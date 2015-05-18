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Истории из жизни

Домовой и прочее

Летом 2016 года я часто был наездами на даче, иногда жил там неделю-полторы. Лето, много цветов, жужжат пчёлы, над головой, в высоком синем небе, стрелой проносятся ласточки, тёплый ветерок и любимые шорты - о, как не хватает мне этого зимой!.. Тихие вечера, звёздные ночи и непередаваемо душистый запах нового соснового сруба, нет, не могу больше - на глаза наворачиваются слёзы.
Дачный посёлок охраняется: по периметру забор и ров с водой, кажется - живи спокойно и наслаждайся моментом, что я старательно и делал. Но вот на тебе!.. Чертям не по нутру, если кто-то счастлив хотя бы и несколько дней в году.
Утром я вытащил резиновый коврик на травку под яблоню с мыслью под голубыми небесами, на ласковом ветерке, позаниматься йогой и таким образом ещё больше укрепить связь с природой. Только приступил, бежит соседка Юля с неподдельным ужасом в глазах. Я едва успеваю надеть на плавки шорты. Вот её рассказ:
- Ой, у меня сегодня ночью такой Вий был! Легла я спать, как обычно, в первом часу ночи, но никак не могу уснуть: сначала слышу шорох, это на первом этаже, потом слышу скрипят половицы, вроде как ходит кто-то, открылся и закрылся холодильник, потом кто-то полез в стол, открыл ящик и гремит там ложками. Сплю я на втором. Вот лежу и думаю, кто же это может быть, если муж в Москве на работе, а я в доме одна, и дверь заперта на два замка. Около кровати у меня всегда ночничок горит. Только хочу встать и посмотреть, уже и голову приподняла, как на меня сбоку набрасывают покрывало... не покрывало, но что-то большое, тяжёлое и тёмное... Мало того, я вижу даже эту подлую руку - и она детская!.. Я пытаюсь встать, но этот негодяй меня начал душить. Он навалился на меня с такой силой, что легче, кажется, пятитонный грузовик на себе держать.
- Вот и вот, - она показывает синюшные пятна на шее, - это его, домового, работа. Кое-как я освободилась и краем глаза вижу - кто-то по лестнице метнулся вниз. Да это ещё не всё, когда мы боролись, я сумела его за палец укусить, вот тут, за безымянный, и вот у меня самой теперь почему-то тоже безымянный болит. Она показывает припухший палец. Хотела от страха из окна сигануть, да высоко больно. Тогда стала простыни связывать, чтобы по ним спуститься, да только смотрю вниз, а там тачка стоит со строительным мусором, как раз под окном. В общем, она там уже три дня стоит, как муж уехал, так и оставил, но кто же знал-то... А сейчас, думаю, полезу, сорвусь, упаду на неё - и все кости переломаю. Как только светать стало, я превозмогла страх и спустилась на первый этаж: никого нет, все вещи на своих местах, дверь закрыта... да только мне всё равно страшно. Как была в одной ночнушке, так и побежала к сторожам на главный вход, да что они, грубые мужики, разве поймут? Глаза водкой залили, обниматься лезут, за руки хватают, мол, мы знаем, зачем ты пришла к нам раздетая... а я им говорю - так получилось, идиоты, еле отбилась.
Я к тебе вот по какому делу... Нет ли у тебя какой книжки религиозной, про церковь там или про Бога... я бы почитала, а то боязно мне одной в доме, а муж только завтра утром приедет, как-то ещё надо ночь скоротать.
Юля снова рассматривает свой палец и продолжает:
- А то, может, ты выручишь? Я на втором этаже лягу, а ты - на первом, мне бы так спокойнее было...
Я смотрю на вырез её халата, где перекатывается грудь и... вежливо отказываюсь. Нет уж... завтра утром приедет её муж и поверит ли он в домовых, если обнаружит нас двоих в доме? А если не поверит, то приключениям не будет конца. Я понимаю, что ей страшно одной, но тут уж спасайся кто как может. Я ей всё же даю нательный крестик, вернее, сам на неё надеваю. Юля уходит. На прощанье она говорит, что если я передумаю, то она калитку для меня не будет закрывать.
Ага, пусть не закрывает - только я не передумаю.

