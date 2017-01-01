Нелегко быть мёртвым

27 глава. Прогулка по городу

28 глава. Преступление и наказание.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:01

Hronalove Просмотров: 130 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:01 by

Мы стояли у задней стены, прямо под небольшим окошком. Двумя руками я держала его за плечи, радуясь встрече. Будто покрытое воском лицо застыло с небольшой улыбкой, которую я не могла сдержать. Ведь он здесь. И он жив.Но Артур смотрел на меня совсем другим взглядом. Он был задумчивый и немного даже грозный. И если в первые минуты встречи он был улыбчив, то сейчас не осталось и следа от той радости.Он то смотрел мне в глаза, то переводил взгляд на стену или окно. А потом снова в глаза. Будто хотел что-то сказать, но не мог.Тысячи мыслей посещают нас ежесекундно, но без вспомогательных средств по типу обычной офисной бумаги или наших планшетов, мы не могли озвучить их.Взгляд вдруг стал уверенный. Он убрал мои руки со своих плеч и слегла улыбнулся.Резким неожиданным движением он зажал в челюсти свой указательный палец и со страстью прокусил его.Я отшатнулась, не ожидая таких действий. По подбородку не спеша потекла черно-багровая густоватая кровь, которая была некогда ярко алой.Он приложил палец к стене медленно выводя послание.Кровавые черточки постепенно складывались в буквы и, когда он, наконец, закончил, на стене осталось имя. Имя такое знакомое. Имя, которое пробивало мою душу насквозь, заставляя чувствовать одновременно и радость, и боль: «Дима».Я смотрела на стену не отрываясь.Неужели это значит именно то, о чем я подумала в первую очередь? Имеет ли он в виду моего младшего брата или все же кого-то другого?Я глянула ему в глаза в поисках ответа. И мы стояли так какое время. Как будто пытались говорить друг с другом мысленно. Я словно так и слышала, как он повторяет про себя его имя подразумевая, что Дима жив. И что он видел его. И я не знала, правда ли это, но поверила. Поверила я именно в это, и все другие мысли на этот счет тут же улетучились.Я снова обняла мертвого друга.Нас ожидала впереди целая ночь. Безмолвная и спокойная.Большинство людей ушли, и только охрана осталась снаружи.Мертвецы разошлись по комнате. Кто-то просто стоял, другие попытались сесть, прислонившись к стене, а некоторые, плюнув, просто упали на пол и не шевелились. Мы с Артуром всё так же стояли под окном, опираясь немного на стену, периодически поглядывая друг на друга. За окном белые ночи, а рядом единственный человек, с которым мне было легко молчать.Спустя какое-то время я снова провалилась в сон. Сон наяву. Мне казалось, что комната опустела, и что я в ней одна. И я слышала пение. Будто за дверью стоял человек с ангельским голосом. Голосом очень похожим на мамин. Возможно, это был он, но мне было трудно его узнать. Воспоминания частично покидали меня, и мысль о том, что однажды я совсем забуду свою семью, причиняла мне невероятную душевную боль.Под утро сон рассеялся сам собой. На улице вновь закипела жизнь. И я не знала, что несет мне новый день, но я была готова к чему угодно.— Немедленно отошли от двери! — донесся грубый голос.Зашуганные мертвецы постепенно отошли, повинуясь приказу человека. Их страх перед живыми и хрупкими телами мне не был до конца понятен.Дверь отворилась, и внутрь зашел сурового вида мужчина — обладатель грубого голоса. Мертвецы даже не дернулись в его сторону. Некоторые побоялись смотреть на него, но не мы. Наши с Артуром внутренние котлы закипали. И вот вот мы были готовы обрушить всю свою ярость на мужика.— Вы двое, — обратился гость к нам, заставив на мгновение забыть обо всем, — вы пойдете со мной. И быстро!Мы взялись за руки и не спеша вышли из коробки на улицу.Группа из восьми живых в сопровождении двух мертвецов молча ожидала нашего прибытия.Нас толкнули к сородичам и надели наручники, сковав руки за спиной.