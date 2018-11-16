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Истории из жизни

Лысая Тетя

Купили дачу в том году, сделали ремонт, все отлично, просто шикарно.
Ребенок вечером говорит:

- Мам, там тетя стоит около душевой.

Через неделю опять показывает, мол, тетя стоит лысая. У меня волосы дыбом, батюшку приглашали, больше пока не ездили зиму.
В выходные поехали, ночью будит меня:

- Мам, проснись. Тетя лысая стоит около лестницы.

Плакать стал. Уехали в 4 утра домой. Муж не верит, думает, фантазия у ребенка разыгралась. Ничего про хозяев бывших не знаю. Дача почти даром досталась, в красивом месте, дом крепкий, меня все там устраивает. Сыну 4,5 года, с удовольствием ездит, каждый раз просится туда, а мне уже страшно там находиться.
Как-то встретились с соседями по участку. Да,там жила женщина с дочкой, даже зимой жила.Очень любили свою дачу, но умерла она не в дачном доме, а где - то в Москве. Подробностей они не говорили про них, ничего криминального не было. Теперь думаем, как быть дальше, продавать или нет? Днем еще можно там находиться, но вот как темнеет - от каждого шороха шарахаешься.

Муж потом мне рассказал, что проснулся утром, а на кровати сидит около ног кто-то. Думал, я кормить ребенка села. Но тут подумал,что я кормлю всегда в кресле. Стал меня звать: "Кисуль, ты что сидишь?" А я не отвечаю. Потом проморгался, человек исчез. Еще раз повторюсь, красиво писать не умею, но очень хочется поделиться этой историей. Спасибо за внимание.

Вчера, 11:46 by ЛюсяПросмотров: 1 392Комментарии: 17
+25

Ключевые слова: Дача ребёнок тётя шорох авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:01
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (58|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 487
Ничего не могу придумать кроме того, что вероятно та женщина умерла от онкологии. Потому и лысая. Но вот после смерти возвращается в свое любимое место. А ваш ребенок, так как дети ко всему этому восприимчивы, ее видит.

+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: daytaler
Вчера, 12:08
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 610
Зачем продавать, уж лучше и дальше от каждого шороха ночью шарахаться.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#3 написал: Jako tako
Вчера, 13:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 93
Нормально написано. Люблю, когда по делу и без ненужных подробностей. blush
Тоже подумала про женщину, умершую от онкологии.
Но всё-таки сложно что-то советовать в таком деле.
В Англии люди научились жить в старых домах с привидениями.. как это им удаётся?
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: Минди
Вчера, 14:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 129
Жуть то какая... +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:08
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 716
Никого тётя не трогает. Может поговорить с ней для начала?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Luminary
Вчера, 15:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 1 072
Только не говорите, что ребенка 4,5 года грудью кормите?))
Мой сын тоже видит всякое, ему 1,10. Сидел вчера на руках, показывал пальцем в угол и плакал, думала может там машинку забыл под тумбочкой, сняла с рук говорю иди туда за машинкой а он орет еще больше и лезет на руки чтобы я его туда не отправляла. И все показывает пальцем, а я там ничего не вижу.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#7 написал: Мать_Драконов
Вчера, 16:05
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 526
Цитата: Luminary
Только не говорите, что ребенка 4,5 года грудью кормите?))
Мой сын тоже видит всякое, ему 1,10. Сидел вчера на руках, показывал пальцем в угол и плакал, думала может там машинку забыл под тумбочкой, сняла с рук говорю иди туда за машинкой а он орет еще больше и лезет на руки чтобы я его туда не отправляла. И все показывает пальцем, а я там ничего не вижу.

scream
Да, страхово! Лысую тётю надо провожать из дому. Зачем продавать, всем же нравится дачный дом!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#8 написал: LudaM
Вчера, 16:21
+10
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 788
Цитата: Мать_Драконов
Да, страхово! Лысую тётю надо провожать из дому. Зачем продавать, всем же нравится дачный дом!


Навеяло: бабушка у меня только пьяных мужиков боялась, как она говорила. От нечести, говорит, крестом да молитвой, а этих ничего не берет ))) Так вот как-то стучится к ней в окно , уже полдвенадцатого ночи, кто-то. Смотрит смотрит, никого. Вышла, никого. Зашла - опять стучит. Тут поняла, что муж ее, дед мой, значит, покойный. Говорит спокойно так: иди, милый, иди. Нечего тебе тут делать )))
И ушел ведь
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#9 написал: marzzz
Вчера, 18:23
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (561|0)
Публикаций: 105
Комментариев: 7 090
Цитата: Фиолетовая Дымка
вероятно та женщина умерла от онкологии. Потому и лысая.

