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Истории из жизни

Странности в доме. Часть 1

Город мой на самом востоке Украины (теперь это ЛНР) в 50-х годах прошлого столетия начал разрастаться из-за постройки новых шахт.
Поэтому дом дедушка с бабушкой строили на абсолютно чистом участке поля с ноля: не было там ни построек до этого, ни кладбищ - ничего.

Построили, заселились, все первое время было спокойно. Дедушка работал шеф-поваром в шахтной столовой, был гулякой, поэтому приходил домой за полночь и очень часто выпивший. Бабушка в одну такую одинокую ночь спала, как обычно, в дальней спальне, в которую попасть можно было только через прихожую и зал. И вот около полуночи (с ее слов) проснулась она от сильного шума из зала. Шум был как будто от веселого застолья. Множество голосов что-то пели, кричали, но, несмотря на отсутствие дверей, слов она разобрать не могла. Какое-то время она боялась пошевелиться, а потом провалилась в сон.

Утром все домотканые дорожки, которые накрывали не крашеные еще тогда полы, были смяты, некоторые валялись в углу. Когда вернулся дед, она ему рассказала, но он не поверил. Так продолжалось в его отсутствие несколько раз.

Но однажды он вернулся домой рано, был трезвый и сам услышал все это. Очень сильно напугался, но все же решил пройти через зал к печке за кочергой. Когда проходил по залу, не увидел ничего, и все смолкло. Но, как он потом говорил, ему было очень страшно и его что-то тяжелое согнуло пополам. Они решили вызвать священника, посвятить дом.

После долгих секретных поисков батюшки дом наконец-то освятили, и на время все прекратилось. Продолжение напишу позже.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:56 by МАСЯНЯ1808Просмотров: 212Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Страх дед бабушка дом шум авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 17:13
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Дело далеко не всегда в кладбищах или постройках. Само пространство тоже имеет свои особенности, не только от человека зависящие. Опять же - земля. Кто знает, что там вообще было на этом месте. Или есть. Для постройки место выбирать надо не только по видимым глазу параметрам
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:34
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Про такое явление слышу не впервой. В народе называют «бесовскими гуляниями». Это значит, что место облюбовано для их сходок.
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#3 написал: conjure one
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Рассказывали мне о подобном, когда за стенкой, в нежилой половине дома, где ранее проживала бабушка моих знакомых, по ночам шум застолья слышался. За историю +++
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#4 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 19:22
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спасибо за комментарии. самой интересно, что это. страха у меня никогда не было. потому, что вреда не причиняло, наверное. кошки живут нормально, собаки соседей воют как обычно- не часто. может, написала сбивчиво, но как помню из рассказов мамы и бабушки. у меня ещё несколько уже личных инцидентов есть. на днях опубликую.
Зарегистрирован: 19.03.2018
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