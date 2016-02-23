27. Запредельная сенсация

27. Запредельная сенсация

Апрель 2016-го года

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Mister Slime Просмотров: 26 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 01:55 by

- Господа, мои поиски завершены, – воскликнул рыжий парень в очках, ворвавшийся в комнату издательства студенческой газеты «Вестник».Под издательство выделили небольшую комнату в общежитие номер пять и ещё одну комнату под архив. Парень, вошедший в редактуру со столь громким заявлением, был как раз архивариусом по основному назначению, однако, как часто бывает в малоизвестных издательствах, у «Вестника» наблюдался недостаток кадров, потому архивариус был так же и полноправным журналистом и принимал участие в издание статей. Собственно, в сотворении еженедельного номера принимал участие весь небогатый штат газеты, все шесть человек. Это был главный редактор Олег, редактор Евгений, репортёр Лиза, аналитик Юлия, верстальщик Дмитрий и, собственно, сам архивариус Сергей.На данный момент все шестеро собрались в комнате и серьёзно обдумывали, о чём же будет следующий номер. Молодой коллектив столкнулся с распространенной проблемой маленьких издательств – отсутствие каких-либо ярких событий, относящихся к из ВУЗу или к их городу в принципе. Сделать привычный затрапезный номер из скучных статей и освещений никому неинтересных ВУЗовских мероприятий не подходило – данный номер был непростой. Он отправлялся на конкурс на самую лучшую студенческую газету в городе.Когда встал вопрос о нахождении информационной бомбы, Сергей, как архивариус, очевидно, решил порыться в архиве и найти какие-нибудь интересные события прошедших лет и провёл там около недели, периодически делая выползки за едой. Никто не был уверен, но, кажется, Сергей даже не уходил на ночь в свою комнату, а оставался в архиве.- Серёга, если ты нашёл какую-то ерунду, лучше говори сразу, – главред Олег развернулся на скрипящем кресле и с нетерпением почесал бороду смоляного цвета. – Мы уже в абсолютном отчаянии, и моё сердце не выдержит плохого ответа.Сергей поправил очки и напустил на себя таинственный вид. Не отрывая взгляда от публики, он нашарил рукой свободный стул, поставил его спинкой вперёд и сел, широко расставив ноги.- Дохлый номер, – констатировал Дмитрий и отбросил со лба прядь волос.Они у него были приличной длинны - до плеч, а еще неплохо смотрелись с бородой.- Сергей опять отрыл какое-то старьё, – тихо пробормотала рыжеволосая Юля.Сергей поверх очков посмотрел на своих коллег.- Благодарю за внимание, господа, – сказал он. – Нет, серьёзно, вы отличные слушатели.Лиза, блондинка с короткой стрижкой, усмехнулась и бросила ногу на ногу. Евгений, голубоглазый блондин с прямо-таки ангельской внешностью, осмотрел всех присутствующих.- Друзья, - сказал он, – я удивлён вашим поведением. Может, дадите нашему другу рассказать? Мы тебя внимательно слушаем, – обратился он к архивариусу.Тот высоко задрал подбородок.- Я рад, что вы закончили свою буффонаду, – последнее слово произнёс с максимальным презрением, – и можете выслушать меня. Благодарю, Евгений.Женя широко улыбнулся и, приложив руку к сердцу, слегка поклонился Сергею. Верстальщик Дима закатил глаза, Лиза снова усмехнулась.- Так вот, я провёл неделю в архиве, – сказал Сергей. – Неделю на сухом пайке, спал я прямо на полу и всё свободное время посвятил поискам. Некоторые пары даже пришлось пропустить из-за этого, а это грозит отработками.- О, ради бога, – пробормотал Дмитрий, – ну к чему эта интерлюдия?- И вот, пройдя через эти моральные страдания, можно сказать, духовный аскетизм, – проигнорировал реплику верстальщика Сергей, – я, наконец, нашёл нужный нам материал! Материал века, материал, который перевернёт мир…- Материал подойдёт для того, чтобы его отправить на конкурс лучшей студенческой газеты? – прервал его главный редактор Олег.Глаза Сергея загорелись. Скрежеща ножками стула по деревянному полу, он подобрался ближе к Олегу. Тот даже немного отодвинулся назад, настолько зрелище было пугающим. За Сергеем по полу тянулись четыре царапины.- За это нам спасибо не скажут, – пробормотала Юлия.- К чёрту конкурс, – резко бросил Сергей прямо в бородатое лицо главного редактора. – То, что я нарыл, выйдет на мировой уровень.- Что же ты нарыл? – озадачено почесал голову Олег, скрипя щетиной.Он начал лысеть ещё в двадцать один, так что теперь, когда на его голове поубавилось волос, он просто стригся машинкой под 5 миллиметров.Сергей вскочил со стула так резко, что тот покачнулся и упал на пол. Внимания на него Сергей не обратил и поднимать не стал.- Студент изготавливает наркотики на дому! – рукой он провёл по воздуху, имитируя проплывающую в воздухе газетную статью. – Таинственные исчезновения людей на протяжении девяти лет! И на затравочку: возможные действия серийного маньяка прямо у нас в городе, на данный момент!Архивариус оглядел публику. Похоже, его выступление мало кого вдохновило. Олег покачался на стуле.- Думаю, я выражу общее мнение, – он обвёл рукой всю комнату. Дмитрий замотал головой, вызывая волны в своей причёске. Лиза приложила руку к лицу, делая вид, что чешет лоб, – что такие короткие тезисы дают крайне мало информации. Дай нам больше конкретики, Серёга!- Ну, раз я вас заинтересовал… - протяжно сказал Сергей. – На этот случай я подготовил презентацию. Пройдёмте в архив, друзья.И, развернувшись, проследовал прочь из комнаты.В редакционной воцарилось молчание.- Мы правда будем слушать это? Я просто напоминаю, что это время можно потратить на что-то полезное, – спросил Дмитрий.Олег встал из-за стола и, поправив воротник своей клетчатой рубашки, навис над верстальщиком. Главный редактор газеты был внушительных габаритов и в хорошей физической форме.- И на что же мы его можем потратить? - с наездом спросил Олег. – Ты, конечно, можешь его потратить на вёрстку очередного говносайта за три рубля. Но у меня, например, только одно место работы – наша газета, и наша газета на данный момент нуждается в помощи. Которую нам любезно представляет Сергей. Так что отрываем задницы от кресел и идём в архив. Шустрее.- Да мне вообще, блин, пофигу... – пробормотал Дмитрий и нехотя поднялся со стула, поправляя сбившийся капюшон серой толстовки.Вся публика редакции повставала со своих мест и направилась в архив. Население общежития удивлённо следило за появившейся активностью со стороны журналистов. Уже почти две недели ребята просто приходили на работу и никуда не уходили до конца смены.Комната архива располагалась прямо напротив редакционной. Это была почти целиком вотчина Сергея. Хотя Олег, как главред, и имел некую власть над ним, его пугала сама мысль о том, чтобы войти в это царство пыли и стеллажей. Бюрократию Олег очень не любил и потому, когда обнаружил у тогда ещё первокурсника Сергея тягу к бумагам, сразу завербовал его в свою команду и отдал архив целиком в его распоряжение. И сейчас он снова возвращался туда, куда не планировал входить уже никогда.В архиве было чертовски темно – в комнате не было окон. На данный момент единственным источником света являлась открытая дверь.Евгений вошёл в комнату и сразу спотыкнулся. Раздался грохот.- Ох-ох! – воскликнул Женя.Никто не удивился. Нецензурных слов от Евгения никогда не слышали.- Сергей, здесь очень темно, – пожаловался Женя. – Не мог бы ты включить свет?- Я не вворачивал лампочки, – сказал Сергей.- Это почему же? – поинтересовался Олег.- Верхний свет переоценён, – пояснил свою позицию Сергей. – Мне привычнее работать с настольной лампой.- Может, потому у тебя проблемы со зрением, Серёга? – спросила Юлия, присаживаясь на стул.- Думаю, причина в другом, – усмехнулся Дмитрий, рукой нашаривая стул.- Шутка очень очевидная, – заметила Лиза, – и потому - плоская.- Главное, чтобы было смешно мне, – заявил верстальщик, самодовольно усмехаясь.- Основной принцип ваших двачерских шутеек, – фыркнул Сергей.