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Истории из жизни

Гнев усопшей

Прошло больше десяти лет, как я потерял своих обеих бабушек. Они умерли тихой, христианской смертью, но так уж вышло, что с их смертями связаны мистические события. Мои бабушки были верующими людьми, но тем не менее к смерти они относились без предубеждений; и мне бы никогда в голову не пришло приписать к их «уходу» какую-либо сверхъестественность. События, о которых я расскажу, в свое время не произвели на меня никакого впечатления; я не испытывал страха. Но человека, скажем, наблюдающего со стороны, это способно напугать, и очень даже сильно (как это случилось со многими моими родственниками).

В этой истории я расскажу про бабушку по папиной линии – Варвару.

Все случилось скоропостижно, жарким душным августом, когда и здоровому-то человеку впору лечь в прохладной комнате с мокрой повязкой на голове, не говоря уже о старушке, страдающей гипертонией. У бабушки поднялось давление свыше 200 и держалось около недели. К врачам как всегда обращаться не стала – какой-то умник посоветовал ей попить магнезию в таблетках. Она принимала их дня четыре, но состояние ее только ухудшалось. Еще через несколько дней бабушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, где первой же ночью, в тяжелом мороке, она умерла.
Подготовка к похоронам шла неорганизованно - родственники по папиной линии всегда отличались безответственностью и неумением концентрироваться в сложных ситуациях. У бабушки остались два сына (мой отец и дядя) и внуки – мои старшие братья и сестра. У них у всех были давно свои семьи, жили они в разных городах. Печальное событие в кои-то веки заставило их собраться, и каждый, видимо, представлял похороны по-своему. В итоге не пригласили даже священника – вместо него позвали какую-то тетю во всем черном, напоминающую деревенскую недо-ведьму, с запахом вчерашнего перегара. Ей поручили управлять ходом похорон и поминок.

По христианской традиции тело должно находиться в доме 3 дня. На третий день – похороны и поминки. У наших «родственников» все началось в первый день: позвали гостей, накрыли стол, прям перед гробом с телом, и началась попойка. Родственники по папиной линии любили выпить. При жизни бабушка их всегда за это ругала и всем говорила: «В моем доме водки не будет». А тут почти раздолье, с горя-то можно, тем более «тетя-тамада» разрешает, все в порядке. Со стороны это выглядело все ужасно и гадко. В дом было невозможно зайти: стоял едкий запах формалина, помноженный на гастрономические яства, ладан и алкогольные пары. За окном жара +25. Никто не придал значения тому факту, что труп начал аномально быстро разлагаться, будучи забальзамированным. К началу второго дня тело нужно было заново бальзамировать и, по возможности, быстрее хоронить. Вместо этого «тетя-тамада» решила устроить обряд (напоминающий отпевание), а после «прощальный вечер» - это что-то вроде поминок, только в ночь перед похоронами. Тело лишь прикрыли ветками крапивы. Весь этот балаган казался мне чудовищным! Внутри грызло плохое предчувствие, и как оказалось, небезосновательно.

Все гости собрались проводить обряд. Полукругом обступили гроб с телом – в середине стояла «черная» женщина. Окна зашторили. Ей поставили стол, на который она положила большое фарфоровое блюдо, а рядом связку свечей. На блюдо выложила ладан в фольге, зажгла и стала читать псалтырь, предварительно раздав стоящим по зажженной свече. Прошло около 15 минут, как на всю комнату раздался треск битой тарелки, у некоторых людей свечи потухли и загнулись буквой «Р». Повисла свинцовая тишина. На столе блюдо, в котором лежал ладан, треснуло на 4 ровные части, будто его разрезали крестом. Самое странное, что оно оставалось холодным. Гнетущую атмосферу кто-то разрядил разговором, и женщина продолжила обряд.
После того, как она закончила, все уселись за накрытый стол. Как всегда, по традиции, любое застолье начинается с разлития горячительных напитков. Тут-то и произошли события, которые останутся в памяти у многих надолго.

