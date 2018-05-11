Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Овинник - враг не только домового

Овином традиционно называли помещение, где хранили зерно. В моём детстве зерна там уже не было, овин использовали просто как подсобное помещение, где хранились лопаты с граблями и временно стояли мешки с картошкой и репой. Однако, там всегда было чисто - бабушка настаивала, говоря, что иначе овинник может обидеться. Никто, конечно, не спорил - овинник так овинник, всё равно все в семье любили порядок, почему бы и не прибраться лишний раз.

Однажды бабушкин наказ всё-таки был нарушен. Пришло время копать картошку. Вся большая семья дружно решила сделать это в ближайшую субботу - работали допоздна, а махать лопатой после долгого рабочего дня - не самое веселое занятие. Но мой дядя Лёша ждать не хотел - он очень боялся воров, ведь недавно кто-то залез на его огород и унёс большой урожай помидоров. Хотя все старались его успокоить, он упёрся - пойду следующим вечером и всё! Чуть не поругались из-за этой картошки.

Дядя закончил работать около семи вечера и сразу отправился на огород. Перекусил жениными пирожками по дороге, чтобы потом не отвлекаться на еду. Мой отец, конечно, брата не бросил, присоединился к выкапыванию, но картошки высажено было много, поэтому копали допоздна. Умотались оба страшно, сил хватило только вывалить клубни на старую скатерть, которую постелили в овине. Лопаты кое-как почистили и поставили там же, натоптали страшно, но решили, что уж ладно - завтра вечером уберут как следует.

Овин закрывался на навесной замок, когда замок снимали, всегда клали на определённое место. Отец отошёл в туалет, дядя начал закрывать овин. Хвать - а замка нет! Сам открывал, сам на нужное место клал. Овин незакрытым оставить было немыслимо. Начал искать, отец присоединился. Обшарили всё! Перетряхнули все сапоги с галошами, повыдрали всю траву у стен овина, дядя в отчаянии даже принялся перекапывать землю у места, где обычно хранили замок. Нету и всё! Дядя говорил, что как он копать начал, кто-то будто в ладоши захлопал. Ну, понятно, устал, мало ли, что покажется...

Дядя решил остаться - караулить эту несчастную картошку, а папа пошёл искать новый замок. Глубоко заполночь овин наконец-то закрыли.
Следующим вечером бабушка палкой (она называла эту палку смешным словом бадога) погнала сыновей отмывать овин, ругалась при этом страшно! Всё отмыли, прибрали. Замка жалко, но уж ладно.

Зима пришла рано, а уходить не хотела долго. В один из ещё холодных весенних дней бабушка пошла "ублажать жихаря" в овин. Что она делала - не знаю, но помню, что папа был очень недоволен - говорил, что курицу мы и сами можем съесть. Но кто ж бабушке с бадогой будет перечить?

Снег стаял поздно, но как-то разом. Дядя и отец отправились на огород - посмотреть, не затопило ли сильно, проверить подсобки и хранимый в них инвентарь. Вернулись домой неожиданно рано и сразу выпили по стопочке. Дядя понуро показал домашним старый навесной замок. Сказал, что лежал на правильном месте, ключи рядом - всё как и оставлял. И замок и ключи работали идеально, да и выглядели как новенькие, будто не лежали полгода под снегом, а хранились в сухости и тепле.

Решили, что мужчины тогда очень устали и проглядели этот злосчастный замок.
А бабушка перед сном снова рассказывала про Жихара Иваныча, овинном батюшке, недруге батюшки домовика, том, что собакой лает, в ладоши хлопает и гогочет, когда гадости людям делает.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:47 by PolupolyarnayaПросмотров: 1 071Комментарии: 23
+27

Ключевые слова: Овинник жихарь замок огород авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:40
+5
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 248
У нас для хранения зерна был огромный деревянный ларь. Помню, как-то кошка принесла за ним котят, я полез их доставать и нашёл за ларем дедовское охотничье ружьё, но это уже другая история). Про овинника слышу впервые. +
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:29
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1557|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 741
Такое вполне возможно, не видеть того что под носом. Сама намедни столкнулась. Шутки мозга. Но то, что замок в идеальном состоянии noknow
Название как-то суть не отражает
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 108
Плюс за историю!
Значит хозяин хозпостроек тоже любит пошалить))))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#4 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 10:42
+6
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: Мать_Драконов
Плюс за историю!
Значит хозяин хозпостроек тоже любит пошалить))))


Спасибо!

