Гнев усопшей

Shura_Baranikov Просмотров: 1 763 Комментарии: 18 +20 Сегодня, 07:53 by

Прошло больше десяти лет, как я потерял своих обеих бабушек. Они умерли тихой, христианской смертью, но так уж вышло, что с их смертями связаны мистические события. Мои бабушки были верующими людьми, но тем не менее к смерти они относились без предубеждений; и мне бы никогда в голову не пришло приписать к их «уходу» какую-либо сверхъестественность. События, о которых я расскажу, в свое время не произвели на меня никакого впечатления; я не испытывал страха. Но человека, скажем, наблюдающего со стороны, это способно напугать, и очень даже сильно (как это случилось со многими моими родственниками).В этой истории я расскажу про бабушку по папиной линии – Варвару.Все случилось скоропостижно, жарким душным августом, когда и здоровому-то человеку впору лечь в прохладной комнате с мокрой повязкой на голове, не говоря уже о старушке, страдающей гипертонией. У бабушки поднялось давление свыше 200 и держалось около недели. К врачам как всегда обращаться не стала – какой-то умник посоветовал ей попить магнезию в таблетках. Она принимала их дня четыре, но состояние ее только ухудшалось. Еще через несколько дней бабушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, где первой же ночью, в тяжелом мороке, она умерла.Подготовка к похоронам шла неорганизованно - родственники по папиной линии всегда отличались безответственностью и неумением концентрироваться в сложных ситуациях. У бабушки остались два сына (мой отец и дядя) и внуки – мои старшие братья и сестра. У них у всех были давно свои семьи, жили они в разных городах. Печальное событие в кои-то веки заставило их собраться, и каждый, видимо, представлял похороны по-своему. В итоге не пригласили даже священника – вместо него позвали какую-то тетю во всем черном, напоминающую деревенскую недо-ведьму, с запахом вчерашнего перегара. Ей поручили управлять ходом похорон и поминок.По христианской традиции тело должно находиться в доме 3 дня. На третий день – похороны и поминки. У наших «родственников» все началось в первый день: позвали гостей, накрыли стол, прям перед гробом с телом, и началась попойка. Родственники по папиной линии любили выпить. При жизни бабушка их всегда за это ругала и всем говорила: «В моем доме водки не будет». А тут почти раздолье, с горя-то можно, тем более «тетя-тамада» разрешает, все в порядке. Со стороны это выглядело все ужасно и гадко. В дом было невозможно зайти: стоял едкий запах формалина, помноженный на гастрономические яства, ладан и алкогольные пары. За окном жара +25. Никто не придал значения тому факту, что труп начал аномально быстро разлагаться, будучи забальзамированным. К началу второго дня тело нужно было заново бальзамировать и, по возможности, быстрее хоронить. Вместо этого «тетя-тамада» решила устроить обряд (напоминающий отпевание), а после «прощальный вечер» - это что-то вроде поминок, только в ночь перед похоронами. Тело лишь прикрыли ветками крапивы. Весь этот балаган казался мне чудовищным! Внутри грызло плохое предчувствие, и как оказалось, небезосновательно.Все гости собрались проводить обряд. Полукругом обступили гроб с телом – в середине стояла «черная» женщина. Окна зашторили. Ей поставили стол, на который она положила большое фарфоровое блюдо, а рядом связку свечей. На блюдо выложила ладан в фольге, зажгла и стала читать псалтырь, предварительно раздав стоящим по зажженной свече. Прошло около 15 минут, как на всю комнату раздался треск битой тарелки, у некоторых людей свечи потухли и загнулись буквой «Р». Повисла свинцовая тишина. На столе блюдо, в котором лежал ладан, треснуло на 4 ровные части, будто его разрезали крестом. Самое странное, что оно оставалось холодным. Гнетущую атмосферу кто-то разрядил разговором, и женщина продолжила обряд.После того, как она закончила, все уселись за накрытый стол. Как всегда, по традиции, любое застолье начинается с разлития горячительных напитков. Тут-то и произошли события, которые останутся в памяти у многих надолго.Один из гостей откупорил первую бутылку водки и хотел разлить по стаканам, но не смог, уставившись на горло бутылки. Жидкость внутри будто застыла и никак не хотела выливаться. Он начал трясти бутылкой, бить по дну, изо всех сил пытаясь заставить водку литься в стакан, но она не поддавалась. Горлышко, кстати, было без дозатора, что придавало всей этой картине атмосферу какого-то злого представления. Не приковывая и без того излишние внимание к произошедшему, мужик отставил бутылку в сторону и начал открывать другую, как вдруг сидящая справа от меня женщина начала издавать странные кряхтящие звуки. Она замешкалась и заерзала, сидя на месте.- Вам плохо? - поинтересовался я.Но она меня не слышала. Ее лицо начало принимать черно-розовый оттенок, глаза налились кровью; руками она пыталась ухватиться за шею, будто хотела освободиться от чего-то. Было очевидно, что она не могла дышать. Я быстро крикнул:- Ей нужна помощь, она задыхается.Несчастная в панике вскочила из-за стола, но, споткнувшись о ножку стула, повалилась на пол, громко кряхтя и извиваясь. Гости в испуге повскакивали со своих мест, кто-то кричал, кто-то толкался и выбегал на улицу. Через несколько секунд гости плотной гурьбой начали покидать дом. В эти какие-то считаные мгновения я и мой отец склонились над задыхающейся женщиной, пытаясь помочь ей. Но она уже билась в агонии: зубной протез выскочил изо рта от сильных мотаний головой, своей рукой она порвала себе нижнюю губу. Пытаясь понять, что мешает ей сделать вдох, я ощупал шею и удивился. В области трахеи кожа стала твердой и холодной, как мрамор. Какие-то считаные секунды, и человек умрет, а попытки помощи не приносили плодов. Но стоило только «черной женщине» ступить за порог, как умирающая сделала исступленный вздох и с силой задышала. Какое-то время она еще провела на полу, пытаясь насладиться вновь обретенным кислородом. Позже она окончательно пришла в себя.Перепуганные гости в дом не вернулись; все разъехались, и остались только родственники, которые после случившегося тоже не горели желанием заходить обратно, а тем более ночевать. Все были просто уверены: баба Варя сильно рассердилась подобному неуважению к себе, вылив таким способом свой гнев.День похорон прошел без происшествий. Больше идеи сесть за стол ни у кого не возникло.«Не будет водки в моем доме», - часто говорила при жизни баба Варя.

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