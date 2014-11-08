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Истории из жизни

Старинное кладбище

Будучи пацаном, я не пропускал ни одной ребячьей авантюры. Особенно такой, где на спор надо было доказать свою храбрость и «героизм». Сейчас те давние «подвиги» кажутся обычной глупостью…

Как-то летом мы остались с младшим братом на ночное дежурство в садовом товариществе, где у бабушки был участок. Я тогда закончил седьмой или восьмой класс.
Благополучно отдежурив положенные часы без каких-либо происшествий, вернулись в садовый домик на ночлег. И лечь бы спокойно спать (время-то подходило к двум ночи), но буйная пацанская душа требовала приключений. К тому же к бабушке редко приезжаем, раз в год-два. На летний месяц. А здесь вокруг столько всего интересного и неизведанного! И крысы за стенкой верещат, и ночка тёмная, и кладбище буквально в полутора километрах!.. Некогда спать!
Говорю брату: «Пошли на кладбище! Вдруг что-нибудь необычное и страшное увидим?!». Но братишка-шестиклассник наотрез отказался. В детстве он всегда был против таких необдуманных планов. Лишь гораздо позже, уже отслужив срочную, потом женившись, а после разведясь, стал «на ура» поддерживать все мои инициативы. Вот и в ту ночь остался в безопасном садовом домике у тёплой печки.
Я же, настроившись на битву с кладбищенскими привидениями, двинулся в ночную неизвестность. Вообще-то во всяких призраков, чертей и прочую нечисть мне не верилось. Но по мере удаления от тёплого и уютного садового домика и приближения к холодному и враждебному погосту, всё же стали закрадываться смутные сомнения.

Между посёлком, в котором находился сад, и кладбищем расстилалось огромное колхозное поле, которое опоясывала автомобильная грунтовка. По ней я и шагал. Так посветлее, и под ногами не пашня. Минут через пятнадцать уже вошёл в вечно распахнутые кладбищенские ворота. Там первым делом проведал покойного дедушку, затем прабабушку. После побродил среди чужих могилок и засобирался в обратный путь. Ничего страшного и сверхъестественного! Даже неинтересно. Хотя вокруг ни одной живой души. Только собаки бродячие потявкивают. Но с собой у меня увесистая палка, так что всё в порядке.
От ворот по периметру кладбища я уже удалился на значительное расстояние, поэтому решил не возвращаться на дорогу, а срезать путь через колхозное поле, поросшее молодым овсом. Прикинул направление и потопал. Идти было очень неудобно. Резиновые сапоги моментально облипли влажным чернозёмом. Кроме того, постоянно спотыкался на бороздах пашни с высокими краями. Бодрило то, что расстояние в два раза меньше, чем по грунтовке.
Только вскоре и эта мысль перестала бодрить. Подошвы сапог превратились в два огромных кома грязи килограмма по три каждый. Еле-еле отрывал их от земли. А тут, в довершение бед, откуда ни возьмись, появился и начал резко сгущаться туман. В его пелене исчезли далёкие огоньки, которые служили мне ориентиром. Но я знал, что большая часть пути уже позади, осталось совсем немного. Каких-то полкилометра, а то и меньше.
Вот появились разрозненные, поросшие травой, бугорки могил старинного кладбища, что сохранились с незапамятных времён вдоль грунтовки. Как раз рядом с перекрёстком, в сторону которого лежал мой путь. Не хоронили тут уже никого лет пятьдесят, а то и все сто. Определить невозможно, потому что надписи на сохранившихся ржавых крестах и конусовидных железных стелах давно истёрлись. Остатки этого давно заброшенного, потонувшего в болотине и высокой траве, древнего погребалища занимали квадрат, где-то метров двести на двести. Редкие чёрные покосившиеся кресты забытого всеми погоста днём с дороги хорошо видно. Правда, мы никогда не спускались туда с дорожной насыпи. Сыро и неприятно там.
Но теперь мне выбирать не приходилось. Шёл напрямки, чтобы поскорее выбраться на твёрдый грунт дороги. Но «прямки» получились очень запутанные. Битый час я кружил среди зловещих холмиков, то и дело проваливаясь в глубокие промоины между древними могилами. В сапогах давно хлюпала вода, но я уже не обращал на это внимания. Силы были на исходе, а вырваться из заколдованного круга никак не получалось. В конце концов, провалился в какую-то дыру почти по пояс. Левую ногу с грехом пополам вытащил быстро, а вот правая увязла намертво. У меня даже появилось ощущение, что там за сапог её что-то удерживает. Тут и стало по настоящему страшно. Сразу почудились костлявые руки истлевшего мертвеца, вцепившегося в мою ногу. Начал судорожно дёргаться и всё-таки вырвался. Но сапог навечно остался под землёй.
Попробовал двигаться дальше с босой ногой, но буквально тут же распорол ступню обо что-то острое. Обессиленный сел на одном из могильных бугорков ждать рассвета…
Часа через полтора туман стал рассеиваться так же быстро, как и появился. Вокруг начали возникать контуры сначала близких, затем дальних крестов и памятников. А ещё через пять минут я с изумлением обнаружил, что сижу всего в каких-то десяти метрах от дороги, до которой тщетно пытался добраться всю ночь!
Осторожно ступая на порезанную босую ногу, выбрался на дорожную насыпь и поспешил в сад. А братан там спит себе спокойненько и в ус не дует! Еле его достучался. А он ещё и повеселился, увидя мой расхристанный вид…


