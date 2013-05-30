"Не воруй" - холодящий кровь в жилах момент, который запомнился мне на всю жизнь

Летяга Просмотров: 240 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 10:14 by

У всех и каждого, я уверен, есть истории про то, как они сталкивались с чем-то необъясним, сверхъестественным, даже паранормальным, если хотите. Будь то детство, подростковый возраст или уже сознательный, так или иначе подобные моменты бывали у всех, даже у самых отъявленных скептиков. Но, к сожалению, с годами многие из этих историй теряют свою необъяснимость, с них спадает "вуаль тайны". Ведь набираясь жизненного опыта и знаний в тех или иных областях, мы легко можем объяснить произошедшее, например, с научной точки зрения, либо просто "по ходу" додумываемся до причин произошедшего.Однако, есть и такие истории, которые даже с годами не теряют своей "актуальности", и все еще заставляют стынуть кровь в жилах (зачастую сильнее, чем раньше), так как объяснить произошедшее, даже самому себе, сколько бы не прокручивал в голове подробности этого события, ни разу так и не получилось. Как раз такой историей из моей жизни, я и хочу поделиться с вами.Она неспроста называется "не воруй", и вы обязательно поймете почему.Это был далекий 2010 год, мне было сколько... 14? Да, мне было 14 лет, и я, в сопровождении четырех друзей, гулял на железнодорожном мосту. Возможно, дети нынешних поколений не поймут, в чем фишка "тусить у ж/д путей", но вот те, кто постарше, вспомнят и гвозди, и монеты, и "встречу" поездов с криками (уверен, даже улыбнутся). Мост у нас в городе был необычный, он был над рекой у самого въезда в город, и, по сути, их было два, один "из города", другой "в город", вот между ними мы и гуляли. Ниже приложу фото (взятое из интернетов) и на нем отмечу несколько точек (сделаю мини-схемку), которые будут важны для дальнейшего повествования.Вечер, смеркалось. Мы сидели на плитах в точке №2, о чем-то болтали, шутили, веселились, пока один из ребят не заметил в щели между плитами колечко. Он подозвал нас к себе, и мы "собрали консилиум". Опытным путем (долгое рассматривание, просовывание к нему пальцев и обсуждение результатов "тестов" :D) было выяснено, что это не колечко, а перстень, при чем довольно толстый. А раз он был золотого цвета, то сомнений в том, что это золото, ни у кого даже не возникло. И вот, спустя 5 минут, те кто были помладше, уже пытались раздробить плиты рядом с перстнем камнями, а мы с ребятами постарше, выбирали ломбард, в который побежим сдавать этот перстень, и прикидывали сколько нам обломится халявных денежек (естественно в тот же миг были определены цели, на которые можно будет потратить вырученные средства - возлияния и разврат с играми в карты на раздевание с девчонками с соседнего двора :D). Однако, нашим планам, к сожалению или к счастью, сбыться было не суждено.Когда перстень был практически "добыт", выдолблен из бетона на 2 трети (кое кто уже собирался бежать за долотом к деду в гараж, дабы более аккуратно извлечь его), на точке №1 появился мужчина. Никто из нас пятерых не видел как и с какой стороны он подошел, однако, он стоял там, практически напротив нас, но на другой стороне реки. Одет мужчина был в такие старые советские спортивки, в белую тенниску, он был очень загоревшим, коричневым, с небольшой лысиной, разглядеть хорошо его лицо не представлялось возможным, т.к. он был достаточно далеко, однако, черты лица казались максимально знакомыми.. Знаете, как тот самый дядька, который всю вашу жизнь туда-сюда ходил по району и вы то там, то тут его видели. Он чуть-чуть постоял на месте неподвижно, а затем закричал: "Не вору-у-у-й! Не-е-е вору-у-у-у-у-у-й!", это был вполне человеческий голос, чуть хриплый, чуть грубый, но звучал как живой.Естественно, особого значения, молодые пацаны, которые хотят поживиться, и у которых уже выстроены планы на этот перстень, его крику не придали. Переглянувшись с ребятами, было принято коллективное решение в духе: "Ну, а х*ли он нам сделает то?" и все дружно закивали головами. Перейти речку в брод не выйдет, на дворе начало лета, поток сильный, сносит практически моментально. До ближайшего места, где можно относительно безопасно её перейти 150-200 метров, и это труба, проходящая над рекой, которую быстро он никак не пробежит, она достаточно тонкая, потому по ней нужно идти аккуратно.