Даже в такой темноте было видно, как серые глаза Димы загорелись праведным гневом.- Не трогай святое, богохульник. Он умер за наши грехи.- Это уже напоминает бред, – встрял Олег, – но мы здесь, чтобы послушать другой бред. Правда, как мы будем смотреть твой материал при отсутствии света, Серёга?- О, я подготовился, поверь мне, Олег, – сказал Сергей и закрыл дверь.Все погрузились во тьму. Послышались шаги, затем щелчок. На стене появилось изображение, кажется, газетная вырезка. Сергей что-то покрутил, настраивая резкость. Теперь все могли прочитать содержание выпуска. Газета была старой, но не то чтобы очень, 2007 год. На фото красовался довольно симпатичный молодой парень с худым лицом, растрёпанными волнистыми каштановыми волосами и рыжеватой щетиной. Такой видок обычно бывает у студентов, которые после пар идут на работу. Заголовок гласил, что этот студент пропал без вести.- Итак, идти будем в том же порядке, как шёл я, – объяснил Сергей.Сергей был далеко не глуп, как могло показаться ранее, и понимал, что прийти к тому выводу, к которому пришёл он, его коллеги могут только тем же путём, каким шёл и он. Потому он начал с самого лёгкого.- Знакомьтесь, наш бывший однокурсник, Дмитрий Рязанцев. Точнее, однокурсник только мой и Евгения, поскольку только мы здесь учимся на факультете международных отношений. Правда, учился он там почти десять лет назад. Учёба была прервана его внезапным исчезновением. Газеты говорят, что пропал он, когда возвращался домой после работы.- Обстоятельства? – спросил Олег.- Ему должны были вызвать такси… Он работал в торговом центре, там такие правила, однако начальник по той или иной причине такси ему не предоставил. И Дмитрий отправился домой на автобусе под номером 27. Сел на него примерно в двенадцать. Ровно в 00:27 автобус заглох и встал посреди дороги.- Откуда известно такое точное время? – скептически спросила Лиза.- Это хороший вопрос! – сказал Сергей. – Дело в том, что, когда автобус сломался, часы на панели зависли именно в таком положении – 27 минут первого. Ещё один факт, довольно интересный, – автобус на месте завести не удалось, его решили отэвакуировать. Так вот, когда его зацепили, то крюк у эвакуатора просто оторвался, а у автобуса подломились мосты, и он буквально сел на землю. Потом его очень долго вытаскивали с помощью манипулятора и прочей техники.- Занятно. Что там с парнем? – спросил Олег.- Ах да, парень. Так вот, водила утверждал, что, когда он встал на дороге, Дмитрия уже не было на месте, хотя до этого он не останавливался нигде и даже двери не открыл после вынужденной остановки – их просто заклинило в результате поломки. Конечно же, водилу стали раскручивать – уж больно неправдоподобную версию событий он излагал. Но, как выяснилось в результате следствия, водителю предъявить было нечего – Рязанцев не оставил после себя никаких следов, даже следа задницы на сиденье не осталось. Улик не было, тела не было, Дмитрия признали без вести пропавшим. Ситуация усугублялась тем, что у Дмитрия осталась невеста, которая была ещё и беременна. Их ребёнку сейчас, наверное, лет девять. Это сыграло определённую роль в закрытии дела – Дмитрия решили признать нерадивым папашей, пресса подхватила тему. Репутация пропавшего студента была опорочена. И за этим следует последний акт этого раздела, довольно жуткий акт. Смотрим следующий слайд.Послышался щелчок, картинка сменилась. Все присутствующие привстали со стульев, чтобы лучше разглядеть картинку. Кто-то нервно усмехнулся, женский голос охнул. Кто-то сказал «чёрт побери». Голос этот был похож на голос Евгения.На картинке было фото некой обшарпанной стены подъезда, скорее всего, это была лестничная клетка. Стена была выкрашена снизу в бугристую, с подтёками, сине-серую краску, верхняя половина традиционно была побеленная. Чуть левее виднелся счётчик света, наверху выглядывал номер этажа – седьмой. Был довольно типичный интерьер здания, возведённого до перестройки, за исключением одной детали: на всю стену, крупными буквами, кроваво-красного цвета была написана фраза, от которой так и тянуло злобой и агрессией. От букв тянулись тоненькие подсохшие ручейки, было видно, что мазали свежей краской жирно и наспех.- «Я не бросал ребёнка!», - пробормотал Олег. – Это он написал?Сергей сдержанно кивнул. Ему понравилось действие надписи на публику, не зря он включил её в свою презентацию. Когда он сам набрёл на надпись в первый раз, то смотрел на неё полчаса, как загипнотизированный. Не то чтобы полчаса, возможно, на три минуты поменьше.- Надпись появилась только в 2011 году. Подъезд на картинке, как вы поняли, является подъездом, в котором живёт на данным момент его бывшая невеста – Алиса Лерина. Когда Алиса обнаружила надпись, у неё началась истерика. Она обратилась в полицию. Или в милицию, не помню, как тогда было.- Тогда уже полиция была, – напомнил Дмитрий. – Закон был как раз с 2011 года.- Так вот, когда полиция была привлечена, дело Рязанцево опять получило ход. Почему так? Дело в том, что надпись, как оказалось, было сделана кровью. Вы могли об этом догадаться по внешнему её виду. Анализ показал, что группа совпадает с группой Рязанцева, кроме того, были найдены отпечатки пальцев Рязанцева рядом с надписью. Становилось интересно, провели почерковедческую экспертизу. Экспертиза показала, что почерк однозначно принадлежит пропавшему студенту. Это позволило сделать следующие выводы – Дмитрий Рязанцев все-таки жив, он следит за новостями о себе ,и он приходил в этот дом. Но что же дальше? Опрос соседей по площадке ничего не дал – надпись появилась наутро, кто её сделал, не видел никто. Поиски Дмитрия возобновились, но успехов не принесли. Рязанцеву опять удалось испариться. На данный момент надпись на стене – единственное и последнее послание от пропавшего Дмитрия. Его до сих пор не нашли.- Очень интересное дело, – сказал Олег. – Но я надеюсь, это не та сенсация, которую ты нам сулил. Потому что этого как-то мало.- Это только интерлюдия, – заверил Сергей. – Идём дальше. Нашёл я про этого студента у нас в архивах. Моё внимание привлекла одна деталь – в статье о нём не была приведена статистика о пропажах в городе. Обычно её добавляют в подобные статьи. И я решил поискать эту статистику самостоятельно. Тут я столкнулся с первыми трудностями. Сначала я повёл себя прямо-таки по-простаковски – просто загуглил данные. Однако ничего я подобным образом не нашёл. Я подумал, что поисковик чудит, решил поискать вручную, безрезультатно залез на сайт МВД, поискал разные статьи от газет. Статей об исчезновениях людей оказалось немало, но статистики там тоже не оказалось. Я понял, что обычными методами тут не справиться. Тогда я прибег к Дарквебу.- Ни черта себе! – воскликнул Дмитрий. – Да ты опасный парень. Что же ты сделал? Скачал Тор?- Хо-хо, – картинно рассмеялся Сергей, – мои методы несколько отличаются от твоих, Диман. Но раскрывать всей сути я не стану, не для твоей это нежной психики.Дмитрий ничего не сказал в ответ, хотя пассаж в его сторону был довольно едкий. Он внезапно вспомнил, что на «скрытом» форуме, где Дмитрий часто приобретал не совсем законные медикаменты, был один парень под ником Архивариус. Казалось бы, палево было очевидным, но, что странно, Дмитрий его не замечал до определённого момента. Как оказалось, Архивариус собирал информацию в Дарквебе, пока верстальщик затаривался там рецептурными препаратами. Дмитрию стало интересно, а знает ли о его деятельности в сети Сергей.- Так вот, с помощью моих маленьких помощников я все-таки нашёл необходимую информацию. Почему её скрывают, я понял сразу. Смотрим слайд.Послышалось перещёлкивание проектора. На стене отобразился график с единственной красной линией, которая ровно и без изломов шла вверх. Нижняя ось обозначалась как «год» и начало шло от 2006 года. Заканчивалось всё настоящим временем. Верхняя ось обозначала некое количество и шла от нуля до трёхсот.