Эта история и правда выглядит как шалость. Но я читала и слышала действительно страшные рассказы о том, что Овинник может сделать.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#5 написал: Sniff
Сегодня, 11:07
+4
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (35|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 632
Читала про Овинника, злостная это нечисть! История понравилась, +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#6 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 11:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: Sniff
Читала про Овинника, злостная это нечисть! История понравилась, +++


Спасибо!
Зарегистрирован: 19.06.2018
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:24
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1557|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 741
А ведь когда снопы сушили в овинах вроде и ночевали. Очень пожароопасное место.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:39
+5
Группа: Посетители
Репутация: (366|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 754
Цитата: Sniff
Читала про Овинника, злостная это нечисть! История понравилась, +++


И это понятно, будешь тут злостным! Привычную среду обитания, можно сказать уничтожили. Нет больше зернохранилищ у людей в деревнях и селах, нет больше дома у бедных овинников(((. Одни сараи. У друга в деревне, амбар, так ещё лучше чем дом построен, а всё, прошли хлебные времена, стоит забитый хламом!
За историю плюс.
А замок, за одну зиму, мог и не заржаветь. Разные факторы влияют.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:54
+8
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 751
Цитата: ПИК НИК
И это понятно, будешь тут злостным! Привычную среду обитания, можно сказать уничтожили.

Действительно, будешь тут добрым. Вот если бы ко мне домой пришли соседи и походили в обуви, на которой по килограмму грязи было, мне тоже бы не понравилось, наверное.
Жили в общаге. Коридор длинный на 10 двухкомнатных блоков. Выхожу из лифта и вижу картину-сосед, закончив подметать песок около своей двери, которая напротив моей, поднял мой придверной коврик и заметает туда весь мусор. Увидев меня он остолбенел, мой коврик выпал у него из рук, плавно опустившись на свое законное место, а сосед молча развернулся и скрылся за своей дверью. Мне стало так смешно от увиденного, что я чуть сдержалась, чтобы не заржать. Надо было видеть его лицо!
Пы.Сы. Песок из под своего коврика я вымела и выбросила в мусоропровод. Молча)))
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#10 написал: conjure one
Сегодня, 12:21
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 524
Интересная история. И бабушка с бадогой понравилась, и поиски замкА. Почти детектив. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#11 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 108
Цитата: Light_a_dark
Песок из под своего коврика я вымела и выбросила в мусоропровод

Я б соседу замела под коврик или что там у него. Думаю, он тоже молча потом убрал))))))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#12 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 12:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: Light_a_dark
Цитата: ПИК НИК
И это понятно, будешь тут злостным! Привычную среду обитания, можно сказать уничтожили.

Действительно, будешь тут добрым. Вот если бы ко мне домой пришли соседи и походили в обуви, на которой по килограмму грязи было, мне тоже бы не понравилось, наверное.
Жили в общаге. Коридор длинный на 10 двухкомнатных блоков. Выхожу из лифта и вижу картину-сосед, закончив подметать песок около своей двери, которая напротив моей, поднял мой придверной коврик и заметает туда весь мусор. Увидев меня он остолбенел, мой коврик выпал у него из рук, плавно опустившись на свое законное место, а сосед молча развернулся и скрылся за своей дверью. Мне стало так смешно от увиденного, что я чуть сдержалась, чтобы не заржать. Надо было видеть его лицо!
Пы.Сы. Песок из под своего коврика я вымела и выбросила в мусоропровод. Молча)))
+


В нашей общаге парнишки тоже так уборку делали. Да что там, так многие делали, сплошное гендерное равенство в этом смысле lol
Зарегистрирован: 19.06.2018
#13 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 12:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: зелёное яблочко
А ведь когда снопы сушили в овинах вроде и ночевали. Очень пожароопасное место.