— Сегодня вы будете помогать нам в городе, — обратился мужик очевидно к мертвецам. — Без лишних звуков вы будете выполнять наши приказы и всячески отгонять от нас диких воскресших. Если попытаетесь напасть или сбежать... — он сделал драматическую паузу, — Боже, надеюсь вы попытаетесь, ибо после наказания вы познаете адскую боль и станете намного послушнее.На лице мужика с грубым голосом, который возглавлял наш поход, мелькнула улыбка от мысли о наказании. Он отошел на несколько шагов, чтобы сообщить о чем-то по рации, после чего мы отправились к грузовику.Трое людей с заряженными автоматами шли позади группы, готовые в любой момент стрелять.Интересно, о какой адской боли говорил наш «капитан», если мы не испытываем ничего подобного?До ближайшего города путь был неблизкий. Выехали мы ранним утром, но часов через пять-шесть на горизонте показались пустые поселки, а значит мы приближались.Каменные джунгли были чертовски опасны для людей. Десятки тысяч жителей стали монстрами, жаждущими человеческой плоти. И в моей голове то и дело проскальзывали мысли о побеге. И, судя по лицу Артура, он думал о том же самом.Угрозы нашего капитана были пустым звуком. Попыткой запугать, чтобы властвовать. Но если другие готовы подчиняться, то мы с моим другом этого терпеть не станем.Несмотря на всю опасность городов, в них по-прежнему полно вещей, необходимых для живых. И их попытки мародёрствовать даже спустя года мне понятны.Покинув машину в черте города, мы постепенно двигались сквозь районы. На мое удивление, десятки мертвецов вокруг почти не реагировали на наше присутствие. И тогда я обратила внимание на живых. Запаха жизни не было. Об этом мне говорил Мясник — наша кровь, наша вонь перебивает запах людей, помогая им безопасно передвигаться. Их одежда была пропитана смертью, но, очевидно, не все воскресшие ведутся на этот обман, иначе нас бы там не было. Уверена, что Виктор придумал это всё сам. Чертов сукин сын.Мы обходили дом за домом, магазин за магазином. У одного из людей была карта, где он помечал места, которые проверены и которые только предстоит осмотреть. Другие тащили мешки с награбленным барахлом.Артур постоянно пытался отойти к левой стороне дороги. Он глянул мне в глаза, снова пытаясь донести какую-то мысль, но мне было трудно его понять.Когда мы прошли еще несколько домов, откуда-то прилетела пуля, со свистом попавшая в голову одного из людей. Все лихорадочно начали оглядываться в попытках увидеть нападавшего.— Какого черта? — прошептал кто-то из Центра Капитану.— Заткни свою пасть! — предельно тихо ответил мужик, пытаясь не привлекать внимание воскресших, но напрасно.Свежую кровь, вытекающую из головы убитого, уже учуяли за километр отсюда, и скоро толпа мертвецов бросится в этот переулок в попытках утолить безумный голод.Капитан это понимал и пытался найти решение.Артур коснулся моей руки и жестом указал налево, где в окне второго этажа обычного жилого дома я увидела знакомую лысую голову, держащую пистолет. Я была готова разорвать наручники и в прыжке долететь до военного, но Артур держал меня за плечо.Это был Анатолий, и это он убил одного из людей, чтобы привлечь внимание мертвецов. Очевидно, что он пришел помочь, и в тот момент вся злоба улетучилась, и ее место заняло предвкушение предстоящего побега.Внезапно человек, схватив одного из скованных воскресших, понесся назад, получив какой-то приказ от Капитана.— Вижу ублюдка! — максимально тихо, но яростно произнес второй и наставил автомат в сторону Анатолия.Капитан резко вынул пистолет с глушителем и тут же попытался выстрелить в военного, но Артур со всей силы ударил его плечом, и тот промахнулся.Стволы всех живых людей вокруг повернулись к нам, готовые в любой момент выстрелить.— Значить, лысый козел пришел за вами? — яростно и достаточно громко обратился к нам Капитан, готовясь стрелять.Из угла послышалось рычание, и крупная волна мертвецов вывалилась в переулок.