики что-то шевельнулось. "Надо предупредить эту глупышку, сказать, какая участь её ожидает. Но... но тогда меня на два дня лишат сыворотки", - и благородный порыв Лики угас так же быстро, как и появился. Когда они выехали на пустынную трассу, у Олега "сломалась машина".- Надо идти за помощью, - сказал он, и они с Леной, курчавой хохотушкой, вылезли наружу. - А тебе, Анжелика, особое приглашение требуется?- Я никуда не пойду. Подожду здесь, - каким-то звериным чутьём Лика поняла, что Олег заставит её оглушить девушку, когда они окажутся в лесу, а потом убить. А Лика, несмотря ни на что, не могла заставить себя совершить кровавое преступление.- Ну хорошо, только мы можем вернуться и через сутки, - с нажимом сказал Олег, и Лика поняла, что он таким образом угрожает оставить её на столь долгий срок без спасительного эликсира. Тяжело вдохнув, девушка вышла из машины.- Что-то м-мне н-нехорошо, - сказал Олег. Это была не игра. Лицо мужчины посерело. Пришёл его срок принимать сыворотку. - Я п-посижу, а в-вы, д-девочки, п-пойдите и п-поищите п-помощь.Шустрая Лена побежала вперёд. Лика двинулась за ней. "Какая же я тварь, - думала она. - Ради сыворотки вот-вот убью человека. Ни в чём неповинную молоденькую дурочку. Я и сама когда-то была такой. Но ведь потом мы оживим Лену. Её ждёт не такая уж и плохая жизнь. Лена будет делать полезное, нужное дело. Сначала ей придётся тяжело, но потом она привыкнет. Я же к этой жизни привыкла. И Олег тоже. А если когда-нибудь они захотят завербовать Верку? Я что, соглашусь им содействовать?"У высокой сосны Лика увидела большой камень. Взяв его в правую руку, Анжелика, крадучись, чтобы не напугать девушку, двинулась за ней...Автор - Алые паруса.

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