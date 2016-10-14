Прабабушка

carnival_of_rust Просмотров: 753 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 03:42 by

Когда мне исполнилось четыре года, я ушла из дома. Нет, родители у меня были хорошие, никто меня не обижал. Просто у меня родилась сестренка. Как я ждала, когда же у нас будет маленькая лялечка! Но потом выяснилось, что все не так, как я себе думала. Сестренка и не думала лежать и спать в кроватке. Ее постоянно нянькали все – все те, кто недавно нянькал меня… В общем, не устроил меня такой поворот событий, и я поставила ультиматум – или вы отвозите ее обратно в больницу, или я из дома ухожу!Разумеется, никто сестренку в больницу обратно не повез, сказали, что меня так же любят, просто вот сестренка – еще совсем маленькая, беспомощная, ей больше внимания нужно, и так далее и тому подобное…Я отчетливо помню момент, как я уходила из дома (благо жили мы в совсем маленькой деревушке, в три улицы). Похожа была на ежика в тумане, только вместо узелка – авоська. Но – ушла так ушла.Ушла я к бабушке, маминой маме. Жила бабушка со своей мамой, чтобы не путаться – назовем их бабушка (45 лет) и прабабушка (65). Бабушка работала учительницей в начальной школе-трехлетке, в две смены. Между сменами прибегала на обед, и убегала обратно. Учителем она была от Бога, ученики ее обожали, они были одними из лучших «на входе» в большую школу… Только вот была у этого и обратная сторона – родные дети маму не видели, потому большую часть дня она была на работе, а вечером – ей было просто не до чего…Вот и воспитывала внуков прабабушка. А потом и я проводила с ней все время. Сколько она рассказала мне сказок! Став постарше, я, затаив дыхание, слушала истории ее детства, юности, военной молодости – как проводила она прадедушку на фронт, жила она с двумя детьми в оккупации, как встретила однажды разведчиков, много еще чего, но это уже другие истории.. Она научила меня уважать, ценить, любить, верить. Необразованная женщина, она обладала такой широтой души, была так житейски умна… Я сейчас вспоминаю и думаю, что, наверное, смысл своего существования она видела в постоянной заботе о нас.Одним из ее владений была кухня. Там постоянно что-то шкворчало, шипело, жарилось, парилось. Всегда можно было заскочить на бегу, одной ли, или с друзьями – и каждый получал по пирожку, пышке, плюшке, или просто по конфетке. Другая часть ее владений – огромный огород. Там прятались на грядках зеленые огурчики, выставляли румяные бока помидоры, сидели в земле до своего часа свекла, морковка и картошка, бодрыми листочками шевелила разнообразная зеленушка. Все грядки были прополоты, вовремя политы. Вставала она с петухами, и всегда к завтраку было что-нибудь вкусненькое. Садилась отдохнуть только поздним вечером, в доме, перед телевизором – смотрела какую-нибудь «картину», искренне сопереживая героям.Конечно, мы ей помогали - каждый в меру сил и возможностей, но дом держался на прабабушке.Вот так и жили мы, до тех пор, пока не пришло время переходить в «большую» школу. Родители купили дом в селе, чтобы мне не жить в интернате. Мне пришлось уехать от бабулечек. Но вместе с интернатовскими детьми каждые выходные мы с сестренками (позже родилась еще одна сестренка) ездили к бабушкам. Потом бабушки тоже перебрались в село, и мы забегали к ним по дороге в школу и обратно.А потом прабабушки, в возрасте восьмидесяти семи лет, не стало. И только последние несколько месяцев она болела, и не могла выполнять привычные, не обременявшие ее обязанности (конечно, они, обязанности, стали условными - но прабабушка не могла просто сидеть сложа руки). Врачи сказали, что это старческое – пересыхают сосуды в мозге, и поэтому происходит потеря памяти. Умерла прабабушка во сне, под утро. Я помню похороны – как я хлюпала носом, а слезы все текли и текли – безостановочно, я вытирала их – то платком, то рукавом, то просто руками...Потом мы продолжали приходить к бабушке – после стольких лет, прожитых вместе с прабабушкой, она очень тосковала, и мы, чем могли, ее поддерживали. Самую первую дверь в дом бабушка закрывала на «крючок» - были у нее нелады вроде бы с электросчетчиком.И вот однажды я пришла к бабуле, стучу и дверь мне открывает… прабабушка!!!... Впервые в жизни я ощутила такой ужас – леденящий, от которого кровь стынет в жилах. У меня натуральным образом похолодели руки и ноги… Я стояла и не могла пошевелиться, в голове не было мыслей – я стояла как истукан и просто смотрела… «Ну, чего остановилась-то? Заходи, заходи!». И тут я отмерла – это был голос одной из соседок, пожилой бабульки, которая часто приходила к прабабушке, и зашла в гости по старой памяти. На автомате я прошла и села в кухоньке у стола. Моя бабушка, увидев мое лицо, спросила, что со мной. Я лишь покачала головой, а бабулька-гостья говорит: «Не знаю, чёт белый-белый стал совсем?..». Потом я все объяснила, конечно.Я не могу понять, почему я так испугалась? Ведь прабабушка была одним из моих самых любимых людей… А я не бросилась ее обнять, хотя очень скучала...Вот такая грустная история...

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