Мы с Артуром не думая рванули им навстречу, чтобы слиться с толпой, но двое людей успели схватить нас за наручники за спиной.Живые стали пятиться назад, в сторону, откуда мы пришли, и тащили нас за собой.Мертвецы еще не успели заметить живых, так как были озабочены только свежим мясом, и это помогло нам отступить. Поначалу медленно, но постепенно увеличивая скорость.Наши с Артуром рты снова чем-то набили и, хотя мы пытались вырваться, люди умудрялись нас удержать.Отступив достаточно далеко, послышался ревущий звук мотора. И уже минут через десять мы вновь сидели в грузовике.Меня и моего друга крепко связали и, приговаривая о том, что мы пожалеем, Капитан взял рацию и тут же связался с Нэкри, рассказывая им о происшествии и о появлении Анатолия.Дорога тянулась долго, и прибыли мы назад, когда наступила ночь.Снова запирая нас в коробке, Виктор окинул меня и Артура недовольным взглядом. И было в нем что-то зловещее, но что, я тогда не понимала.Снова деревянные стены вокруг. Заточение.В этот раз всё было иначе. Внутри никого не было. Только я и Артур. Словно нас изгнали. Словно мы были недостойны общества мертвецов.Возможно, так даже лучше. В темноте и в тишине, в маленькой комнате, но вдвоем.Ноги неожиданно подкосились, и я упала на пол. Голод давал знать о себе, лишая сил. Нельзя вечно отрицать свое новое «я». Голодное «я».Через несколько часов дверь отворилась. Вместе с солнечным светом в комнату вошел охранник с ведром.Он оставил его в центре помещения, а потом всё так же молча удалился.Не надо было заглядывать внутрь, чтобы узнать, что там находится человеческое мясо. Манящий запах вскружил голову, и я была готова окунуться в ведро целиком.Артур сжал кулаки, словно пытаясь остановить свою жажду. Побороть инстинкт. В то время, как я уже ползла вперед, даже не замечая этого. Всё ближе к желанному мясу.Контроль пропадал, а из моего рта начал вырываться рык. Дикий и неприятный.Мгновение отделяло меня от безумия, и я уже не могла остановиться.Окунув руку в густую кровавую смесь, меня, разумную меня, будто откинуло в сторону и то, что пришло на мое место, неистово набросилось на еду.Когда туманная пелена рассеялась, я с ужасом обнаружила пустое ведро, откинутое в сторону, а так же кучу царапин на двери.— Отойти от входа! — послышалось снаружи.Повинуясь приказу, я отошла на пару метров. Артур встал рядом. Его лицо и руки так же целиком были в крови.В помещение вошли четверо человек. Они связали нас и снова заткнули рты.— Виктор приказал тащить вас на полигон. Не завидую, — с ноткой грусти в голосе сказал один из охранников.Полигон представлял из себя крупное поле, обнесенное самодельным забором из покрышек и сетки, стоящее слева от главного входа. Ограда была высокая, и что там находилось ранее — я не видела.Оказавшись внутри, нам открылась ужасная картина: вся земля на этой территории была полна крови вперемешку с грязью, в разных местах из земли торчали крупные и высокие деревянные столбы, на некоторых из них были прикованы и подвешены мертвые.Вдали ожившие мертвецы были прибиты к разной формы деревянный панелям и служили мишенями, как я поняла, для стрельбы. В некоторых телах торчали сразу десятки стрел.В углу, около входа, воскресшие играли роль боксерских груш. Их тела были изуродованы отсутствием конечностей и переломанными костями. Они были так же подвешены около самодельной стены.Куда ни глянь, повсюду были измученные существа, но всё еще живые. Их взгляды были полны невероятной боли, которую ненароком начинаешь ощущать. Лишь при одном взгляде на эту скотобойню глубоко внутри начинала закипать ярость, которую хотелось обрушить на весь человеческий род.Меня подтащили к столбу и хорошенько привязали по рукам и ногам. Двигаться было почти невозможно. С Артуром сделали то же самое, в паре метров от меня.Следом на полигон вошел Виктор. Его лицо сияло от радости, и он не спеша двигался в мою сторону.— Кто же это тут у нас? Неужели ты вправду думала, что попытка сбежать останется безнаказанной? Или ты не веришь, что мы способны вас наказать? Ох, если это так, то для тебя это будет неприятный сюрприз.