Да, была такая мысль. Быстро ее отмела. Вот почему.
Много общалась с верующими людьми. Не с крещеными и сочувствующими, коей и сама являюсь, а с истино верующими.
Относительно онкобольных у них интересная версия. Говорят, что бог пропускает телесную болезнь для очищения души. Дословно - во искупление грехов. Зависимость прямо пропорциональная. Поэтому, люди, умирающие от рака, априори обречены на попадание в рай, потому как страдания их велики и ими они расплатились за земные грехи ещё здесь, при жизни. Утрированно, но суть именно в этом. Такие души после смерти по земле не скитаются в виде призраков. Так что связи с лысой головой и онкологией быть не должно.

Может, просто стрижка короткая у тети?
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#10 написал: Летяга
Вчера, 18:58
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 833
Комментариев: 8 937
Цитата: marzzz
Относительно онкобольных у них интересная версия.

А кто сказал, что они - эксклюзивные обладатели абсолютной истины?
Да и слишком разные люди от рака умирают.
Я не к тому, что "лысая тётка - призрак хозяйки, умершей от рака", а к тому, что проверить при жизни мы ничего не можем, а потому ключевое слово ВСЕГДА - версия. Одна из многих.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#11 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (534|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 069
Цитата: зелёное яблочко
Никого тётя не трогает. Может поговорить с ней для начала?


Может, но для этого надо пригласить туда Дженнифер Лавхьюит, Говорящую с призраками!))
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#12 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:22
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (58|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 487
Цитата: marzzz
.
Относительно онкобольных у них интересная версия. Говорят, что бог пропускает телесную болезнь для очищения души. Дословно - во искупление грехов. Зависимость прямо пропорциональная. Поэтому, люди, умирающие от рака, априори обречены на попадание в рай, потому как страдания их велики и ими они расплатились за земные грехи ещё здесь, при жизни. Утрированно, но суть именно в этом. Такие души после смерти по земле не скитаются в виде призраков. Так что связи с лысой головой и онкологией быть не должно.

Истину никто не знает, это все лишь предположения. Мы можем лишь гадать и фантазировать на эту тему. Правду мы узнаем лишь после того как сами умрем. Надеюсь, это случится нескоро.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#13 написал: Mandor
Вчера, 21:23
+2
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Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 406
Видится и чудится может многое. Особенно спросонья... Что то в этом рассказе мистики не рассмотреть. Даже в 4.5 года )
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#14 написал: Tigger power
Вчера, 23:56
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2334|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 053
Неувязочка небольшая, если ребенок видит тётю и пугается аж до бегства из дома в 4 утра, то почему он туда просится? Может дело не в призраках? Может внимания не хватает, как вариант. А мужу и померещиться могло, один раз же было, тем более сынишка поднакрутил вас обоих. Это просто размышления, чтобы не циклиться на призраках и духах. Да, и кого вы кормите, у вас еще и грудной ребенок есть или 4-летнего? Не кашкой же в кресле кормить. Это не от праздного любопытства вопрос, в обоих случаях ваш 4-летка возможно хочет быть ближе к матери, вот и привлекает внимание таким образом +
Я знаю одного мужчину, которого мать кормила грудью до школы, не спрашивайье для чего и почему, я не знаю, но факт.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#15 написал: Ягсе
Вчера, 23:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Жутко! Продавать - не вариант. Надо изгонять.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#16 написал: LudaM
Сегодня, 00:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 788
Цитата: Tigger power
Я знаю одного мужчину, которого мать кормила грудью до школы, не спрашивайье для чего и почему, я не знаю, но факт.

Чисто психологический фактор. Тоже наблюдала такое, и с сосками до школы ходят. А потом ничего, нормально все. Вот такие мы все разные.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#17 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:58
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (3025|-1)
Публикаций: 1 999
Комментариев: 12 104
Скучает душа тетки по даче любимой, попросить её надо уйти и не пугать дитё. А продавать дачу не надо. Всё нормализуется со временем. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
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