Ага, много есть жутких историй, когда овины горели. Жутко, когда люди были внутри, но и ужасно, когда уничтожалось само зерно, это же голод. Понятно, что из-за того, насколько важным было это место и того, что всё могло сгореть, люди так боялись овинников.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#14 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:42
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 751
Цитата: Мать_Драконов
Я б соседу замела под коврик или что там у него. Думаю, он тоже молча потом убрал))))))

Было такое желание, но представление того, как он удивится, когда заглянет под свой коврик в ожидании увидеть там кучу мусора, а там её НЕТ, пересилило. Да и как вспомню его испуганное лицо, до сих пор смешно. А может это ему урок на будущее, что "Всё тайное становится явным". Мой любимая история из "Денискиных рассказов", ну и она же руководство к большинству планируемых мной проступков.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#15 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 12:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Мать_Драконов
Я б соседу замела под коврик или что там у него. Думаю, он тоже молча потом убрал))))))

Было такое желание, но представление того, как он удивится, когда заглянет под свой коврик в ожидании увидеть там кучу мусора, а там её НЕТ, пересилило. Да и как вспомню его испуганное лицо, до сих пор смешно. А может это ему урок на будущее, что "Всё тайное становится явным". Мой любимая история из "Денискиных рассказов", ну и она же руководство к большинству планируемых мной проступков.


Такие ребятки под коврики не заглядывают. Под свои, имею в виду. smeh

Тоже люблю этот рассказ. "Глаза у мамы стали зелёные как крыжовник" - эта фраза и этот образ заставляют встать по струнке. Почти как бадога. blush
Зарегистрирован: 19.06.2018
#16 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 108
Цитата: Light_a_dark
Было такое желание, но представление того, как он удивится, когда заглянет под свой коврик в ожидании увидеть там кучу мусора, а там её НЕТ, пересилило

Блин, ну да, ну да! good
Зарегистрирован: 1.02.2019
#17 написал: Sniff
Сегодня, 15:15
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (35|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 632
А моя любимая фраза из " Денискиных рассказов" , это: Утром я ничего не ел от волнения. Только выпил чаю, с хлебом и с маслом, с картошкой, и сосиской.) И еще: Когда мы будем жить просторней, то заведем себе оленя, он будет жить в ванной.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#18 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:19
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 751
Цитата: Sniff
А моя любимая фраза из " Денискиных рассказов" , это: Утром я ничего не ел от волнения. Только выпил чаю, с хлебом и с маслом, с картошкой, и сосиской.)

И моя тоже))). Эту книгу надо обязательно давать читать детям, да и взрослым не помешает)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#19 написал: Nlo
Сегодня, 15:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
А насчёт курицы, это намёк на жертвоприношение тому духу? После которого он подобрел?
Зарегистрирован: 19.12.2018
#20 написал: Sniff
Сегодня, 15:55
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (35|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 632
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Sniff
Читала про Овинника, злостная это нечисть! История понравилась, +++


И это понятно, будешь тут злостным! Привычную среду обитания, можно сказать уничтожили. Нет больше зернохранилищ у людей в деревнях и селах, нет больше дома у бедных овинников(((. Одни сараи. У друга в деревне, амбар, так ещё лучше чем дом построен, а всё, прошли хлебные времена, стоит забитый хламом!
За историю плюс.
А замок, за одну зиму, мог и не заржаветь. Разные факторы влияют.



Ну не совсем уничтожили, в станицах кур и индоуток держат, так и кормят зерном, чего Овиннику обижаться?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#21 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 16:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: Nlo
А насчёт курицы, это намёк на жертвоприношение тому духу? После которого он подобрел?


Подозреваю, что курицу бабушка взяла, чтобы задобрить Овинника, но утверждать не берусь - не знаю, что там было, мне не рассказывали.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#22 написал: Arhip
Сегодня, 17:11
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1030|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 921
Цитата: Light_a_dark
Выхожу из лифта и вижу картину-сосед, закончив подметать песок около своей двери, которая напротив моей, поднял мой придверной коврик и заметает туда весь мусор.

Может это приворот какой-то особенный был или порча? Надо было коврик с мусором сразу бабке какойнить тащить smile
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#23 написал: Pmariam
Сегодня, 17:38
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1120|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 887
Цитата: Light_a_dark
Пы.Сы. Песок из под своего коврика я вымела и выбросила в мусоропровод. Молча)))

а я бы ему за шиворот высыпала бы, если бы была не в духе...
а если бы в духе - то в почтовый ящик.
вот такая я плохая....стала
история понравилась +
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.