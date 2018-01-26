Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

О детях и видениях

Честное слово, бывшая однокурсница Лика рассказывала.

Она из многодетной семьи. Переехали в другой город. Ее, старшую, оставили с младшим братом (3 года) в новом доме, сами поехали к родственникам просить помощи в разгрузке вещей, не было еще телефонов. Сидят они в пустой комнате на полу, в какие-то кубики, солдатики с братиком играются. Захотелось ей пить, пошла во двор с колонки попить, водопровода тоже не было, старенький домик. Возвращается, слышит: брат смеется. Заходит...

Игрушки лежат посреди комнаты, а он возле угла стоит и закатывается от смеха, глядя в пустой угол. Лика осторожно так спросила, что он делает. А братик отвечает, что дядька его смешит, это его дом. Лика так испугалась, что схватила брата и бегом по дороге в сторону, куда родители уехали.

На полпути они их подобрали. Посмеялись с нее тогда, мол, у ребенка фантазия бурная. А родня, которая в этом городе жила, в один голос подтвердили, что мужик в этом доме повесился после смерти сына. Балагур был.

А так, прожили они там долго, ничего с ними не случилось, но Лика пару раз еще брата за разговором с дядей ловила. Верить или нет - тут каждому свое. Но Лика весьма серьезная и рассудительная девушка, не верить ей у меня оснований нет, хотя, в целом, я в такое не очень...

Автор - Airin.Sozvezdie.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:44
Сегодня, 09:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 418Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Многодетная семья девочка младший брат пустой угол дядя смерть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 143
А я поверю +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: Qusto
Сегодня, 10:03
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (574|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 055
Типичная история из жизни:

1. Причин не верить рассказчику(Лике) нет;

2. При этом сам в такое верю не особо (подстраховался на случай критики, типа все претензии к Лике), но все же опубликую;

3.
Верить или нет - тут каждому свое.


А это вообще типичная коронная фраза. facepalm

Без оценки, только из-за журналиста.
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Joss
Сегодня, 10:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 150
Верю на все 100%
+++++++
Зарегистрирован: 1.02.2016
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 10:37
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1357|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 459
Верю, почему бы нет. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Летяга
Сегодня, 12:16
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9528|-4)
Публикаций: 392
Комментариев: 6 966
Посмеялись с нее тогда
,
Убить бы автора bowtie Веселили бы народ с дядькой на пару. Вот бы с них посмеялись.
Меня убивают эти "мутации языка".
Михалычу +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.