Один из гостей откупорил первую бутылку водки и хотел разлить по стаканам, но не смог, уставившись на горло бутылки. Жидкость внутри будто застыла и никак не хотела выливаться. Он начал трясти бутылкой, бить по дну, изо всех сил пытаясь заставить водку литься в стакан, но она не поддавалась. Горлышко, кстати, было без дозатора, что придавало всей этой картине атмосферу какого-то злого представления. Не приковывая и без того излишние внимание к произошедшему, мужик отставил бутылку в сторону и начал открывать другую, как вдруг сидящая справа от меня женщина начала издавать странные кряхтящие звуки. Она замешкалась и заерзала, сидя на месте.
- Вам плохо? - поинтересовался я.
Но она меня не слышала. Ее лицо начало принимать черно-розовый оттенок, глаза налились кровью; руками она пыталась ухватиться за шею, будто хотела освободиться от чего-то. Было очевидно, что она не могла дышать. Я быстро крикнул:
- Ей нужна помощь, она задыхается.
Несчастная в панике вскочила из-за стола, но, споткнувшись о ножку стула, повалилась на пол, громко кряхтя и извиваясь. Гости в испуге повскакивали со своих мест, кто-то кричал, кто-то толкался и выбегал на улицу. Через несколько секунд гости плотной гурьбой начали покидать дом. В эти какие-то считаные мгновения я и мой отец склонились над задыхающейся женщиной, пытаясь помочь ей. Но она уже билась в агонии: зубной протез выскочил изо рта от сильных мотаний головой, своей рукой она порвала себе нижнюю губу. Пытаясь понять, что мешает ей сделать вдох, я ощупал шею и удивился. В области трахеи кожа стала твердой и холодной, как мрамор. Какие-то считаные секунды, и человек умрет, а попытки помощи не приносили плодов. Но стоило только «черной женщине» ступить за порог, как умирающая сделала исступленный вздох и с силой задышала. Какое-то время она еще провела на полу, пытаясь насладиться вновь обретенным кислородом. Позже она окончательно пришла в себя.

Перепуганные гости в дом не вернулись; все разъехались, и остались только родственники, которые после случившегося тоже не горели желанием заходить обратно, а тем более ночевать. Все были просто уверены: баба Варя сильно рассердилась подобному неуважению к себе, вылив таким способом свой гнев.

День похорон прошел без происшествий. Больше идеи сесть за стол ни у кого не возникло.

«Не будет водки в моем доме», - часто говорила при жизни баба Варя.
Сегодня, 07:53 by Shura_BaranikovПросмотров: 1 763Комментарии: 18
+20

Ключевые слова: Бабушка смерть гроб ведьма удушье гнев авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (126|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 723
Как-то странно похороны начались. Неуспели похоронить бабку, а водочка полилась рекой.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (568|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 528
А тетка-то в чёрном - осознанная магиня, знала, что и как делать, чтоб с людей собрать по-максимуму и сущностей-бесов покормить.Но бабушка не дала, вероятно, или что-то ещё... Кстати, у нас в городе я не слышала, чтоб больше суток гроб в доме стоял.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#3 написал: Калина74
Сегодня, 08:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 367
Ваша бабушка была правильная женщина, раз так отбрила эту пьянь даже после своей кончины. Респект ей и светлая память. А вам - мои соболезнования и спасибо за историю
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: Gatta_Black
Сегодня, 09:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 213
Жуть... У нас тело только 1 ночь в доме держат, и то не всегда. Но чтоб три... Естественно, бабушка рассердилась за такое надругательство. А тут еще и тетка эта мутная.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:33
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (2317|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 085
Что за балаган устроила эта тамада?? Не похороны, а пир во время чумы. Да уж, умерла-то бабушка христианской смертью, а вот то, что творилось с ней после смерти, было совсем не по-христиански...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 707
Да уж, кошмарные получились похороны, видно, покойница присутствовала на своих похоронах. Как можно, если тело не предали еще земле, начинать пить водку? Разгильдяйство какое-то, повод выпить скорее. А эта "чёрная", каким макаром, вообще, нельзя в дом таких приглашать, вредительница какая-то. Бабушке Царство небесное и спасибо за историю, плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#7 написал: marlin
Сегодня, 10:39
+4
Группа: Посетители
Репутация: (513|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 581
Все написано было интересно, ровно до этой тетки за столом, которую душили и упала споткнувшись.... И началось... Пошёл перебор выдумок. Как в Гарри Поттере в начале серии тетка , которая его не любила, надулась как воздушный шарик, вся одежда потрескалась, и полетела перекатываясь в воздухе. Даже с водкой нельющейся поверил бы, так, как описывалось все интересно, но тётка поставила точку на правдивости сия творения.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#8 написал: Voroziche
Сегодня, 10:47
+7
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Winnie-the-Pooh
Что за балаган устроила эта тамада?? Не похороны, а пир во время чумы. Да уж, умерла-то бабушка христианской смертью, а вот то, что творилось с ней после смерти, было совсем не по-христиански...


Что значит "умерла христианской смертью"? Как- то по- особенному?)
Не христиане как- то по- другому умирают?)

Мда, не самая лучшая выдумка)
Зарегистрирован: 21.02.2017
#9 написал: Vellesa
Сегодня, 10:51
+3
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
По какой такой традиции тело должно три дня дома разлагаться... Прекрасная традиция для привязывания духов к определённому месту. Эх. Впрочем мне даже жаль что те "отмечающие" выжили. Люди которые видят в смерти близкого только повод выпить да пожрать нахаляву недостойны жизни.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#10 написал: Voroziche
Сегодня, 10:53
+4
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
[quote=Vellesa]По какой такой традиции тело должно три дня дома разлагаться... [quote]

До сих пор в деревнях покойник две ночи в доме ночует..
Зарегистрирован: 21.02.2017
#11 написал: Westa
Сегодня, 11:16
+5
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 106
Трудно читалась история, хотя, само изложение - прекрасное..
Впечатление жуткое, но не от нельющейся из бутылки водки, а от самих людей.. confused Извините..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 11:27
+5
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 333
Цитата: Voroziche
До сих пор в деревнях покойник две ночи в доме ночует..