В прошлое лето мне рассказали нечто похожее и тоже здесь в любимом дачном посёлке. Татьяна Олеговна, ведущий специалист в какой-то московской компании, - вот кого не заподозришь в помешательстве - рассказала историю (может, и не мне одному), которая вполне могла бы заинтересовать психиатров.
За год до этого, позапрошлым летом, у неё утонул муж, точно не знаю где, не спрашивал, и вот (с её слов) он стал к ней приходить по ночам. Она его не видит, но слышит, как он сопит, покашливает, раздевается и ложится к ней в кровать. Кровать проминается под тяжестью его грузного тела, скрипят пружины, всё как и положено, и так он с ней спит до утра (я подозреваю, что до третьих петухов), а когда она просыпается - его уже и след простыл.
Татьяна Олеговна совершенно спокойно рассказывает об этом, словно всё в порядке вещей, как грибной дождик летом. Меня же подмывает спросить, но я не решаюсь, выполняет ли покойник супружеские обязанности. На мой осторожный вопрос, а не познакомиться ли ей с каким-нибудь мужчиной для личной жизни, - всё-таки прошло уже больше года, как она одна, - вдова отвечает так:
- Как же, была я на сайтах знакомств, да только вот что скажу: все люди делятся на мужчин и женщин. Мужчинам надо одно, а женщинам совсем другое, и в пространстве они как две параллельные прямые.
Я смотрю на красивую, стройную женщину средних лет и не нахожу в её облике ничего подозрительного, что говорило бы о помешательстве или расстроенном рассудке. Я, конечно, не врач, но мне почему-то кажется, что такие больные как-то да проявляют себя: глазами, нервным движением рук, агрессией или ещё чем, а тут спокойная невозмутимость. Поэтому и лезут в голову мысли - а может, всё неправда, ну наговаривает на себя Татьяна Олеговна, не знаю зачем.
Мы уже довольно долго стоим на узкой поселковой улице, и сильные порывы горячего ветра гонят по обочинам песок и сухие листья, тут и там возникают маленькие торнадо. Давно не было дождя, и теперь собирается нешуточная гроза. Небо почернело, и его пронзают мгновенные кривые молнии. Я предлагаю зайти ко мне и переждать, благо тут совсем рядом.
Дома тихо, спокойный полумрак, в стакане на столе полевые цветы; мы стоим у окна и смотрим на небесное светопреставление... потом наши глаза встречаются, и я читаю в её зрачках примерно следующее: мы сейчас одни, ты хочешь что-то сделать со мной?..
Я прижимаю её к себе, она подаётся и как-то неуверенно тоже обнимает меня. Я глажу ладонью её по волосам, на нас тонкая летняя одежда и сквозь неё я чувствую её тело, наверное, и она так же чувствует моё, слышу как она часто дышит и прижимается ко мне, когда я зубами нежно покусываю её за мочку уха; ещё немного, и наши губы встретятся, и в этот момент я шепчу ей:
- Таня, ведь ты мне неправду сегодня сказала, да?.. Не может к тебе муж приходить, он умер, а покойники не ходят, это известно даже детям.
Она замирает на несколько секунд, потом, когда до неё доходит смысл, пытается высвободиться, но я крепко держу её за плечи. Наконец она произносит, в смятении:
- Зачем ты про это? Что ты хочешь этим сейчас сказать?
- Я пишу рассказы про мистику и поэтому хочу знать правду, так ходит он к тебе или нет?
Её ответ тонет в страшном грозовом раскате. Кажется дом вместе с нами сейчас перевернётся и раскатится по брёвнышку, на кухне звенят тарелки, а дуршлаг, соскочив с гвоздика, пляшет по полу и только по губам женщины я понимаю, что она ответила "да".
- Что он с тобой делает?.. Ты... ты (я подыскиваю слово) отдаёшься ему?
И опять страшный раскат грома сотрясает домишко, и её утвердительный ответ я могу прочитать только по губам. Какое-то время мы отстранёно молчим, за окном появляется радуга, ливень теряет свою силу и переходит в спокойную моросящую фазу, да и пора: весь луг перед домом залит водой, а из деревянной бочки под водосточной трубой струится целый водопад. На крыльце, куда мы выходим, всюду валяются сорванные ураганом мокрые листья и ветки, в лёгкие врывается, пахнущий озоном, воздух. Но, вот несчастье, прямо у крыльца, в лучах появившегося солнца, лежит на траве мёртвая ласточка. Мы стоим и растерянно смотрим на неё, потом возвращаемся в дом пить чай.
Удивительное дело, Татьяна Олеговна тоже просит у меня книгу о религии (нет бы крещенской воды, чтобы ночью мужа обрызгать).
В конце лета я слышал, что она продала дачу, и что стало с бедной женщиной в дальнейшем, мне неизвестно.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:18 by Юрий ТихонскойПросмотров: 1 228Комментарии: 12
+6

