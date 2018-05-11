Овинник - враг не только домового

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47

Причина: Авторская стилистика сохранена

Polupolyarnaya Просмотров: 1 071 Комментарии: 23 +27 Сегодня, 06:47 by

Овином традиционно называли помещение, где хранили зерно. В моём детстве зерна там уже не было, овин использовали просто как подсобное помещение, где хранились лопаты с граблями и временно стояли мешки с картошкой и репой. Однако, там всегда было чисто - бабушка настаивала, говоря, что иначе овинник может обидеться. Никто, конечно, не спорил - овинник так овинник, всё равно все в семье любили порядок, почему бы и не прибраться лишний раз.Однажды бабушкин наказ всё-таки был нарушен. Пришло время копать картошку. Вся большая семья дружно решила сделать это в ближайшую субботу - работали допоздна, а махать лопатой после долгого рабочего дня - не самое веселое занятие. Но мой дядя Лёша ждать не хотел - он очень боялся воров, ведь недавно кто-то залез на его огород и унёс большой урожай помидоров. Хотя все старались его успокоить, он упёрся - пойду следующим вечером и всё! Чуть не поругались из-за этой картошки.Дядя закончил работать около семи вечера и сразу отправился на огород. Перекусил жениными пирожками по дороге, чтобы потом не отвлекаться на еду. Мой отец, конечно, брата не бросил, присоединился к выкапыванию, но картошки высажено было много, поэтому копали допоздна. Умотались оба страшно, сил хватило только вывалить клубни на старую скатерть, которую постелили в овине. Лопаты кое-как почистили и поставили там же, натоптали страшно, но решили, что уж ладно - завтра вечером уберут как следует.Овин закрывался на навесной замок, когда замок снимали, всегда клали на определённое место. Отец отошёл в туалет, дядя начал закрывать овин. Хвать - а замка нет! Сам открывал, сам на нужное место клал. Овин незакрытым оставить было немыслимо. Начал искать, отец присоединился. Обшарили всё! Перетряхнули все сапоги с галошами, повыдрали всю траву у стен овина, дядя в отчаянии даже принялся перекапывать землю у места, где обычно хранили замок. Нету и всё! Дядя говорил, что как он копать начал, кто-то будто в ладоши захлопал. Ну, понятно, устал, мало ли, что покажется...Дядя решил остаться - караулить эту несчастную картошку, а папа пошёл искать новый замок. Глубоко заполночь овин наконец-то закрыли.Следующим вечером бабушка палкой (она называла эту палку смешным словом бадога) погнала сыновей отмывать овин, ругалась при этом страшно! Всё отмыли, прибрали. Замка жалко, но уж ладно.Зима пришла рано, а уходить не хотела долго. В один из ещё холодных весенних дней бабушка пошла "ублажать жихаря" в овин. Что она делала - не знаю, но помню, что папа был очень недоволен - говорил, что курицу мы и сами можем съесть. Но кто ж бабушке с бадогой будет перечить?Снег стаял поздно, но как-то разом. Дядя и отец отправились на огород - посмотреть, не затопило ли сильно, проверить подсобки и хранимый в них инвентарь. Вернулись домой неожиданно рано и сразу выпили по стопочке. Дядя понуро показал домашним старый навесной замок. Сказал, что лежал на правильном месте, ключи рядом - всё как и оставлял. И замок и ключи работали идеально, да и выглядели как новенькие, будто не лежали полгода под снегом, а хранились в сухости и тепле.Решили, что мужчины тогда очень устали и проглядели этот злосчастный замок.А бабушка перед сном снова рассказывала про Жихара Иваныча, овинном батюшке, недруге батюшки домовика, том, что собакой лает, в ладоши хлопает и гогочет, когда гадости людям делает.

Ключевые слова: Овинник жихарь замок огород авторская история

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