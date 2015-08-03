Ягоды

astrelez Просмотров: 84 Комментарии: 1 +6 Вчера, 20:22 by

Бабушка была заядлым сборщиком ягод. По словам ее зятя, моего отца, наша бабушка могла собрать ведро брусники даже в самый неурожайный на ягоды год. Дедушка же наш приучил бабушку к охоте. Хотя на самом деле, как уверял нас дед, приобщение бабушки к ружью было суровой необходимостью в тревожные годы становления советской власти, когда по лесным дорогам кишели недобитые кулацкие и контрреволюционные отребья. Однако бабушке ружье приглянулось, и она стала также и добытчиком, что было очень кстати, так как дедушка часто уезжал в длительные командировки по линии партии и ЧК, так что бабушке приходилось полагаться только на саму себя.Обычно бабушка не удалялась далеко от деревни, но в тот год, когда случилась эта история, неурожай заставил бабушку изменить правилу и направить свою лошадь к отрогам Черных скал. Места эти были необитаемы, когда-то здесь кочевали оленьи люди, но еще в глубокой древности предки бабушки истребили всех оленьих людей, говорили, что Черные скалы были местом силы для шаманов, поэтому люди избегали этих мест. Впрочем, бабушка не была излишне суеверна и считала, что если быть настороже и не пренебрегать правилами безопасности, то обитатели потустороннего мира тебя не заметят. Итак, погрузив на лошадь припасы на три дня, бабушка углубилась в тайгу. Через полдня пути, увидев на горизонте пики Черных скал, бабушка остановилась отдохнуть. Пока лошадь паслась между деревьями, бабушка перекусила на скорую руку, не забыв при этом принести жертву местным иччи в виде кусочка оладушка, щедро смазанного сливочным маслом.Немного подремав, бабушка продолжила путь и к вечеру добралась до становища, на котором была много-много лет назад. Тогда ее прадед, шаман по имени Кыннаттах, совершил свое последнее путешествие к Черным скалам. Он взял тогда, несмотря на протесты родителей, с собой ее, свою единственную правнучку. Она помнила дорогу, хотя большую часть ее проспала за спиной старого дедушки, как она звала прадеда. Главное, что она запомнила, - это обилие ягоды на месте становища. Память не подвела ее, и она быстро нашла место становища прадеда. Место уже заросло кустарником и деревцами, но все еще было видно место костровища, выложенного крупными камнями. Бабушка споро вырубила все мешающие ей деревца и кусты, затем она часть использовала для устройства шалаша, а часть ушла на растопку костра. Подготовив временный лагерь, бабушка, несмотря на приближающуюся темноту, сделала короткую вылазку и осталась довольна, найдя недалеко от становища поляну, густо поросшую брусникой. Ночь прошла относительно спокойно.Рано утром бабушка сходила на ручей, который протекал недалеко от поляны с брусникой, принесла ведро воды и, умывшись, позавтракала, не забыв снова «накормить» иччи этих мест, спросив у них заодно изволения собрать ягоды. Проверив путы на ногах лошади и оставив ее пастись на ближайшем лужке, бабушка пошла собирать ягоды. Незаметно пролетел день. Бабушка устало распрямилась и вздохнула. Две коробки ягод были наполнены. Она закрыла их широкими листьями лопуха и поставила в тень. На ужин она решила подстрелить дичь. Поэтому, немного отдохнув у костра и подбросив туда пару поленьев, она взяла ружье и углубилась в лес, ища поляну, где видела следы зайцев. Но, вопреки ее ожиданиям, она не увидела зайцев, зато на поляне ее внимание привлекли чьи-то следы. Бабушка рассматривала их и так и этак, но так и не смогла идентифицировать. Ни одно животное ей известное не могло оставить таких странных следов. Пока она осматривалась на месте, то заметила, что лес словно вымер. Вокруг царила мертвая тишина. Встревоженная бабушка вернулась к шалашу. Быстро темнело. На ужин бабушка сварила кашу и, поужинав, сразу пошла в шалаш, намереваясь завтра рано утром выехать в сторону дома. На всякий случай на расстоянии вытянутой руки она положила заряженное ружье. Однако ночь, вопреки ее предчувствиям, прошла спокойно.Едва только рассвет забрезжил на небе, как бабушка поднялась. Она затоптала костровище. Шалаш разбирать не стала, оставила все так, как есть. Коробки она связала веревкой, чтобы перекинуть их через спину лошади. Приготовив все для погрузки, она пошла искать лошадь. На месте лошади не оказалось. Бабушка прошлась по лужайке и на дальнем ее конце обнаружила на траве следы крови. Предчувствуя непоправимое, бабушка, крепче сжав ружье, пошла по кровавому следу. Примерно в километре от лужайки бабушка наткнулась на останки своей лошади. Вокруг них уже кружились мухи. Бабушка мысленно попросила прощения у лошади за то, что не уберегла ее, а затем она осмотрелась вокруг. Следы был те же, что она видела вчера на заячьей поляне. Медленно бабушка отступила от того, что осталось от лошади, и зашагала как можно быстрее, но стараясь не переходить на бег, в сторону лагеря. Коробки с ягодой пришлось бросить, правда, сделала это бабушка не без сожаления. Захватив с собой ружье, патроны к нему и немного провизии, бабушка споро зашагала обратно, но не по той тропинке, по которой приехала сюда, а взяла немного левее, чтобы срезать угол, так как до наступления темноты она хотела убраться отсюда как можно подальше. Однако, несмотря на все усилия бабушка, день закончился быстрее, чем она успела достичь края ойкумены. Но нельзя было сказать, что ей совсем не повезло. Она наткнулась на лесную сторожку, где и решила переночевать.