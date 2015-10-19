Ай да Пушкин

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:46

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Ленивица Просмотров: 299 Комментарии: 4 +15 Вчера, 21:46 by

Почти все в детстве и юношестве быловались различными гаданиями и вызываниями духов. Я, например, до сих пор помню, как сидела с вилкой и всматривалась в стенку шалаша, где ожидала увидеть жвачного короля. По правилам, его надо было ткнуть той самой вилкой, чтобы тебе с утра было счастье - целый блок жвачек! Но то ли мы что-то не так делали, то ли вся история с этим королем - шляпа чистой воды, одним словом - владелец вожделенного подарка так никогда и не появился.Но история сегодня о другом. Помимо всяких королей, матных гномиков и пиковых дам, мы в детстве увлекались гаданием на тарелочке. Для незнающих поясню: берется ватман, на нем рисуется поле с алфавитом, краткими ответами ("да"/"нет"/"не знаю"/"до свидания") и... вроде бы всё. Далее выбирается блюдце (можно из сервиза для гостей), на котором рисуется стрелочка. Собственно, именно это блюдце будет двигать незримый дух, направляя пальцы гадающих и отвечая на все-все вопросы.В общем, как-то раз сложились идеальные условия для вызова духов таким способом: дома у одной девочки никого не было, вторая училась в кружке ИЗО и посему обладала ватманами, ну, а остальные просто знали правила. Кого мы стали вызывать? Конечно, Пушкина. Кого же ещё?! А. С. не томил женские сердца и пришёл почти сразу после монотонного хора девичьих голосов "Пушкин, приди!". Сначала, как подобает джентльмену, поздоровался. Затем начал отвечать на наши вопросы. Конечно, большинство наших интересов сводилось к такому: любит ли такую-то такой-то, скоро ли каждая из нас выйдет замуж, поедет ли такая-то в лагерь... Не помню уже, долго ли мы пытали поэта, но тут одна девочка решила перейти от общего к частному - мол, скажи-ка, дядя Саша, а как будет фамилия моего будущего мужа? Дядя Саша поднапрягся, а потом выдал: "Хер"! Мы, конечно, посмеялись и заподозрили подмену. Не мог же настоящий Пушкин употребить такое непотребство с дамами. Спросили его, а не чёртик ли он? Он ответил, что нет. Но устал уже от нас. Делать нечего, пришлось отпускать. Потом мы ещё вызывали Лермонтова, Гоголя и даже Рахманинова! Но такого эффекта, как Александр Сергеевич, они уже на нас не произвели.Время пробежало быстро. И вот мы уже не девочки 10 лет, а молодые женщины 27. Никто из нас друг с другом близко не общается, хотя все "в друзьях" в социальных сетях, а наши родственники до сих пор приезжают на свои дачи в одну деревню. Да, краткое отступление: все эти гадания преимущественно происходили летом, а потом уже развозились по разным районам Москвы. И вот, возвращаясь к повествованию, хочется сказать, что мы, когда-то уезжавшие за город на три месяца, теперь совсем редко выбираемся в места нашего детства. Но иногда всё же случается.Так произошло и в этот раз. Я приехала на дачу на выходные. Делать было особо нечего, так как огородами мои родственники более не занимаются. Поэтому я решила прогуляться по деревне. Встречать кого-то из местных и здороваться, если честно, не хотелось. Но и в доме сидеть надоело. Итак, иду, никого не трогаю. Тут сзади меня окликает голос. Оборачиваюсь - ба, какая встреча! Моя подруга детства Таня! Мы очень друг другу обрадовались, посмеялись, поговорили о прошлом и настоящем. И тут она мне такая выдаёт: "Ой, да самое ж главное! Помнишь, мы сто лет назад гадали с блюдцем, Пушкина вызывали? Так вот: у меня всё сбылось! И очень смешно! Мне тогда Пушкин "сказал", что фамилия моего будущего мужа будет Хер, а я теперь Татьяна Герр. А чего я вдруг вспомнила - недавно говорили с мужем про его фамилию, корни, так сказать. И он смешную штуку рассказал. Вообще, его семья из обрусевших немцев. И был в их роду какой-то вредный товарищ, занимавший высокий пост. Звали все его уважительно - герр (господин, значит) Вальденшварц (или как-то так). Ну, а поскольку родственник был не сахар, то за глаза его подчинённые называли хером. Потом в лихие времена с исконной фамилией произошло несколько изменений, и в итоге кто-то записал в метрике в графе "фамилия" у следующего представителя династии короткую и лаконичную фамилию Герр. Так что тогда нам Пушкин отвечал, а не Светка блюдце двигала!".

Ключевые слова: Гадания духи Пушкин тарелочка вопросы авторская история

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