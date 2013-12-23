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Истории из жизни

Вымершая семья

Невероятно, но оказывается, я уже 2 года не заходила на любимый форстор. Я с новой историей, вернее, с несколькими, которые успели случиться за это время или были вытянуты из уголков памяти моей и моих близких.

Отгуляли мы на свадьбе у двоюродного брата в деревне, гостей было много, ночевать у родителей жениха не остались - было негде, и отправили нас на ночлег к председателю. Мы все уснули, а мама моя последняя в бане купалась, вышла из бани и через двор к дому идет, поднимается по ступеням, повернула голову в сторону и через забор увидела, как ей мальчишка соседский в своем дворе рукой машет и забегает к себе в дом. Мама сказала "Здрасте" и зашла в дом.

С утра все вышли во двор на завтрак. Ну и хозяйка рассказала, что у них в прошлом году вся соседская семья вымерла - грибами отравилась. Говорит: "Выхожу с утра во двор, а они мечатся, сумки собирают. Соседка кричит: "Мы грибов вчера вечером наелись, скорую вызвали, но скорее всего, это все... Прощайте" - и помахала мне. Скорая их забрала, но домой уже никто из них не вернулся".

Мама говорит:
- А кто там сейчас живет?
- Да никто не живет, вон трава уже какая высокая.
- Так я мальчика во дворе вчера видела, в дом заходил.

Соседка отмахнулась, мол, не выдумывай.

Мы, уже домой когда ехали, обсуждали эту историю. Мама уверена, что ей не померещилось, а я грибы ем теперь только вешенки...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:42
Вчера, 15:42 by lg230984kiaПросмотров: 2 102Комментарии: 18
+25

Ключевые слова: Грибы двор свадьба смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:04
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 959
Что за грибы интересно. Период обнаружения первых признаков отравления бледной поганкой — 8- 40 часов. У всех сразу быть не должно. От других всей семьёй не вымрут.
На фоне этого мальчик- призрак как-то бледен и незаметен.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Васнецова
Вчера, 16:07
+9
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 283
У соседки железные нервы..так просто: ,, всё! Помираем. Прощайте!,, Как записку в двери оставила с надписью ,, уехали на каникулы ,,...ещё и рукой помахала.

Плюс )
Зарегистрирован: 15.07.2016
#3 написал: Sniff
Вчера, 16:21
+7
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (98|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 048
Не, ну это сайт мистики, конечно, но не до такой же степени) Мы тут грибочками траванулись, вы не волнуйтесь, мы помрем тихонько, да и все)) И еще сумки собирают на бегу, признаки отравления-- рвота,судороги, и пр., видимо не мешают)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 20:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 280
Поддержу предыдущие комментарии. Хладнокровие соседки, что на ходу рассказывала, что умрут они, поразительно. А по поводу истории, может это какой - нибудь малолетний любитель острых ощущений решил в заброшенный дом пробраться.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#5 написал: lg230984kia
Вчера, 21:03
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 104
Не берусь судить, какие там на самом деле были эмоции, жена председателя в подробности особо не вдавалось, поразило нас это состояние обреченности. Чудовищная ситуация, много раз представляла себе эту картину... Может люди были грибниками и понимали в таком случае каков вероятный исход. Моя сестра, к примеру, о ней я писала в рассказе "Наташа", когда умирала не истерила, а просто помахала на прощание находящемуся у ее кровати отцу. а. что ей было всего 19
Зарегистрирован: 5.02.2011
#6 написал: Gatta_Black
Вчера, 21:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 554
А чего вешенки? Самы безопасные - шампиньоны. Ими точно не отравишься. А так-то грибы не при чём были, походу.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: Sniff
Вчера, 22:03
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (98|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 048
Грибники всякую неизвестную дрянь собирать не будут, хоть как.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#8 написал: marzzz
Вчера, 22:08
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 612
А я все думаю, чтой-то я грибы не люблю? Ни есть, ни собирать. Вот всех прямо распирает: в лес по грибы с лукошками спозаранку - хлебом не корми! А мне даром ни нать! Купила шампиньоны - и довольная до соплей. И в жаркое с мясом в горшочках, и в картошку жаренную, и на шапмура да на угли!
Теперь поняла, откуда у меня неприязнь к грибам! Вспомнила, как отец поел грибков. Бабушка подогнала баночку. Ел с аппетитом, хорошо, со мной не поделился. Мелкая я была, лет пяти. Мне по штату грибов не положено было. Помню, как потом лежал пластом, мама ему без конца тазик подставляла. Выворачивало его без остановки. Часов через несколько увезли в реанимацию. Это тоже помню. Как потом в больнице навещали. Откачали. Доктор сказал, ещё бы несколько часов - и каюк папику. Наверное, я тогда настолько впечатлилась признаками отравления, что подсознательно в грибах вижу врага! Ребенку тоже передалась моя ненависть. Не ест грибы ни в каком виде.