Ключевые слова: Домовой страх муж покойник ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:37
+5
Онлайн
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Репутация: (527|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 464
Литературно. Мемуары элитного дачника о приключениях с одинокими соседками:-) Как сюда вклиниваются домовые и зачем, все же так красиво было и без них. А может они та самая изюминка, без которой не было бы эротического момента? Плюс поставлю, за писательский ироничный слог, но когда надо читателя именно напугать - очень мешает, сводит на нет нужное впечатление.
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: Зорро
Сегодня, 08:02
+7
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Публикаций: 1
Комментариев: 154
История написана безусловно красиво, хотя идет явный перекос в пользу грудей, ночнушек и ночевок на разных этажах.
Интересно, а что должны были подумать сторожа? Чего Юля хотела от них? Чтобы пришли и набили морду домовому?
Опять же, получив крестик, она спокойно остается в этом доме вторую ночь одна, хотя каждый нормальный человек после такого бежал бы оттуда куда угодно.Но нет, она пугается тачки внизу, спокойно ждет в доме рассвета, и бежит к сторожам демонстрировать белье, не набросив даже захудалого плащика или кофточки...
Так что, сдается мне, сторожа были правы насчет Юли.
Красиво написано, но что-то не то...
Зарегистрирован: 26.11.2012
#3 написал: акжана
Сегодня, 08:46
+4
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Репутация: (450|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 519
Впечатление от истории хорошее, сюжет основан на мистических эпизодах. В первом случае скорее всего домовой развлекался, женщина была в шоке, может оттого и повела себя импульсивно, занесло женщину, понятно что сторожа невесть что подумали.
Вторая история конечно колоритнее, но вполне реалистичная. К женщине скорее всего повадился инкуб по простому "огненный змей" или лукавый. Действительно Татьяна Олеговна возможно нуждалась в поддержке и была одинокой, отсюда небольшие лирические дополнения автора вполне допустимы. Только вот нечисть вряд ли оставило её в покое.
Публикация классная! Плюс.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 09:07
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Комментариев: 344
Такое чувство, что Пришвин и Набоков в тандеме решили написать на фостор.
Домовой - как предлог для сексуальной активности на фоне деревенских пейзажей выступает )))
Плюс, но с форматом истории стоило определиться однозначнее.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:58
+2
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Комментариев: 421
как-то все в кучу: и гремит посудой, открывает холодильник. Не успел пожрать сразу ринулся душить. Обычно, когда душат, люди впадают в оцепенение/сонный паралич. Не разу не слышала, чтобы НЕХ душил и жертва боролась. На счет укуса за безымянный палец - ну я как-то очень сомневаюсь в том, что она смогла даже разглядеть за какой палец она укусила в борьбе с "5-ти тонным грузовиком и под покрывалом".

Нет ли у тебя какой книжки религиозной, про церковь там или про Бога... я бы почитала, а то боязно мне одной в доме
просьба странная: нет чтобы святой воды попросить или молитвой научить. явно не женщина, а ребенок какой-то просит книжечку почитать про Бога.
ведущий специалист в какой-то московской компании,- вот кого не заподозришь в помешательстве
смешно. ведущих специалистов в Москве оооооооооооооочень много. такая должность не исключает возможность помешательства, уж поверьте. у нас и начальники и директора , а это заметьте выше по должности, чем ведущий специалист, с такими больными умами встречаются!

