Проклятие Гусь-Железного. Мертвая Барыня

Vedagor 3-04-2026, 16:29

Мой дед всегда говорил: «Не ходи к Барыне. Лес там гнилой, и земля проклята».Мы жили в деревне километрах в семи от Лисьего болота. В тех краях, в самой лесной глуши, еще с царских времен лежали руины усадьбы. Местные называли это место просто — «Барыня». Дед рассказывал, что до революции там жила помещица, сестра того самого Андрея Баташова из Гусь-Железного, известного садиста и душегуба. Когда крестьяне взбунтовались, она сбежала по подземным ходам, но перед уходом прокляла эти земли черным проклятием: «Кто на пепелище мое ступит — в лесу этом и сгниет»..Я тогда был пацаном, мне было лет четырнадцать. Лето, дурость в голове. Собрались мы с пацанами — Колька, мой двоюродный брат, Леха, сосед, и я. Взяли велики и решили сгонять к усадьбе, поискать баташовское золото под валунами.Доехали быстро. Место и правда жуткое. Черные, обросшие сизым мхом камни, гнилое болото на месте пруда, а вокруг лес стоит такой плотный, что солнце не пробивается. Полазили мы там часа два, ничего не нашли, кроме ржавых гвоздей. Решили ехать обратно.Вот тогда-то проклятие и сработало.Мы ехали по той же самой дороге, но через полчаса я понял, что вокруг нас не сосны, а глухой, мертвый осинник. Дорога просто растворилась. Мы плутали до самого вечера. Темнело стремительно. Телефонов тогда не было. Пацаны начали паниковать.И тут мы вышли на поляну. Посреди нее стояла женщина.Она была одета странно — длинное, грязное, изорванное в клочья платье старинного кроя. Она стояла к нам спиной и вроде как собирала ягоды. Колька, обрадовавшись, крикнул: «Тетя, как к деревне выйти?».Она медленно повернулась.Я никогда не забуду её лицо. У неё не было глаз. Только глубокие, черные, гниющие провалы. Кожа была серой, натянутой на череп, как пергамент, а губы растянуты в жуткой, садистской улыбке. От неё повеяло таким холодом и запахом застарелой мертвечины, что Леха закричал и бросил велосипед.Барыня не пошла к нам. Она просто подняла иссохшую руку и указала длинным, черным ногтем на Кольку, потом на Леху, а потом на меня. И вдруг она засмеялась. Это был не смех, а сухой, царапающий звук, как будто кости трут друг о друга.Мы побежали. Бросили всё и ломанулись через бурелом. Я не знаю, как мы выжили в ту ночь. К утру мы вышли к какой-то трассе, километрах в сорока от дома. Нас подобрал дальнобойщик.Мы вернулись живыми. Но Барыня нас не отпустила. Она просто начала убивать нас медленно.Первым сдал Леха. Через неделю после того леса у него начала гнить нога. На ровном месте. Сначала маленькое черное пятно, потом оно разрослось. Врачи отрезали стопу, потом по колено. Но гангрена шла дальше. Он кричал сутками, гнил заживо в своей кровати. Он умер через месяц в страшных муках. Перед смертью он всё время твердил, что в углу палаты стоит баба без глаз и смеется.Потом пришла очередь Кольки. Моего брата. У него начались приступы удушья. Он просто не мог вдохнуть, как будто кто-то невидимый сдавливал ему горло. Он синел, задыхался, бился в конвульсиях. Его мать поседела за неделю. Врачи ставили астму, но ингаляторы не помогали. В один из вечеров я сидел с ним. Он вдруг схватился за шею, посмотрел на меня с диким, животным ужасом, захрипел: «Она здесь...» — и умер у меня на руках.Я остался один.Прошло десять лет. Я уехал из той деревни, живу в городе. Но я знаю, что это не конец.Потому что каждую ночь, когда я закрываю глаза, я слышу этот сухой, костяной смех. У меня начали болеть суставы, пальцы скрючивает так, что я по утрам не могу разжать кулаки. Врачи не могут поставить диагноз. А я знаю, что это. Барыня просто оставила меня напоследок. Она наслаждается моим страхом.Я пишу это, потому что сил больше нет. Боль съедает меня изнутри, и я чувствую, как от меня начинает пахнуть той самой затхлой, могильной землей из проклятого леса.Никогда не ходите к Барыне. Она забирает всех. И хуже всего то, что она делает это медленно.

