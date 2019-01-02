Истории Вологодской деревни

В деревне (Чагодощенский район Вологодской области, до 30-х годов 20 в. это всегда была территория Новгородской губернии Устюженского уезда), куда меня в детстве направляли на всё лето, бабушка мне всяких мистических историй рассказывала много. Причём, что характерно, все они происходили у нас в деревне или в окрестностях. Напишу парочку, которые помню.Вот первая: произошла она с моим прадедом (отцом бабушки), было это ещё в начале 20 века, где-то в 15 минутах ходьбы от деревни было поле (оно и сейчас есть), называющееся Исааковская нива, так вот там раньше стоял овин, где сушили снопы перед молотьбой. Соответственно, была осень, и темнело довольно рано. Как-то вечером, уже по темноте, мой прадед пошёл в овин для того, чтоб подкинуть там дров в печь, чтоб процесс сушки поддерживать.Место там поодаль от деревни и довольно глухое было (это сейчас там рядом трасса проходит). Пришёл в овин, накидал в печь дров и собрался домой. Повернувшись к двери, он в проходе увидел старика, который был весь в лохмотьях (таких в деревне не было, тогда все друг друга знали на несколько километров вокруг). Прадед ещё удивился цвету его глаз — они были какие-то неестественно жёлтые, как угли раскалённые, они посмотрели друг на друга, этот старик, ничего не сказав, зашёл в овин и прошёл за печку, мой прадед опешил от этой встречи и просто вышел из овина в непонятках, постояв на улице около входа, он решил всё же зайти и спросить, кто такой и чего надо, всё-таки снопы сушат, на которых зерно, а тут непонятный субъект какой-то завалился без слов, кто знает, что там на уме у него. Зайдя в овин, прадед обошёл печь, чтоб отыскать старика и задать пару вопросов, но никого не обнаружил, где сушились снопы, тоже никого не было, из овина при этом никто не выходил, а выход был один, около которого, как я писал, прадед и стоял в непонятках после загадочной встречи. Как говорили старые, это был случай, когда «посчастливилось» встретиться с овинником.А вот вторая история произошла с моей бабушкой в нашем доме в деревне (там же, в Чагодощенском районе). Как-то ещё в 90-х годах она ушла спать на чердак, где висел полог, было лето, и дома было душно спать. В предрассветное время она проснулась от тяжёлых шагов в сапогах, которые направлялись в её сторону. Она подумала, что это дед идёт будить её да чай звать пить, как это обычно и бывало. Шаги приблизились к пологу. Немного постояв рядом, это нечто наклонилось и приподняло край полога, и засунуло своё лицо внутрь, при этом сказав фразу «А ты тут спишь?», и затем лицо убралось обратно, и шаги ушли в обратную сторону от полога, откуда и пришли. Лицо при этом, бабушка сказала, не имело ни носа, ни глаз, ни рта, будто смотанное из каких-то серых тряпок. Она сначала не поняла, может, в предрассветных сумерках просто лицо не разглядела деда, но её и вопрос этот странный смутил, да и голос не деда был. Полежав минут десять после этого, она встала, спустилась с чердака и зашла домой. Дед ещё спал. Когда он встал, она всё же решила у него уточнить, не приходил ли он к ней на чердак, на что он ответил, что только проснулся и никуда не ходил. Сдаётся мне, это была классическая встреча с домовым. На чердаке у нас его, кстати, много кто видел и слышал, даже я. Дед как-то ночью пришёл с чердака спать домой, утром его бабушка спросила, чего пришёл домой, ты же туда спать уходил, на что он ответил, что ночью с него резко кто-то полностью сдёрнул одеяло, понятно, что после такого желание спать там как-то резко улетучивается. Тётя моя рассказывала (сестра мамы), ещё в её школьные года, частенько спала на чердаке в пологе летом. И как-то ночью в свете луны она отчётливо видела человеческую фигуру, стоящую недалеко от полога, но спала она там одна, все остальные были в доме, выходить из полога она тоже побоялась, так и проспала до утра там не вылезая. Ну и я в юношестве (лет в 12) как-то спал в пологе, но уже на мосту (так у нас называются там сени). Я не спал, что-то не спалось ещё. И посреди ночи наши кошки начали рычать и шипеть, ну я подумал, может, другой кот забрался какой. Дальше было интереснее, я услышал, как по чердаку кто-то шагает в мою сторону, кошки начали верещать ещё сильнее, забрякали какие-то тазы и вещи на чердаке, всё затрещало, я лежал в полном оцепенении, затем шаги проследовали по чердаку дальше, уже по чердаку хлева (они соединены, а мост, на котором я спал, как раз находится посередине), и я отчётливо услышал, как шаги продолжились по траве в огороде, при этом там никакого спуска не было и дыр тоже. Я понял, что время сматываться в дом, и пулей выскочил из полога, и лёг спать уже дома. Самый прикол — взглянув на часы, на них было 00:05. Не зря, видимо, про полночь столько мифов и легенд. Вот такая яркая встреча у меня была с нечистью там в деревне, больше ничего подобного там не встречал. А тётя моя там на лето приезжает, она там ежегодно с проявлениями домового сталкивается до сих пор.Кароч, историй, помню, подобных мне бабушка до хрена рассказывала и сестра бабушки тоже, видимо, раньше как-то подобные вещи чаще себя проявляли и ярче, чем сейчас. Ещё бы написал про встречу с банником, которая в соседней деревне с мужиком случилась, там помню, что криповая была, но забыл её, фрагментарно что-то припоминаю. 😩 И мужик в нашей деревне с дворовым ночью встретился в хлеву, тоже что-то криповое было, но тоже помню только описание этого дворового — маленький седобородый дед сидел в белой рубахе, подпоясанный кушаком, и у него светились в темноте красным глаза. А детали встречи что-то позабылись.Автор - друг админа.