Второй похожий случай, связанный с этим старым кладбищем, произошёл гораздо позже. Было мне тогда лет двадцать пять. В сентябрьскую ночь, также после ночного дежурства в саду, на поиски приключений мы отправились вдвоём с дружком Владиком. Так подумаешь - вроде взрослые дяденьки уже, ан нет, видно, не всё детство в этом возрасте выветривается. Или не у всех…
Маршрут был, примерно, тот же, что и в первый раз. Вот только наш обратный путь пролегал мимо садовых участков, которые во чистом поле сподобились завести явно неисправимые оптимисты или альтруисты. Потому как оставлять урожай без охраны в таком Богом забытом месте – сознательно обрекать его на поживу полночным татям. Многие участки хозяева уже побросали, устав бороться с постоянными трудностями, как то: отсутствие водопровода, электричества и набеги местной алкашни. Тем не менее, в одном из наделов с дощатым домишком-скворечником, среди толщи сорняков мы наткнулись на рядки с добрыми капустными кочанами. Судя по зарастающим осотом и пыреем грядкам, хозяева не слишком часто посещали свои угодья. А может, тоже решили забросить огородное хозяйство.
Спрашиваю: «Владик, а не захватить ли нам по паре вилочков, чтобы ночная прогулка оказалась не только приятной, но и полезной?!». «Это же никогда не помешает!» - привычно ответствовал друг.
Тут же отыскались несколько старых сахарных мешков, в два из которых мы набили срезанные крепкие кочаны. Сразу оговорюсь, за тот поступок мне до сих пор стыдно. И больше такого в своей жизни я не повторял. Да и тогда взял чужое не из корыстных побуждений, а из-за своей дурацкой тяги к авантюризму.

Короче говоря, нагрузившись, продолжили путь. Чтобы не светиться ночью с мешками на дороге, двинулись через поле. И тут опять, как тогда в детстве, началась чертовщина. Светившая с неба луна вдруг спряталась. Стало темно, словно в склепе. Вроде место открытое, а не видать ни зги! Нам идти-то совсем ничего, но шагаем-шагаем, а дойти никак не можем. К тому же забрели на то самое старое гробовище, в котором я в детстве блудил полночи. Шатались среди древних зловещих могил не меньше часа, но выбраться на перекрёсток так и не получилось. Да ещё мешки тяжёлые последние силы вымотали. Причём я понимаю, что дорога где-то совсем близко, но в какой стороне, никак не сориентируюсь. Тьма кромешная! Куда ни направимся – везде могилы, могилы, могилы… Такое ощущение, что маленькое старое кладбище увеличилось в размерах в несколько раз! И кресты с памятниками какие-то незнакомые. Днём их все наперечёт видно, а теперь не сосчитать!.. Но хорошо хоть, что вдвоём на этот раз. Всё повеселее!

