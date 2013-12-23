Вымершая семья

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:42

lg230984kia Просмотров: 2 102 Комментарии: 18 +25 Вчера, 15:42 by

Невероятно, но оказывается, я уже 2 года не заходила на любимый форстор. Я с новой историей, вернее, с несколькими, которые успели случиться за это время или были вытянуты из уголков памяти моей и моих близких.Отгуляли мы на свадьбе у двоюродного брата в деревне, гостей было много, ночевать у родителей жениха не остались - было негде, и отправили нас на ночлег к председателю. Мы все уснули, а мама моя последняя в бане купалась, вышла из бани и через двор к дому идет, поднимается по ступеням, повернула голову в сторону и через забор увидела, как ей мальчишка соседский в своем дворе рукой машет и забегает к себе в дом. Мама сказала "Здрасте" и зашла в дом.С утра все вышли во двор на завтрак. Ну и хозяйка рассказала, что у них в прошлом году вся соседская семья вымерла - грибами отравилась. Говорит: "Выхожу с утра во двор, а они мечатся, сумки собирают. Соседка кричит: "Мы грибов вчера вечером наелись, скорую вызвали, но скорее всего, это все... Прощайте" - и помахала мне. Скорая их забрала, но домой уже никто из них не вернулся".Мама говорит:- А кто там сейчас живет?- Да никто не живет, вон трава уже какая высокая.- Так я мальчика во дворе вчера видела, в дом заходил.Соседка отмахнулась, мол, не выдумывай.Мы, уже домой когда ехали, обсуждали эту историю. Мама уверена, что ей не померещилось, а я грибы ем теперь только вешенки...

Ключевые слова: Грибы двор свадьба смерть авторская история

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