- Я сделал график для вашего удобства, – сказал Сергей, поправляя очки. – Мне-то пришлось работать с голыми цифрами.- Отличная работа, – похвалил Евгений, наклоняясь к графику. – Я так понял, это соотношение пропавших людей к году? Если это так, то данные неутешительные.- Всё верно, это количество пропавших людей в определённый год. Как мы можем видеть, в этом году пропало 227 человек, когда в 2006 году цифра составляла всего 25 человек. Начало всплеска очень легко прослеживается – видите, в июле 2007-го всего 28 человек, а в августе того же года уже 50 и дальше показатель только продолжал расти и ни разу не упал. Важное замечание – все люди, приведённые в данном графике, найдены не были. Почти все.- Очуметь! – воскликнул Евгений. – Вот уж где готовая сенсация. Таинственные исчезновения горожан!Олег громко откашлялся.- Не гони лошадей, – он повернулся к архивариусу. – Насколько твои данные достоверны? Может быть, ты их из головы взял.Сергей приосанился. Это было больной темой архивариуса, чьей родной стихией был поиск и подтверждения информации. Конечно же, он просто так не стал бы выкладывать им непроверенную инфу, о чём вообще думает этот главред?- На каждого человека, которого здесь видишь, – сквозь зубы процедил он, – готов предоставить отдельный документ. Да вот только…- Да вот только, – нетерпеливо продолжил за него Олег, – все эти документы получены тобой полулегальным способом, а значит - законной силы иметь не могут. Хорошая журналистика работает только подобным образом – ты что-то заявил, ты предоставил доказательство. Твоё доказательство же загонит нас всех за решётку, поэтому использовать его мы не можем, ведь методы, которые ты используешь, не совсем законны.- А что, скрывать информацию о чрезвычайной ситуации в городе законно? – спросила Юлия, поправляя очки. – Если уж ты заговорил о журналистике, то давай вспомним, что журналисты - это глас народа, а не правительства.- Ха-ха, не много ли гонора для такого скромного коллектива? – неискренне рассмеялся Олег. – Вы всегда сами говорили, что мы здесь занимаемся ерундой и реального веса «Вестник» не имеет. Вы никогда и не верили в «Вестник».- А сейчас у нас появилась реальная возможность сделать что-то, – встряла Лиза –, и наконец-то поднять эту газету из дерьма. Мы уже три года сидим здесь и клепаем скучнейшие статьи про ВУЗовские ярмарки, а когда появилась возможность обратить внимание на нас, у тебя обнаруживается отсутствие яиц?- В этом, блин, и назначение ВУЗовской газеты, – оправдывался Олег. - Мы тут клепаем статьи про ярмарки и награждения профессоров. Ни мне, ни газете не нужны проблемы. Давайте лучше напишем про какого-нибудь профессора, вон историку в этом году сто лет исполняется.- С каких это пор ты стал журнашлюшкой, Олежка? – с усмешкой спросил Дмитрий.Олег тихо заскрипел. В сполохах проектора было видно, что главред пытается справится с эмоциями и сохранить лицо. Он несколько раз шумно вдохнул и выдохнул и наконец заговорил.- Хорошо, змеёныши. Сваяем номер, раз вы так хотите. И, конечно же, вся ответственность будет лежать на мне, как на главном редакторе. И ещё кое-что. Дмитрий, я много раз говорил, что мы должны воздерживаться от нецензурных выражений. Всё-таки мы профессионалы.- Здесь профессионал с квалификацией только ты, – невзначай заметила Юля, – а все мы обучаемся сторонним профессиям. Дима на ПММ, Серёга с Женькой на МО, а мы с Лизой на экономическом.- Шлюшка - это не мат, – тихо пробурчал Дмитрий.- Короче, Серёга, дальше по тексту, - сказал Олег.- Хорошо, что вы закончили, – сказал Сергей. – Не ожидал, что моё расследование вызовет такой резонанс.- Почему ты называешь это расследованием? Что ты постановил, глядя на эти цифры? – спросила Лиза.- Потерпи немного, Лизонька, и я тебе всё расскажу, – раздражённо сказал Сергей, – и на пальцах покажу, если будет непонятно. Никто не возражает, если я закурю?- Вроде в общаге курить нельзя, – заметила Юля.Сергей тем временем достал из кармана пачку «Ричмонда» и начал чиркать зажигалкой.- Да? А я постоянно здесь курю, – сказал он и затянулся.По архиву распространился вишнёвый запах.- Серёга, ну твою мать, – зашёлся в кашле Олег.- Олег. Где твои манеры, что за выражения? – еле сдерживая ухмылку спросил Дмитрий.- Подожди, Серый, – сказала Лиза, – ты сказал, что почти все люди из твоего списка не были найдены. Что значит «почти»?- То и значит, – ответил Сергей, выпуская кольца дыма. – Одной девушке удалось вернуться.- Вернутся откуда? – в недоумении спросила Лиза.- Из лап маньяка, – зловеще произнёс Сергей. – Здесь мы подходим к финалу моих умственных терзаний. Я решил, что всё вышеприведённое – действия серийного маньяка. Для того, чтобы прояснить картину, я должен вам рассказать про эту девушку. Слайд!Следующий слайд показал темноволосую девушку с усталым лицом. Находилась она, судя по интерьеру, в какой-то больнице.- Зовут Кристина Юрина. Недавно вышла из Орловской психиатрической лечебницы.- Не очень хороший свидетель, – заметила Юлия.Сергей не обратил внимания на реплику.- В далёком 2007 году, за некоторое время до исчезновения Рязанцева, она тоже пропала, но всего на неделю. За это время её родители уже организовали поиски, и вдруг она появилась в своём собственном подъезде дома номер 27, там, где её последний раз и видели. Как оказалось, к этому моменту здравого рассудка у неё почти не осталось. Она утверждала, далее по тексту, «что случайно прокатилась в двадцать семь минут первого сначала на второй, а потом на седьмой этаж. В результате этого она попала в совершенно другое место, давно заброшенное и опасное, где бродят существа, способные вытянуть из тебя душу». Выйти из этого жуткого места ей помог некто Костя Меньшиков. На всём протяжении путешествия Константин лично ей не показывался, но связывался с ней по телефону. И, по её словам, вся прогулка заняла всего пять часов, когда в реальном мире прошла неделя. Звучит не очень правдоподобно, не так ведь?- Да нет, почему же, очень правдоподобно, – сказал Дмитрий, – очень правдоподобно, что пациент «Орловки» рассказывает подобные истории.- Ты извини, Серёг, – сказал Евгений, – но как мы можем использовать показания психически неуравновешенной? Начиная с того, что это вообще не этично.- Не смотрите на то, что она сумасшедшая и рассказывает небылицы, – сказал Сергей. – Читайте между строк, дамы и господа. В её рассказе прозвучало вполне конкретное имя. А вот под это уже можно копать. Переходим к конечной точке расследования – Константин Меньшиков.Слайд переключился. На стене было фото молодого человека с чёрными волосами, цвета вороного крыла, одна прядь была красного цвета. Чёлка закрывала один глаз. Носил парень очки в тонкой оправе.- Ого, вот это кун, – присвистнул Дмитрий, – таких сейчас уже не делают. Хотя я почти уверен, что наш Евгеша в своё время именно к ним и принадлежал. Да, Жека?- Вовсе нет, – спокойно ответил Евгений, – а ты, между прочим, сам являешься членом давно канувшей в лету субкультуры, основной идеологией которой являлось задротство.Дмитрий только злобно фыркнул в ответ.- Константин Меньшиков, тоже студент нашего ВУЗа, только он учился уже на физическом факультете девять лет назад. Твой сокурсник, Дима.- Ага, на лекции вместе ходим, – отозвался Дмитрий, – хотя нет, дай угадаю. Он тоже пропал.- Совершенно верно. Пропал раньше всех здесь озвученных людей, в начале августа 2007-го. Не наводит на определённые мысли? Вспомните график, всплеск исчезновений начался как раз в это время.- Ты считаешь, что с него всё началось? – осторожно поинтересовалась Юля.