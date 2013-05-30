Истории из жизни
Истории из жизни

96-ая квартира

Наш дом (Старая хрущёвка в четыре этажа в спальном районе города ***) стоит перпендикулярно такому же дому, образуя этим своего рода уголок. Я живу на последнем, четвёртом этаже, в четвёртом, последнем подъезде нашей хрущёвки (звучит символично, не правда ли?)
До моего заселения, в квартире под номером 95 жил сорокалетний мужик. Жил, а потом решил продать её, поскольку уезжал на заработки в другую часть нашей большой и необъятной страны, куда-то на север. Собственно, уже целых три месяца я являюсь её собственником.

Соседи у меня довольно обычные:

Бабка и дед из 94-ой, вечно кряхтящие об отсутствии лифта, и желающие побыстрее перебраться к детям и внукам в большой загородный дом;

Студентка местного Вуза в 93-ей, таскающая за собой какого-то сомнительного вида паренька в квартиру;

Образцовая семья из 92-ой — родители и две девочки детсадовского возраста, шумящих под вечер на весь подъезд;

И другие соседи, с которыми я мало знаком.

Вынося мусор в один из дождливых осенних дней, я поздоровался с соседом из смежной ко мне двери. Дверь с выцарапанной под дверным глазком надписью "96" закрылась с громким скрипом петель.

Забыл сказать, что на четвертом этаже лампочка (по крайней мере, к моменту моего заселения) догорала последние дни, очень тускло освещая лишь лестничный пролёт. Часто приходилось светить фонариком на телефоне, чтобы попасть ключами в замочную скважины своей квартиры, не говоря о том, чтобы разглядеть соседа в почти что кромешной темноте...

И вот, пока я пишу эту историю, до меня дошло:

У меня нет соседа, живущего в 96-ой квартире. У нас в доме нет квартиры под номером 96. В первый день моего заселения, проём, где по идее должна быть дверь, был заложен кирпичной кладкой.

А сегодня утром, когда я выходил в подъезд, вместо кирпичной кладки стояла старая, поржавевшая от времени дверь...


Новость отредактировал Estellan - 16-01-2026, 23:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
16-01-2026, 23:04 by Юзер381
+2

Ключевые слова: Квартира аномалия соседство исчезновение дверь авторская история

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
17 января 2026 10:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 619
Необычно написано, как бы следствие у автора находится перед причиной, а не после. Как бы до него дошло, во время написания истории. Так не бывает, обычно пишут после того , как дошло. Без оценки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
17 января 2026 14:28
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 079
Копипаста обыкновеннус
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
17 января 2026 15:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
Цитата: Eifersucht
Необычно написано, как бы следствие у автора находится перед причиной, а не после. Как бы до него дошло, во время написания истории. Так не бывает, обычно пишут после того , как дошло. Без оценки.

Что-то тоже удивило. Именно во время написания до автора дошло. Странно...
Зарегистрирован: 29.12.2025
#4 написал: Zero Endorphine
18 января 2026 19:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 567
Нейросеть писала историю?)) реально, а что писал, если мистика дошла в процессе?..
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#5 написал: ПИК НИК
18 января 2026 20:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (772|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 206
По сути, нет и дома такого... и людей из соседей....
Страшилки, не более.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: odinokiy putnik
19 января 2026 10:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (74|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 298
М-да...чушь какая то.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#7 написал: Fleur Delacour
19 января 2026 14:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (536|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 565
Чёта нет. Извините, похоже на творчество. Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#8 написал: InnaLem
19 января 2026 15:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
В хрущевках на площадке по 4 квартиры. 4 этажа. Значит в каждом подъезде 16 квартир. В доме 4 подъезда. Значит, в доме 64 квартиры. Откуда номера квартир 94, 95 ? Автор, куда дел ишшо 2 подъезда???
Зарегистрирован: 21.03.2024
#9 написал: зелёное яблочко
19 января 2026 20:45
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 079
Цитата: InnaLem
куда дел ишшо 2 подъезда???

Они тоже того. Призрачные 81
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#10 написал: Евангелион
Сегодня, 02:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 313
Ну...? Ну и что это...?
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#11 написал: Talisha
Сегодня, 07:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 582
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Цитата: Eifersucht
Необычно написано, как бы следствие у автора находится перед причиной, а не после. Как бы до него дошло, во время написания истории. Так не бывает, обычно пишут после того , как дошло. Без оценки.

Что-то тоже удивило. Именно во время написания до автора дошло. Странно...

На самом деле это такой литературный приём. Когда нет больше ничего мистического, просто описать, как есть, а в конце бахнуть "осознанием".

Ну и постучал бы в дверь, разве не любопытно?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
