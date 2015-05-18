Странности в доме. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:57

МАСЯНЯ1808 Просмотров: 212 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 16:56 by

Город мой на самом востоке Украины (теперь это ЛНР) в 50-х годах прошлого столетия начал разрастаться из-за постройки новых шахт.Поэтому дом дедушка с бабушкой строили на абсолютно чистом участке поля с ноля: не было там ни построек до этого, ни кладбищ - ничего.Построили, заселились, все первое время было спокойно. Дедушка работал шеф-поваром в шахтной столовой, был гулякой, поэтому приходил домой за полночь и очень часто выпивший. Бабушка в одну такую одинокую ночь спала, как обычно, в дальней спальне, в которую попасть можно было только через прихожую и зал. И вот около полуночи (с ее слов) проснулась она от сильного шума из зала. Шум был как будто от веселого застолья. Множество голосов что-то пели, кричали, но, несмотря на отсутствие дверей, слов она разобрать не могла. Какое-то время она боялась пошевелиться, а потом провалилась в сон.Утром все домотканые дорожки, которые накрывали не крашеные еще тогда полы, были смяты, некоторые валялись в углу. Когда вернулся дед, она ему рассказала, но он не поверил. Так продолжалось в его отсутствие несколько раз.Но однажды он вернулся домой рано, был трезвый и сам услышал все это. Очень сильно напугался, но все же решил пройти через зал к печке за кочергой. Когда проходил по залу, не увидел ничего, и все смолкло. Но, как он потом говорил, ему было очень страшно и его что-то тяжелое согнуло пополам. Они решили вызвать священника, посвятить дом.После долгих секретных поисков батюшки дом наконец-то освятили, и на время все прекратилось. Продолжение напишу позже.

Ключевые слова: Страх дед бабушка дом шум авторская история

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