- Я считаю, что это он всё начал, – холодно ответил Сергей. - Рассмотрим подробней обстоятельства, что предшествовали его исчезновению, и что последовало за ним. Исчез он, как вы заметили, летом, заканчивая четвертый курс университета. Парень готовился к выпуску, но на парах начал появляться крайне редко, что интересно, Константин был отличником, выиграл кучу олимпиад. По словам некоторых сотрудников университета, он работал над неким индивидуальным проектом. И после того, когда с горем пополам Константин сдал эту сессию и ушёл на лето, обратно он уже не вернулся. Он был иногородним и сиротой, его исчезновение заметили не сразу. Обратил внимание на его отсутствие его дипломный руководитель – профессор Попов уже в сентябре. Были организованны поиски, вскрыта с целью обыска его квартира. Вот тогда и началось самое интересное… через некоторое время после обыска во всех газетах появились статьи о Меньшикове – на его квартире обнаружили оборудование для изготовления наркотиков. Дело закрылось само собой, Константина так и не нашли.- Почему ты думаешь, что он маньяк, а не первая жертва маньяка? – спросила Лиза.- Не знаю, – сказал архивариус, туша сигарету, – на этот счёт у меня нет ни доказательств, ни соображений. Единственное, что наводит на эти мысли, так это причастность Меньшикова к наркобизнесу и его странное поведение перед исчезновением. Впрочем, моё расследование произведено в только стенах этой комнаты. Нам же нужно больше мнений со стороны. Короче, на этом этапе я предоставил вам всё, что имел. Да ещё и в форме крутой презентации с ламповым проектором.- Погоди, – прервала Лиза, – а что тогда насчёт Рязанцева? Как его случай связать с этим всем?- Надпись сделана кровью, кровью Рязанцева, – задумчиво сказал Сергей. – То, что там его отпечатки… ну, для этого необязателен цельный, так сказать, человек. Единственное, что не вяжется – почерк. Ну, в конце концов, тут может быть ошибка эксперта, очень умелое подражание со стороны Меньшикова, да газетная утка в конце концов.- Хорошо, мы разобрали все вопросы, – сказал Олег. – Тогда отправляемся обратно в редакционную. Надеюсь, никто по пути энтузиазма не растеряет?- Смотри, чтобы из тебя по пути всё дерьмо не вывалилось, – усмехнулся Дмитрий, – а то дальше не сможешь оставаться Большим Боссом.- Закрой пасть, – оборвал его Олег.Через некоторое время весь состав газеты, щурясь от яркого света, расселся по своим привычным местам. Сергей опять сел на лишний стул. Олег, как журналист по образованию, ещё только войдя в комнату, уже имел примерный план действий. Олег мог бы сделать большие успехи на журналистском поприще, однако после получения диплома поступил на аспирантуру и продолжал работать в «Вестнике», растрачивая свой талант. В науку Олег не рвался – ему скорее не нравилась перспектива после ВУЗа снова стартовать с нуля, начиная работу обычным репортёром в газете, которая соблаговолит взять его без опыта работы. В «Вестнике» Олег занимал главенствующую должность и был доволен этим. Согласно разумению Олега «лучше быть большим человеком в маленьком городе, чем маленьким человеком в большом городе».- Значит так, ребята, что я увидел… - начал Олег, потирая виски. – Здесь нужно работать в трёх направлениях. Прежде всего нас интересуют подробности жизни и исчезновения главного подозреваемого – Меньшикова. Насколько мне известно, профессор Попов до сих пор у нас преподаёт. Значит нужно разузнать у него про этого Меньшикова побольше, тем более, что он единственный, кто может нам о нём хоть что-нибудь рассказать. Как я понял, у Меньшикова не было ни друзей, ни семьи.Сергей кивнул.- Значит так, – Олег почесал бороду, – к Попову пойдут Диман и Юлька.- А почему, собственно, я?! – встрепенулся верстальщик.- Он препод на твоей кафедре, логично, что к нему отправишься ты, пацан, – сказал Олег.- Да, блин. У меня долги по его предмету, – пожаловался Дмитрий.- Вот как раз и отработаешь, – отрезал Олег. – Я уже устал тебя вытягивать. Ну а чего тебе бояться? После первого отчисления тебе уже даже армия не грозит, восстановишься, как и в прошлый раз. Подожди, а разве не Попов тебя тогда турнул?- Неа, там другой чувак был, – сказал Дмитрий, отводя глаза.По его лицу было видно, что он не совсем честен, но вступать в конфронтацию с Олегом, когда поднята такая щепетильная тема, боится. Проблемы с учёбой постоянно преследовали Дмитрия, ибо в учёбе он смыла особого не видел – себя он считал уже окончательным хорошо оплачиваемым специалистом. Однако, в современном мире без бумажки было никак, потому Дмитрий рефлексировал, называя это процессом обучения.- Отлично, с этим разобрались. Теперь деваха… - Олег пощёлкал пальцами.- Кристина Юрова, – подсказал Сергей.- Ага. Вот ты, Серёга, ей и займись. Найди и опроси, ну, короче, сделай всё как умеешь. В помощники выделяю тебе Лизу.- Почему это мы с Серёгой с психованной работаем? – возмутилась Лиза.- Потому что Серёга учится на международных отношениях… он почти дипломат, – нашёлся с ответом Олег.- А я здесь при чём? Я экономист, – продолжила гнуть Лиза.- Не знаю, посчитай там расходы, дебет-кредит, – отмахнулся Олег. - Ну и Рязанцева мы с Жекой берём на себя.Евгений страдальчески закатил глаза. Работать с Олегом означало работать одному. В силу своего доброго характера, Женя не мог ни отказать Олегу пойти с ним, ни заставить его работать на равных условиях.- Рязанцева? Ты за ним в пекло полезешь? – осторожно спросил Дима.- Неа, есть же его невеста. Её и опросим, – сказал Олег. – Ну что, по коням, господа!Двое молодых людей вошли в здание университета, типичного в своей архитектуре – жёлтые стены, белые колоны, гипсовая лепнина, большой атриум с кучей кресел внутри. Высокий худой парень с длинными каштановыми волосами и короткой бородой, в серой толстовке и вылинявших джинсах и девушка с тёмно-рыжими волосами, в очках с чёрной оправой в белой блузке и чёрной жилетке поверх. Они остановились у турникета, провели пропусками, прошли внутрь. У парня было крайне угрюмое лицо.- Глупый Олег, – пробурчал Дмитрий. – Он, блин, специально меня отправил к Попову, чтобы поиздеваться.- У тебя реально много долгов по учёбе? – спросила Юля.- Скажем так, – почесал бороду Дмитрий, – сегодня мы с профессором увидимся в первый раз.Юля покачала головой.- Можно вопрос?- Валяй, – мотнул головой Дмитрий.- Зачем ты вообще учишься здесь? В армии ты отслужил, и, насколько я знаю, ты уже знаешь всё, что должен знать веб-дизайнер, и уже зарабатываешь этим на жизнь. В отличие от меня. Сомневаюсь, что вообще найду работу по специальности.- Я зарабатываю фрилансом, – нехотя сказал Дмитрий, – но по-чесноку – меня не устраивает такая форма заработка. Хочу в компанию на постоянку.- Это зачем же? – удивлённо спросила Юля. – Сейчас ты ведь сам устанавливаешь правила – когда вставать, когда начать работу.- Мне нужна стабильность, – признался Дима. – Иногда заказов бывает столько, что еле успеваю отмахиваться. Но бывают моменты… будто засуха. И ты сидишь и думаешь, как долго это продлиться. Вот поэтому мне нужен диплом. Но ходить на пары, делать курсачи – это всё не для меня. Поэтому я устроился в газету. Работы там немного и с учёбой помогают.- Понятно, – сказала Юля, – но разреши дать совет: на постоянной работе тебе, возможно, придётся делать всё, что ты так не любишь – ходить на пары и делать курсачи. В переносном смысле.Дима только вздохнул.Они подошли к кабинету, на котором была табличка: «Профессор физических наук А.Ф. Попов». Дима постучал.- Войдите! – послышалось изнутри.- Может, ты первая? – спросил Дима.Юля только закатила глаза и зашла внутрь. Кабинет оказался на удивление со вкусом обставлен – всего лишь письменный стол и шкаф с книгами. Никаких излишеств в виде атласов на стенах и бесконечных наград и патентов. За столом сидел полноватый мужчина лет шестидесяти, с седыми волосами и аккуратными усами.Дмитрий бочком, прячась за Юлией, зашёл следом.- Здравствуйте. Мы из нашей газеты «Вестник», хотели бы взять у вас интервью. Меня зовут Юлия, можно просто Юля.- А кто это за вами прячется? – спросил профессор.Дмитрий вышел на свет и выпрямил спину.- Я Дмитрий, можно Дима.- Ага, припоминаю… - Попов с хитрым прищуром посмотрел на верстальщика, но ничего ему не сказал. – Так по какому поводу интервью? В последнее время я не выезжал на конференции с докладом, да и юбилей у меня ещё не скоро.