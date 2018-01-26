О детях и видениях

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 418 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 09:44 by

Честное слово, бывшая однокурсница Лика рассказывала.Она из многодетной семьи. Переехали в другой город. Ее, старшую, оставили с младшим братом (3 года) в новом доме, сами поехали к родственникам просить помощи в разгрузке вещей, не было еще телефонов. Сидят они в пустой комнате на полу, в какие-то кубики, солдатики с братиком играются. Захотелось ей пить, пошла во двор с колонки попить, водопровода тоже не было, старенький домик. Возвращается, слышит: брат смеется. Заходит...Игрушки лежат посреди комнаты, а он возле угла стоит и закатывается от смеха, глядя в пустой угол. Лика осторожно так спросила, что он делает. А братик отвечает, что дядька его смешит, это его дом. Лика так испугалась, что схватила брата и бегом по дороге в сторону, куда родители уехали.На полпути они их подобрали. Посмеялись с нее тогда, мол, у ребенка фантазия бурная. А родня, которая в этом городе жила, в один голос подтвердили, что мужик в этом доме повесился после смерти сына. Балагур был.А так, прожили они там долго, ничего с ними не случилось, но Лика пару раз еще брата за разговором с дядей ловила. Верить или нет - тут каждому свое. Но Лика весьма серьезная и рассудительная девушка, не верить ей у меня оснований нет, хотя, в целом, я в такое не очень...Автор - Airin.Sozvezdie.

Ключевые слова: Многодетная семья девочка младший брат пустой угол дядя смерть авторская история

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