Мужчина по прежнему стоял на месте, долбежка бетона ускорилась, но не давала желаемых результатов. Он продолжил орать, еще пару тройку раз затянул своё: "Не вору-у-у-у-й", но теперь эти крики все больше походили на какое-то протяжное завывание. И вот, в один момент, он поднял камень, небольшой такой, и бросил его в нас (на моей схемке траектория броска указана стрелочкой от единицы). Не размахнулся и всем корпусом толкнул камень из руки вперед, не метнул его, как метают ядра, а просто легким движением руки, как бросают рафинад в чай, только слегка приподняв её (на уровне плеча), бросил его в нашу сторону. Камень приземлился практически у наших ног, в паре метров. Сказать, что мы испугались - это не сказать ничего. Мы дернулись и поочередно выпалили что-то матерное. Всё дело в том, что мы не один и не два раза кидали камни через речку, и все очень хорошо знали, какое именно нужно приложить усилие, и как бросить этот камень, чтоб он преодолел такое расстояние, и его "бросок" показался неестественным и невозможным ВСЕМ нам. Тем временем уже не просто "смеркалось", а прямо таки темнело, что придавало сложившейся ситуации совсем не располагающий к смелости окрас.А дальше, дальше все как в тумане.. Спустя буквально пару минут, то ли мы как-то слишком увлеклись попытками вытянуть перстень, то ли от того, что никто не воспринимал дядьку всерьез, мы не обратили внимания, как случилось нечто в действительности ужасающее. Когда он в очередной раз закричал, даже не закричал, а выдал эдакий вопль: "Не вору-у-уй", мы не то что вздрогнули, мы чуть не попадали, потому как крик был настолько громкий, что создавалось впечатление, будто бы он стоит за нашей спиной, и, обернувшись, мы обомлели. Он стоял на нашем берегу реки, внизу, под началом плит (точка №3 на схемке), абсолютно сухой, не запыхавшийся, и истошно орал. Как он преодолел речку, почему он остался сухой, какого хрена это произошло так быстро? Это перечень немых вопросов, который мы задавали друг другу исключительно взглядом, не в силах выдать что-то иное, помимо бессвязного матерного потока. Перстень был забыт настолько быстро, что о нем вспомнили лишь спустя неделю после этих событий, и то, не для того чтоб за ним вернуться, а просто он вспомнился в процессе многократного обсуждения истории. Подобного выброса адреналина я не испытывал в своей жизни больше ни единого раза, сердце колотилось как бешенное, создавая иллюзию того, что оно не то что выскочит из груди, а просто выскользнет через задний проход (прошу прощения). И мы побежали. Побежали под мост, дабы уходить от этого "неворуя", как в следствии мы и стали называть это явление, не по прямой траектории (на схемке это стрелочка от точки №2 в сторону точки №4), буквально за долю секунду мы взобрались наверх, убегая прочь, и вот незадача.. Ровно в тот момент по обоим путям пошли поезда, мы оказались буквально заперты, ни влево, ни вправо не уйдешь, поезда гудят, колеса стучат, мы бежим практически в темноте, а проносящиеся на скорости окошки купе создают иллюзию мерцания, ощущения, скажу я вам, просто отвратительные. И мы бежали вперед, не останавливаясь, пока первый поезд не проехал, а затем свернули, перебежав пути, и бежали еще минут 10, казалось вообще не дыша при этом. "Неворуй" за нами не последовал, к всеобщей радости.Вы можете сказать, что это детское воображение, можете попытаться найти объяснение произошедшему, даже можете обвинить меня во лжи. Вот только все пятеро эту историю до сих пор, хотя прошло уже 12 лет, рассказывают слово в слово, полностью одинаково.П.с. Для особо любопытных, предвещая этот вопрос заранее, отвечу - нет, мы не вернулись за тем перстнем на следующий день, в следующий раз мы пошли в то место уже где-то через полгодика, и никакого перстня в том выдолбленном нами углублении уже не было.Автор - elijahku17.

Ключевые слова: Детство развлечения железная дорога мост перстень

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