- Мы не с этой целью, – сказала Юля. – Вы же знаете, что по городу проводится конкурс на лучшую студенческую газету? Наш архивариус нашёл одно старое дело, которое мы решили рассмотреть в нашем номере, который отправим на конкурс.- Что же за случай? – заинтересованно спросил профессор.- Случай с пропажей студента. Произошёл девять лет назад. Студента звали Константин Меньшиков, – подал голос Дима.Профессор откинулся на спинку кресла и сцепил руки в замок.- Ага, вот оно, значит, как… - пробормотал он.- Помните про него что-нибудь? – спросила Юля. – Мы узнали, что вы его курировали.- Прекрасно помню, – сказал Попов. – Меньшиков был уникумом, не побоюсь этого слова. Я понял сразу, что он студент с будущим, потому за него взялся. Нужно сказать, не прогадал – мы с Костей работали два года, и за эти два года он предоставил много проектов – у себя на дому он собирал сложнейшие приборы буквально из подручных материалов. Больше всего его интересовали ускорители частиц – он собрал кучу синхрофазотронов, парочку из его творений есть и у нас на кафедре. Все его работы имели то или иное отношение к элементарным частицам. Ещё помню, он постоянно спрашивал, можем ли мы организовать научную поездку к Большому андронному коллайдеру. Я отвечал ему, что при должном усердии нас заметят и, возможно, министерство выделит деньги. Потому Костя в таком бешеном количестве производил работы и приборы.- Ясно, в общем, вы можете сказать, что человек он был очень устремлённый? – задала вопрос Юлия.- Очень и очень. Иногда его устремлённость напоминала одержимость. У него определённо была некая цель, но я не успел понять, что же им движет.- А в неформальной обстановке он когда-нибудь представал? Иными словами, какой он был человек вне учёбы?- Я не знаю, мне кажется, вне учёбы его и не существовало. Как вы знаете, он был сиротой, проводил большую часть времени либо на кафедре, либо у себя на квартире. Друзей у него вообще не было, а общался по большому счёту он только со мной. Ещё я знаю, что у него была некая подработка, связанная с компьютерной техникой, вроде он в этом неплохо разбирался. Знаете, не для записи, но мне кажется, что все остальные преподаватели ему завидовали – по интеллекту он превосходил всех нас. У меня было мужество это понять и принять, у остальных нет, потому работал с ним только я.- По правде говоря, нас больше интересует его индивидуальный проект, которым он занялся непосредственно перед исчезновением, – подал голос Дмитрий. – Знаете что-нибудь про него?- О, да. Этот злосчастный проект... – сказал Попов. – Да, эта перемена, которая с ним случилась… всё из-за этого проекта.- Что за перемена? – спросила Юлия.- На конец четвёртого курса Костя вдруг стал крайне редко появляться в ВУЗе. Это было для него крайне нетипично. Я всё пытался его выловить и наконец расспросить, в чём же причина. Он уверял меня, что готовит нечто невероятное. В один прекрасный момент я все-таки добился от него какой-то конкретики. Он заявил мне, что собрал у себя дома машину времени. Я немного обомлел от такого заявления и попросил подробностей. Он сказал, что об этом долго рассказывать, но у него с собой есть чертёж, если я посмотрю на него, то сразу всё пойму, и отдал мне вот это.Профессор открыл верхний ящик стола ключом. Порывшись немного в бумагах, он достал пожелтевший от времени тетрадный лист, на котором чёрными чернилами был изображён чертёж некого устройства. Для Юлии это выглядело как абракадабра. Дмитрий же нахмурился.- Выглядит как коллайдер. Но как он мог собрать коллайдер, чтобы тот поместился в его квартире, при условии, что тот работал? – спросил Дмитрий.- Меньшиков утверждал, что работал, – ответил профессор. – Когда я задал ему вполне закономерный вопрос, он ответил, что коллайдер помещается в коридоре его квартиры, и что он нашёл способ придавать частицам большое ускорение на малом участке.- Вы серьёзно? – ожил Дмитрий. – Он показывал вам установку?- Нет, говорил, что она ещё не протестирована. Он еще утверждал, что с её помощью он собирается перемещаться во времени. Короче говоря, Костя возомнил себя изобретателем машины времени.- Что было дальше? – нетерпеливо спросил Дмитрий.- Он пропал на три недели, вообще в ВУЗе не появлялся. Я уже думал, что он убился, – поделился профессор, – но он вдруг снова заявился. И этот раз был последним. Он подошёл ко мне и заявил, что машина готова и испытана. Я спросил его, неужели он смог путешествовать во времени. Он ответил, что действие машины оказалось несколько иным, намного более интересным. Он сказал, что открыл портал в другое измерение, давно заброшенное и населённое жуткими существами. Он заявил, что я должен это увидеть, и пригласил меня прийти к нему завтра. К сожалению, мне это сделать уже не удалось. Когда я пришёл в его квартиру на следующий день, она была опечатана милицией, а Константин бесследно пропал. Так и закончилась его история.Профессор грустно вздохнул. Дмитрий помялся на месте.- Последний вопрос, и хочу вас предупредить, – сказала Юлия, – если не хотите отвечать, не нужно. Но я уверена, вы всё же слышали, с чем связанно исчезновение Меньшикова и в чём его обвиняли. Ваше мнение на этот счёт?Профессор усмехнулся.- Я могу вам сказать, но при условии, что это не будет публиковаться. Опустим это вопрос в статье, и я в любом случае всё буду отрицать. Вам по-прежнему интересно?- Да, – неожиданно отозвался Дмитрий. – Скажите, что думаете. Записи не будет. Моё слово.- И моё, – добавила Юлия.- Ну, тогда слушайте, – профессор понизил голос. – Я ни в коем случае не поверю, что Меньшиков изготавливал наркотики. Область его познаний была совершенно другой, и его характер говорил о том, что деньги для него – бумага. Вы, к слову, знаете, что всё оборудование из его квартиры было вывезено властями, а прессу не допустили до квартиры? Мне кажется, Константин изобрёл нечто такое, что крайне заинтересовало наши власти. И его «таинственное исчезновение» с этим тоже связанно напрямую. Скажу честно, вы взяли очень опасную тему для номера, ребята. И я не пытаюсь вас напугать.Дмитрий нахмурился, Юля понимающе закивала.- Ну ладно, ребята, вы можете идти, – замахал Попов рукой. – На этом я закончил. Удачи вам в вашем начинании.Студенты направились к двери.- Хотя, подождите, Дмитрий. Задержитесь. У меня будет пару вопросов к вам. По поводу ваших пропусков.Автобус прикатил двоих студентов почти на самую окраину города. Среди зданий здесь превалировали хрущёвские пятиэтажки или приземистые двухэтажные здания. Дорога представляла собой дикую смесь асфальта, щебня и земли, повсюду валялся мусор. Несмотря на то, что отовсюду наступала весна, в этой части города, кажется, была вечная осень.- Ну и местечко, – сказала блондинка с короткой стрижкой в чёрной кожаной куртке.- Бывали и похуже, – заметил вихрастый рыжий парень в очках и пиджаке спортивного типа, – при условии, что здесь живёт выпускница дурдома выглядит вполне аутентично.- Почему лысый именно нас сюда отправил? – продолжила сокрушаться Лиза. – Сам сейчас сидит в тепле и пьёт чаёк со вдовой Рязанцевой. А Евгешка за него ещё и интервью по любому пилит.- Такой он человек. Он и Димку отправил к профессору, хотя в этом не было необходимости, – ответил Сергей.- Как ты нашёл эту тему? – спросила Лиза. – Не поверю, что ты просто перерывал архив и такой нашёл её в куче пыли.- Правильно, что не веришь, – криво ухмыльнулся Сергей. – Я выбрал неслучайно эту тему.- Ага, так я и знала, пацан, – хлопнула себя по коленке Лиза. – В чём причина? Колись, архивщик.- Вдова Рязанцева - моя сестра, – признался Сергей. – И она не вдова, Рязанцев не успел женится на ней. Она до сих пор Лерина.- Ого, – присвистнула Лиза, – я знала, что всё не так просто. Решил нашими силами расследовать пропажу свояка?- В то, что он жив, мало надежды, – ответил Сергей, – но эти позорные статьи… мне тогда было пятнадцать, и я прекрасно помню Дмитрия. Он был надёжным работящим парнем и хорошим другом для меня, он никогда бы не бросил мою сестру с ребёнком. Хочу найти того, кто оставил моего племянника без отца.