Жаль. Как-то обидно умереть всем семейством. От грибов. И ребенка особенно.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:27
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2852|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 550
Прощальна реплика соседки, конечно, весьма удивила. Целой семье травануться насмерть можно разве что распив на всех паленого бакарди на метаноле. У меня так знакомые умерли, молодые мужчина и женщина. Купили бутылку через знакомых. Выпили. Через некоторое время заплохело...сперва ей, потом ему. В итоге у нее зрение выключилось. Она умерла у него на руках, пока скорую ждали. А он умер уже в больнице.
Я вот и думаю, может, соседи не грибы употребили, а чего покрепче...только вот странно, что вместе с детьми...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#10 написал: Ольга 1981
Вчера, 23:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 308
У меня в школе подружка была, сирота. Вся семья, включая братика грибами отравилась. А она у бабушки была и выжила. Вообще грибами только так травятся. Люди любят собирать всякую хрень. Например свинухи, сыроежки ( их очень легко с поганкой спутать), зеленушки и т.д. А они все условно съедобные. Или попала поганочка маленькая в общую сковородку и все..
А про странное прощание соседки я думаю так. Человек как то не очень хочет верить, что умрёт, надеется до последнего, что жить будет, вот она и прощалась так, вроде как в шутку, надеялась вернуться. А вышло так страшно все.
Что за мальчик, тут два варианта. Либо правда призрак, либо действительно любитель полазить по заброшкам.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#11 написал: принцессин пирожок
Сегодня, 00:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
У моих бабушки и дедушки ,друг семьи потерял своих первых жену и ребёнка.Тоже грибы.А здесь такие слова страшные"скорее всего это все"...Конечно отравление разное бывает, но в некоторых случаях даже умирающие люди могут здраво и вполне себе спокойно рассуждать.Опять таки ,где то в 70 гд,умер от ожога 90% тела сынок их друзей.Мальчик лет десяти.Так представляете себе их горе?Мальчишка говорил с отцом находясь в сознании,"папа,прости меня ,заберите домой,я буду себя хорошо вести."(взорвали кинескоп)Мальчик умер.Вот сразу вспомнила эту историю.Верю.Очень жалко.Маленький хулиганчик...

Цитата: Winnie-the-Pooh
Прощальна реплика соседки, конечно, весьма удивила. Целой семье травануться насмерть можно разве что распив на всех паленого бакарди на метаноле. У меня так знакомые умерли, молодые мужчина и женщина. Купили бутылку через знакомых. Выпили. Через некоторое время заплохело...сперва ей, потом ему. В итоге у нее зрение выключилось. Она умерла у него на руках, пока скорую ждали. А он умер уже в больнице.
Я вот и думаю, может, соседи не грибы употребили, а чего покрепче...только вот странно, что вместе с детьми...

Ох, уж эти грибы.Вот поверье,не странно.Токсин содержащийся в лесных грибах ,как раз в первую очередь убивает детские организмы.У взрослых больше шансов выжить.Лесные грибы детям до 12 лет вообще противопоказаны.
Зарегистрирован: 12.04.2019
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:50
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2754|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 489
Вот никогда не поверю, чтобы деревенские от грибов отравились. По сути не верится. Тем более, что ни один житель деревни никогда не возьмёт гриб, не зная его. Ну раз такая оплошность имела место быть, значит решили что то новенькое приготовить, да сделано было неправильно, тогда да....отравиться только в путь. Впрочем, об этом знают только врачи, о диагнозе мы здесь ничего вразумительного не читали, только со слов жены председателя и всё. А мальчишка мог быть просто гуляющим по заброшкам, хлебом таких в деревне не корми, дай полазить по пустующим домам. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#13 написал: supik
Сегодня, 04:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 442
а сумки зачем собирали??

там если тошнота -то, то слабость дикая, а тут прям мечутся...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#14 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:39
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (571|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 770
Чёй-то не верится... Грибы тут явно не при чем. Либо они были галюциногенными, раз люди метались, собирали сумки и махали руками. Знать надо и понимать, чего собираете.
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#15 написал: Гюльнара
Сегодня, 09:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 558
Вспомнилось классическое:
- Грыбы, грыбы... Да какие же зимой грыбы?
- Вот я и говорю - грыбы отсюда!
А мальчик рукой махал - на грибочки приглашал.
Истории +, но верится с трудом. Всё таки симптомы отравления грибами подвигнут человека скорее не вещи собирать, а заняться срочно промывкой кишечника. Но мало ли что на свете бывает.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#16 написал: Васнецова
Сегодня, 11:02
0
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Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 283
Я думаю, что надо знать как грибы собирать. Есть съедобные виды, которые после сильной засухи стали токсичными или напитались выхлопными газами, если у дороги росли...и вот они уже ядовитые. Поэтому рекомендуют есть только рыжие грибы ( не помню точно как называются толи лисички, толи рыжики ), вот они при любом раскладе не опасные. Это из лесных если. Шампиньоны из парниковых ну и трюфеля)))) для любителей деликатесов. Остальные конечно есть - рисковать жизнью.
Хотя мы в юности поганки ели, галлюцинации как раз и являлись отравлением, но никто не умер. Один даже мухамор пробовал, тоже жив здоров..лет за 40 сейчас ему. Говорил, что испытал видения и лёгкую тошноту..А реакция семьи на отравление довольно странная, не грибная реакция)
Зарегистрирован: 15.07.2016
#17 написал: АЛЬКА
Сегодня, 11:06
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 103
Бред какой то призраки машут , сумки собирают
Зарегистрирован: 4.09.2018
#18 написал: amazonka
Сегодня, 14:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 128
мне было года полтора, пришел отец с работы, видит маме плохо, лежит, я не адекватная, начал теребить, она рассказала что с соседкой грибы ели и меня накормили, отец на маму наорал и оставил, а меня схватил и в больницу....позже маме скорую вызвал муж соседки, с которой она грибов наелась
я конечного всего этого не помню, но грибы не люблю, никакие, от слова вообще....не понимаю их, для меня это не вкусно
Зарегистрирован: 16.01.2015
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