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Истории из жизни

Прабабушка

Когда мне исполнилось четыре года, я ушла из дома. Нет, родители у меня были хорошие, никто меня не обижал. Просто у меня родилась сестренка. Как я ждала, когда же у нас будет маленькая лялечка! Но потом выяснилось, что все не так, как я себе думала. Сестренка и не думала лежать и спать в кроватке. Ее постоянно нянькали все – все те, кто недавно нянькал меня… В общем, не устроил меня такой поворот событий, и я поставила ультиматум – или вы отвозите ее обратно в больницу, или я из дома ухожу!

Разумеется, никто сестренку в больницу обратно не повез, сказали, что меня так же любят, просто вот сестренка – еще совсем маленькая, беспомощная, ей больше внимания нужно, и так далее и тому подобное…
Я отчетливо помню момент, как я уходила из дома (благо жили мы в совсем маленькой деревушке, в три улицы). Похожа была на ежика в тумане, только вместо узелка – авоська. Но – ушла так ушла.

Ушла я к бабушке, маминой маме. Жила бабушка со своей мамой, чтобы не путаться – назовем их бабушка (45 лет) и прабабушка (65). Бабушка работала учительницей в начальной школе-трехлетке, в две смены. Между сменами прибегала на обед, и убегала обратно. Учителем она была от Бога, ученики ее обожали, они были одними из лучших «на входе» в большую школу… Только вот была у этого и обратная сторона – родные дети маму не видели, потому большую часть дня она была на работе, а вечером – ей было просто не до чего…

Вот и воспитывала внуков прабабушка. А потом и я проводила с ней все время. Сколько она рассказала мне сказок! Став постарше, я, затаив дыхание, слушала истории ее детства, юности, военной молодости – как проводила она прадедушку на фронт, жила она с двумя детьми в оккупации, как встретила однажды разведчиков, много еще чего, но это уже другие истории.. Она научила меня уважать, ценить, любить, верить. Необразованная женщина, она обладала такой широтой души, была так житейски умна… Я сейчас вспоминаю и думаю, что, наверное, смысл своего существования она видела в постоянной заботе о нас.


Одним из ее владений была кухня. Там постоянно что-то шкворчало, шипело, жарилось, парилось. Всегда можно было заскочить на бегу, одной ли, или с друзьями – и каждый получал по пирожку, пышке, плюшке, или просто по конфетке. Другая часть ее владений – огромный огород. Там прятались на грядках зеленые огурчики, выставляли румяные бока помидоры, сидели в земле до своего часа свекла, морковка и картошка, бодрыми листочками шевелила разнообразная зеленушка. Все грядки были прополоты, вовремя политы. Вставала она с петухами, и всегда к завтраку было что-нибудь вкусненькое. Садилась отдохнуть только поздним вечером, в доме, перед телевизором – смотрела какую-нибудь «картину», искренне сопереживая героям.
Конечно, мы ей помогали - каждый в меру сил и возможностей, но дом держался на прабабушке.

Вот так и жили мы, до тех пор, пока не пришло время переходить в «большую» школу. Родители купили дом в селе, чтобы мне не жить в интернате. Мне пришлось уехать от бабулечек. Но вместе с интернатовскими детьми каждые выходные мы с сестренками (позже родилась еще одна сестренка) ездили к бабушкам. Потом бабушки тоже перебрались в село, и мы забегали к ним по дороге в школу и обратно.

А потом прабабушки, в возрасте восьмидесяти семи лет, не стало. И только последние несколько месяцев она болела, и не могла выполнять привычные, не обременявшие ее обязанности (конечно, они, обязанности, стали условными - но прабабушка не могла просто сидеть сложа руки). Врачи сказали, что это старческое – пересыхают сосуды в мозге, и поэтому происходит потеря памяти. Умерла прабабушка во сне, под утро. Я помню похороны – как я хлюпала носом, а слезы все текли и текли – безостановочно, я вытирала их – то платком, то рукавом, то просто руками...
Потом мы продолжали приходить к бабушке – после стольких лет, прожитых вместе с прабабушкой, она очень тосковала, и мы, чем могли, ее поддерживали. Самую первую дверь в дом бабушка закрывала на «крючок» - были у нее нелады вроде бы с электросчетчиком.