- Подожди, – сказала Лиза, – у вас разные фамилии с сестрой?- Ответ прост. Мы сводные.- Хм, – сказала Лиза. – Тут я ничего не скажу. Дело благое, да и заставить Олега шевелиться это всегда хорошо. Как же у него сжалось очко, когда мы все насели на него! Оно у него, наверное, до сих пор не разжимается, всегда он был ссыклом.- Он меня удивил. Я думал, нажима не потребуется. Когда мы с ним только познакомились, он любил брать всякие провокационные темы, – сказал Сергей. – Кстати, спасибо, что поддержали меня.- Не за что, братан, – Лиза сильно хлопнула Сергея по плечу, – а по поводу Олега – он сдулся, такое бывает со старыми пердунами вроде него. Сколько ему уже сейчас? Под тридцать?- Где-то около двадцати восьми, – пространно сказал Сергей. – Вот наш дом.Искомое здание ничем не отличалось от множества других, такое же серое, такое же приземистое, такое же пахнущее безысходностью. Дверь в подъезд даже не была железной и на ней не было никакого замка, потому студенты свободно прошли внутрь. Нужный им верхний этаж, ограничивался решёткой, которая, впрочем, не была закрыта. Сотрудники «Вестника» подошли к нужной квартире. Дверь была довольно новой и железной, что явно не гармонировало с окружением. Звонка не было. Сергей постучал.- Кто там? – тут же раздалось из-за двери.- Эм, мы из газеты «Вестник», - немного растерялся Сергей.- Я уже отвечала на ваши вопросы и не раз. Оставьте меня в покое.- Послушайте, – сказал Сергей, – мы на самом деле из студенческой газеты… Мой хороший друг, он попал туда, куда попали вы девять лет назад. Я хочу его разыскать.Послышался звук открывающихся замков. Их было не меньше трёх. Дверь открылась. За ней оказалась девушка с тёмными волосами и уставшим лицом. Внешне она выглядела довольно молодо для своих лет, но, глядя ей в выцветшие глаза, можно было дать лет 50. Сергей посчитал, что в измученном выражении лица есть свой шарм и подумал, что до всех событий девушка была прямо-таки красавицей.- Если это провокация или типа того, ты не на ту напал, – она говорила очень быстро, буквально выстреливала словами.- Уверяю вас, – сказал Сергей, – не в моих интересах вас провоцировать. Записи не будет, вот, смотрите.Сергей достал из кармана диктофон, показал, что он выключен. Кристина с некоторым сомнением смотрела на него, но всё же поддалась его искренности.- Оттуда не возвращаются, парень. Это всё что тебе нужно знать, – сказала она сухим голосом.- Как же ты вернулась, подруга? – усмехнулась Лиза.Девушка, которую звали Кристина, переключила внимание на Лизу.- Мне помогли. И, насколько я знаю, ему больше никого не удалось вывести, кроме меня. Или моя информация устарела. Последние девять лет я была немного оторвана от мира, – с её губ сорвался истеричный смешок, который пробрал Сергея до самых костей.- Мы можем войти? – спросил Сергей.- Нет. Разговор наш будет коротким, сразу говорю, – отрезала Кристина.- В таком случае ответе на наши вопросы, и мы уйдём, – вмешалась Лиза.- Валяйте, – с отрешённым видом махнула рукой Кристина.- Вы сказали, что вам помогли. Это был некто Константин Меньшиков? – спросил Сергей.- Он назвал своё имя, когда я собралась уходить. Лично его я не видела. Он общался со мной только по телефону. Он сказал, что на данный момент заперт и не может выйти, но он будет пытаться. Сейчас я поняла, что он имел в виду. Потому что из 27 не возвращаются.Сергей медленно кивнул.- Как вы попали «туда»? – осторожно спросил Сергей.- Я возвращалась домой с тусовки. Время было позднее, а я была, ну… в небольшом подпитии, потому и сначала перепутала этажи. Сначала второй, потом седьмой. Всё это в 00:27. Простая комбинация и, казалось бы, случайно так не сделаешь. Но мне тут повезло, – опять нервный смешок.- А теперь главный вопрос, – сказал Сергей. – Куда вы попали? Можете описать это место?- Это место было не из нашего мира, но очень на него похожее. Я сначала не поняла, куда попала. Многие не понимают и погибают сразу из-за этого. Я обнаружила, что моя квартира пуста и заброшена. Тогда я решила, что спьяну перепутала дом, и пошла наружу. Там я заблудилась – архитектура города похожа на наш, но есть различия. Дома построены так, будто они… смыкаются за тобой. Когда я набрела на одну из этих тварей, Костя вышел на связь со мной. С его помощью я убежала. Потом он подсказал мне, как можно вернуться. Это мир такой же, как и наш, но давно заброшенный. Там произошло что-то страшное, из-за чего он опустел.- Что за твари? – спросил Сергей.- Не знаю. Внешне похожи на людей. Но при близком рассмотрении они будто сотканы из тёмной или любой другой энергии. Они бывают разные, больше всего там чёрных. Когда они подходят, тебя буквально прибивает к земле. Я видела ещё и серого. От него исходят волны страха, причём не страха перед чем-то конкретным, а просто страха, иррационального. Кажется, раньше оно было женщиной… Но если они прикоснуться к тебе… Парень, если тебе не хватит мозгов не прыгать в 27 за своим дружком, то заруби себе на носу – не подпускай тварей к себе. Кстати, кто твой друг?- Это не важно… - замялся Сергей.- Я ответила на твои вопросы, теперь ответь на мои, – сказала Кристина, глядя Сергею прямо в глаза.- Его зовут Дмитрий Рязанцев, – чётко сказал Сергей.- Ага… - многозначительно кивнула Кристина. – Это тот парень, который пропал почти сразу после меня, а потом оставил послание на стене? У меня для тебя плохие новости.- Он мёртв? – спросил Сергей.- Как человек, которого ты знал, да. 27 забрало его, теперь ему не выбраться, – сказала Кристина. – Даже не пытайся его вытащить, можешь неприятно удивиться.- Меня это не пугает, – с уверенностью в голосе сказал Сергей. – Можно деликатный вопрос?- Валяй, но он будет последним, – сухо сообщила Кристина.- Как вы оказались в психбольнице? И как вас выпустили?Девушка вздохнула.- После всего, что произошло… мои родственники решили, что это всё белая горячка. Я много бухала по молодости, понимаешь? Они так долго уверяли меня в этом, что я и сама в это поверила. Ну, и я сдалась в руки врачей. Долгих девять лет меня накачивали фармацевтикой и терапией. Но недавно я решила прекратить это дерьмо. Дело в том, что меня не совсем отпустило после «путешествия». Я продолжала видеть этих грёбаных тварей в толпах, я продолжала слышать отголоски голоса, что командовал мной по телефону. За эти девять лет я поняла, что вылечить это нельзя, с этим можно только смириться. Так что подумай сто раз, парень. Даже если ты сохранишь жизнь, то с рассудком можешь попрощаться.- Что же, мы узнали всё, что хотели. Всего доброго, – сказала Лиза и увлекла Сергея за собой.Кристина же проводила их взглядом до самого выхода из подъезда.Студенты вышли наружу, Сергей шумно дышал.- Серёга, что за бред? Зачем нам было всё это выслушивать? – спросила Лиза. – Как это вообще вяжется с версией, которую ты задвинул? Хочешь сказать мне, что после встречи с Меньшиковым у неё настолько поехала крыша, что она придумала себе вот такую фантазию?- Тебе это покажется полнейшим бредом, но… - замялся Сергей, – то что она сказала… я думаю, что это правда. Нет, не так, я верю и точно знаю, что это правда. Дима попал именно туда, куда она сказала, и там он нашёл свой конец. На это указывают все факты, это постоянно одно время, в которое люди исчезают бесследно. И это чёртово число 27! Оно повсюду! Я не прошу тебя верить мне, но просто, давай продолжим расследование, не рассказывая об этом никому.- Давай мы успокоимся, – медленно сказала Лиза, - и уясним кое-что. Во-первых, чего ты хочешь от этого расследования, чего бы ты, например, не смог сделать сам? Ты же ведь мог сам сходить к этой Кристине, так? Тогда в чём цель?Руки Сергея безвольно повисли плетями вдоль туловища.- Мне нужна огласка. Мне нужна помощь властей, общественных организаций, я чувствую, что в этом непростом деле один я не справлюсь. Но чтобы привлечь внимание общественности, мне нужны доказательства. Я хочу показать всему миру, то что у нас под боком находится дыра в другое измерение.