Он осмотрел мои руки и лицо, прежде чем продолжить.— Вижу, вы уже получили мой подарок? Вкусно, наверное, было? — Виктор щелкнул пальцами, и один из охранников подбежал к нему с мешком. — Видишь ли, этот подарок не от меня, а от доброго донора, который не пожалел своего тела, чтобы накормить милых мертвецов, — с этими словами он достал из мешка голову Анатолия, который клацал ртом в попытках схватить человека за руку, и, хотя, чтобы заразиться вирусом, надо быть укушенным, ножи и пули, смоченные в нашей крови, позволяют обойтись без мертвецов. — Жаль, он не стал таким, как вы. Его голова была бы прекрасным украшением для моего дома, а теперь он не больше, чем обычный труп.Виктор отбросил голову в сторону и, повернувшись к охранникам, снова щелкнул пальцами.Худощавый паренек подбежал к своему боссу и передал небольшую коробочку, покрытую темным фиолетовым бархатом.Виктор снова выразительно улыбнулся и достал из коробки крупный шприц с длинной иглой, наполненный темной, почти черной жидкостью.Он поднес мединструмент прямо к моему лицу, давая возможность досконально его осмотреть.— Наши последние разработки. Думаешь, мы прожигаем тут время и попросту мучаем, используем таких, как ты? О, нет. Мы творим историю. Не о вас будут говорить потомки. Не о мертвых. Они будут вспоминать нас — создателей нового общества. Людей, построивших новую империю на костях.Его слова и тон были полны серьезности, а глаза поблёскивали в предвкушении.Чтобы не было в этом шприце — Виктор точно знал, что это подействует. И, наблюдая за тем, чего он и его безумный мозг смогли добиться, мне стало действительно страшно.Он освободил мою левую руку и вытянул ее вперед. Поднеся шприц, он аккуратно ввел иглу и вколол темную жидкость мне в руку.Снова подбежавший худощавый парень забрал вещи у Виктора и покинул полигон.Я закрыла глаза, ожидая чего-то страшного, но ничего не произошло. Виктор все так же стоял напротив, и все было неизменно.Я попыталась ехидно улыбнуться, давая понять, что ничего не случилось, и я в порядке, но Виктор совсем не был удивлен.Все шло, очевидно, по плану.— Я не знаю точную формулу и ингредиенты. Лишь точно знаю, что там есть адреналин, — начал он. — Наши мозговитые парни изобрели это пару недель назад, и я был в восторге. Это и есть история.Он снова улыбнулся и достал нож.Приподняв мою руку, куда был произведен укол, Виктор глянул мне в глаза и прошептал: "Наказание", после чего со всей силы воткнул лезвие в бледную серо-голубую кожу.Неожиданно для себя и для Артура, который наблюдал со стороны я заорала что есть мояи. Нож прошел насквозь, вызывая адскую боль. Боль, которой не должно быть.В моей голове будто начали взрываться петарды. Все вокруг закружилось в сопровождении с чувствами, которые не передать словами.Я чувствовала кожу, вены, кость и все, чего коснулся нож. Меня трясло, а Виктор все продолжал держать мою руку, посмеиваясь над моими страданиями.Он резко вытащил нож и начал водить им по коже руки, оставляя порезы. Я кричала от каждого прикосновения. Я чувствовала все, словно живой человек.Словно вирус покинул тело, и я ожила.Боль давала ощущение жизни, которое нигде больше не найти. В тот момент мне казалось, что я способна на всё, и в тоже время я чувствовала полную уязвимость. Это всё сводило меня с ума.В конце концов Виктор успокоился.— Эффект, к сожалению, недолгий. Скоро все вернется к прежнему состоянию, и боль пропадет. Очень жаль.С этими словами он покинул полигон.Меня всё еще трясло, и мне казалось, будто я на грани обморока. Боль начинала утихать, но все мысли перепутались в голове.Один из людей Центра отвязал меня и потащил прочь от этого жуткого места, обратно в мой «дом». При приближении к деревянной коробке я услышала душераздирающий крик, который мог принадлежать только Артуру.Главное, держаться.

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