Трудно сказать, сколько времени мы так блуждали среди нескончаемых крестов и обелисков, но выбились из сил вконец. Пали наземь, чтобы немного передохнуть. Лежу – не жужжу, едва дышу. Вдруг слышу удивлённый Владькин голос: «Смотри туда!..»
Поворачиваю голову в указанном им направлении и обалдеваю! Буквально в пятнадцати метрах от нас стоит знакомый домишко-скворечник! На том самом участке, с которого мы уже часа два-три назад как с капустой ушли! Вот так чудеса! Ведь чтобы вернуться сюда, это надо было какой крюк сделать?! Да ещё и дорогу пересечь! А мы только по пашне и этому проклятому кладбищу кружили! И дорогу НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ!
В общем, занесли мы мешки с кочанами в домишко. Поставили в угол и прикрыли тряпьём от случайных гостей. А хозяева, если вернутся когда, по-любому наткнутся на них. Да ещё напоследок несколько купюр бумажных засунули в один из мешков. В качестве подтверждения нашего полного и искреннего раскаяния, а также моральной компенсации хозяевам за нанесённый ущерб.

После этого без затруднений вышли на дорогу и уже через пятнадцать минут грелись у тёплой печки в своём садовом доме.
Вот что это было в обоих случаях? То ли шутка такая, то ли наука впредь… Но чья?!..

19.04.2017

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:24
Сегодня, 00:24 by V.V.PukinПросмотров: 1 610Комментарии: 12
+25

Ключевые слова: Кладбище погост могила кресты ночь луна приключение страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 03:20
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 773
Хорошие истории и поучительные.
Думаю, что у вас там аномальная зона - завязанный в ленту Мёбиуса пространственно-временной континуум. О таких петлях писал Чернобров.
А вообще вам повезло, особенно во второй раз. Могло бы и не прокатить с бумажными деньгами. Обычно требуется свежая кровь...
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#2 написал: Sveta-00785
Сегодня, 03:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 349
Да уж,лихо вас помотало,покойнички не любят незваных гостей в неурочное время.Верю Вам автор,история впечатлила все очень живописно изложено.Плюс
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 07:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (663|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 655
Хорошо хоть в обоих случаях выбрались.!
А я вот как-то лет в 17 на спор пошла на кладбище в полночь. Одна. в полнолуние. В пятницу 13-го так совпало) - и ничего... Даже обидно. Посидела там в центре за столиком, вышла к другу и отправились домой.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#4 написал: акжана
Сегодня, 07:30
+2
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Репутация: (612|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 725
Есть поверье , что хозяин кладбища может напугать , заставить блуждать случайных прихожан на погосте, тем более ночью. Он якобы о обитает ближе к первой или самой старой могиле. И что интересное, проявлять себя по разному, но многие его видят как "серый туман". ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#5 написал: Ананда
Сегодня, 07:38
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (149|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 291
Цитата: Talisha
А я вот как-то лет в 17 на спор пошла на кладбище в полночь