- И ты решил использовать для этих целей нас, – подвела итог Лиза. – Я прекрасно понимаю, почему ты выдал нам изменённую версию событий, можешь не объяснять. Однако же, твой поступок заставляет меня задуматься, а могу ли я подвергнуть риску команду? Я же правильно понимаю, что в качестве доказательства ты хочешь предоставить видео с места действия, а для этого на надо слазить в это… 27.- Ты права. Но риск будет минимальный. Я знаю все правила. И основная причина, почему я обратился к команде, - как раз безопасность. Одиночки в 27 не выживают, команды же имеют все шансы.- Допустим, я согласилась, – сказала Лиза, – но ты же понимаешь, друг мой, что при истории, которую ты нам тут изложил, будет крайне непросто убедить команду в необходимости путешествия. Если честно, с твоими версиями я уже немного запуталась.- Они мне просто не поверят, если я так скажу. Даже ты не веришь. Для них это будет - как вылазка в логово маньяка. Когда вы окажетесь там, тогда вы все поверите.- Ага, значит, хочешь нас заманить в «логово маньяка», чтобы мы поверили? Ты циничней, чем я думала, – усмехнулась Лиза. – Ладно, я в деле, парень. Просто потому, что мне интересно, как всё закончится. И раз ты обещаешь безопасность, будь добр нам её обеспечить.Сергей выпрямил спину.- Я никогда не подвергну своих друзей опасности, – серьёзно сказал он.- Может быть, – качнула головой Лиза, – но являемся ли мы твоими друзьями? Ладно, отбываем отсюда. Это место навевает уныние.Во двор, со всех сторон окружённый длинными многоэтажными домами вошли двое.- Кажется, она живёт здесь, – сказал тот, что поменьше - блондин с голубыми глазами, в тёмно-синей рубашке.- Кажется… Когда кажется, крестятся, – пробурчал лысый здоровяк с угольно-чёрной бородой, одетый в клетчатую рубашку канадского лесоруба.- Точного адреса нет, – упрямо сказал Евгений.- Ага… и как мы будем искать её? – спросил Олег.- Ну, дом мы знаем. А квартиру найдём по надписи, – сказал Евгений.- Неужели её до сих пор не вывели и не закрасили? – удивлённо спросил главред.- Вроде как у надписи очень интересные свойства. То, что она проступает через любую краску и то, что она инертна к любому моющему средству. И за всё время своего существования она даже не выцвела. Некоторое время жители дома пытались занавесить надпись простынями, но они почти сразу же срывались.- Вот ведь головняк для здешнего ТСЖ, – усмехнулся Олег. – Факт наличия такой надписи уже должен притянуть людей к ней?- Факт наличия надписи скрывался точно так же, как и информация по исчезновениям людей, – сказал Евгений. – Я пользуюсь данными, которые мне дал Сергей. Он проделал очень серьёзную работу.- Серьёзную работу по незаконному взлому правительственных баз, – пробурчал Олег, открывая дверь в подъезд. – Ещё не придумали, как будем открещиваться от полиции, когда она придёт к нам?- Никак, – уверенно сказал Евгений. – Мы, журналисты, не обязаны раскрывать своих источников.- Красиво поёшь, – сказал Олег. – Ничего удивительного, отвечать всё равно придётся мне.Евгений промолчал. Нытьё Олега его порядком достало, однако воспитание не позволяло заткнуть его. Он не пререкался с ним не только потому, что Олег был его начальником, Евгений ещё и считал Олега своим другом, так как они были знакомы задолго до того, как Олег начал работать в газете – жили в одном дворе, часто играли вместе. Тот факт, что Олег был старше Жени почти на четыре года, не смущал. Для Евгения Олег был мудрым наставником, благодаря которому тот первый раз попробовал сигареты и тошнотворный «Красный виноград», гордо именовавший себя слабоалкогольным коктейлем. Поначалу, когда Олег завлек Евгения в газету на первом курсе, с ним было так же весело, как и в детстве. Однако сейчас, пять лет спустя, когда Евгений и его коллеги по «Вестнику» уже заканчивали магистратуру, а Олег был почти кандидатом наук, атмосфера в коллективе испортилась. И лишь сейчас, когда они взялись за это дело, всё стало напоминать старые добрые деньки. Да вот только Олег упорно не желал превращаться из брюзги, которой он стал, в заинтересованного сильного лидера, которым он был. И Евгения это очень печалило.- Наш этаж, – сказал Евгений.Олег присмотрелся к стене. Там и в правду была пресловутая надпись, немного поблёкшая, но всё так же хорошо читаемая. Было в ней что-то чуждое этому миру, из-за чего Олег не мог долго её рассматривать.- Ну, что, пройдём, – сказал Женя и тут же врезался в выставленную руку Олега.Такой ненарочный удар вышиб из его лёгких почти весь воздух. Младший редактор зашёлся в кашле.- Мы пришли слишком рано, – сказал Олег, медленно опуская руку. – Я договорился на полвторого, а сейчас двадцать пять.- Ё-моё, Олег, зайдём раньше, – просипел Евгений, восстанавливая дыхание. – Это же пять минут.- Пунктуальность – лицо журналиста, – с важным видом пояснил Олег. – Опаздывать неприлично, но и приходить рано тоже не нужно – пусть интервьюер понимает, что ты занятой человек.- Это… это всего лишь вдова, – всплеснул руками Евгений. – Ей, блин, ничего такого не нужно понимать.- Ты, конечно, не журналист, но дипломат всё-таки, – заметил Олег, – должен понимать суть профессии.- Я просто хотел закончить пораньше, – пояснил Евгений. – У меня сегодня… ну… свидание назначено.- Ого, – удивился Олег. – С кем-нибудь из наших?- Да хватит тебе, – махнул рукой Женя. – Она с первого курса вообще.- На молодых потянуло? – усмехнулся Олег. – Ты смотри, я в своё время тоже покусился на первокурсницу. Теперь, как видишь...- Кстати, как там твоя Катька? – спросил Евгений. – Я её со свадьбы не видел.- Она после свадьбы не сильно и хочет тебя видеть, – усмехнулся Олег. – Всё пилит меня, что я в 28 лет штаны в универской газете просиживаю. Она вас всех почти ненавидит.- Так, может, Олег, ты прислушаешься к жене? – прозрачно намекнул Евгений.- Ага, уйду я из газеты, а кто на моё место? – спросил Олег.- Да не знаю, – развёл руками Евгений. – Наберём новичков. Ты Олег, уже заканчиваешь своё обучение, да и нам всем тоже годик остался. У нас, конечно, коллектив спевшийся, но ничто не вечно под Луной…- Пора, – прервал его Олег. – Заходим.Евгений позвонил в звонок. Дверь тут же открылась. На пороге стояла симпатичная женщина, с каштановыми волосами, стянутыми в обычный хвост. Она была одета в обычный домашний халат. Позади неё стоял мальчик лет девяти с рыжеватой вихрастой шевелюрой.- А чего вы на площадке стоите? – спросила женщина приятным низким голосом. – Давно бы уже зашли.- Мы обсуждали рабочие вопросы, – сказал Олег. – Вы разрешите пройти?- Конечно. Только разуйтесь, – предупредила женщина.Журналисты покорно скинули ботинки и кеды, оставшись в одних носках.- Проходите на кухню, чай уже готов, – сказала хозяйка дома.- Вовсе не стоило, – сказал Евгений, смущаясь.- Не отказывайся, это невежливо, – шикнул Олег.Через некоторое время все трое уже сидели на кухне и пили чай. Парень во что-то играл в своей комнате. Олег вовсю завоёвывал доверие Алисы, общаясь на разнообразные темы, будь то семейная жизнь или воспитание детей. Евгений сидел в углу, помалкивал и постепенно начинал засыпать. Он, как младший редактор, всю ночь работал с тем материалом, что дал ему Сергей, превращая его в начало будущей статьи.- Так значит, вы ребята, расследуете дело Димы? – спросила Алиса, помешивая чай ложкой, звонко стуча ей о стенки.- Совершенно верно, дело Рязанцева, – сказал Евгений.- Боюсь, вы не найдёте ничего нового.- О, не переживайте, всё, что нам нужно, мы узнаем, – заверил Олег. – Ну, начнём. Евгений, записывай.Евгений встрепенулся от сна, водрузил на нос очки для чтения и достал из кармана блокнот, который носил с самого начала своей работы в газете. Пролистывая блокнот, можно было увидеть, как размашистые записи, заполнявшие всю страницу ровным слоем, постепенно превращались в систематизированные конспекты, написанные ровным почерком.