Она растопила печку, вскипятила чайник и пожевала немного еды, хотя есть и не хотелось, но она знала, что нужно есть, чтобы не потерять силы. Поев, она закрыла дверь в сторожку и забаррикадировала ее, пропустив сквозь ручку кочергу. Зарядила ружье и легла на топчан, положив ружье рядом. Заснула она быстро, изрядно вымотанная марш броском по лесу. Проснулась она в полной темноте. Что-то ее разбудило, но что? Вокруг царила тишина, и она вдруг поняла, что эта та же тишина, что царила минувшим утром на поляне около останков растерзанной лошади. Бесшумно бабушка поднялась с топчана и подошла к окошку. Едва только бабушка уже решила было, что она ошиблась, как где-то очень близко раздался вой. Такого жуткого вопля бабушка еще ни разу в жизни не слышала. Через мгновение затрещала дверь, что-то или кто-то бросался на нее снаружи. Кочерга звенела, но не сдавалась. Через несколько мгновений все затихло. Бабушка, стараясь не шуметь, переместилась ближе к двери. Едва только бабушка перевела дыхание и немного ослабила хватку на прикладе ружья, как затрещала крыша. Сквозь щели в потолке посыпалась труха, и по избушке расплылось жуткое зловоние. Бабушка выстрелила в потолок. Шум сразу прекратился. Существо, чем бы оно ни было, удалилось. Поспать бабушке так и не пришлось, сон бежал от нее, к тому же жуткий запах очень медленно выветривался.Едва только рассвело, как бабушка засобиралась в путь. Она медленно открыла дверь и вышла наружу. Вокруг домика земля была буквально вспахана следами. Это были те же следы, что на заячьей поляне и у останков лошади. Бабушка закрыла дверь и снова зашагала в сторону деревни, но, как она ни торопилась, сумерки застали ее в лесу. Бабушка не останавливалась, так как понимала, что, чем бы ни было существо, оно гонится за ней. Как только она о нем подумала, как услышала вдалеке жуткий вопль. Бабушка бросилась бежать, она понимала умом, что от существа не сбежать, но инстинкт самосохранения заставлял ее бежать. Она слышала треск сучьев под тварью и понимала, что оно уже близко. В последнем рывке бабушка бросилась к огромной сосне и прижалась к ней спиной, выставив вперед ружье, готовясь дорого продать свою жизнь. Она успела отдышаться, а существо не показывалось, только слышен был треск рядом в кустах. Затем, когда бабушка уже решила было, что чудовище ее оставило в покое, зверь выпрыгнул из кустов.Пробившийся сквозь лесную чащу одинокий лунный луч посеребрил шерсть животного, ярко блеснули рубиновым отсветом глаза зверя. В ту же минуту бабушкино сознание осветило, как молнией, воспоминание из детства. Вот она со старым дедом на лесной поляне. Кругом темно, только пламя костра отбрасывает неверный свет, образуя круг, за пределами которого тьма рождает монстров из наших страхов, так говорил ей старый дед, помешивая угли деревянной кочергой. Ей очень хочется спать, но она перебарывает себя, так как старый дедушка обещал ей что-то показать. Глаза слипаются, и вот уже - непонятно во сне или наяву - она видит густой белый туман, он надвигается на бабушку, она слышит, как где-то в тумане поет дребезжащим голосом старый дед. Слова песни словно вплетаются в туман, и он становится другим, как будто живым. Но, чу, это уже не туман, это лошади, большой табун белоснежных лошадей с длинными гривами и хвостами. Бабушка, словно зачарованная ,смотрит на белоснежные создания, которые прядут ушами, бьют копытами и вообще ведут себя тревожно. Вот в белом табуне появляется какое-то тёмное пятно. Песня деда ускоряется. Она звучит громче, табун лошадей постепенно тает в тумане, но черное пятно становится больше. Теперь уже понятно, что это что-то живое. Оно приближается, и вместе с ним приближается чувство благоговейного страха перед чем-то ужасным, но одновременно прекрасным. Вот песня деда достигает апогея, и внезапно пятно обретает черты, перед бабушкой возникает непонятное существо, огромное, как стог сена, покрытое густой черной шерстью, которая серебрится на загривке в свете полной луны. Последнее, что помнит бабушка, - это огромная пасть, полная острых на вид зубов, и рубиновый отблеск глаз, таких живых и так похожих на глаза старого деда…Очнулась бабушка уже утром. Она, не задумываясь над тем, что произошло, бросилась бежать в сторону деревни. Обессиленная, она далеко за полдень достигла околицы деревни. Никем не замеченная, она добралась до дома и буквально рухнула, как подкошенная, на лавку. Проснулась она в темноте, ее что-то разбудило, но что - спросонья бабушка не могла понять. Но вот тишину нарушило ржание лошади, вот что пробудило бабушку ото сна. Она быстро вскочила и, не веря своим ушам, вышла во двор. За домом к коновязи была привязана лошадь, кобылица белой масти. Бабушка, не веря своим глазам, подошла к лошади и, все еще не понимая случившегося, дотронулась несмело до животного. Но это была настоящая лошадь. А самое главное - на ней была ее упряжь, вплоть до вышитого ею собственноручно чепрака. Бабушка, все еще не веря своим чувствам, гладила лошадь, когда взгляд ее упал на две корзины, прикрытые лопухами, стоявшие рядом с коновязью. Она, заранее зная, что увидит, подняла лопухи, брусника была крупная, тёмно-красного цвета…

Ключевые слова: Бабушка зверь ягоды лес шаман авторская история

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