Именно, всегда так было, и не только в деревнях. Столько людей собралось в доме и все поддержали такую дичь, диву даюсь. За историю плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#13 написал: Voroziche
Сегодня, 12:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Tigger power
Цитата: Voroziche
До сих пор в деревнях покойник две ночи в доме ночует..

Именно, всегда так было, и не только в деревнях. Столько людей собралось в доме и все поддержали такую дичь, диву даюсь. За историю плюс

Что дичь, то дичь, верно)
Зарегистрирован: 21.02.2017
#14 написал: devilltotheday
Сегодня, 12:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (234|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 411
Как ни странно,но верю. Встречал таких людей в жизни и не раз. На счет обряда тема, не раскрыта до конца, на мой взгляд конечно. Но вы уж не обижайтесь автор, хотелось бы понять в чем смысл самого обряда. Такое впечатление что действия происходят где то на Алтае, или в других местах скопления язычников. Ибо православных к таким таинствам не приманишь и калачом. На счет женщины которую чуть не задушил "некто" не видимый, сомневаюсь что это было именно так, думаю дело не в призраке. Ну Вы сами пораскинте мозгами: если дух не покидает родной дом еще 9 или сколько там ваша религия проповедует дней, то что же мешало призраку женщины задушить эту женщину ранее, ману копила что ли? Думаю все проще, либо у хозяйки дома был договор с колдуньей и она хотела выпроводить гостей, а способ избрала самый простой- инсценировать покушение на себя, тем самым породив страх у гостей. Либо у нее были терки с колдуньей и это её "дух орла" наказал новоиспеченную хозяйку дома. За историю плюс, хоть и немного мерзкая история, но все же жизненная, а из песни слов не выкинешь в таком случае, что было-то было.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#15 написал: акжана
Сегодня, 12:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (496|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 601
Бабушка Варвара была верующей женщиной, родственники зачем-то вместо священника позвали странную женщину "с запахом вчерашнего перегара." Надо полагать, она с энтузиазмом и устроила пьянку. Вообще-то все что происходило на поминках - сплошное надругательство над покойницей (извините автор за резкость). И как мне кажется то сверхъестественное, что произошло, вполне могло иметь место и хорошо, что без жертв обошлось. В особенности та тетка, которая чуть не удавилась, видно воздух попал в плевру. Про таких говорят, что удавился воздухом
За историю ПЛЮС +++++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#16 написал: Pmariam
Сегодня, 14:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 469
правильно подобранное слово: мерзость! именно мерзость, а не поминки! я бы нахрен взашей бы всех выгнала!!! было дело, пришлось самой двое похорон организовывать, т.к. близкие родственники убиты горем были.
ваши же родственнички - слов нет ! уж простите, Автор!
то, что женщина стала задыхаться- вполне может быть совпадением: страдающая астмой в жару выпила водки или т.п.
бабе Варе земля пухом!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#17 написал: Karl Georglin
Сегодня, 14:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 56
В творческих бы спокойно потерялось, а тут такая дискуссия - профит. Да и плюсегов срубил.
Цитата: Voroziche
Что значит "умерла христианской смертью"? Как- то по- особенному?)
Не христиане как- то по- другому умирают?)

Не христиане не только отходят неправильно, а еще и попадают в ад, независимо от того, дикарь ли в джунглях, или например буддист, спасший тысячу людей, но ни разу не посетивший христианский храм. Какое же счастье для нынешних "латинос" что добрые европейцы спасли их предков от геены огненной. Вечность с чертями будут все кто не христиане. Ибо написано так в самой великой книге во всей семитысячелетней истории ч-ва.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#18 написал: Voroziche
Сегодня, 15:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Karl Georglin
В творческих бы спокойно потерялось, а тут такая дискуссия - профит. Да и плюсегов срубил.
Цитата: Voroziche
Что значит "умерла христианской смертью"? Как- то по- особенному?)
Не христиане как- то по- другому умирают?)

Не христиане не только отходят неправильно, а еще и попадают в ад, независимо от того, дикарь ли в джунглях, или например буддист, спасший тысячу людей, но ни разу не посетивший христианский храм. Какое же счастье для нынешних "латинос" что добрые европейцы спасли их предков от геены огненной. Вечность с чертями будут все кто не христиане. Ибо написано так в самой великой книге во всей семитысячелетней истории ч-ва.



Отличный сарказм, плюс!!))
Зарегистрирован: 21.02.2017
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