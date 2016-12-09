Два эпизода

Летяга Просмотров: 407 Комментарии: 1 +9 Вчера, 17:30 by

Я в детстве видела много чего странного, почти всему со временем нашлось объяснение. Есть два эпизода, которые я не могу себе объяснить до сих пор.1. Это было в первое лето, когда я жила у бабушки в деревне, значит, мне было 6 лет, был 1993 год. Бабушкина деревня находилась километра за три от большой деревни, где были магазин, почта и прочие блага цивилизации. От нашей деревни надо было идти пару километров по тропинке, потом через брод, дальше была заворотка дороги, которая вела в большую деревню. В нашей, маленькой деревне, жили с десяток старух, в то лето была еще я и у одной из старух тоже из города приехали девочка лет 10-12 и мальчик лет 3-4.Этой девочке ее бабушка со двора разрешала уходить только или с мальчиком, или со мной - ее маленький брат не смог бы дойти до большой деревни, потому она чаще выбирала меня. Так я оказалась в компании старших девочек из большой деревни, помню, ходили по лесам между нашей и большой деревнями за подберезовиками, морошкой, лисичками, или по деревне шатались. В тот день мы договорились пойти за горохом за большую деревню. Наш путь за той деревней выглядел примерно так: идем лесом, идем через мелкую деревушку, идем краем заросшего поля по колеям от трактора, снова лесом, снова краем поля, опять деревушка и так далее. Короче, искали поле с горохом.Прошли очередную деревню, перелесок, опять краем поля - с одной стороны трава мне почти по голову, с другой лес. Через поле виднеются на той стороне столбы и кто-то едет на коне, стоя у него на спине. То есть поверх травы вдалеке видны только покачивающиеся силуэты головы коня и того, кто стоит у него на предполагаемой спине. Я и девочка из нашей деревни сразу в непонятках "что это?". То есть и мне, и ей это показалось непонятным. Но девочки из большой деревни стали говорить, мол, они знают, кто это, что это знакомый мальчик рисуется и так ездит. Мы шли, и этот "мальчик на коне" шел параллельно нам, через поле. Мы шли по колее от трактора, приближаясь к следующему перелеску - а колея от трактора, она все поле обходит. То есть когда идешь, перед собой видишь довольно широкую дорогу, а в конце поля видишь и вторую дорогу - мы подошли к концу поля и стали смотреть, когда этот конь сойдет с поля и тоже окажется на дороге.Но то, что мы приняли за голову коня, оказалось каким-то пучком, издали это было похоже на движущийся широкий столб с просветами. Сначала один показался на дороге, почти сразу за ним другой - между нами было целое поле, и было похоже, что эти штуки обходят его по дороге от трактора. То есть два как будто шевелящихся "столба" с просветами высотой метра по три, шириной примерно с метр, и они с той же скоростью двинулись по направлению к нам по той же дороге. И мы с девочкой из бабушкиной деревни так: "Охблин, штоэта?!!". А девочки из большой деревни: "А, да это кто-то пленку от кассеты размотал, летает тут," - с таким равнодушием, и мы пошли через перелесок к следующему полю.Мы в тот день нашли поле с горохом, набрали гороха, но обратно пошли другой дорогой, более длинной. Потом девочки из большой деревни рассказали, мол, именно в этой местности есть "черный человек", так он выглядит на открытом пространстве, а в лесу схлопывается в комок и хватает тех, кто ходит поодиночке. Именно так я поняла это в шесть лет - а потом та девочка в деревню бабушки уже не приезжала, а самой мне к старшим девочкам с вопросом о черном человеке было не подойти. Позже я спрашивала о нем сверстников из большой деревни, но о нем никто ничего не слышал, кроме того, что вроде бы одна женщина встретила такой комок в лесу и сошла с ума. Что это могло быть, не знаю до сих пор - это было заброшенное поле, и никаких сторожей там быть не должно было. Да и мне