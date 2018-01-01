Не обижайте домового

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:41

Helldog Просмотров: 124 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:41 by

Три года назад купили домик в деревне под дачу. Хозяин этого дома, старый 85-летний дед, уезжал жить к дочери в город. Когда уже все было решено, он, отдавая ключи, сказал: «домового не обижайте, он остается, так как в городе ему будет плохо. Если почитать его будете, все у вас ладно будет».Мы пообещали, но после только посмеялись, что люди в старости становятся такими набожными и сентиментальными. Оказалось, что дед был прав, и мы вскоре поняли, кто настоящий хозяин нашего дома, так как в первую же ночь началось представление: гаснет и включается свет, хлопают двери, слышны стуки во все окна одновременно.Поверить в это было трудно, но тут кто-то начал греметь на кухне посудой, хотя там пусто. Дед все свое имущество раздал соседям (мы настояли), а своего мы еще ничего не привезли.Я нашла в сумке конфеты и положила на подоконник, сказав, что это мы его угощаем и хотим дружить. Муж начал смеяться, но тут все прекратилось. Муж сказал, что это всего лишь совпадение. И мы, уставшие за день, быстро уснули. Утром муж не мог найти свою обувь, мои же туфли стояли на прежнем месте. Он решил, что это я пошутила, чтобы показать, что домовой все-таки есть. Но я поклялась, что даже не вставала с кровати, уснула раньше его.Скорее всего, муж не поверил мне и, взяв ключи от машины, вышел во двор. Через минут пять он снова зашел в дом и сказал: «чертовщина какая-то». Оказалось, что всего на минуту положил ключи на капот машины, но они тут же исчезли. Во дворе никого не было, а я из дома еще не выходила. Я сказала: «извинись и попроси домового, пусть вернет». Муж покосился на меня, сказал, что я сошла с ума, но я молча вышла из дома и направилась в сад. Через некоторое время я услышала, как муж завел машину и стал меня звать. На мой немой вопрос он нехотя ответил: «вернул». И тут мы оба начали дико хохотать.Мы с мужем еще работаем, так что не находимся там постоянно, приезжаем только в отпуск и на выходные, ведь до города всего 60 километров. Но мы подружились с домовым, привозим ему подарки – конфеты, печенье, молоко. Мы спокойны за свой дом, ведь, как сказал дед, в этом доме есть Хозяин. Я и верю, и не верю в домовых, но у нас это как ритуал или общение с котом. Иногда думаю, что они все же существуют, но чаще сомневаюсь.Автор: Анюта.

Ключевые слова: Домовой дом переезд

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