Ага, я в 15 лет так на спор попёрлась. Кладбище в рощице, не видно ни зги. Упала в свежевыкопанную могилу, замёрзла и сидела до утра,пока моя бабуля не подняла всех на уши и не выяснила, куда я могла подеваться. Гнала она меня хворостиной до самого дома)))
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#6 написал: Galadriell80
Сегодня, 09:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 204
Такое впечатление, что каждый второй по молодости-глупости в ночную пору по кладбищам доказывал свою лихость))) И меня не минула чаша сия. У бабушки в селе на летних каникулах разочек колобродили на сельском погосте. Толпой человек в шесть-семь, точно уж и не вспомню. Было весело, без паронормальщины))) Там все мои предки до третьего колена по материнской линии похоронены, люблю это кладбище, очень там атмосфера позитивная.
Зарегистрирован: 16.12.2015
#7 написал: Мутабор
Сегодня, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Автор, нормально так Вас проучили))))! За то,как качественно, как говорится, кто не хочет слушать, должен почувствовать. Это к тому, что наверняка в детстве Вас поучали, что воровать плохо? А тут Crash Kurs помог прямо замечательно, как калёным железом в памяти ..))))) Шучу я)))
Какой-то невидимый любитель порядка, Вам в обоих случаях, нервы пощекотал. +
Зарегистрирован: 23.11.2016
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 09:44
+2
Онлайн
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Репутация: (173|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 604
и мне посчастливилось на спор в 15 лет забрести ночью на погост. НИ-КО-ГО! НИ-ЧЕ-ГО!
спокойненько прошла сквозь него и обратно на выход.
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#9 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 10:21
+2
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Репутация: (128|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 108
Наверное у всех есть период, когда кладбище представляется неким мистическим, таинственным местом. Однако, в один прекрасный день, проходя мимо старых оградок забытого кладбища, я поймала себя на мысли, что ничего кроме нестерпимой печали, тоски и отчаяния я больше не ощущаю. Не знаю, быть может это всего лишь отражение внезапно пришедшего агностицизма.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#10 написал: Слай
Сегодня, 10:48
+3
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 72
У меня тоже детство прошло в домике, одна из дорог к которому вела через кладбище. Как то местные дядьки ухахакиваясь рассказали, что решили приколоться. А там так место расположено, что пройти к домам можно по дороге, где с права сплошняком кладбище, слева глухой кирпичный забор какой то промзоны, до сих пор не знаю что там. А небо закрывают развесистые акации, только свет от луны создаёт фон реальности. Ложатся дядьки на могильные холмики и ждут. И вот идёт какой нибудь запозднившийся работяга, а эти идиоты заслышав его, ждут когда бедолага по ближе подойдёт, и разом начинают кряхтеть, сопеть,стонать да цепляясь за заборы со своих лежанок подниматься. ИДИОТЫ)))

По истории автора, надо было как и в первый раз, сесть на пенёк, и ждать когда туман рассеется. Склоняюсь к тому, что события в первом и втором рассказе случайные совпадения.
То что дезоориентированный человек кругами ходит, это давно известно.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#11 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 11:53
0
Группа: Авторы
Репутация: (1630|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 679
Цитата: Talisha
Хорошо хоть в обоих случаях выбрались.!
А я вот как-то лет в 17 на спор пошла на кладбище в полночь. Одна. в полнолуние. В пятницу 13-го так совпало) - и ничего... Даже обидно. Посидела там в центре за столиком, вышла к другу и отправились домой.

Я смотрю все бесстрашные на сайте собрались.
+ за истории
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#12 написал: Япона Мать
Сегодня, 13:39
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Цитата: vasilina_apelsina
Цитата: Talisha
Хорошо хоть в обоих случаях выбрались.!
А я вот как-то лет в 17 на спор пошла на кладбище в полночь. Одна. в полнолуние. В пятницу 13-го так совпало) - и ничего... Даже обидно. Посидела там в центре за столиком, вышла к другу и отправились домой.

Я смотрю все бесстрашные на сайте собрались.
+ за истории
прям с языка сняли. У моей бабули через дорогу кладбище,даже днём не возникало желание туда сходить. Всем плюсики за смелость! Автору за историю.
Зарегистрирован: 24.07.2016
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