Незвестная тень

Maxim Kuzmin Просмотров: 114 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:51 by

В детстве ездили к бабушке с дедушкой каждое лето. У них был большой двухэтажный дом в деревне. Я и брат селились на втором этаже, мама с папой и бабушка с дедушкой были на первом.Получилось так, что в одно лето мы приехали раньше из-за внезапной смерти дедушки. Приехали участковый, врачи, удостоверились, что дедушка умер своей смертью. В морг не повезли из-за того, что деревне его просто не было. Тело оставили дома на ночь, в дедушкиной комнате.Я обычно ложился поздно, чаще всего спал вообще днём. Ночью было удобнее учиться, тогда я готовился к экзаменам. В один прекрасный момент я решил выйти попить воды. Кухня была на первом этаже, а я, как вы помните, жил на втором вместе с братом.Когда я спускался по лестнице, увидел какой-то высокий силуэт. С длинными ногами, худой и высокий. Сидел он на перилах, в самом конце лестницы. В общем, был копией моей фигуры (я тогда в свои 14 был с ростом 185 см и весом 55 кг). Сначала я подумал, что это обычная моя тень от луны, которая светила прямо в небольшое окно. Потом я понял, что тень не может быть на месте, пока я двигаюсь. Стало страшно, но я списал всё на недосып и пошёл дальше. Когда возвращался обратно, тени уже не было, поэтому я точно решил, что мне это показалось.На следующий день рассказал об этом брату, который мне, конечно же, не поверил и подумал, что я его разыгрываю. Так же подумали и все остальные родственники.Когда никого рядом не было, ко мне подошла бабушка и сказала, что тоже видела тень, только возле комнаты дедушки. Только тень была с её фигурой.Дедушку похоронили, больше этой тени я не видел. Только спустя время мама с папой рассказали такую же историю с тенью, которая стояла над их кроватью.Была это мистика или массовая галлюцинация я не знаю. Но после этого хожу ночью на всякий случай с фонариком.

Ключевые слова: Смерть тень призрак дедушка авторская история

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