И вот однажды я пришла к бабуле, стучу и дверь мне открывает… прабабушка!!!... Впервые в жизни я ощутила такой ужас – леденящий, от которого кровь стынет в жилах. У меня натуральным образом похолодели руки и ноги… Я стояла и не могла пошевелиться, в голове не было мыслей – я стояла как истукан и просто смотрела… «Ну, чего остановилась-то? Заходи, заходи!». И тут я отмерла – это был голос одной из соседок, пожилой бабульки, которая часто приходила к прабабушке, и зашла в гости по старой памяти. На автомате я прошла и села в кухоньке у стола. Моя бабушка, увидев мое лицо, спросила, что со мной. Я лишь покачала головой, а бабулька-гостья говорит: «Не знаю, чёт белый-белый стал совсем?..». Потом я все объяснила, конечно.
Я не могу понять, почему я так испугалась? Ведь прабабушка была одним из моих самых любимых людей… А я не бросилась ее обнять, хотя очень скучала...

Вот такая грустная история...
Сегодня, 03:42 by carnival_of_rustПросмотров: 753Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Страх ужас прабабушка смерть гостья авторская история

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Комментарии

#1 написал: Snejnay
Сегодня, 08:39
+1
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Комментариев: 183
Простите но история несколько сумбурная... Конечно могу списать на страх перед видением прабабушки. Но возможно это была соседка? - и вы испугались по сути живого человека?
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:03
+1
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Комментариев: 672
"Самую первую дверь закрывала на " крючок"- вроде были не лады с электросчётчиком".. Вот это не совсем понял, а так хорошая история
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: carnival_of_rust
Сегодня, 09:32
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Snejnay
Простите но история несколько сумбурная... Конечно могу списать на страх перед видением прабабушки. Но возможно это была соседка? - и вы испугались по сути живого человека?

Это и была соседка, очень пожилая бабулька. Я перепутала ее с прабабушкой, которая на тот момент умерла..
Видимо, я что-то недописала.

Цитата: alex.kuzmenko2017
"Самую первую дверь закрывала на " крючок"- вроде были не лады с электросчётчиком".. Вот это не совсем понял, а так хорошая история

Дело давно было, я и сама не помню в чем там было дело - то ли показания не сходились на счетчике, то ли неоплата была. Двери обычно запирались на "крючок" изнутри - тогда еще не было в селах дверей с врезными замками. Запирались - от проверяющих, потому что кто не платил за свет, у кого стояли "жучки" - и народ боялся штрафов.
Зарегистрирован: 5.04.2017
#4 написал: amazonka
Сегодня, 09:39
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Публикаций: 0
Комментариев: 48
вроде и мистики нет, и история не в тот раздел, но написано очень вкусно, я с наслаждением прочитала blush
Зарегистрирован: 16.01.2015
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:40
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Комментариев: 507
Мистики конечно нет в истории, скорее она про необъяснимый страх увидеть умершего родного человека. Прочитала с удовольствием, бабушки самые любимые как правило люди, холят, лелеют, балуют и учат всему доброму в этой жизни.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 11:45
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прочитала с большим удовольствием!
спасибо огроменное!
а страх - естественный. увидеть похороненного человека, стоящего перед тобой живым и здоровым.
соседка на прабабушку так была похожа?
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#7 написал: акжана
Сегодня, 11:46
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Публикаций: 3
Комментариев: 698
Действительно, электричество тогда тырили поголовно. Стыдно сказать, но у нас дома иголку вставляли или пленку от диафильма - тормозили счетчик, потом бдели, тряслись, что контролеры нагрянут. Вот спрашивается зачем, ведь электричество тогда копейки стоило, но нет отставать от соседей никак нельзя было.
Понравилось колоритное изложение истории. Бабушка-соседка может чем-то была похоже на прабабушку. Бывает некоторое сходство у пожилых людей, особенно в манере одеваться. Вот и на миг почудилась прабабушка. ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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