как и все рассказы автора носит творческий характер. Из-за того, что рассказ не в том разделе - минус.
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 12:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 228
Написано красиво) У первой, которая в ночнушке ходила постоянно, прямо банда домовых орудовала))) Мне кажется женщинам просто хотелось внимания, вот и заманивали разными страстями. Обе книжки попросили (воды святой-логичней было бы), повод заглянуть еще разок. А не зря ли ты Юра крестики раздаешь? Я так понимаю свой отдал? Хотя возможно у одной-семья домовых хулиганов, у второй-инкуб) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#7 написал: Ernesta
Сегодня, 13:15
+5
Группа: Авторы
Репутация: (1139|-2)
Публикаций: 73
Комментариев: 763
Прочитала, извиняюсь, но сейчас меня понесёт...
Исхожу из того, что описанное здесь - это всё правда, тоесть ситуация имела место быть. Тогда я вижу следущее.
Смазливый молодой мужчина, не нагулявшийся, в постоянном поиске, пудрит женщинам мозги - такой брутальный писатель мистических историй.
Желающие дамочки всегда найдутся, они тебе таких историй понасочиняют - мама не горюй, лишь бы предлог найти, как к себе в дом заманить под благовидным предлогом и неглеже продемонстрировать.
Никакой вы не собиратель мистики, по одной простой причине. Тот, кто действительно увлечён мистикой, аномальными зонами и явлениями - в последний момент подумал бы о каком-то там муже, который утром вернётся из командировки. Он бы со своими рамками, камерами и диктофонами всю ночь бы в засаде сидел дома у соседки.
А автор, к тому же, скользкий тип. Учуяв опасность от мужа, оставил даму без помощи, а вдруг всё серьёзно? А какая нам разница? Своя рубашка ближе к телу. Вот еслиб можно было безнаказанно пошалить в отсутствие мужа - тогда пожалуйста.
В крайнем случае могли переночевать в доме соседки, а она бы в ваш дом перебралась на это время. Выход всегда есть, если его искать. Но вы ищите совсем другое...
Я ненавижу дамские романы, никогда не читала, но прекрасно понимаю, почему их читают некоторые женщины. А тут тебя заставили "насладиться" поцелуями в губы и кусанием за уши... бррррр. И из всего этого розового желе надо было выковыривать буйных домовых и покойных похотливых мужей.
Так и хочется сказать: мухи - отдельно, а котлеты - отдельно!

Кстати, у моей мамы тоже есть такой сосед по даче - старый потрёпанный мачо. Так он её другим способом заманивает - прикидывается, что плохо ему и вот-вот помрёт, а потом целоваться и обниматься лезет. У каждого свои методы.
В итоге мама не стала внимания обращать, так боязно поганцу стало, а вдруг что? Так потом весь наш огород даром перекопал, извинялся.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#8 написал: Юрий Тихонской
Сегодня, 13:50
0
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Публикаций: 9
Комментариев: 20
[quote=Tigger power]
Свой крестик никому не дам)))Запасной был). Книжку так и не вернула..ха-ха..теперь у меня будет повод в следующее лето к ней домой пожаловать и пусть только чаем не угостит!))) Ну а святая вода была, да кончилась, как чувствовали - не попросили)))
Зарегистрирован: 14.05.2016
#9 написал: Ernesta
Сегодня, 14:44
0
Группа: Авторы
Репутация: (1139|-2)
Публикаций: 73
Комментариев: 763
Цитата: Юрий Тихонской
Свой крестик никому не дам)))Запасной был). Книжку так и не вернула..ха-ха..теперь у меня будет повод в следующее лето к ней домой пожаловать и пусть только чаем не угостит!))) Ну а святая вода была, да кончилась, как чувствовали - не попросили)))

Кстати, на домового крестики, молитвы и прочие Христианские атрибуты - не действуют. Домовой не относится к той нечисти, что от креста и молитвы в обморок падает.
И вообще, если нет опыта в таких вопросах, то и советовать не надо людям, чтоб хуже не сделать.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#10 написал: xaruda
Сегодня, 14:55
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 22
- Ты не способен любить как все тайные эротоманы. (к/ф "Покровские ворота")
Сама не знаю почему, но всплыла эта фраза.
По мне так написано красиво, эротиШно son Только не страшно. За историю +
Зарегистрирован: 24.01.2017
#11 написал: taniana1975
Сегодня, 15:26
+2
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Комментариев: 336
Немного я запуталась)))
Сначала была Юля с домовым, думала будет продолжение стори, и тут бац! И Татьяна Олеговна 466
Но, плюс ставлю++++ за то, что запутали joy
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#12 написал: Юрий Тихонской
Сегодня, 17:21
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Публикаций: 9
Комментариев: 20
Цитата: Tigger power
Написано красиво) У первой, которая в ночнушке ходила постоянно, прямо банда домовых орудовала))) Мне кажется женщинам просто хотелось внимания, вот и заманивали разными страстями. Обе книжки попросили (воды святой-логичней было бы), повод заглянуть еще разок. А не зря ли ты Юра крестики раздаешь? Я так понимаю свой отдал? Хотя возможно у одной-семья домовых хулиганов, у второй-инкуб) Плюс



Свой крестик никому не дам)))Запасной был). Книжку так и не вернула..ха-ха..теперь у меня будет повод в следующее лето к ней домой пожаловать и пусть только чаем не угостит!))) Ну а святая вода была, да кончилась, как чувствовали - не попросили)))
Зарегистрирован: 14.05.2016
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