Лысая Тетя

Люся Просмотров: 1 392 Комментарии: 17 +25 Вчера, 11:46 by

Купили дачу в том году, сделали ремонт, все отлично, просто шикарно.Ребенок вечером говорит:- Мам, там тетя стоит около душевой.Через неделю опять показывает, мол, тетя стоит лысая. У меня волосы дыбом, батюшку приглашали, больше пока не ездили зиму.В выходные поехали, ночью будит меня:- Мам, проснись. Тетя лысая стоит около лестницы.Плакать стал. Уехали в 4 утра домой. Муж не верит, думает, фантазия у ребенка разыгралась. Ничего про хозяев бывших не знаю. Дача почти даром досталась, в красивом месте, дом крепкий, меня все там устраивает. Сыну 4,5 года, с удовольствием ездит, каждый раз просится туда, а мне уже страшно там находиться.Как-то встретились с соседями по участку. Да,там жила женщина с дочкой, даже зимой жила.Очень любили свою дачу, но умерла она не в дачном доме, а где - то в Москве. Подробностей они не говорили про них, ничего криминального не было. Теперь думаем, как быть дальше, продавать или нет? Днем еще можно там находиться, но вот как темнеет - от каждого шороха шарахаешься.Муж потом мне рассказал, что проснулся утром, а на кровати сидит около ног кто-то. Думал, я кормить ребенка села. Но тут подумал,что я кормлю всегда в кресле. Стал меня звать: "Кисуль, ты что сидишь?" А я не отвечаю. Потом проморгался, человек исчез. Еще раз повторюсь, красиво писать не умею, но очень хочется поделиться этой историей. Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Дача ребёнок тётя шорох авторская история

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