запомнилось, что эта штуковина именно была похожа на шевелящиеся на воздухе пленки из кассеты, но огромной высоты.2. Тоже бабушкина деревня, мне было уже лет 13-14, брату 15-16. Мы уже со своей компанией из большой деревни решили собрать отвальную-поход перед отъездом, и пошли в лес не в сторону большой деревни, а в сторону более заброшенных деревень, на известное нам место. Там надо было пройти несколько поросших уже ивняком полей, пару заброшенных деревень, от которых остались только лежащие на земле заросшие крыши, и выходили через лес к небольшой речке. Это место было довольно далеко от бабушкиной деревни, не меньше 15км в одну сторону, но всем нам очень там нравилось - речка была нетипичная для местности, там почти все реки глинистые, а эта с камнями и песком, плюс там от берега в речку под небольшим углом опускалось каменное плато, сложенное из нескольких плит, общей площадью метров 10*10. Местность была абсолютно нежилая, без старых дорог, и как эти плиты там оказались - неизвестно.Наше козырное место было чуть выше над речкой, там был оборудован очень старый родник - внизу пара бревен и между ними деревянный желоб длиной с метр, шириной с полметра, сверху желоб потоньше и покороче. Мы в то лето то вдвоем с братом, то с кем-то из компании часто ходили в то место купаться с ночевками, мне очень нравился этот родник и я загорелась заменить ему желоба. Поддерживающие бревна были из какого-то дерева, которое под слизью было как черный камень, а желоба позеленели и были мягкими, как поролон.В общем, я вся изрезалась и перевела в то лето кучку дерева от старых деревенских построек, но таки в итоге вырезала желоба из дерева, которое сочла достаточно чистым и крепким, и мы тащили их эти условные 15км. Естественно, у нас с собой еще была еда, и две палатки, и еще какая-то поклажа, так что ко времени выхода к месту дислокации меня за эти желоба все обматерили не по разу и оставили одну их менять, сами набрали воды и отправились устанавливать палатки и купаться. Я сначала просто отодрала старый нижний желоб и забила новый. Мне не понравилось, как он смотрится, вытащила обратно, стала чистить те черные бревна. Поставила опять на место и полезла менять верхний. Он отломился, часть осталась под землей, я ее стала откапывать и тут услышала рычание. Осмотрелась, никого не увидела, слышала голоса своих, которые купались внизу, это меня успокоило.Верхний желоб просто забила на место старого, продвинув остаток старого поглубже, и старые куски вынесло наверх. Убрала сверху всю тину, опять спустилась, почистила нижний желоб, посмотрела, что вода стала течь свободнее, повернулась в сторону своих вещей - топорика, еще чего-то, все лежало под кустом. Из нижней части куста на меня пялился бульдог, по крайней мере, в тот момент я его приняла за бульдога. И я смотрю на него, он на меня снизу вверх смотрит и улыбается, и я так смотрю - он пятнистый, вся кожа висит, лысый и улыбается несобачьей улыбкой, прямо тонкие губы, зубов не видно. Продолжала его разглядывать, когда начала думать мысль "а где уши?" на реке сильно заорали, я глянула в ту сторону, сразу повернулась, но морды уже не было, а в кустах шумно кто-то ломился по направлению от меня.Мне стало ооочень жутко, я сразу скатилась к реке, очень разозленная, потому что подумала на чей-то прикол, но там все были на месте. И я только сказала, что видела там у родника бульдога, на что остальные поржали - откуда здесь бульдог, перетрудилась, мол. Но мне было страшно подниматься одной обратно за топориком, со мной кто-то спустя время таки вылез из воды и пошел - и там желоба оказались вбиты сильнее, по настоящему, как стояли старые, а не как я их устанавливала. Но все время, как я скатилась от родника к речке, все наши были у меня на виду, а чужих там быть не могло.Автор - Yler.

Ключевые слова: Деревня поле лес речка родник

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