- Итак, - начал Олег – как вы уже сказали, это не первое интервью. Поэтому отбросим стандартные вопросы. Сразу к сути. Я перечитывал старые материалы и нашёл интересную деталь. В самом первом интервью, газете «Правда», вы сообщили, что новость о вашей беременности не была известна Рязанцеву. Еще вы поделились, что, собственно, сам факт беременности был установлен через три для после исчезновения Дмитрия. Почему же версия о том, что Рязанцев сбежал от ребёнка, стала такой популярной и даже официальной?- Ну, это же газетчики. Один услышал, остальные подхватили, настоящие стервятники, – всплеснула руками Алиса. – Ой… извините, я ничего такого не имела в виду.- Ничего страшного, – улыбнулся Олег лучшей из своих улыбок. – Мы ведь некоммерческая газета.- Ну, так о чём я? Ах да, в милиции тоже это подхватили, поскольку дело было практически тупиковым – найти Диму никак не могли, а как-то закрыть дело нужно было. Утверждалось, что он каким-то образом узнал о сыне ещё до меня, всё доходило до абсурда, следователь пытался меня заверить, что у Димы презерватив порвался, вот он и решил сбежать.- Хм… - сказал Олег. – Очень интересно, что государственные органы проявляют такую вялость к подобным делам. Нужно будет впоследствии узнать причину.- Я надеюсь, вам за это ничего не будет? – озабоченно спросила Алиса.- Нет, конечно, – отозвался Евгений. – Мы же студенческая газета, какой с нас спрос?- Да? – сказала Алиса. – А вы, ребята, где учитесь?- Мы уже заканчиваем свою учёбу в главном государственном университете нашего города. Я учусь на журналиста, заканчиваю аспирантуру, Евгений учится на международных отношениях, почти магистр, – мягко сказал Олег.- Ой, знаете, а мой брат тоже заканчивает учёбу на международных отношениях, уже магистратуру через год закончит, – поведала Алиса.- Через год? – спросил Евгений, сняв очки. – Он же мой однокурсник. Не припомню у нас парня с вашей фамилией.- А у него не моя фамилия, мы же сводные, – пояснила Алиса. – У нас одна мать. А фамилия у него Назаров.Олег резко сел прямо и чуть не опрокинул чай.- Вот это новости, – сказал Олег. – Вашего брата Сергей зовут, так?- Сергей зовут, это так, – удивилась Алиса. – Так вы его знаете?- Он с нами работает, – подал голос Евгений, – архивариусом. Скажите, а как ваш брат к Рязанцеву относился? В плане взаимоотношений?- Ну, они дружили сильно, – сказала Алиса. – Он же тогда подростком был, а Дима взрослый вроде как. Вот он постоянно с ним общался, пример с него брал. Очень переживал, когда Дима пропал. Он, к слову, давно с нами не живёт, ещё когда на первый курс поступил, в общагу съехал, хотя из дома его никто не выгонял. Он злился на нас, говорил, что мы ничего не делаем, чтобы Диму найти, потому он с семьёй давно не общается.Олег обернулся и молча посмотрел на Евгения. Тот многозначительно кивнул и убрал блокнот в карман.- Ну, мы узнали всё, что нам было нужно, – сказал Олег, вставая с кресла. – Даже больше.- Да, мы, пожалуй, пойдём, – сказал Евгений, и все направились к выходу.Когда оба вышли на улицу, оказалось, уже немного стемнело и немного накрапывал дождь.- Ну и что это сейчас было? – спросил Олег.- По-моему, всё очень очевидно. Серёга решил нашими силами расследовать это дело. Хорошо это или плохо? Не знаю. С одной стороны, дело благое, с другой стороны - обман, – сказал Евгений.- Пофиг на дело, пофиг на обман, – раздражённо сказал Олег. – За такое дерьмо я просто обязан устроить Назарову взбучку. Это же надо! Плести интриги у меня за спиной! А я, дурак, не проверил. Возвращаемся в редакцию.- Олег, не могу не заметить, что мы собрали очень мало информации здесь, – напомнил Евгений. – Несмотря на все обманы, это остаётся хорошим материалом, и нам нужно это доделать.- Материала достаточно. Всё на этом, – Олег поднял руку и скривился от боли. Он начал потирать кисть. - Чёртов дождь.- Твоя рука всё ещё ноет после… ну, последнего матча? – сочувствующе спросил Евгений.- Да, и думаю, она не перестанет ныть уже никогда, – мрачно ответил Олег. – Всё-таки тот поехавший говнюк буквально раздавил мне её.Евгений вздохнул. Он был, наверное, единственным человеком, с кем Олег хоть иногда обсуждал свой последний боксёрский матч, на котором он получил травму, вынудившую его уйти из спорта. Евгений считал, что именно этот матч, случившийся лет шесть назад, послужил отправной точкой в ухудшении характера Олега. Олег ни с кем не желал это обсуждать, и проблема жила внутри него, пожирая его душу.Вся команда вновь собралась в редактуре. Все сотрудники сидели по своим местам, Сергей примостился на свободный стул и ждал ответа Олега. Олег хмурил брови и медленно читал весь принесённый ему материал. Евгений ёрзал на кресле. Они пришли в редактуру, однако Олег пока ничего не говорил Сергею. Это был довольно недобрый знак.- Что же, - наконец произнёс Олег, – вы проделали довольно трудную работу, и я уверен, это будет сильный материал. Все молодцы. Из этого можно пилить статью.Редактура весело зашумела. Не шумел только Евгений.- Мне тоже очень понравилось это занятие, – сказал Олег, встав с кресла. – Прям вспомнил старые добрые деньки, когда мы мотались по городу в поисках материала.Олег развалистой походкой, держа руки за спиной, подошёл вплотную к Сергею.- Особенно мне понравилось пить чаёк с твоей сестрой, Серёга, – сказал он, абсолютно не меняя интонации.Сергей потёр переносицу.- Ну, ты меня раскусил, – сказал он, глядя на Олега снизу вверх. – Что дальше?- Да нихрена, – усмехнулся Олег. – Я сегодня очень добрый, Серега. Пожалуй, опустим то, что ты водил нас за нос. Надеюсь, тебе сейчас стыдно перед нами всеми. И это и будет твоим наказанием.Сергей никак не отреагировал. Лиза только вздохнула. Дмитрий осуждающе покачал головой.- Обмани меня раз – позор тебе, обмани второй – позор мне, – продекламировал Олег. – Понимаешь, к чему я веду? Раз уж ты решил утаить кое-что от нас, я уверен, у тебя есть ещё секреты. Выкладывай их и считай, что мы в расчёте.- Секретов больше нет, – твёрдо сказал Сергей.- Уверен? – спросил Олег, наклоняясь к самому его лицу.- Ага, абсолютно, – стоял на своём Сергей.- Какого хрена, Серый? – вступила в разговор Лиза. – Ты спалился, будь уж добр, выкладывай все. Хуже не будет.Олег повернулся к девушке.- Ты знала?- Я догадалась, – язвительно ответила ему Лиза. – Не надо быть стоумовым, чтобы понять, что дело выбрано неслучайно.Олег только хмыкнул и отодвинулся от Сергея.- Окей, – сдался Сергей. – Я расскажу всё так, как есть, а верить или нет - вам решать.Он рассказал коллегам укороченный вариант своих невероятных выводов из данного расследования.- Это удивительно, – сказал Дмитрий. – Удивительно неправдоподобно. Если ты так решил нас затроллить, то я снимаю шляпу.- Это может показаться бредом, – встряла Лиза – но, если бы вы видели ту тёлку, вы бы выказали меньше скепсиса. Конечно, выглядит фантастично, но что-то в этом есть.- Да какого фига? – подал голос Олег. – Мне абсолютно насрать, правда это или нет! Что мы будем отправлять на чёртов конкурс? Историю о параллельных измерениях? Назаров, ты хочешь, чтобы мы дружным составом уехали в психушку, как эта твоя потерпевшая?- Во-первых, её зовут Кристина, – терпеливо поправил Сергей. – Во-вторых, всё очень легко снабдить доказательствами. В измерение очень просто проникнуть, мы снимем видеорепортаж, и сенсация у нас в кармане.- Да ничего подобного! – выпалил Олег. – Чтобы я ещё раз повёлся на поводу у твоего бреда? Ты отстранён от работы в штате, Назаров! Теперь занимаешься только своим архивом. Безумие, конечно, не заразно, но твоё влияние разлагают мой коллектив.Олег отдышался и сел на кресло. Он обратился к Евгению.- Значит так. Версия с маньяком смотрится хорошо и вполне стойкая. Меньшиков – сумасшедший наркоторговец, решил поубивать людей на протяжении девяти лет. Из центральных фигур невинно убиенный Рязанцев и сумасшедшая, что сбежала от маньяка, но придумала себе отдельный мир. Излагаем именно такой вариант. Со всеми доказательствами, статистикой пропажи.

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