Фото на память

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:06 by

С тех пор прошло несколько десятков лет, и когда я вспоминаю сегодня то время, уже не так явно ощущается тот страх и ужас, что был вначале. В достаточной степени, чтобы ослабить чувство реальности. А история такова...Когда я училась в институте, была молода и очень даже симпатичная, встречалась с парнем с нашего курса. Мне казалось - любила его просто безумно. По прошествии большого количества времени, конечно, понимаю, что это всего лишь юношеский максимализм. Всё в то время виделось по-другому, нежели сейчасВот и у нас с Тимой была такая любовь. Обязательные встречи по вечерам, прогулки, объятия, поцелуи. Всё было прекрасно! И в один из таких дней он спросил меня:- Если меня не станет, что ты будешь делать?Меня очень удивил этот вопрос и даже немного озадачил. Но я засмеялась и сказала, что мы ещё так молоды, чтобы думать об этом. Но он притянул меня к себе и очень серьёзно, глядя мне в глаза, сказал:- Не важно — что будешь делать ты, важно — что буду делать я! Я не позволю тебе меня забыть!В общем, я отшутилась, да и он, резко переменившись, схватил меня в охапку и начал кружить.Так всё это и осталось позади, мы больше никогда не вспоминали этот странный разговор. Ходили по вечеринкам, мечтали и строили планы на далёкое будущее. Но в жизни всегда рано или поздно белую полосу накрывает чёрная. Меня эта особенность жизни тоже не обошла стороной…Однажды ночью меня разбудила мама и сказала тревожным голосом, что ко мне пришли из милиции.Я ещё полусонная взглянула на часы – они показывали четыре утра. Я с замиранием сердца выбежала в коридор. Там уже стояли мои родители с вселенской грустью на лице.Мельком окинув взглядом комнату и остановившись на парочке в форме, у меня в голове зазвучал голос Тимы:- Если меня не станет, что ты будешь делать?Это было очень тяжело. Не выразить словами – как… Собрав волю в кулак, я спросила одно:- Он жив?Родители бросили на меня беглый раскаивающийся взгляд, и я всё поняла. У меня резко закружилась голова, и, уже падая в руки отца, я едва расслышала:- Нам очень жаль…Дальше пошло самое страшное, трагичное и жестокое. Отпевание, похороны, 9 дней, 40 дней… Всё как в тумане. Всё проходит. Боль, злость, обида. Остаётся только пустота. А в глазах образ шикарного памятника с красной розой на груди…Через несколько месяцев я начала постепенно приходить в себя. Перестала всё свободное время посвящать походам на кладбище. Чаще стала улыбаться и влилась в обычный поток жизни. И в силу, наверное, своего юного возраста я действительно забывала Его.Еще через полгода, перед окончанием последнего учебного курса, я познакомилась со Стасом. Это была уже не та «первая» обезбашенная любовь. Это была, скорее, осознанная… Всё было прекрасно - всё те же прогулки, всё те же объятия… только с другим.Я совершенно забыла те страшные полгода моей жизни. Пока однажды…Придя после учёбы домой, я как обычно переоделась и пошла ужинать. Старалась успеть поесть, пока Стас не пришёл. И тут на кухню заходит мама и с озабоченным взглядом присаживается рядом со мной. К груди она прижимала какой-то листок. Она сказала:- Милая, я, конечно, всё понимаю. Мы вместе пережили те страшные времена. Но нельзя жить прошлым…Я смотрела на неё с удивлением, а она молча положила на стол фотографию, на которой я с Тимой. Я уставилась на этот снимок и со страхом в голосе спросила её, откуда она его взяла. Мама посмотрела на меня как на умалишённую и сказала:- У тебя в кармане пиджака, я постирать хотела…Тут зазвонил телефон, и она, извинившись, вышла из кухни. А я же осталась наедине со своими мыслями и зарождающимся страхом. Дело было в том, что я по жизни не люблю фотографироваться. Всегда всеми правдами и неправдами отбивалась от этого дела. Ну, не нравлюсь я сама себе на фотографиях.И лишь один раз Тимофей заставил меня, во имя нашей любви, сделать одну фотографию. «На память». Именно так он и сказал. Я, конечно, согласилась и покорно улыбнулась в объектив полароида. Через минуту он показал мне фото. Я же, как всегда, фыркнула:- Как всегда, не нравиться мне.А он, рассматривая с любовью в глазах, сказал:- А мне очень нравиться.Я же, долго не думая, ответила, чтобы он оставил это фото себе. И сейчас перед моими глазами лежал этот снимок. В голову пришла только одна мысль, что кто-то из подруг решил посмеяться надо мной, подсунув это фото.Я же дрожащими пальцами взяла фото в руки и посмотрела в эти живые и счастливые глаза. Я не стала выбрасывать это фото, просто вклеила его на страницы своего личного дневника, который вела многие годы. Проходили годы, я окончила институт. Устроилась на работу. Жизнь била ключом.Я так же встречалась со Стасом. Всё шло к свадьбе. Я была счастлива и совершенно не удивилась, когда Стас открыл перед моими глазами коробочку с кольцом. Побежали самые счастливые и хлопотные дни в моей жизни.И вот я стою перед зеркалом в свадебном платье, поправляю фату, и мой взгляд случайно упал на пол. Из-под тумбочки торчал клочок белой бумаги. Я подняла его и резко отшатнулась, вновь увидев Его. Это было то самое фото!Со следами клея с обратной стороны! Он смотрел на меня и улыбался! Я бросилась в свою комнату, открыла дневник на той странице и замерла. На месте фотографии был приклеен белый лист бумаги, на котором еле видно, карандашом, было написано: «Я не позволю тебе меня забыть…»Автор неизвестен.

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